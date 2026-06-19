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¿Cómo funciona el escritorio remoto?

Splashtop Team
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A continuación le mostramos cómo el software de escritorio remoto le permite controlar un ordenador desde otro dispositivo y por qué Splashtop es la mejor solución.

Su ordenador de sobremesa suele ser su recurso informático más potente. El ordenador de sobremesa alberga todos sus archivos y puede ejecutar las aplicaciones que necesita utilizar. Sin embargo, no siempre puede llevarse el ordenador de sobremesa consigo y normalmente está limitado a utilizarlo en su oficina.

Afortunadamente, el software de escritorio remoto elimina esta barrera al ofrecerte la flexibilidad de usar tu ordenador de sobremesa incluso cuando no estés en la oficina.

¿Cómo funciona el escritorio remoto?

Software de Escritorio Remoto funciona aprovechando internet para permitirte usar otro dispositivo para acceder a tu computadora de forma remota. Usando una aplicación de ‘cliente’ en tu dispositivo local y una aplicación de ‘agente’ en tu computadora de escritorio, puedes iniciar una conexión de escritorio remoto en cualquier momento y desde cualquier lugar para controlar tu escritorio de forma remota como si lo estuvieras usando en persona.

Cómo funciona una herramienta de escritorio remoto como Splashtop

Splashtop es una aplicación de escritorio remoto que permite a los usuarios acceder de forma remota a sus equipos Windows, Mac y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook. Con un proceso de configuración de escritorio remoto optimizado, Splashtop facilita empezar a acceder a dispositivos desde cualquier lugar.

Una vez que lo tengas todo configurado, puedes usar la app de Splashtop en tu dispositivo para seleccionar el ordenador remoto al que quieres acceder y conectarte a él desde cualquier lugar

Durante una conexión de escritorio remoto, Splashtop funciona mostrándote la pantalla del ordenador remoto en tiempo real. Luego puedes usar tu dispositivo, teclado y ratón locales para controlar el escritorio remoto.

La interfaz rápida, intuitiva y fácil de usar hace que realizar cualquier tarea y trabajar de forma remota sea muy fácil. Podrás acceder a los archivos de tu escritorio remoto y ejecutar cualquier aplicación en él.

Pruebe Splashtop gratis

¿Quieres ver el software de escritorio remoto Splashtop en acción de primera mano? Comienza ya con una prueba gratuita (no se requiere tarjeta de crédito ni compromiso de permanencia). Splashtop es la solución de escritorio remoto ideal porque es altamente segura, receptiva, viene con las mejores funciones y te ofrece la mejor relación calidad-precio.

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