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ANTIVIRUS Y PROTECCIÓN ANTIESTAFA CON IA

La protección digital de tu familia

Protege a tus seres queridos de las amenazas online y ayúdalos de forma remota cuando lo necesiten.

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Las estafas online pueden afectar a cualquier familia

$21BPérdidas por estafas reportadas en EE. UU. en 2025, un 26 % más que el año anterior.

22K+Informes de estafas impulsados por IA en EE. UU., incluidas las deepfakes y el fraude de correo electrónico empresarial.

38 000 $Pérdida media de adultos de 60 años o más, que perdieron en conjunto 7,7 mil millones de dólares.

Fuente: Informe sobre delitos en Internet del FBI, 2025

Protección que va más allá del antivirus tradicional

Protección completa, además de capacidades que el antivirus estándar no ofrece.


Protégete en minutos

  • Elige tu plan

    Elige el plan que mejor se adapte a ti o a tu familia.

  • Descarga e instala

    Instala Shield en tu dispositivo o envía la configuración a un familiar.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

    Estás protegido

    La protección empieza a ejecutarse silenciosamente en segundo plano.

De usuarios de acceso anticipado que protegen a sus padres, hijos y a sí mismos.

"Un estafador le dijo a mi padre que instalara un programa remoto. Shield lo bloqueó. Solo por eso ya ha quedado amortizado".

Usuario de acceso anticipado, 37 años - hijo, padre protector

De usuarios de acceso anticipado que protegen a sus padres, hijos y a sí mismos.

"Shield nos permite navegar sin preocupaciones y sin tener que preocuparnos por hacer clic donde no debemos".

Usuario de acceso anticipado, 67 años - padre de 3 hijos

De usuarios de acceso anticipado que protegen a sus padres, hijos y a sí mismos.

"Antes me ponía de los nervios cada vez que mamá decía 'Me llamaron de Microsoft'. Ahora ya no".

Usuario de acceso anticipado, 53 años - hija, madre protectora

Planes disponibles

Particular

2 ordenadores

$29/ Año

$36

*20 % de descuento en primer año

Prueba gratuitaCompre ahora

Lo mejor para protegerte.

  • Detiene intentos no autorizados de acceso remoto

  • Protección contra malware y estafas

  • Detección de amenazas asistida por IA


Family Lite

5 ordenadores

$48/ Año

$60

*20 % de descuento en primer año

Prueba gratuitaCompre ahora

Lo mejor para hogares pequeños.

  • Detiene intentos no autorizados de acceso remoto

  • Protección contra malware y estafas

  • Detección de amenazas asistida por IA

  • Alertas de tutores familiares

  • Ayuda remota cuando alguien necesita apoyo práctico


Mejor valor

Familia

10 computadoras

$69/ Año

$99

*30 % de descuento en primer año

Prueba gratuitaCompre ahora

Lo mejor para hogares grandes.

  • Detiene intentos no autorizados de acceso remoto

  • Protección contra malware y estafas

  • Detección de amenazas asistida por IA

  • Alertas de tutores familiares

  • Ayuda remota cuando alguien necesita apoyo práctico


Preguntas Frecuentes

¿Qué es Splashtop Shield?
¿Shield es un antivirus completo o también necesito otro programa?
¿Por qué no usar simplemente el antivirus que venía con mi ordenador?
¿Puede Shield detener todas las estafas?
¿Cómo sabré si Shield está funcionando y si ralentizará mi ordenador?
¿Hay una prueba gratuita?
¿Shield funciona en teléfonos?
¿Puedo proteger el ordenador de un familiar desde otra ubicación?
¿Cómo se gestionan mis datos?

Recursos

Hoja de datos

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Splashtop Artículos de soporte de Shield

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Protege lo que importa desde hoy

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