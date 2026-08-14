Los equipos de TI modernos tienen mucho que gestionar. Entre todos los endpoints, dispositivos remotos, software y requisitos de seguridad que tienen que compaginar, puede ser difícil seguir el ritmo de todo y mantener una buena seguridad de endpoints.
Esto no se limita a las grandes empresas; organizaciones de cualquier tamaño pueden tener dificultades para mantener los dispositivos seguros y actualizados sin interrumpir a los usuarios. Sin visibilidad en tiempo real, automatización, control de parches y flujos de trabajo eficientes de soporte remoto, la gestión de endpoints se convierte en un verdadero reto.
Teniendo esto en cuenta, veamos los desafíos comunes de la gestión de endpoints, cómo una buena solución de gestión de endpoints puede resolverlos y qué aporta Splashtop AEM a los equipos de TI que tienen dificultades para dar soporte a sus endpoints.
¿Qué es la gestión de endpoints?
La gestión de endpoints es el proceso de supervisar, proteger, actualizar y dar soporte a los dispositivos utilizados en toda una organización. Según la organización y las herramientas implicadas, esto puede incluir ordenadores de sobremesa y portátiles, servidores, dispositivos móviles y otros endpoints conectados.
Una buena gestión de endpoints puede ayudar a los equipos de TI a mantener la seguridad, el rendimiento, el cumplimiento de TI y el tiempo de actividad. Sin embargo, sin una gestión de endpoints adecuada, es fácil que los dispositivos dejen de cumplir la normativa o que las amenazas pasen desapercibidas durante demasiado tiempo.
Por qué la gestión de endpoints se ha vuelto más difícil
La gestión moderna de endpoints puede ser todo un reto para quien no esté preparado. En los últimos años ha habido una explosión del trabajo remoto y Trabajo híbrido, lo que ha dado lugar a más dispositivos distribuidos entre oficinas y empleados remotos. Al mismo tiempo, los empleados usan más aplicaciones de terceros que nunca, y cada una presenta sus propios desafíos de seguridad.
Como resultado, los equipos de TI tienen que estar atentos a aún más amenazas de ciberseguridad. Al mismo tiempo, el aumento de los panoramas de amenazas ha dado lugar a más normativas de seguridad y requisitos de cumplimiento que deben cumplirse.
Por ello, los equipos de TI modernos se enfrentan a más desafíos y están sometidos a más presión que nunca. Los enfoques tradicionales y manuales de ciberseguridad no pueden escalar al ritmo de los endpoints distribuidos, así que los equipos deben adaptarse al entorno de trabajo moderno y a sus desafíos.
Desafíos habituales en la gestión de endpoints
Dicho esto, ¿qué retos afrontan los equipos de TI en la gestión de endpoints? Hay varios obstáculos comunes que pueden complicar la gestión de dispositivos, entre ellos:
1. Visibilidad limitada de los endpoints
Los equipos de TI no pueden gestionar los dispositivos que no pueden ver. Sin una buena visibilidad de los endpoints, les falta información vital, como el inventario de software, el estado de los dispositivos y el estado de los parches. Además, sin visibilidad, los equipos de TI carecen de informes centralizados y no pueden saber qué dispositivos se han conectado o no.
Esto puede provocar una corrección tardía, informes de cumplimiento deficientes y un mayor riesgo de seguridad. Por ello, una buena gestión de endpoints empieza por la visibilidad.
2. Retrasos en la gestión de parches
La aplicación de parches es una de las partes más importantes de la gestión de endpoints, ya que garantiza que los endpoints y las aplicaciones estén actualizados y debidamente protegidos. Sin embargo, también puede ser uno de los aspectos más difíciles, dado el número de endpoints y aplicaciones que implica.
Hay varias razones por las que los parches pueden retrasarse. Los dispositivos sin conexión pueden perder ciclos de actualización, los usuarios pueden retrasar los reinicios necesarios para completar las instalaciones, o los equipos de TI pueden depender de actualizaciones manuales, lo que es propenso a errores humanos. Además, si las actualizaciones no se priorizan correctamente, los parches críticos pueden retrasarse.
Cuanto más se tarda en implementar un parche, mayor es el riesgo de exposición a vulnerabilidades conocidas.
3. Vulnerabilidades en aplicaciones de terceros
Las vulnerabilidades de los endpoints no se limitan a los sistemas operativos. Las aplicaciones de terceros, como navegadores, herramientas de colaboración y aplicaciones de productividad, pueden suponer riesgos si no se actualizan correctamente. Por ello, los equipos de TI deben supervisar y actualizar las aplicaciones de terceros en endpoints distribuidos para abordar por completo las vulnerabilidades de los endpoints.
4. Soporte de dispositivos remotos e híbridos
Aunque el crecimiento del trabajo remoto e híbrido ha sido excelente para la flexibilidad, la accesibilidad y la productividad de los empleados, también puede dificultar la gestión de endpoints. Cuando los dispositivos están fuera de la red de la oficina, puede resultar complicado supervisarlos y gestionarlos. Como resultado, el soporte remoto y la resolución de problemas se vuelven difíciles, especialmente cuando los empleados no pueden llevar sus dispositivos a las instalaciones y puede que no estén conectados a una VPN.
Las organizaciones necesitan una herramienta de gestión de endpoints con acceso remoto y soporte, para que los equipos de TI puedan acceder a dispositivos remotos y solucionar problemas desde cualquier lugar. Esto va más allá del soporte técnico, ya que el acceso remoto es vital para una correcta gestión y mantenimiento.
5. Flujos de trabajo manuales de TI
La gestión de endpoints puede volverse repetitiva, pero los flujos de trabajo suelen ser sencillos y repetibles; es decir, se pueden automatizar fácilmente. Aun así, muchos equipos de TI todavía tienen que realizar manualmente tareas como comprobar el estado de los parches, ejecutar scripts, recopilar información de dispositivos y aplicar cambios de configuración en los endpoints.
Una buena automatización puede mejorar la eficiencia y los tiempos de respuesta, proporcionar una gestión coherente en todos los endpoints y liberar tiempo para los equipos de TI. Sin automatización, las tareas repetitivas de gestión de endpoints pueden consumir el tiempo que los equipos de TI necesitan para trabajos de mayor prioridad.
6. Proliferación de herramientas
Muchas organizaciones dependen de diversas herramientas para aplicar parches, acceso remoto, gestión de inventario, monitorización, scripts, informes y mucho más. Sin embargo, no solo puede resultar complicado y costoso, ya que tienen que compaginar múltiples soluciones, sino que también puede crear toda una serie de problemas nuevos.
La proliferación de herramientas puede generar datos desconectados y desorganizados, además de aumentar la carga administrativa y la complejidad de las licencias. Esto, a su vez, provoca flujos de trabajo incoherentes y una resolución de problemas más lenta, lo que da peores resultados que con una herramienta unificada.
Consolidar flujos de trabajo estrechamente relacionados puede reducir la carga administrativa, eliminar los datos desconectados y facilitar la gestión de las operaciones de endpoints.
7. Brechas de cumplimiento e informes
El registro y la generación de informes son fundamentales para el cumplimiento de TI, especialmente cuando llega el momento de una auditoría de seguridad. Las empresas deben poder demostrar que sus endpoints están actualizados con parches, protegidos y configurados correctamente, algo que pueden hacer manteniendo registros claros.
Sin embargo, sin buenos informes, las empresas pueden tener registros de parches incompletos, un inventario de dispositivos limitado y dificultades para demostrar el estado de sus endpoints. Por ello, esto no solo puede dar lugar a auditorías fallidas, sino que también significa que los equipos de TI tendrán problemas para identificar qué endpoints necesitan más actualizaciones y soporte, lo que es perjudicial para la ciberseguridad.
El cumplimiento normativo y los informes no consisten solo en superar auditorías. También es fundamental para una buena higiene de endpoints.
8. Escalado de las operaciones de endpoints
A medida que las empresas crecen, su número de endpoints y su carga de trabajo de gestión pueden aumentar más rápido de lo que los procesos existentes pueden soportar. Las pequeñas y medianas empresas, los equipos internos de TI y los MSPs necesitan formas escalables de dar soporte a más dispositivos sin aumentar el trabajo manual repetitivo.
Por ello, la escalabilidad es vital. Esto incluye la capacidad de añadir rápidamente más endpoints, junto con automatización, visibilidad centralizada de los dispositivos, corrección remota y acciones basadas en políticas, todo lo cual puede ayudar a equipos reducidos a gestionar más dispositivos. Sin una escalabilidad adecuada, los equipos de TI tendrán dificultades para seguir el ritmo de tu crecimiento.
Cómo pueden los equipos de TI superar los desafíos de la gestión de endpoints
Teniendo en cuenta los retos de la gestión de endpoints, ¿qué pueden hacer los equipos de TI para superarlos? Resolver los retos de la gestión de endpoints requiere algo más que otra herramienta independiente; exige mejoras prácticas y específicas diseñadas para abordar los problemas.
Esto incluye:
Centralizar la visibilidad de los endpoints, para que los equipos de TI puedan supervisarlo todo desde un único lugar.
Automatizar la corrección rutinaria para resolver problemas rápidamente sin necesidad de agentes de TI.
Priorizar la gestión de parches según el riesgo, para que las amenazas más críticas se aborden primero.
Seguimiento de las actualizaciones de aplicaciones de terceros para garantizar que todo esté al día y que se aborden las vulnerabilidades de seguridad de las aplicaciones,
Usar soporte remoto para solucionar problemas más rápido, reduciendo así las interrupciones y ayudando a los empleados remotos.
Estandarizar los informes en todos los endpoints para mejorar la gestión y la preparación para auditorías.
Reducir el trabajo manual mediante la automatización siempre que sea posible, para que los agentes de TI tengan más tiempo para centrarse en tareas críticas.
Qué buscar en una solución de gestión de endpoints
Hay varias soluciones de gestión de endpoints en el mercado, pero no todas ofrecen las mismas funciones ni sirven para todo tipo de organizaciones. Los equipos de TI deben considerar cuidadosamente sus necesidades al evaluar las opciones para encontrar una solución que les proporcione las herramientas y la funcionalidad que requieren, por lo que es importante saber qué buscar.
Busca lo siguiente en una solución de gestión de endpoints:
Visibilidad en tiempo real de los endpoints en toda tu red.
Gestión de parches del SO y de terceros (no solo sistemas operativos)
Información sobre vulnerabilidades para identificar posibles amenazas.
Inventario de hardware y software con actualizaciones en tiempo real.
Soporte remoto para empleados en movimiento.
Scripting para ejecutar automáticamente tareas básicas.
Alertas proactivas para identificar amenazas a tiempo.
Corrección automatizada para abordar problemas básicos.
Informes automatizados y paneles fáciles de usar.
Cómo Splashtop AEM ayuda a simplificar la gestión de endpoints
Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a mejorar la visibilidad, automatizar el trabajo rutinario de gestión de endpoints y responder más rápidamente cuando los dispositivos requieren actualizaciones o corrección. Reúne la información de los endpoints, la gestión de parches, las políticas, los scripts, las alertas y los flujos de trabajo relacionados en la plataforma Splashtop.
Splashtop AEM ofrece visibilidad de los endpoints, incluido su estado, el estado de los parches y el software. Esto ayuda a los equipos de TI a identificar los dispositivos que necesitan soporte o actualizaciones, y proporciona informes de inventario para asegurarse de que no se les escape nada.
Cuando un dispositivo necesita una actualización, Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a identificar los parches que faltan, implementar actualizaciones del sistema operativo y de aplicaciones de terceros, y hacer un seguimiento del estado de los parches en todos los endpoints gestionados. Esto incluye sistemas operativos y aplicaciones de terceros compatibles, lo que ayuda a los equipos a abordar una mayor parte de su carga de trabajo de gestión de parches desde una sola consola.
La información sobre CVE impulsada por IA de Splashtop AEM ayuda a los equipos a identificar y priorizar vulnerabilidades conocidas. Los equipos de TI pueden luego usar políticas de gestión de parches, scripts y acciones automatizadas para corregir los problemas compatibles de forma más eficiente.
Cuando un endpoint requiere solución de problemas práctica, los técnicos pueden usar las capacidades de soporte remoto de Splashtop para acceder al dispositivo y darle soporte de forma remota.
Como resultado, los equipos de TI que usan Splashtop AEM pueden reducir el trabajo manual, responder a los problemas con mayor rapidez y mantener los endpoints seguros en toda su red.
Empieza con Splashtop AEM
La gestión de endpoints se vuelve más difícil cuando la visibilidad, la aplicación de parches, la automatización, los informes y el soporte remoto dependen de procesos desconectados o manuales. Reunir esos flujos de trabajo ayuda a los equipos de TI a responder más rápido, aplicar políticas con más coherencia y mantener una visión más clara del estado y el riesgo de los endpoints.
Splashtop AEM ofrece visibilidad de endpoints en tiempo real, gestión automatizada de parches, scripts y tareas, alertas proactivas y herramientas de corrección dentro de la plataforma Splashtop.
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