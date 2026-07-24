Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) suelen depender de una gran variedad de dispositivos. Cada uno de esos dispositivos, a su vez, tiene varias aplicaciones de terceros. Sin embargo, las PYMES a menudo no cuentan con los grandes equipos de seguridad necesarios para gestionar todos esos endpoints y aplicaciones.
Como resultado, estas empresas se enfrentan a múltiples riesgos en los endpoints, tanto por amenazas activas como por carencias operativas. Los parches retrasados, los controles de acceso débiles, los dispositivos no gestionados y la visibilidad limitada pueden contribuir a vulnerabilidades de seguridad que pueden poner en riesgo los sistemas y los datos.
Los principales riesgos de seguridad de endpoints para las pymes incluyen phishing y credenciales robadas, software sin parches, malware y ransomware, dispositivos no gestionados, configuraciones débiles, privilegios de acceso excesivos, acceso remoto inseguro, visibilidad limitada de los endpoints, remediación lenta y errores humanos.
Con todos esos riesgos, es importante priorizar, pero ¿qué riesgos de seguridad de endpoints son los más críticos y cómo pueden abordarse? Veámoslo…
¿Qué es un riesgo de seguridad de endpoints?
Los riesgos de seguridad de los endpoints son amenazas, vulnerabilidades y brechas de control que podrían exponer un dispositivo empresarial o los datos y sistemas a los que puede acceder. Estos endpoints pueden incluir portátiles de empleados, equipos de escritorio, servidores, dispositivos remotos y cualquier dispositivo personal aprobado para uso empresarial.
Ten en cuenta que los riesgos de los endpoints no son los mismos que los riesgos de seguridad de la red o de la nube. Sin embargo, puede haber (y a menudo hay) solapamiento entre ellos.
Por qué la seguridad de endpoints es especialmente desafiante para las pymes
Aunque la seguridad de endpoints es esencial para empresas de todos los tamaños, a las pymes a menudo les cuesta mantener los altos niveles de seguridad que necesitan. Hay varias razones por las que esto suele ser así, entre ellas:
Los recursos limitados de TI y seguridad hacen que no puedan invertir tanto en seguridad de endpoints como deberían.
La gestión incoherente de dispositivos en equipos remotos e híbridos dificulta ofrecer el soporte adecuado a cada endpoint.
Los parches y las actualizaciones de software retrasados dejan los dispositivos vulnerables durante más tiempo del que es seguro.
Depender de varias herramientas desconectadas entre sí da lugar a procesos fragmentados y excesivamente complejos.
Los dispositivos personales y el shadow IT dejan los dispositivos expuestos sin que el equipo de TI lo sepa.
La visibilidad limitada sobre el estado de seguridad y el estado general de los dispositivos dificulta identificar qué dispositivos necesitan actualizaciones o soporte.
La dificultad para responder con rapidez cuando se detecta un problema puede provocar daños generalizados y problemas cada vez mayores.
Cualquiera de estos problemas, o todos ellos, pueden dificultar la prevención y contención incluso de los problemas más comunes de los endpoints. Por suerte, pueden abordarse y superarse con las herramientas adecuadas.
Los 10 principales riesgos de seguridad de endpoints para las pymes
Con esto en mente, veamos algunos de los mayores riesgos de seguridad de los endpoints. Entenderlos puede ayudarnos a defendernos mejor de ellos e identificar dónde están los problemas.
1. Phishing y credenciales robadas
El phishing, el robo de credenciales y otras estafas de ingeniería social pueden dar a los atacantes acceso a cuentas y endpoints. Esto resulta más fácil si los empleados reutilizan contraseñas o si la empresa carece de herramientas de autenticación, ya que facilita que una cuenta comprometida proporcione un acceso más amplio.
Las empresas pueden protegerse contra estos ataques con prácticas sólidas de contraseñas, restricciones de acceso y autenticación multifactor (MFA). Sin embargo, la formación sobre concienciación de los usuarios también es invaluable para ayudar a los empleados a identificar estafas y otros engaños, para que puedan proteger sus cuentas y contraseñas.
2. Sistemas operativos y aplicaciones sin parches
Los parches son fundamentales para abordar vulnerabilidades conocidas en los sistemas operativos y las aplicaciones, pero los calendarios de actualización incoherentes y la visibilidad limitada de los parches pueden hacer que actualizar correctamente los endpoints sea un desafío para los pequeños equipos de TI. Sin una gestión de parches adecuada, corren el riesgo de dejar los dispositivos expuestos a vulnerabilidades conocidas que, de otro modo, podrían prevenirse.
Estos riesgos pueden reducirse con una gestión automatizada de parches que identifica las actualizaciones que faltan e implementa los parches aprobados según políticas, calendarios y grupos de dispositivos definidos. Una buena solución de gestión de parches también debe incluir la priorización de vulnerabilidades, para que las amenazas más críticas se aborden primero, junto con un seguimiento continuo de las actualizaciones correctas y fallidas para verificar los resultados de la implementación y facilitar la preparación para auditorías.
3. Malware y ransomware
El malware y el ransomware son amenazas comunes que pueden entrar en los dispositivos a través de descargas maliciosas, phishing, sitios web comprometidos o vulnerabilidades expuestas. Estos ataques pueden causar daños importantes en los dispositivos, como cifrar archivos, interrumpir las operaciones, robar datos confidenciales y propagarse a los sistemas conectados.
Las empresas deberían invertir en una protección sólida de endpoints para defenderse de estas amenazas. Esto incluye mantener los dispositivos correctamente actualizados con parches, conservar privilegios restringidos, mantener copias de seguridad probadas de los sistemas y datos críticos, y contar con procedimientos rápidos de aislamiento para evitar que las infecciones se propaguen.
4. Dispositivos no gestionados y desconocidos
Cuando los dispositivos se dejan sin gestionar, pueden desviarse de las configuraciones de seguridad aprobadas y pasar por alto actualizaciones necesarias, lo que hace que sea más fácil para los atacantes ponerlos en su punto de mira. Esto incluye dispositivos personales, sistemas olvidados, endpoints de contratistas y dispositivos no aprobados, así como herramientas de shadow IT que operan fuera de la supervisión habitual de TI. Las empresas deben mantener un inventario actualizado de todos sus endpoints y definir requisitos claros para el acceso empresarial a fin de evitar que dispositivos desconocidos generen nuevos riesgos.
5. Configuraciones de endpoints débiles
La seguridad de los endpoints depende de una configuración coherente en todos los dispositivos gestionados. Sin embargo, las configuraciones inseguras (como firewalls desactivados, requisitos de contraseña incoherentes y herramientas de seguridad mal configuradas) pueden dejar los endpoints vulnerables a ataques. Las empresas deben estandarizar sus políticas de endpoints para garantizar que todos los dispositivos sigan sus estándares de seguridad, con visibilidad de cada endpoint y remediación automatizada siempre que sea posible.
6. Privilegios de acceso excesivos o desactualizados
Asegúrate de saber quién tiene el privilegio de acceder a qué. Las cuentas compartidas, los permisos obsoletos y el retraso en la baja de usuarios pueden abrir el acceso a usuarios no autorizados o a exempleados descontentos.
Los privilegios excesivos pueden dejar los dispositivos vulnerables al malware, a cambios no autorizados y a amenazas similares, por lo que se recomienda que las empresas usen acceso con privilegios mínimos y control de acceso basado en roles para gestionar el acceso de los usuarios, así como cuentas individuales y desaprovisionamiento rápido para mantener el acceso restringido a los usuarios que lo necesitan.
7. Acceso remoto inseguro
La ciberseguridad no es opcional, especialmente para el acceso remoto. El acceso inseguro a través de servicios expuestos, credenciales compartidas, herramientas de acceso remoto no gestionadas y autenticación débil puede dejar los dispositivos vulnerables.
En su lugar, el acceso remoto debe gestionarse de forma centralizada y restringirse a los usuarios autorizados. Usar herramientas como la autenticación multifactor, permisos granulares y el registro de sesiones puede ayudar a mantener un acceso remoto seguro sin poner en riesgo la facilidad de uso.
8. Visibilidad limitada de los endpoints
Cuando las empresas y los equipos de TI no tienen visibilidad de sus endpoints, no pueden identificar parches que faltan, software desactualizado o dispositivos que no cumplen la normativa. Esto dificulta corregir fallos de seguridad o identificar amenazas, lo que retrasa aún más la respuesta a cualquier problema que se produzca. Las organizaciones necesitan una visibilidad clara de sus endpoints, por lo que es importante encontrar una solución con paneles centralizados, inventario automatizado de software y hardware, información sobre vulnerabilidades, alertas en tiempo real e informes de estado.
9. Detección y corrección lentas
Aunque las herramientas de seguridad pueden proporcionar alertas rápidas, su valor es limitado si las alertas no se revisan ni se responden con rapidez. Cuando hay un intervalo demasiado grande entre el momento en que se identifica un riesgo y se corrige, los dispositivos pueden quedar vulnerables durante demasiado tiempo, lo que hace que las amenazas sean aún más graves. Las empresas deben contar con flujos de respuesta claros, junto con acciones automatizadas y capacidades de resolución remota de problemas para abordar las alertas lo más rápido posible, además de procedimientos de escalado definidos para los problemas que no puedan resolverse rápidamente.
10. Riesgo interno y error humano
Por mucho que te defiendas de ataques maliciosos y amenazas tecnológicas, el simple error humano siempre supone un riesgo. Los empleados pueden dejar datos expuestos por accidente, descargar documentos inseguros, configurar mal los endpoints o hacer un uso indebido del acceso privilegiado. Aunque esto puede hacerse de forma maliciosa, es igual de probable que se haga totalmente por accidente.
Por eso la formación de los empleados es tan importante. Se debe formar a los empleados sobre cómo prevenir el phishing y otras prácticas recomendadas de seguridad, y debe haber procedimientos claros establecidos para cuando (no si) algo salga mal. Además, usar acceso con privilegios mínimos, registro de actividad y herramientas de automatización que reduzcan la dependencia de decisiones manuales puede mejorar la seguridad y la eficiencia.
Cómo pueden las pymes priorizar los riesgos de seguridad de los endpoints
Con un poco de planificación y previsión, es fácil priorizar los riesgos de seguridad de los endpoints y asegurarte de que las amenazas más peligrosas sean las primeras en abordarse.
Primero, identifica cada endpoint que puede acceder a los sistemas empresariales. Esto crea la base de referencia de todos los dispositivos que deben supervisarse y gestionarse.
A continuación, identifica cualquier parche pendiente, aplicación desactualizada y software no compatible. Todos estos son riesgos que habrá que abordar.
Una vez identificados los riesgos, puedes empezar por priorizar las vulnerabilidades explotadas activamente y de alto impacto. Estas son las amenazas continuas más críticas a las que te enfrentas en este momento.
Asegúrate de aplicar una autenticación sólida y el acceso con privilegios mínimos para proteger las cuentas y verificar a los usuarios.
Estandariza las políticas de seguridad y configuración de endpoints para garantizar una aplicación coherente en todos los endpoints.
Automatiza las tareas repetibles de aplicación de parches y corrección para ahorrar tiempo a los equipos de TI y mantener los endpoints debidamente protegidos.
Supervisa continuamente el estado de los endpoints, en lugar de depender de revisiones periódicas, para identificar rápidamente nuevas amenazas a medida que surjan.
Documenta los procedimientos de respuesta para dispositivos comprometidos o que no cumplan las normas, de modo que tengas registros claros de cómo se gestionan.
Recuerda: la priorización debe empezar por los riesgos que tienen más probabilidades de ser explotados y que pueden causar daños o interrupciones significativos. Aunque todos los riesgos deben abordarse a su debido tiempo, saber cuáles son los más críticos es esencial para priorizar las amenazas.
Controles esenciales de seguridad de endpoints para pymes
Las pymes necesitan un conjunto por capas de controles de seguridad de endpoints. Estas capacidades pueden provenir de múltiples herramientas y procesos integrados:
Autenticación multifactor para validar a los usuarios cuando inician sesión.
Aplicación automatizada de parches del sistema operativo y de aplicaciones de terceros para reducir las brechas de parches en los sistemas y aplicaciones compatibles.
Antivirus o detección y respuesta de endpoints para identificar y responder rápidamente a las amenazas.
Inventario centralizado de endpoints para que los equipos de TI puedan rastrear y gestionar fácilmente todos tus endpoints.
Visibilidad y priorización de vulnerabilidades para identificar amenazas y asegurarte de que las más críticas se aborden primero.
Controles de acceso con privilegios mínimos para restringir el acceso y mantener alejados a los usuarios no autorizados.
Acceso remoto seguro para que los empleados puedan trabajar desde cualquier lugar sin poner en riesgo la ciberseguridad.
Políticas estandarizadas de configuración de endpoints para garantizar que cada endpoint siga tus directrices y políticas de seguridad.
Procesos probados de copia de seguridad y recuperación para restaurar sistemas y datos críticos después de un incidente.
Alertas de endpoints y flujos de trabajo documentados de respuesta a incidentes para identificar y responder rápidamente a posibles amenazas.
Cómo ayuda Splashtop a las PYMES a reducir el riesgo de seguridad de los endpoints
La seguridad y la gestión de endpoints son esenciales para empresas de todos los tamaños, pero las pymes en particular necesitan asegurarse de encontrar una plataforma que proporcione los controles y funciones que necesitan a un precio asequible. Ahí es donde entra en juego Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints), ya que proporciona la visibilidad, aplicación de parches, alertas y automatización que los equipos de TI necesitan para reducir la exposición de los endpoints y responder con más coherencia.
Con Splashtop AEM, puedes:
1. Mejorar la visibilidad de los endpoints
Splashtop AEM ofrece a los equipos de TI una visibilidad clara de cada uno de sus endpoints, incluido el estado general, el inventario de software, el estado de los parches y la información sobre vulnerabilidades. Todo esto es accesible desde una consola centralizada y fácil de usar, lo que ayuda a los agentes a identificar y priorizar mejor las amenazas, al tiempo que reduce los dispositivos no gestionados.
2. Automatiza el parcheo y la remediación
Splashtop AEM incluye gestión automatizada de parches compatible con el parcheo automatizado de sistemas operativos compatibles y aplicaciones de terceros. Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden automatizar el parcheo con acciones basadas en políticas, scripts, alertas y flujos de trabajo de corrección que ayudan a aplicar actualizaciones de forma coherente y a reducir el trabajo manual de corrección.
3. Acceso remoto y soporte remoto seguros
Cuando un problema requiere una investigación práctica, los equipos de TI pueden usar las capacidades de acceso remoto y soporte de Splashtop para conectarse a los dispositivos gestionados y solucionar problemas de forma remota. Splashtop proporciona controles de seguridad y administrativos como autenticación multifactor, permisos granulares y registro de sesiones, para que los equipos de TI puedan investigar y resolver problemas rápidamente mientras mantienen controles de acceso centralizados y supervisión de las sesiones.
4. Añade protección de endpoints donde sea necesario
Splashtop Antivirus, impulsado por Bitdefender, está disponible como complemento para organizaciones que quieren protección antivirus gestionada a través de la plataforma Splashtop. Puede complementar el parcheo de endpoints, la visibilidad y los controles de acceso, y ayudar a detectar y bloquear malware en los endpoints protegidos.
Crea un programa de seguridad de endpoints más fácil de gestionar
Las pymes no carecen de ciberamenazas, y estas pueden agravarse por prácticas de seguridad incoherentes, respuestas tardías y una visibilidad limitada en los endpoints. Las pymes y sus equipos de TI necesitan un enfoque por capas que cubra la identidad, la aplicación de parches, la protección de endpoints, el acceso, la respuesta y más, para asegurarse de que protegen correctamente su red y sus dispositivos.
Con Splashtop AEM, empresas de todos los tamaños pueden gestionar endpoints en todo su entorno sin complicaciones, sin importar desde dónde trabajen. Splashtop AEM ofrece visibilidad centralizada en todos los dispositivos gestionados, inventario de hardware y software, gestión automatizada de parches, alertas configurables, scripts y herramientas de corrección.
¿Quieres aportar a tu empresa visibilidad centralizada de los endpoints, aplicación automatizada de parches y una corrección más rápida? Empieza hoy con una prueba gratuita de Splashtop AEM.