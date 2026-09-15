ANTIVIRUS Y PROTECCIÓN ANTIESTAFA CON IA
La protección digital de tu familia
Protege a tus seres queridos de las amenazas online y ayúdalos de forma remota cuando lo necesiten.
Las estafas online pueden afectar a cualquier familia
$21BPérdidas por estafas reportadas en EE. UU. en 2025, un 26 % más que el año anterior.
22K+Informes de estafas impulsados por IA en EE. UU., incluidas las deepfakes y el fraude de correo electrónico empresarial.
38 000 $Pérdida media de adultos de 60 años o más, que perdieron en conjunto 7,7 mil millones de dólares.
Fuente: Informe sobre delitos en Internet del FBI, 2025
Protección que va más allá del antivirus tradicional
Protección completa, además de capacidades que el antivirus estándar no ofrece.
Protégete en minutos
Elige tu plan
Elige el plan que mejor se adapte a ti o a tu familia.
Descarga e instala
Instala Shield en tu dispositivo o envía la configuración a un familiar.
Estás protegido
La protección empieza a ejecutarse silenciosamente en segundo plano.
De usuarios de acceso anticipado que protegen a sus padres, hijos y a sí mismos.
"Un estafador le dijo a mi padre que instalara un programa remoto. Shield lo bloqueó. Solo por eso ya ha quedado amortizado".
Usuario de acceso anticipado, 37 años - hijo, padre protector
De usuarios de acceso anticipado que protegen a sus padres, hijos y a sí mismos.
"Shield nos permite navegar sin preocupaciones y sin tener que preocuparnos por hacer clic donde no debemos".
Usuario de acceso anticipado, 67 años - padre de 3 hijos
De usuarios de acceso anticipado que protegen a sus padres, hijos y a sí mismos.
"Antes me ponía de los nervios cada vez que mamá decía 'Me llamaron de Microsoft'. Ahora ya no".
Usuario de acceso anticipado, 53 años - hija, madre protectora
Planes disponibles
Particular
$29/ Año
$36
*20 % de descuento en primer año
Lo mejor para protegerte.
Detiene intentos no autorizados de acceso remoto
Protección contra malware y estafas
Detección de amenazas asistida por IA
Family Lite
$48/ Año
$60
*20 % de descuento en primer año
Lo mejor para hogares pequeños.
Detiene intentos no autorizados de acceso remoto
Protección contra malware y estafas
Detección de amenazas asistida por IA
Alertas de tutores familiares
Ayuda remota cuando alguien necesita apoyo práctico
Familia
$69/ Año
$99
*30 % de descuento en primer año
Lo mejor para hogares grandes.
Detiene intentos no autorizados de acceso remoto
Protección contra malware y estafas
Detección de amenazas asistida por IA
Alertas de tutores familiares
Ayuda remota cuando alguien necesita apoyo práctico