A medida que los entornos de endpoints se vuelven más distribuidos, los equipos de TI suelen añadir herramientas para resolver problemas específicos como el parcheo, el inventario, el acceso remoto, la monitorización, la gestión de tickets y los informes. Cada herramienta puede cumplir una función, pero cuando esos sistemas están desconectados, la gestión de endpoints se vuelve más difícil de coordinar.
Cuando los datos de los endpoints, la gestión de parches, la resolución de problemas, el acceso remoto y los informes están repartidos entre sistemas desconectados, cada uno se vuelve más engorroso y costoso. Entonces, ¿cómo pueden los equipos de TI abordar la proliferación de herramientas y mejorar la gestión de endpoints? Veámoslo.
Qué significa la proliferación de herramientas en la gestión de endpoints
La proliferación de herramientas se produce cuando los equipos de TI tienen que depender de demasiados sistemas desconectados para gestionar tareas de endpoint. Como estas herramientas no están integradas ni comparten información, los técnicos tienen que cambiar constantemente entre ellas solo para realizar tareas sencillas, por lo que pueden pasar por alto contexto o datos importantes.
El problema no es solo la cantidad de herramientas que tiene un equipo. Más bien, es cuántas se necesitan para completar un único flujo de trabajo de endpoint, ya que convierte el trabajo rutinario en problemas de coordinación.
Por ejemplo, tu equipo de TI puede estar lidiando con una proliferación de herramientas si tiene:
Una herramienta para el inventario
Una herramienta para el estado de los parches
Una herramienta para acceso remoto
Una herramienta para alertas o monitorización
Una herramienta para informes o tickets
Scripts separados o pasos manuales para la remediación
Cuando todas estas herramientas están desconectadas, los flujos de trabajo habituales se convierten en una complicada serie de tareas inconexas que exigen cambiar constantemente entre programas.
Por qué las herramientas desconectadas ralentizan el trabajo en los endpoints
Las herramientas desconectadas son más que una simple molestia o inconveniente, ya que pueden provocar graves problemas de rendimiento y eficiencia. La proliferación de herramientas crea varios obstáculos para la gestión de endpoints, entre ellos:
1. Cada traspaso genera fricción
Cada vez que un técnico necesita cambiar entre herramientas, volver a comprobar información y reconstruir el contexto, se pierde un tiempo valioso que podría dedicarse a ayudar al usuario final con sus problemas. Esto no solo ralentiza cada tarea, sino que también genera nuevas oportunidades de error y crea serios obstáculos para la productividad.
2. Los datos de los endpoints se vuelven más difíciles de confiar
Cuando los datos, como el inventario, el estado de los parches, la salud de los dispositivos y el historial de corrección, se mantienen en sistemas separados, puede ser difícil saber cuál es el más preciso y actualizado. Esto hace que los datos sean menos fiables y más difíciles de verificar, lo que puede provocar más retrasos o dar a los agentes información desactualizada con la que trabajar.
3. Aumenta el seguimiento manual
Con herramientas desconectadas, los equipos de TI tienen que verificar manualmente si las acciones funcionaron correctamente, actualizar sistemas o activar pasos en un flujo de trabajo. Aunque un conjunto de herramientas conectado e integrado puede activar estas acciones automáticamente, la proliferación de herramientas solo añade complejidad y trabajo manual.
Cómo la proliferación de herramientas hace que los equipos reaccionen en lugar de anticiparse
Uno de los mayores problemas de la proliferación de herramientas es que dificulta identificar, priorizar y resolver incidencias. Como resultado, los problemas menores pueden agravarse rápidamente y convertirse en trabajo de mantenimiento urgente.
La proliferación de herramientas puede provocar varios problemas de mantenimiento, entre ellos:
Los fallos de parches tardan más en localizarse y verificarse.
Las vulnerabilidades son más difíciles de priorizar cuando los datos de riesgo, estado del dispositivo y corrección están repartidos entre distintas herramientas.
Los problemas de estado de los dispositivos se detectan tarde, a menudo cuando el daño ya está hecho.
La corrección depende de la coordinación manual, en lugar de la automatización.
Los técnicos dedican más tiempo a cambiar entre herramientas que a resolver problemas.
La investigación de Splashtop descubrió que los flujos de trabajo fragmentados son una de las razones por las que muchos equipos de TI siguen atascados en un estado intermedio de automatización parcial. Puede que las herramientas estén implementadas, pero los flujos de trabajo desconectados pueden hacer que el trabajo diario con endpoints siga siendo reactivo.
Por qué la proliferación de herramientas hace que sea más difícil confiar en la automatización
De hecho, la proliferación de herramientas puede ser un gran obstáculo para la automatización, ya que reduce la eficiencia y la fiabilidad. Como resultado, las organizaciones que buscan una gestión automatizada de endpoints tendrán dificultades para aprovechar al máximo sus beneficios y puede que en realidad dediquen más tiempo a ajustarse a la proliferación de herramientas del que ahorran con la automatización.
Hay varias razones por las que la proliferación de herramientas dificulta una automatización adecuada, entre ellas:
1. La automatización necesita una visibilidad clara
Cuando los equipos de TI implementan herramientas de automatización, necesitan ver qué tareas se realizaron automáticamente, qué dispositivos se vieron afectados y si la tarea se completó con éxito. La proliferación de herramientas hace que esto sea mucho más difícil, ya que a menudo las tareas deben llevarse a cabo en múltiples dispositivos que no se comunican entre sí, lo que mantiene la visibilidad limitada, en el mejor de los casos.
2. La automatización necesita flujos de trabajo coherentes
Cuando los flujos de trabajo se dividen entre distintas herramientas, la automatización se vuelve mucho más difícil de gestionar y mucho menos escalable. Las herramientas de automatización requieren flujos de trabajo coherentes que avancen sin problemas de un paso a otro, algo que no es posible cuando deben acceder a soluciones desconectadas.
3. La automatización necesita controles
Los equipos de TI necesitan un control sólido sobre su software de automatización, incluidos controles de políticas, delimitación del alcance, aprobaciones, registros e informes. Sin eso, no pueden estar seguros de que las herramientas de automatización sean fiables, especialmente en entornos más grandes. La proliferación de herramientas hace que este nivel de control sea extremadamente difícil.
Cómo son los mejores flujos de trabajo para endpoints
Entonces, si la proliferación de herramientas genera flujos de trabajo deficientes y una mala gestión de endpoints, ¿cuál es la alternativa? Un buen flujo de trabajo de endpoints debe ser ágil y estar conectado, con visibilidad y control claros en cada paso. El resultado final debe incluir:
Conecta la visibilidad con la acción: Una buena gestión de endpoints incluye tanto la visibilidad de los endpoints como la capacidad de actuar con rapidez. Los equipos deberían poder pasar de identificar un problema a abordarlo sin tener que cambiar constantemente entre herramientas.
Reduce las comprobaciones de datos duplicados: Un flujo de trabajo consolidado de gestión de endpoints mantiene toda la información importante en un solo lugar de fácil acceso. La información clave, como el estado de los endpoints, la información de parches y los resultados de la corrección, debe ser fácil de verificar sin necesidad de consultar varias fuentes.
Estandariza flujos de trabajo repetibles: Las tareas deben estandarizarse para que puedan llevarse a cabo con un flujo de trabajo sencillo, especialmente cuando se automatizan. Por eso, tareas habituales como la aplicación de parches, la remediación, la elaboración de informes y el soporte remoto deben seguir procesos coherentes en toda la empresa.
Usa la automatización con controles claros: La automatización es una herramienta valiosa para mejorar la velocidad, la eficiencia y la fiabilidad, pero también requiere controles sólidos. La automatización debe incluir visibilidad, definición del alcance, aprobaciones (cuando sean necesarias) e informes de resultados para garantizar la eficacia y resultados consistentes.
Prioriza los flujos de trabajo, no solo las herramientas: Tener la herramienta adecuada para el trabajo es solo la mitad del reto; contar con buenos flujos de trabajo también es esencial para la gestión de endpoints. Recuerda: el objetivo es reducir la fricción en el propio trabajo, especialmente en tareas de gran volumen como la aplicación de parches, la resolución de problemas y el mantenimiento.
Cómo Splashtop AEM ayuda a reducir la proliferación de herramientas para endpoints
Una buena gestión de endpoints requiere una solución unificada que integre las operaciones de endpoints en un flujo de trabajo conectado, con visibilidad, control y automatización. Ahí es donde entra en juego Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints).
Splashtop AEM ofrece automatización y control en entornos de endpoints, incluida la gestión de parches, información basada en CVE, informes de inventario y remediación. Esto ayuda a reducir la proliferación de herramientas al reunir en un solo lugar flujos de trabajo clave de gestión de endpoints, al tiempo que mejora la visibilidad, la velocidad y la ejecución.
Splashtop AEM incluye:
Visibilidad centralizada en todos los endpoints, para que todo se pueda gestionar desde un solo lugar
Gestión de parches del sistema operativo y de terceros para ayudar a identificar las actualizaciones disponibles, automatizar la implementación y hacer un seguimiento del estado de los parches en todos los endpoints.
Información sobre vulnerabilidades basada en CVE para ayudar a los equipos a identificar y priorizar las vulnerabilidades de los endpoints.
Informes de inventario, incluido hardware, software y versiones del SO.
Automatización y corrección basadas en políticas para resolver problemas y mantener los dispositivos seguros de acuerdo con la política de la empresa.
Flujos de trabajo de soporte remoto conectados a la gestión de endpoints, para que los agentes puedan solucionar problemas y dar soporte a dispositivos remotos rápidamente desde cualquier lugar.
Como resultado, los equipos de TI pueden reducir los traspasos entre herramientas, mejorar la visibilidad y actuar con menos necesidad de hacer seguimiento manual de todo.
Descarga el informe de investigación completo
La proliferación de herramientas puede fragmentar la visibilidad, dificultar la automatización y convertir la corrección en una larga lucha. Cuando los agentes de TI tienen que cambiar constantemente entre herramientas desconectadas, su trabajo se resiente, lo que ralentiza la eficiencia en toda la organización.
El informe de investigación de Splashtop, Atrapados en el medio: por qué la mayoría de los equipos de TI no pueden superar la gestión reactiva de endpoints, desglosa cómo los flujos de trabajo fragmentados afectan a las operaciones de endpoints y qué pueden hacer los equipos para avanzar hacia procesos más proactivos y automatizados.
Descarga el informe de investigación de Splashtop para saber cómo las herramientas desconectadas contribuyen a un trabajo reactivo con endpoints y qué medidas pueden ayudar a los equipos a avanzar hacia operaciones más conectadas y proactivas.