Cuando los equipos de TI necesitan instalar software en dispositivos remotos, puede ser complicado. Tienen que conectarse a cada dispositivo, iniciar los instaladores y completar manualmente las indicaciones, lo que puede llevar mucho tiempo y resultar poco eficiente.
Descubre las instalaciones silenciosas. Las instalaciones silenciosas permiten ejecutar software sin requerir interacción del usuario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de implementar en dispositivos remotos.
Sin embargo, una instalación silenciosa exitosa requiere más que simplemente enviar un instalador a otro dispositivo. Los equipos de TI necesitan los parámetros y permisos de instalación correctos, además de una forma de ejecutar la instalación de forma remota y confirmar que se ha realizado correctamente.
Con esto en mente, veamos cómo funciona la instalación silenciosa, los enfoques habituales para instalar software en dispositivos remotos y cómo la gestión centralizada de endpoints puede hacer que el proceso sea fluido y eficiente.
¿Qué es una instalación silenciosa de software?
La instalación silenciosa es la instalación de una aplicación en un dispositivo sin usar el asistente de instalación normal ni requerir la intervención del usuario, de modo que la instalación pueda completarse sin interrumpir el trabajo del usuario.
La instalación silenciosa y la instalación remota no son lo mismo, pero a menudo se usan juntas. En una instalación remota, otro dispositivo o una plataforma de gestión de endpoints inicia y gestiona la instalación, mientras que una instalación silenciosa se ejecuta sin indicaciones interactivas.
Puedes combinar ambos enfoques para una instalación silenciosa remota, en la que un administrador o una herramienta de gestión inicia la instalación de forma remota y el instalador se ejecuta en el dispositivo de destino sin requerir interacción del usuario.
Las instalaciones silenciosas remotas pueden tener varios fines, como desplegar aplicaciones empresariales estándar en dispositivos nuevos, instalar software de seguridad en endpoints distribuidos o instalar software fuera del horario laboral habitual. Esto ayuda a mantener los dispositivos actualizados sin tener que actualizar manualmente cada uno ni interrumpir a los empleados.
¿Qué necesitas para instalar software de forma silenciosa y remota?
La instalación silenciosa de software puede requerir varios pasos, especialmente cuando la realizas de forma remota en varios dispositivos. Hay algunos requisitos previos que necesitarás antes de iniciar la instalación, entre ellos:
Permisos administrativos: Asegúrate de que la cuenta o herramienta de gestión que uses para instalar tenga los permisos necesarios en el dispositivo de destino.
Acceso al equipo remoto: El dispositivo remoto debe ser accesible a través de la herramienta de gestión remota o estar ya gestionado mediante un agente de endpoint.
El paquete del instalador: No puedes instalar software sin el paquete del instalador. Puede ser un MSI, EXE, PKG u otro formato de instalación compatible.
Parámetros de instalación silenciosa: Asegúrate de que el instalador sea compatible con la ejecución no supervisada e identifica los modificadores correctos de la línea de comandos.
Un método de despliegue: Necesitarás una forma de desplegar el software, por ejemplo mediante PowerShell, utilidades de ejecución remota, herramientas de despliegue de software o software de gestión de endpoints.
Un método de verificación: una vez que el software se instala correctamente, TI debería poder verificarlo, en lugar de asumir que la ejecución equivale al éxito.
Ten en cuenta que los parámetros de instalación silenciosa varían según el instalador, así que compruébalos y valídalos antes de implementarlos a mayor escala.
Cómo funcionan los comandos de instalación silenciosa
Hay varias formas distintas de instalar software de forma silenciosa. Los instaladores que utilizas pueden aceptar parámetros de línea de comandos que controlan el comportamiento de la instalación, incluido si aparecen avisos, así que, según el tipo de instalador, puedes enviar comandos para instalar software sin interrumpir a los usuarios.
Instaladores MSI
Los paquetes de Windows Installer suelen usar parámetros estandarizados de msiexec. Como resultado, puedes añadir un parámetro silencioso (/quiet o /qn) para ejecutar el instalador sin interfaz de usuario ni avisos. Sin embargo, según la aplicación, puede que necesites añadir parámetros adicionales.
Instaladores EXE
Los instaladores EXE no siguen un estándar universal de instalación silenciosa. En su lugar, usan distintos comandos, como /silent, /quiet o /S. No debes asumir que uno u otro funcionará con cualquier aplicación; en su lugar, consulta la documentación de implementación del proveedor del software o la ayuda del instalador para determinar cuál necesitas usar.
instaladores de macOS
En dispositivos macOS, el software puede usar instaladores PKG, scripts, imágenes de disco o mecanismos de implementación específicos de la aplicación. Normalmente, los archivos PKG pueden instalarse desde la línea de comandos mediante la utilidad installer, mientras que las aplicaciones basadas en DMG pueden requerir montar la imagen de disco y luego implementar el paquete o la aplicación que contiene. El proceso exacto de implementación silenciosa depende de cómo el proveedor del software empaquete la aplicación.
Cómo instalar software de forma silenciosa en un ordenador remoto
Cuando quieres instalar software silenciosamente en un dispositivo remoto, el proceso se vuelve un poco más complicado. Sin embargo, se puede gestionar en unos pocos pasos:
1. Obtener el instalador
Primero, asegúrate de usar un instalador de confianza directamente del proveedor del software o de otra fuente aprobada. También necesitarás información clave sobre el instalador y el software, incluido el formato del instalador, la versión de la aplicación, los requisitos de arquitectura y cualquier dependencia. Esto te ayudará a tomar decisiones durante toda la instalación.
2. Identifica los parámetros correctos para la instalación silenciosa
Los distintos instaladores usan diferentes parámetros de instalación silenciosa, así que tendrás que confirmar que sea compatible con la ejecución silenciosa y cuáles son sus requisitos. Asegúrate de revisar la documentación de despliegue del proveedor, ejecutar los comandos de ayuda del instalador (cuando sean compatibles) y consultar la guía de despliegue.
3. Prueba el comando de instalación
Antes de intentar instalar software de forma silenciosa en todos tus dispositivos, prueba primero el comando en un solo dispositivo o en un grupo pequeño. Esta prueba debe confirmar que el instalador se completa sin avisos, instala la versión correcta de la aplicación, aplica las opciones necesarias y devuelve el resultado esperado.
4. Selecciona el método de ejecución remota
Una vez que confirmes que las instalaciones silenciosas funcionan correctamente, necesitarás una forma de ejecutar el comando en el/los equipo(s) de destino. Según tu sistema operativo, entorno de gestión y requisitos de despliegue, puedes usar PowerShell u otros scripts administrativos, utilidades de ejecución remota o una herramienta de gestión de endpoints.
5. Ejecuta la instalación en el equipo remoto
En este punto, puedes ejecutar la instalación en los dispositivos remotos. Ten en cuenta que la instalación se ejecutará con las credenciales o el contexto de gestión que use el método de despliegue, pero, si está configurada correctamente, se ejecutará sin que el usuario final tenga que interactuar con ella en absoluto.
6. Verifica que el software se haya instalado correctamente
Una vez que se complete el comando remoto, te convendrá comprobar que el software se haya instalado correctamente, especialmente cuando gestionas varios ordenadores. Busca registros de errores o de ejecución, el estado de la implementación o la versión de la aplicación instalada para verificar que todo haya funcionado como estaba previsto.
Formas habituales de instalar software de forma remota
Aunque varias herramientas pueden permitir la instalación remota de software, no todas funcionan igual ni en todos los dispositivos. Es importante entender las distintas opciones a tu disposición para que puedas usar las herramientas más adecuadas para tus endpoints y necesidades de TI.
PowerShell y herramientas de línea de comandos
Con PowerShell y herramientas de línea de comandos, los administradores pueden ejecutar instaladores de forma remota en dispositivos Windows mediante scripts y capacidades de administración. Esta es una herramienta flexible que los administradores con experiencia consideran útil, y es especialmente eficaz para despliegues personalizados o instalaciones remotas ocasionales.
Sin embargo, también requiere conocimientos de scripting, así que no todo el mundo podrá usarlo. Los usuarios también deben configurar sus funciones de conectividad remota y autenticación para permitir PowerShell, y hacer un seguimiento del éxito en varios dispositivos requerirá scripts o herramientas adicionales.
Software de acceso remoto
Con software de acceso remoto y soporte, como Splashtop Remote Support, los administradores pueden conectarse a ordenadores desde cualquier lugar y ejecutar manualmente una instalación silenciosa. Esta es una herramienta potente para ayudar a los usuarios finales a distancia y puede reducir la necesidad de interacción del usuario, lo que la hace útil para la resolución de problemas y las implementaciones aisladas.
El acceso remoto requiere que los técnicos trabajen con los dispositivos conectados de forma individual, así que, aunque es ideal para endpoints individuales, es menos eficiente para aplicaciones que necesitan instalarse en varios dispositivos. Para eso, podemos ir un paso más allá hacia la gestión de endpoints.
Herramientas de implementación de software y gestión de endpoints
Con herramientas centralizadas de gestión de endpoints, los equipos de TI pueden enviar comandos de instalación a varios dispositivos gestionados sin necesidad de iniciar sesiones individuales. Esto les permite seleccionar varios endpoints, ejecutar despliegues en segundo plano, programar acciones, reutilizar comandos de despliegue estandarizados y supervisar los dispositivos para asegurarse de que el software esté correctamente instalado.
¿Qué dificulta el despliegue silencioso de software remoto a escala?
Cuantos más endpoints tengas que gestionar, más difícil será implementar software en todos ellos. Aunque ejecutar un comando silencioso en una sola máquina es relativamente sencillo, mantener un flujo de trabajo de implementación coherente en varias máquinas puede ser más complicado.
Hay varios factores que explican esta dificultad, entre ellos:
Equipos sin conexión: Es posible que los dispositivos que estén sin conexión cuando se ejecute un despliegue no reciban la instalación hasta que vuelvan a estar disponibles, según cómo la herramienta de despliegue gestione los reintentos y los endpoints sin conexión.
Diferentes versiones de software: Es posible que los dispositivos ya tengan instaladas distintas versiones o configuraciones, lo que dificulta ofrecer instalaciones o actualizaciones coherentes en todos los dispositivos.
Inconsistencias del instalador: Las distintas aplicaciones pueden tener parámetros y lógicas de instalación diferentes, por lo que usar varios instaladores puede dar lugar a resultados inconsistentes o problemas inesperados.
Permisos y credenciales: La ejecución remota puede fallar cuando los permisos están incompletos o mal configurados, así que si se omite un dispositivo o sus permisos no se establecen correctamente, las instalaciones pueden volverse más difíciles.
Visibilidad limitada del despliegue: Es posible que los scripts y los métodos básicos de ejecución remota no proporcionen suficiente información para confirmar si la instalación se realizó correctamente, lo que puede hacer que algunos fallos pasen desapercibidos.
Esfuerzo administrativo repetido: es posible que TI tenga que mantener manualmente comandos, listas de dispositivos, scripts y resultados de ejecución, lo que aumenta la carga de trabajo y genera ineficiencias.
Interrupción para el usuario: Aunque las instalaciones silenciosas buscan ejecutar software sin interrumpir a los usuarios, los instaladores mal configurados pueden mostrar avisos inesperadamente o requerir reinicios en mitad del trabajo.
Aunque estos desafíos pueden hacer que las instalaciones silenciosas sean más difíciles, se pueden abordar y superar. A medida que los entornos crecen, el despliegue estandarizado, la visibilidad adecuada y las herramientas de automatización se vuelven cada vez más importantes porque ayudan a agilizar y gestionar las instalaciones de forma coherente en todos los dispositivos.
Cómo Splashtop AEM simplifica la implementación remota de software
Cuando es necesario instalar software en varios dispositivos distribuidos, la gestión centralizada de endpoints puede facilitar la estandarización, automatización y el seguimiento del proceso. Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints) ayuda a los equipos de TI a gestionar y automatizar acciones en endpoints remotos sin necesidad de conectarse manualmente a cada equipo.
Con Splashtop AEM, puedes:
Implementa software en varios endpoints remotos
Scripts & Tasks de Splashtop AEM permite a los equipos de TI ejecutar acciones de implementación en endpoints gestionados seleccionados en lugar de repetir la misma tarea dispositivo por dispositivo. Para los flujos de implementación compatibles, los administradores pueden proporcionar el instalador necesario y los parámetros de instalación silenciosa, dirigirse a los equipos adecuados y ejecutar o programar la acción sin abrir sesiones individuales de escritorio remoto.
Ejecuta scripts y tareas sin interrumpir a los usuarios
Con Splashtop AEM, los scripts y las tareas pueden ejecutarse en segundo plano, por lo que los administradores pueden realizar mantenimiento, actualizar aplicaciones e instalar software sin interrumpir el trabajo del usuario final. ¿El resultado? Menos trabajo manual y una ejecución más uniforme en todos los dispositivos.
Usa la visibilidad del software para entender el entorno
El inventario de software de Splashtop AEM ayuda a los agentes y administradores de TI a entender qué aplicaciones están instaladas en los dispositivos gestionados y qué versiones tienen. Esto facilita identificar los dispositivos a los que les falta una aplicación, revisar qué versiones están instaladas y orientar los despliegues con más precisión en lugar de enviar el mismo software a todos los endpoints.
Combina la implementación de software con una gestión de endpoints más amplia
La implementación de software es una parte fundamental de la gestión de endpoints, pero sigue siendo solo una pieza de un panorama más amplio. Un buen flujo de trabajo de gestión de endpoints incluye aplicación de parches, monitorización, scripting, remediación y soporte remoto para dar soporte a los dispositivos de forma eficiente en toda la red de una empresa.
Splashtop AEM integra el despliegue de software en el mismo flujo de trabajo que la gestión de parches, el inventario de software, la supervisión, la creación de scripts y la corrección. Esto da a los equipos de TI más contexto sobre los endpoints que gestionan y facilita la estandarización de tareas de despliegue repetibles en entornos distribuidos.
¿Cuándo deberías usar la instalación remota silenciosa?
La instalación remota silenciosa no siempre es necesaria, pero hay muchos escenarios en los que puede ser beneficiosa. La implementación silenciosa es especialmente útil cuando el software debe instalarse con la mínima interrupción posible, especialmente en varios dispositivos; combinada con la instalación remota, permite a los equipos de TI gestionar equipos desde cualquier lugar.
Por ejemplo, la instalación remota silenciosa puede ser útil cuando los equipos de TI están:
Implementar aplicaciones estándar en los equipos de los empleados.
Instalar software en equipos de entornos de trabajo remotos o híbridos.
Implementando nuevas aplicaciones en varios endpoints.
Realizar mantenimiento o actualizaciones fuera del horario laboral.
Desplegar aplicaciones en dispositivos donde los derechos de instalación del usuario final están restringidos.
Estandarizar las versiones de software en varios dispositivos gestionados.
Automatiza flujos de trabajo recurrentes de implementación de software.
Buenas prácticas para una instalación remota de software fiable
Entonces, ¿cómo puedes instalar software de forma silenciosa y fiable en dispositivos remotos? Hay algunas buenas prácticas que puedes seguir para ayudar a garantizar implementaciones eficientes, coherentes y fiables, entre ellas:
Usa paquetes de instalación de confianza que puedan desplegar software de forma fiable.
Confirma los parámetros silenciosos compatibles con el proveedor para asegurarte de que puedan ejecutarse de forma silenciosa.
Prueba los comandos antes de un despliegue amplio para identificar posibles problemas antes de que se generalicen.
Empieza con un grupo limitado de dispositivos al implementar software nuevo para ti y luego amplíalo a grupos más grandes una vez verificado.
Confirma los requisitos previos y las dependencias por adelantado.
Haz un seguimiento de los resultados de la instalación y de los fallos para que puedas corregir las instalaciones fallidas.
Ten en cuenta los dispositivos que estén temporalmente sin conexión para poder atenderlos cuando vuelvan a estar en línea.
Mantén visibilidad sobre el software instalado y sus versiones para asegurarte de que todo esté actualizado.
Estandariza las implementaciones repetibles en lugar de rehacer comandos para cada instalación.
Haz que la implementación remota silenciosa de software sea repetible con Splashtop AEM
La instalación silenciosa ayuda a mejorar la eficiencia y la productividad al eliminar la necesidad de que los usuarios interactúen con el proceso de instalación, mientras que el despliegue remoto permite que los equipos de TI ejecuten instalaciones sin estar físicamente presentes. Cuando se combinan, permiten a las organizaciones desplegar actualizaciones y software en dispositivos remotos sin interrumpir el trabajo.
Los scripts y las herramientas de línea de comandos funcionan bien para despliegues individuales, pero se vuelven cada vez más complejos a medida que los equipos de TI gestionan más dispositivos. Los agentes de TI necesitan visibilidad, repetibilidad, automatización y control para gestionar varios endpoints remotos de forma eficiente, especialmente cuando necesitan ejecutar instalaciones silenciosas.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI y los administradores pueden gestionar la implementación de software, las actualizaciones y mucho más desde un entorno centralizado. Esto les permite dar soporte fácilmente a varios dispositivos desde cualquier lugar, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia en entornos remotos.
¿Listo para ver cómo Splashtop AEM puede simplificar la gestión de endpoints y admitir instalaciones remotas silenciosas? Empieza hoy mismo con una prueba gratuita.