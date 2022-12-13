El éxito de los clientes se basa en la accesibilidad y la transparencia
Ayuda cuando la necesites de una persona en directo sin importar el tamaño de tu organización
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Para nosotros, los clientes no son un número en un sistema de incidencias: son el motor de todo lo que hacemos. Nuestro jefe de éxito de clientes, Stephen Ng, dijo una vez: "Me levanto cada día pensando en cómo podemos hacer que nuestros clientes triunfen con nuestras soluciones". Por eso es nuestra misión. Siempre que necesites ayuda, ahí estaremos.
Nos aseguramos de estar disponibles cuando lo necesites. A diferencia de otros proveedores de acceso remoto, contamos con personal de asistencia, ventas y atención al cliente en todo el mundo. Nuestros equipos se encuentran en Estados Unidos, Japón, Taiwán, China, Singapur y Países Bajos.
Ponerse en contacto con nosotros siempre es fácil y no tiene complicación ninguna. Todos los clientes pueden llamar a las líneas telefónicas internacionales de Splashtop para hablar con una persona y ofrecemos asistencia por chat con personas de carne y hueso, nada de maquinitas, durante los días hábiles.
Consulta nuestra página de Contacto para consultar todas las vías para comunicarnos.
30 + millonesUsuarios
800+ millonesde sesiones
Más de 2.000 Reseñas de 5 estrellas
Más de mil millones de dólaresValoración
De nuestros clientes satisfechos
Vuestra atención al cliente, la facilidad de uso y el despliegue del producto son impresionantes. Gracias por las rápidas respuestas y por tener un producto de primera calidad. Yo calificaría a Splashtop como el n.º 1, y he tenido TeamViewer y LogMeIn.
Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV
De nuestros clientes satisfechos
¡Todo el mundo en Splashtop se ha portado de maravilla a la hora de guiarme a través de la configuración del sistema! Tengo que decir que la atención al cliente de este producto es la mejor que he tenido nunca.
Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London