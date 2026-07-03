Si eres responsable de la toma de decisiones en una pequeña empresa, tienes que considerar cuidadosamente en qué software inviertes. Las pequeñas empresas necesitan dispositivos fiables, acceso seguro, actualizaciones de software y la capacidad de resolver problemas rápidamente, pero a menudo no tienen presupuesto para un equipo de TI dedicado ni para plataformas complejas de gestión de TI.
Sin importar el tamaño de una empresa, sigue dependiendo de portátiles, ordenadores de sobremesa y una amplia variedad de aplicaciones que deben gestionarse correctamente. Entonces, ¿cuántas herramientas de TI necesitan las pequeñas empresas?
El software de monitorización y gestión remotas (RMM) puede ayudar a gestionar endpoints, pero una plataforma completa puede ser más de lo que necesitan las empresas con menos de 20 empleados. Con eso en mente, veamos qué hace el RMM, cuándo tiene sentido usarlo y qué pueden buscar las empresas más pequeñas si es más de lo que necesitan.
¿Qué es el software RMM?
El software de monitorización y gestión remotas ayuda a los equipos de TI y a los MSPs a supervisar, mantener y solucionar problemas de endpoints de forma remota. Las plataformas de RMM tradicionales suelen incluir una gama más amplia de funciones de operaciones de TI, entre ellas:
Monitorización de dispositivos remotos
Alertas de problemas de salud de endpoints
Gestión de parches
acceso remoto y soporte
Implementación de software en endpoints
Seguimiento de activos e inventario
Scripting y automatización
Informes
Flujos de trabajo orientados a MSPs, como facturación, emisión de tickets o integraciones de PSA
¿De verdad las pequeñas empresas con menos de 20 empleados necesitan RMM?
Para muchas empresas con menos de 20 empleados, una plataforma RMM completa es más de lo que necesitan. Eso no significa que la gestión de TI pueda ignorarse. Incluso los equipos pequeños siguen necesitando una forma fiable de acceder a los dispositivos, dar soporte a los empleados, aplicar actualizaciones, supervisar el estado de los endpoints y llevar un control de los ordenadores y el software que utilizan.
La mejor pregunta es si tu empresa necesita el conjunto completo de herramientas que suele incluir una plataforma RMM tradicional. Muchas soluciones RMM están diseñadas para MSPs, equipos de TI dedicados u organizaciones que gestionan entornos más grandes y complejos. Si tu empresa solo necesita visibilidad básica de los dispositivos, soporte remoto, aplicación de parches, inventario y automatización básica, una solución más ligera puede encajar mejor.
Necesidades básicas de TI que las pequeñas empresas deberían planificar
Si eres un líder de TI que está intentando determinar si RMM es adecuado para ti, conviene empezar evaluando tus necesidades de TI. En lugar de considerar primero la solución, céntrate en lo que debes planificar y luego encuentra la plataforma que satisfaga esas necesidades.
Los equipos de TI para pequeñas empresas necesitan:
Soporte remoto rápido cuando los empleados tienen problemas, para que se resuelvan rápidamente, incluso cuando trabajan sobre la marcha.
Visibilidad del estado de salud y del estado de los dispositivos para identificar problemas a tiempo.
Actualizaciones automatizadas para sistemas operativos y software de terceros para mantener los endpoints actualizados y seguros.
Inventario de software y hardware para hacer un seguimiento de lo que está en uso y su estado de parches.
Alertas para problemas comunes de endpoints.
Acciones de remediación, como reiniciar, ejecutar scripts o aplicar actualizaciones.
Controles de acceso de usuarios y permisos para gestionar quién puede acceder a qué.
Registros de actividad para la rendición de cuentas y la resolución de problemas.
Cuándo una plataforma RMM completa puede ser demasiado
Teniendo eso en cuenta, ¿cuáles son algunas señales de que una plataforma RMM es más de lo que necesitas? Las herramientas de monitorización y gestión remotas son estupendas para las empresas que las necesitan, pero puede que no sean el punto de partida adecuado para las empresas más pequeñas.
Si marcas alguna de estas casillas, puede que no necesites una solución RMM:
No tienes un administrador de TI dedicado para configurar y mantener la plataforma.
Solo gestionas un pequeño número de ordenadores.
No necesitas PSA, facturación ni flujos de trabajo para MSPs.
Estás pagando por módulos avanzados que no necesitas o que rara vez usas.
La configuración, la formación y el mantenimiento requieren más tiempo del que ahorra la herramienta.
Tus necesidades principales son acceso remoto, soporte, aplicación de parches, supervisión e inventario.
Qué buscar en una alternativa RMM asequible
Si una solución RMM es más de lo que necesitas, ¿en qué deberías invertir en su lugar? Cuando busques una alternativa a RMM, te convendrá centrarte en las funciones principales que necesita tu empresa, que incluso las soluciones ligeras deberían incluir. Encontrar una solución con estas capacidades te garantizará obtener las ventajas clave de un RMM completo sin la complejidad:
1. Acceso remoto y soporte remoto sencillos
Una de las funciones más importantes es la capacidad de acceder de forma fiable a los dispositivos y dar soporte remoto a los empleados. Por eso, es esencial contar con una plataforma con acceso remoto y soporte sólidos. Esto debería ser fácil de configurar en todos los dispositivos, para que los empleados y los agentes de TI puedan conectarse rápida y cómodamente a los dispositivos remotos, ya sea para trabajo remoto o soporte de TI.
No pases por alto el valor tanto del acceso remoto supervisado como del no supervisado. Aunque el acceso supervisado se usa habitualmente para el soporte remoto, el acceso no supervisado también es importante para los endpoints remotos que necesitan soporte fuera del horario laboral o que normalmente están fuera de alcance.
2. Visibilidad de endpoints sin una administración pesada
Los equipos pequeños deberían poder ver qué dispositivos necesitan atención y soporte, así que una buena solución debe ofrecer visibilidad de los endpoints, incluidos sus sistemas operativos, aplicaciones y estados de parcheo. Busca una solución con paneles, inventarios actualizados y vistas completas del estado de salud de los dispositivos, en lugar de informes excesivamente complejos. Esto dará a las organizaciones la información que necesitan para actuar rápidamente ante posibles problemas, en lugar de generar más trabajo administrativo.
3. Automatización práctica para tareas rutinarias de TI
La automatización es una herramienta muy potente para reducir el trabajo manual repetitivo y, así, mejorar la eficiencia de todos los equipos. Busca una solución con una automatización sólida, incluidas actualizaciones programadas, alertas, reinicios, acciones basadas en scripts y gestión de parches. Con estas funciones, los equipos de TI pueden mantener más agilidad y eficiencia mientras brindan soporte rápidamente en todos los endpoints.
4. Precios que se adaptan a un equipo muy pequeño
Si no estás adquiriendo una solución RMM completa, no deberías pagar precios completos de RMM. Busca precios predecibles y asequibles, y asegúrate de evitar paquetes empresariales o funciones para MSPs que no necesitas. La clave está en obtener el máximo valor de tu solución, lo que significa ajustar el plan al número de usuarios, dispositivos y técnicos que vas a tener.
5. Controles de seguridad fáciles de gestionar
Lo mejor es evitar la complejidad innecesaria, especialmente en tus controles de ciberseguridad. Busca controles de seguridad fiables y fáciles de gestionar, como la autenticación multifactor (MFA), los controles de acceso basados en roles (RBAC), el registro y la gestión de permisos. Estas funciones deben ser fáciles de gestionar, incluso con un equipo pequeño, y pueden ayudar a reforzar el control de acceso, la preparación para auditorías y la rendición de cuentas.
Cómo ayuda Splashtop a las pequeñas empresas a gestionar TI sin la complejidad de un RMM completo
Si buscas una forma más sencilla de dar soporte a usuarios, acceder a dispositivos y gestionar endpoints sin la complejidad de una plataforma RMM completa, Splashtop puede ayudarte. Splashtop ofrece a las pequeñas empresas una forma práctica de gestionar las tareas esenciales de TI desde una sola plataforma.
Splashtop ofrece acceso remoto para empleados que trabajan sobre la marcha, así como soporte remoto para la resolución de problemas cuando sea necesario. Además, con Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints), los equipos de TI pueden obtener la visibilidad de endpoints, la automatización, el inventario de software, la aplicación de parches, las alertas y la remediación que necesitan para gestionar endpoints en toda su red desde cualquier lugar.
Esto hace que Splashtop encaje muy bien en equipos que necesitan controles de TI, pero no quieren la carga ni la complejidad de un RMM tradicional. Con Splashtop, los equipos pequeños pueden:
Accede y da soporte remoto a los dispositivos de los empleados de forma rápida y eficiente.
Supervisa el estado de los endpoints en toda tu red desde una consola centralizada.
Consulta el inventario de hardware y software con actualizaciones en tiempo real.
Automatiza las tareas rutinarias de los endpoints para reducir el trabajo manual.
Aplica actualizaciones en todos los dispositivos gestionados para mantener cada endpoint al día.
Mejora la visibilidad sin añadir complejidad innecesaria de TI
Una forma práctica de ajustar la gestión de TI a tus necesidades
Las pequeñas empresas deben contar con un plan para gestionar dispositivos, actualizaciones, accesos y soporte en toda su organización, pero eso no significa que necesiten de inmediato una solución RMM completa. En su lugar, deberían buscar una herramienta que se adapte al tamaño de su empresa, incluido el número de endpoints que tienen que gestionar, los recursos de TI disponibles y el nivel de control que necesitan.
Con Splashtop, las pequeñas empresas tienen una forma más sencilla de dar soporte a los usuarios y gestionar endpoints. Splashtop proporciona a los empleados las herramientas que necesitan para trabajar desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, y permite a los equipos de TI dar soporte remoto y gestionar dispositivos en toda su empresa.
¿Listo para ver cómo el acceso remoto seguro y la gestión autónoma de endpoints pueden ayudar a tu organización? Comienza hoy con una prueba gratuita de Splashtop.