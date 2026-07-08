Los equipos de TI modernos gestionan portátiles, ordenadores de sobremesa, servidores, dispositivos móviles y endpoints remotos en más ubicaciones que nunca. Sin un proceso claro del ciclo de vida, esos dispositivos se vuelven más difíciles de rastrear, actualizar, proteger, dar soporte y retirar correctamente.
La gestión del ciclo de vida de los endpoints ofrece a los equipos de TI una forma estructurada de gestionar los dispositivos desde su adquisición hasta su retirada. Ayuda a mantener la visibilidad, reducir el trabajo manual, facilitar la preparación para auditorías y mantener los endpoints seguros y productivos durante toda su vida útil.
Esta guía explica qué incluye la gestión del ciclo de vida de los endpoints y cómo la automatización ayuda a los equipos de TI a gestionar los endpoints de forma más eficiente.
¿Qué es la gestión del ciclo de vida de los endpoints?
La gestión del ciclo de vida de los endpoints es el proceso, las políticas y los procedimientos que se utilizan para gestionar los dispositivos de una organización a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye el seguimiento, mantenimiento, actualización, protección y despliegue de dispositivos, desde su adquisición hasta su eliminación.
¿Por qué es importante la gestión del ciclo de vida de los endpoints para los equipos de TI?
Los endpoints no gestionados y sin protección son objetivos fáciles para los ciberataques, lo que los convierte en los puntos de partida de la mayoría de las brechas de seguridad. De hecho, según los informes, el 67 % de los incidentes de seguridad de endpoints se deben a carencias como una autenticación multifactor débil o inexistente, credenciales robadas y acceso por fuerza bruta.
Por ello, dejar los endpoints sin gestionar expone a las organizaciones a importantes riesgos de seguridad y de cumplimiento de TI.
Aunque las empresas pueden intentar abordar las brechas de seguridad con un enfoque ad hoc para la gestión de dispositivos, un enfoque tan poco estructurado es ineficiente y poco fiable. En su lugar, es esencial contar con un ciclo de vida estructurado. Esto mantendrá el dispositivo cubierto desde la adquisición hasta la retirada, con datos y estadísticas relevantes para hacer un seguimiento de su estado y las amenazas.
Etapas del ciclo de vida de los endpoints: un marco práctico de 5 pasos
Un ciclo de vida práctico de los endpoints suele incluir cinco etapas:
Adquisición y planificación: El ciclo de vida comienza cuando la empresa adquiere el dispositivo. Sin embargo, esto no se hace al azar; las empresas necesitan determinar qué dispositivos necesitan y contar con un plan para implementarlos y utilizarlos.
Aprovisionamiento e implementación: Una vez obtenido el dispositivo, se puede asignar al usuario o departamento adecuado. Esto incluye instalar hardware y software, configurar el dispositivo, inscribirlo en el software de gestión de endpoints y verificar que esté listo para su uso.
Mantenimiento y supervisión: A lo largo del ciclo de vida del dispositivo, los equipos de TI lo supervisarán regularmente para detectar problemas y realizar tareas de mantenimiento continuas. Esto ayuda a garantizar que el dispositivo dure el mayor tiempo posible con los mínimos problemas, maximizando su valor y productividad.
Soporte y actualizaciones: Además del mantenimiento continuo, el dispositivo recibirá soporte y actualizaciones a medida que estén disponibles. Mantener un dispositivo completamente actualizado es importante para la ciberseguridad y el cumplimiento de TI, ya que incluye parches de seguridad para abordar amenazas y vulnerabilidades, y también puede mejorar el rendimiento mediante actualizaciones y correcciones de errores.
Retirada y eliminación: Una vez que un dispositivo deja de ser necesario, ya sea porque se ha quedado obsoleto o porque ya no funciona correctamente, se retira y se elimina. En este punto, el dispositivo se borra por completo de todos los datos y el software de la empresa, lo que garantiza que no se pueda encontrar en él ninguna información confidencial.
¿Cuáles son los mayores desafíos de la gestión del ciclo de vida de endpoints?
La gestión del ciclo de vida de los endpoints es un proceso continuo durante todo el uso de un dispositivo, lo que significa que hay algunos desafíos comunes en el camino. Estos problemas pueden dificultar la gestión si no se abordan correctamente, por lo que los equipos de TI deben estar al tanto.
Los desafíos de la gestión del ciclo de vida de los endpoints incluyen:
Proliferación de herramientas: Demasiadas herramientas dispares pueden convertirse en un caos complejo y desordenado, difícil de gestionar o de aprovechar correctamente. Es mejor (y más rentable) usar una sola solución que gestione varias tareas que invertir en múltiples herramientas desconectadas para hacer lo mismo.
Sin una única fuente de verdad: cuando la información clave está distribuida entre dispositivos y herramientas y procede de diversas fuentes, es fácil encontrarse con información contradictoria, y encontrar los detalles clave puede ser un reto. Sin una única fuente de verdad, los equipos de TI pueden perder de vista en qué punto del ciclo de vida se encuentran los dispositivos, lo que dificulta su gestión.
Limitaciones del parcheo manual: Aplicar parches manualmente a los endpoints, sistemas operativos y aplicaciones ya no es suficiente. El parcheo manual es lento y propenso a errores, lo que provoca que se pasen por alto dispositivos o parches, un parcheo inconsistente y vulnerabilidades de seguridad. Una sólida solución de gestión de parches automatizada es esencial para mantener el cumplimiento de parches en todos los dispositivos.
Dispositivos retirados sin seguimiento: cuando un dispositivo se retira, aún puede contener datos confidenciales. Hacer un seguimiento de los dispositivos retirados ayuda a garantizar que cada dispositivo al final de su ciclo de vida se limpie y deseche correctamente, lo que reduce el riesgo de filtraciones.
Beneficios de gestionar eficazmente todo el ciclo de vida de los endpoints
Ante estos desafíos, hay que preguntarse: ¿cuáles son los beneficios de centrarse en una gestión eficaz del ciclo de vida de los endpoints? Hay varias razones por las que las organizaciones y los equipos de TI querrán invertir en la gestión del ciclo de vida, gracias a las mejoras que aporta.
Estos beneficios incluyen:
Una postura de seguridad más sólida, gracias a la supervisión y el mantenimiento continuos que mantienen los dispositivos parcheados y actualizados, mientras los equipos de TI vigilan las amenazas.
Reduce el coste total de propiedad (TCO), ya que la gestión del ciclo de vida de los endpoints ayuda a las empresas a sacar el máximo partido de sus dispositivos durante el mayor tiempo posible, al tiempo que crea un flujo de trabajo optimizado para retirar y desechar los dispositivos cuando ya no son necesarios.
Incorporación y desvinculación más rápidas, gracias a flujos de aprovisionamiento, configuración y desaprovisionamiento claros que ayudan a configurar los dispositivos de los usuarios de forma rápida y eficiente.
Visibilidad completa de los activos, ya que la gestión del ciclo de vida de los endpoints incluye la supervisión de endpoints y el seguimiento del inventario. Esto garantiza que cada dispositivo esté correctamente controlado y tenga el soporte adecuado, para que nada se quede en el olvido.
Mayor productividad y mejor experiencia de usuario, ya que mantener los dispositivos a lo largo de su ciclo de vida ayuda a minimizar los problemas y las interrupciones, para que los equipos de TI puedan centrarse en otras tareas y los empleados puedan trabajar sin encontrarse constantemente con problemas.
Cómo la automatización agiliza la gestión del ciclo de vida de los endpoints
La gestión actual del ciclo de vida de los endpoints puede beneficiarse enormemente de la automatización. Las funciones de automatización adecuadas pueden ayudarte a optimizar y gestionar la implementación de parches, programar flujos de trabajo de mantenimiento y resolver problemas en tiempo real, lo que ayuda a mantener los dispositivos y la ciberseguridad.
Cuando los equipos de TI automatizan tareas básicas, como instalar parches y supervisar posibles problemas, se aseguran de que esas tareas se lleven a cabo de forma coherente en todos los dispositivos, sin importar dónde estén. Al mismo tiempo, esto ahorra tiempo a los agentes de TI, que pueden centrarse en asuntos más complejos o críticos.
Por ejemplo, la automatización de parches puede detectar cuándo hay nuevas actualizaciones disponibles, priorizarlas según la política de la empresa, programar la implementación y hacer un seguimiento del estado de los parches en todos los dispositivos. Esto ayuda a mantener los endpoints actualizados de forma más constante sin que los equipos de TI tengan que gestionar manualmente cada dispositivo.
Del mismo modo, los flujos de trabajo automatizados de supervisión y corrección pueden ayudar a los equipos de TI a identificar problemas en los endpoints, recibir alertas y actuar más rápido. En el caso de problemas conocidos o rutinarios, la automatización puede activar pasos de corrección predefinidos según la política.
Como resultado, los endpoints se mantienen en buen estado mientras se reduce la carga de trabajo de los equipos de TI.
Cómo Splashtop AEM ayuda con la gestión del ciclo de vida de los endpoints
Una buena gestión del ciclo de vida de los endpoints depende de una visibilidad continua y de flujos de trabajo repetibles. Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints) ayuda a los equipos de TI a gestionar el ciclo de vida activo de los endpoints centralizando la visibilidad de los endpoints, la aplicación de parches, la supervisión, la automatización y los flujos de trabajo de soporte remoto.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden ver el inventario de endpoints, supervisar el estado de los dispositivos, automatizar el parcheo del sistema operativo y de software de terceros, revisar información sobre CVE, configurar alertas y ejecutar scripts o acciones en segundo plano en todos los endpoints gestionados. Esto ayuda a los equipos a mantener el control en entornos remotos, híbridos y distribuidos.
Splashtop AEM también proporciona información sobre CVE impulsada por IA para ayudar a los equipos de TI a identificar, comprender y priorizar vulnerabilidades. Smart Actions puede activar respuestas automatizadas para flujos de trabajo de corrección habituales, lo que ayuda a los equipos a responder más rápido cuando un endpoint necesita atención.
Cuando hay actualizaciones disponibles, Splashtop AEM puede ayudar a los equipos de TI a implementar parches según las políticas y hacer un seguimiento del estado de los parches en todos los endpoints. Esto ayuda a mantener los dispositivos actualizados de forma más constante sin depender del parcheo manual en cada equipo.
Splashtop AEM funciona junto con Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support, por lo que los técnicos pueden pasar de la visibilidad a la acción cuando un endpoint necesita solución de problemas. En lugar de depender de herramientas desconectadas para la supervisión, la aplicación de parches y el soporte remoto, los equipos de TI pueden gestionar las operaciones clave de los endpoints desde una sola plataforma.
Eso facilita mantener los endpoints actualizados, identificar problemas antes, dar soporte a los usuarios más rápido y mantener el control en entornos distribuidos. Para los equipos de TI que buscan simplificar la gestión del ciclo de vida de los endpoints, Splashtop AEM ofrece la visibilidad y la automatización necesarias para gestionar los dispositivos de forma más eficiente durante todo su uso activo.
Comienza hoy con una prueba gratuita de Splashtop AEM.