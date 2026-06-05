¿Aumento de precio de GoToMyPC? Los usuarios informan un aumento del 200% en el costo

Los clientes de GoToMyPC cancelaron sus suscripciones y se pasaron a Splashtop después de enterarse de que GoToMyPC ha triplicado su precio de renovación.
GoToMyPC ha subido los precios de sus productos de acceso remoto GoToMyPC. En algunos casos, casi triplicando el precio de lo que costaba antes. Por ejemplo, algunos clientes de GoToMyPC sorprendidos dijeron que el coste anual del plan personal de GoToMyPC subiría a $420/año (antes costaba 230 $/año). Eso supone un aumento de precio del 83 %.
Esto sucede después de que LogMeIn adquiriera GoToMyPC en 2017. LogMeIn cuenta con su propio historial de cuantiosas subidas de precios a lo largo de los años. Consulta esta subida de precio de LogMeIn Central y la subida de precio de LogMeIn Pro.
Preocupaciones sobre la subida de precios de GoToMyPC
La reacción en las redes sociales es evidente: muchos usuarios de GoToMyPC expresan su frustración por los aumentos repentinos de precios, mientras que las comparaciones entre Splashtop y GoToMyPC destacan el precio más competitivo de Splashtop como una ventaja clave.
@GoToMyPC triplicó sus precios. No sabio. Soy cliente desde hace más de una década. Servicio cancelado.
— Eugene S (@CA_Russiantank) 4 de Septiembre de 2018
@GoToMyPC ¡Guau! ¡Y no en el buen sentido! ¡Mi plan @GoToMyPC costaba $110 en diciembre de 2017 y mi plan se renovará en diciembre de 2018 a $420! Casi 4 veces más. No puedes cancelar en línea, tienes que llamarlos, ¡no un conejito feliz! ☹️
— Jane Moore (@Jane_eLearning) 23 de Noviembre de 2018
@GoToMyPC @LogMeIn Loco 800% + aumento de precio y solo me dan la opción de cancelar mi cuenta por teléfono?!?! ¡Ya sabes dónde puedes meterlo! ¡Hay un lugar especial para empresas como la suya, se llama liquidación e historia antigua! ¡Manera de joder a tus clientes!
— Fiosco (@FioscoHQ) 15 de Noviembre de 2018
¿Alguien tiene un rec para el acceso de escritorio remoto? @GoToMyPC acaba de perder mi negocio después de un aumento inexplicable del 257 %.
— A. Baier (@ay_bear) 6 de Septiembre de 2018
@GoToMyPC Acabo de recibir mi factura anual. más del 200% de aumento??? He sido un cliente leal durante años y ahora ya no puedo permitírtelo :(
— Disculpa (@oopsieee) 3 de Septiembre de 2018
Cómo el aumento de precio de GoToMyPC está impulsando a los usuarios a buscar soluciones alternativas
Los recientes cambios de precios de GoToMyPC han dejado a muchos usuarios antiguos frustrados. Para las personas y empresas que dependen del acceso remoto, este aumento significativo de precios ha generado una preocupación generalizada sobre la asequibilidad y la transparencia.
En lugar de absorber tarifas de renovación inesperadas y elevadas, muchos usuarios ahora están explorando soluciones líderes de acceso remoto que son más rentables. Los foros en línea y las reseñas reflejan una creciente insatisfacción con el modelo de precios de GoToMyPC, con usuarios buscando activamente alternativas que ofrezcan características comparables sin exceder sus presupuestos.
Este cambio está impulsando el interés en plataformas como Splashtop, que proporciona acceso remoto rápido, seguro y con numerosas funciones por mucho menos dinero. A medida que más usuarios se dan cuenta de que no tienen que sacrificar el rendimiento por la asequibilidad, los agresivos aumentos de precios de GoToMyPC están acelerando la transición hacia alternativas modernas y escalables.
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Splashtop mantendrá su precio inicial para Splashtop Remote Access en $72/año. Desde su lanzamiento en 2013, Splashtop nunca ha aumentado el precio inicial de Splashtop Remote Access. De hecho, tu precio está bloqueado cuando compras cualquier producto Splashtop, lo que significa que nunca tendrás que preocuparte por pagar por una tarifa de renovación más alta.
Splashtop Remote Access es una galardonada solución de acceso remoto para particulares y equipos. Con Splashtop, obtendrás la herramienta de acceso remoto más rápida, al mejor precio y con las mismas funciones principales que se encuentran en GoToMyPC. Consulta la comparación completa sobre por qué Splashtop es la mejor alternativa a GoToMyPC.
Si eres cliente de GoToMyPC en este momento, puedes probar Splashtop gratis durante 7 días para comparar y averiguar por qué tanta gente ya se ha pasado de GoToMyPC a Splashtop. Además de obtener la mejor solución de acceso remoto, también puedes ahorrarte cientos de dólares al año si te pasas a Splashtop.
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