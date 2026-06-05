Por qué Splashtop es la mejor aplicación de escritorio remoto para iOS

El mercado global del software de escritorio remoto alcanzó hace poco un valor de 1,92 mil millones de USD, lo que demuestra la popularidad cada vez mayor de usar cualquier dispositivo para controlar ordenadores de forma remota desde cualquier lugar.
La forma en que operan las empresas ha cambiado significativamente en los últimos años y el software de escritorio remoto se ha convertido en una solución utilizada por muchas personas. Splashtop es una de las mejores herramientas de escritorio remoto disponibles, ya que se caracteriza por un alto nivel de seguridad, fiabilidad y facilidad de uso. Puedes usar Splashtop en dispositivos iOS como iPhone y iPad para acceder y controlar tu ordenador desde cualquier lugar.
Sigue leyendo para conocer las 5 razones por las que Splashtop es la mejor aplicación de escritorio remoto para iOS.
¿Qué es una aplicación de escritorio remoto para iOS?
Una aplicación de escritorio remoto para iOS te permite acceder y controlar tu computadora de forma remota desde tu iPhone o iPad. Estas aplicaciones conectan tu dispositivo iOS a tu escritorio o portátil a través de internet, permitiéndote usar los archivos, aplicaciones y configuraciones de tu computadora como si estuvieras sentado justo frente a ella. Esta funcionalidad es invaluable para profesionales que necesitan acceder a recursos de trabajo mientras están en movimiento, para soporte de TI, o para cualquiera que quiera la comodidad de gestionar su computadora desde cualquier lugar usando su dispositivo iOS.
Las 5 razones principales por las que Splashtop destaca como la mejor aplicación de escritorio remoto para iOS
1. Accede a los ordenadores desde cualquier lugar con la aplicación de escritorio remoto Splashtop iOS
El objetivo principal del software de escritorio remoto es dar al usuario acceso a un ordenador desde una ubicación remota. Con Splashtop, puedes usar cualquier dispositivo iOS, como un iPad o iPhone, para conectarte a un ordenador desde cualquier parte del mundo. Así tendrás control total sobre el ordenador como si estuvieras de forma presencial frente a él.
Esto tiene varias aplicaciones y una de las más comunes es para uso comercial. Muchas empresas han hecho uso del teletrabajo a lo largo de los años, pero, recientemente, ha aumentado de forma considerable. Desde la pandemia del COVID-19, casi todas las empresas del mundo que podrían admitir el teletrabajo lo han implementado de una u otra manera y el software de escritorio remoto es una de las mejores herramientas para hacerlo posible.
Con Splashtop, tus trabajadores pueden acceder a sus ordenadores de trabajo desde cualquier lugar. Así pueden trabajar desde casa o incluso en otro lugar si están de viaje. Esto consigue un entorno de trabajo increíblemente flexible que ofrece diversas ventajas para todo tipo de empresas.
Las instalaciones educativas también utilizan software de escritorio remoto. El trabajo remoto del personal escolar y el aprendizaje remoto también se volvieron mucho más comunes como resultado de la pandemia. Los estudiantes pueden usar software al que normalmente no podrían acceder sin estar en la escuela.
Incluso puede hacer uso de Splashtop para uso personal. Si viajas mucho, es posible que desees acceder al ordenador de tu casa mientras estás de viaje. Si configuraste Splashtop en tu ordenador y tienes un dispositivo iOS con la aplicación Splashtop instalada, puedes hacerlo cuando lo desees.
2. Conexiones remotas de alto rendimiento desde iPad y iPhone
Internet ha avanzado enormemente en las últimas décadas, llevando a muchos cambios en la forma en que la usamos. Hace un tiempo, el acceso remoto al escritorio no era posible, pero incluso ahora que lo es, no todas las aplicaciones funcionan tan bien como la gente podría esperar.
Si estás buscando la mejor aplicación de escritorio remoto para iOS, Splashtop ofrece varias ventajas, pero una que resulta fundamental es su rendimiento. Lo que tú quieres es poder establecer una conexión potente para que todas las interacciones se realicen de manera rápida y eficiente y no todas las plataformas de escritorio remoto pueden admitir una conexión lo suficientemente estable.
Splashtop es compatible con la transmisión en 4K, por lo que siempre puedes esperar una imagen nítida. También es capaz de transmitir a 40 fps, por lo que, incluso si estás viendo vídeos en un dispositivo remoto, no habrá parones. El audio también se transmitirá a la perfección, lo que es ideal para la transmisión audiovisual o la edición de archivos de audio/vídeo.
El retardo es muy bajo, por lo que cualquier interacción que realices se realizará en tiempo real sin demora. Esto es ideal para un entorno de trabajo frenético en el que no deseas que una conexión deficiente lo ralentice.
Todos los procesos se realizan en el ordenador remoto y se muestran en el dispositivo que estás utilizando. Esto significa que, incluso si estás utilizando un iPhone, podrás utilizar todas las prestaciones informáticas del ordenador al que te has conectado.También puedes configurar Splashtop para mejorar el rendimiento.
Splashtop en sí requiere una utilización mínima de la CPU. Esto libera más potencia para procesar cualquier aplicación que necesites usar. En general, puedes esperar que Splashtop proporcione un rendimiento superior en todo momento.
3. Compatibilidad multiplataforma, incluidos dispositivos iOS
Splashtop funciona genial como una solución de escritorio remoto para iOS. Pero una de las principales ventajas es que funciona con varios sistemas operativos y ofrece soporte multiplataforma.
Puedes instalar la aplicación Splashtop Business en tus dispositivos iOS y luego podrás conectarte a cualquiera de tus ordenadores desde tu iPhone o iPad, incluidas las máquinas con Windows, Mac y Linux.
Esto puede ser increíblemente ventajoso para las empresas que desean permitir que sus empleados trabajen de forma remota utilizando sus propios dispositivos. No necesitarán comprar ningún hardware específico y los ordenadores que tu empresa ya posee no tendrán problemas para ejecutar Splashtop. Lo mismo se aplica a los colegios y otras instalaciones educativas.
4. Escritorio remoto altamente seguro para iOS
En el mundo actual, la ciberseguridad es más importante que nunca. Los ciberdelitos siempre están en auge y los piratas informáticos encuentran constantemente nuevas formas de lanzar ataques.
De media, una violación de datos le costará a una empresa con 500 empleados o menos unos 2,98 millones de USD, así que debes hacer todo lo posible para evitar que ocurra. Al usar software de escritorio remoto, es posible que te preocupe que la conexión entre los dispositivos externos y la red de tu empresa pueda presentar algunas vulnerabilidades.
Splashtop utiliza una infraestructura cloud altamente segura. Ofrece detección de intrusos de forma ininterrumpida, junto con varios mecanismos de defensa para mantener la seguridad de las empresas y los usuarios. Splashtop mantiene las mejores prácticas de la industria para garantizar una seguridad de alto nivel.
Splashtop tiene varias funciones avanzadas para ayudar a proporcionar un entorno de escritorio remoto seguro. Aquí se incluyen funciones tales como:
MFA de punto final
Integración de inicio de sesión único
Notificación de conexión remota
Idle sesión timeout sesión timeout tiempo de espera de Idle
Registro de auditoría de sesión completa
Todo esto ayudará a proporcionar acceso remoto seguro, por lo que solo aquellos que tenga permiso podrán conectarse a tus ordenadores. Cada sesión remota también utiliza cifrado de 256 bits y TLS (seguridad de la capa de transporte) para proteger todos los datos entre los dispositivos en uso.
Hay varios estándares de la industria a los que se adhiere Splashtop. Aquí se incluyen HIPAA, PCI, FERPA y más. Splashtop no tiene acceso a ningún dato o aplicación que alguien use durante una sesión remota, lo que ayuda a mantener la privacidad.
5. Fácil de configurar y usar en iPad y iPhone
Una preocupación que mucha gente tiene con el software de escritorio remoto es que resulte complicado de usar.Afortunadamente, Splashtop es fácil de instalar y aún más fácil de usar. Configurar Splashtop implica 4 pasos simples.
Una vez que esté configurado, lo único que necesitas hacer para acceder a tu ordenador es abrir la aplicación Splashtop en tu dispositivo iOS y luego seleccionar el ordenador que deseas controlar para iniciar la conexión remota.
Cómo configurar la aplicación de escritorio remoto de Splashtop para iOS
Configurar la aplicación de escritorio remoto de Splashtop para iOS es sencillo y directo:
Descargar la aplicación: primero, descarga la aplicación Splashtop de la App Store de Apple en tu iPhone o iPad.
Instalar el Splashtop Streamer: en el ordenador al que deseas acceder de forma remota, descarga e instala la aplicación Splashtop Streamer desde el sitio web de Splashtop.
Crear una cuenta de Splashtop: regístrate para obtener una cuenta de Splashtop e inicia sesión tanto en tu dispositivo iOS como en el ordenador.
Conectar tus dispositivos: una vez que hayas iniciado sesión, tu ordenador aparecerá en la aplicación Splashtop en tu dispositivo iOS. Simplemente toca tu ordenador para iniciar una sesión remota.
Personalizar tu configuración: ajusta la configuración dentro de la aplicación para optimizar la experiencia de escritorio remoto según tus necesidades, como habilitar el sonido, la resolución de la pantalla o los controles de gestos.
Con estos pasos, puedes configurar rápida y fácilmente Splashtop en tu dispositivo iOS, lo que te permite acceder y controlar tu ordenador desde cualquier lugar.
Cómo Splashtop supera los problemas comunes con otras aplicaciones de escritorio remoto de iOS
Splashtop ataja varios problemas comunes que los usuarios suelen encontrar con otras aplicaciones de escritorio remoto de iOS:
Conectividad y estabilidad: a diferencia de algunas aplicaciones que sufren desconexiones o retrasos frecuentes, Splashtop ofrece una conexión estable con baja latencia, lo que garantiza sesiones remotas fluidas e ininterrumpidas, incluso en redes de menor ancho de banda.
Facilidad de uso: muchas aplicaciones de escritorio remoto pueden ser complejas de configurar y usar. Splashtop simplifica el proceso con una interfaz fácil de usar, lo que facilita que cualquiera pueda instalar y comenzar a usar la aplicación rápidamente.
Rendimiento: mientras que algunas aplicaciones luchan con la transmisión de alta calidad, especialmente para tareas con uso intensivo de gráficos, Splashtop ofrece transmisión de alta definición y un rendimiento rápido, lo que te permite usar incluso aplicaciones que consumen muchos recursos de forma remota sin compromiso.
Compatibilidad: Splashtop es compatible con una amplia gama de dispositivos y sistemas operativos, lo que garantiza un acceso sin interrupciones a tu ordenador Mac, Windows o Linux desde tu dispositivo iOS, algo que muchas otras aplicaciones no ofrecen.
Seguridad: las preocupaciones de seguridad son primordiales cuando se accede a escritorios de forma remota. Splashtop utiliza el cifrado AES de 256 bits y los protocolos TLS para proteger tus sesiones, lo que te ofrece la tranquilidad de que tus datos están protegidos, atajando así las brechas de seguridad que pueden existir en otras aplicaciones de escritorio remoto.
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