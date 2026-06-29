Las pequeñas empresas también pueden tener grandes necesidades de TI, especialmente cuando tienen varios endpoints que gestionar. Cuando cuentan con equipos de TI pequeños o dependen de un generalista de TI, es fácil que los problemas de los endpoints se acumulen rápidamente, como actualizaciones omitidas, varios tickets de soporte y más.
Una vez que añades dispositivos remotos, híbridos y personales utilizados para trabajar, puede resultar aún más difícil mantener una visibilidad y un control consistentes. Esto puede dar lugar a dispositivos no gestionados, aplicaciones desactualizadas y brechas de seguridad si TI no tiene una forma clara de supervisar y dar soporte a los endpoints.
Por suerte, estos problemas se pueden superar. Con la solución de gestión de endpoints adecuada, las empresas de todos los tamaños pueden reducir el trabajo manual, mejorar la visibilidad y permitir que los equipos de TI actúen con rapidez en todos los dispositivos. Veamos los beneficios de la gestión de endpoints para las pequeñas empresas y las funciones que más importan a los equipos de TI.
¿Qué es la gestión de endpoints para una pequeña empresa?
La gestión de endpoints es el proceso de supervisar, actualizar, proteger y dar soporte a los dispositivos de toda una empresa desde una ubicación centralizada. Esto incluye una variedad de tipos de dispositivos, como portátiles, ordenadores de sobremesa, endpoints remotos, tablets, estaciones de trabajo compartidas y otros sistemas gestionados.
La gestión de endpoints incluye varios elementos, como la gestión de parches, la visibilidad de los dispositivos, la aplicación de políticas de seguridad, el seguimiento del inventario y la resolución de incidencias.
Por qué las pequeñas empresas necesitan una solución práctica de gestión de endpoints
En las pequeñas empresas, la gestión de endpoints suele recaer en un pequeño equipo de TI o en una sola persona. Ese equipo aún necesita mantener los dispositivos actualizados, resolver los problemas de los usuarios, hacer un seguimiento del software y mantener controles de seguridad básicos en entornos presenciales y remotos.
Una buena solución de gestión de endpoints ayuda a reducir esa carga de trabajo al centralizar la visibilidad, automatizar las tareas rutinarias y dar a TI una forma más rápida de actuar cuando algo necesita atención.
1. Un personal de TI limitado deja menos margen para el trabajo manual
Los equipos de TI ya tienen bastante entre manos dando soporte a los usuarios y resolviendo problemas de dispositivos. Si además sumas el tiempo que requieren el parcheo manual, las comprobaciones de dispositivos y la gestión de dispositivos remotos, su tiempo limitado se reduce aún más. El software de gestión de endpoints ayuda automatizando el trabajo manual, liberando tiempo para asuntos más urgentes.
2. Los problemas de los endpoints pueden interrumpir las operaciones diarias
Gestionar los endpoints es esencial, ya estén en la oficina o en remoto. El software desactualizado, las actualizaciones fallidas, los dispositivos lentos y los problemas sin resolver pueden interrumpir el trabajo, provocar ralentizaciones y aumentar la carga de trabajo de los equipos de TI. Sin embargo, una gestión eficaz de endpoints puede abordar estos problemas rápidamente, minimizando así las interrupciones y el trabajo de soporte innecesario.
3. La visibilidad importa antes de que la automatización pueda funcionar
La gestión de endpoints ayuda a proporcionar visibilidad en todos los entornos y redes de TI. Las pequeñas empresas necesitan saber qué dispositivos tienen, qué software está instalado en esos dispositivos, qué necesita atención y qué sistemas están en riesgo. Con una gestión de endpoints adecuada, toda esa información está disponible desde una ubicación centralizada.
Características clave que debes buscar en una solución de gestión de endpoints
No todas las soluciones ofrecen las mismas funciones, por lo que es importante encontrar una que tenga todas las funciones más esenciales para las pequeñas empresas, entre ellas:
1. Visibilidad centralizada de los dispositivos
Los equipos de TI necesitan poder ver los dispositivos gestionados, los sistemas operativos, las versiones de software, el estado de los dispositivos y el estado de las actualizaciones desde un solo lugar. Una buena solución de gestión de endpoints debe incluir visibilidad centralizada de todos los endpoints, para que puedan ver y gestionar claramente todos sus dispositivos y aplicaciones. Esto ayuda a los equipos pequeños a gestionar endpoints sin depender de hojas de cálculo, comprobaciones puntuales o problemas reportados por los usuarios, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia.
2. Gestión automatizada de parches
La gestión automatizada de parches es una de las funciones más importantes de la gestión de endpoints, especialmente para las pequeñas empresas con equipos de TI limitados. La gestión automatizada de parches permite a los equipos mantener actualizados los dispositivos de toda su red sin necesidad de actualizar manualmente cada endpoint y aplicación.
Una buena gestión automatizada de parches debe detectar e implementar parches de seguridad y otras actualizaciones en los endpoints, junto con controles de programación y políticas, seguimiento del estado de los parches y visibilidad de las actualizaciones fallidas.
3. Aplicación de parches para aplicaciones de terceros
La gestión de parches no debería limitarse solo a los sistemas operativos. La gestión de endpoints debería incluir tanto el parcheo del SO como el de aplicaciones de terceros, ya que muchos problemas de soporte y riesgos empresariales provienen de aplicaciones de terceros desactualizadas con vulnerabilidades sin parchear. Incluir aplicaciones de terceros en la automatización de parches ofrece la ventaja de abordar estas amenazas de seguridad y de reducir el trabajo manual repetitivo.
4. Acceso remoto y resolución de problemas
La gestión de endpoints y el soporte remoto van de la mano. Con una gestión adecuada de endpoints, los equipos de TI pueden detectar e identificar problemas en endpoints remotos y, con soporte remoto, los agentes pueden conectarse al dispositivo remoto y resolver el problema sin acceso físico. Esto puede mejorar significativamente la eficiencia a la hora de dar soporte a empleados remotos, abordar incidencias fuera del horario laboral y ayudar a los usuarios sin interrumpirlos durante la jornada de trabajo.
5. Alertas en tiempo real y supervisión proactiva
Las alertas en tiempo real pueden ayudar a los equipos de TI a identificar problemas antes de que generen más trabajo de soporte, pero los equipos tampoco necesitan paneles llenos de ruido. Una buena solución de gestión de endpoints debe mostrar alertas procesables sobre problemas que requieren atención.
Estas incidencias pueden incluir fallos de parches, problemas de estado de los dispositivos, vulnerabilidades conocidas o endpoints que quedan fuera de la política. Cuando se notifica rápidamente a los equipos de TI, pueden investigar el dispositivo y dar el siguiente paso adecuado.
6. Automatización basada en políticas
Las empresas tienen sus propias políticas sobre cómo se gestiona el trabajo rutinario, como la implementación de parches, los calendarios de actualización y los flujos de trabajo de corrección. Una buena solución de gestión de endpoints debe incluir herramientas de automatización que sigan esas políticas.
La automatización basada en políticas ayuda a estandarizar el trabajo en todos los dispositivos, al tiempo que respalda las directrices de la empresa y los requisitos de seguridad. Esto ahorra tiempo y ayuda al equipo de TI a aplicar controles coherentes en todos los endpoints gestionados.
7. Inventario de hardware y software
Mantener un inventario actualizado ayuda a TI a determinar rápidamente qué dispositivos están en uso, qué aplicaciones están instaladas, qué sistemas necesitan actualizaciones y si hay algún software no compatible que deba abordarse. Una buena solución de gestión de endpoints debe incluir inventarios de hardware y software que se actualicen automáticamente cuando se conectan los dispositivos, para garantizar que la información se mantenga lo más actualizada posible.
8. Informes y preparación para auditorías
Contar con buenos informes puede ayudar a las pequeñas empresas a hacer un seguimiento del historial de actualizaciones, el estado de los parches, el inventario y la actividad de remediación. Esto resulta especialmente útil para estar preparados para auditorías, ya que TI puede mostrar pruebas de qué se actualizó, cuándo se tomaron medidas y qué endpoints aún necesitan atención.
9. Facilidad de configuración y gestión continua
Las pequeñas empresas no quieren lidiar con configuraciones complejas y soluciones difíciles de gestionar. Una buena herramienta de gestión de endpoints debe ser fácil de implementar, entender y gestionar sin necesidad de administración empresarial especializada ni experiencia técnica. Al fin y al cabo, si una herramienta de gestión de endpoints lleva más tiempo usarla del que ahorra, difícilmente merece la pena.
Funciones que las pequeñas empresas quizá no necesiten de inmediato
Dicho esto, muchas soluciones de gestión de endpoints ofrecen más herramientas de las que las pequeñas empresas necesitan. Que una solución ofrezca más funciones no significa necesariamente que sea mejor; las pequeñas empresas, en particular, deben tener cuidado de no gastar de más en funciones que no necesitan.
Por ejemplo, las pequeñas empresas probablemente no necesitan:
Flujos de trabajo empresariales complejos
Funciones de facturación de PSA diseñadas principalmente para MSPs
Descubrimiento avanzado de red
Frameworks pesados de scripts personalizados
Suites completas de gestión del cumplimiento
Administración compleja multiinquilino, salvo que gestiones varios clientes o ubicaciones
Estas funciones no suelen ser necesarias para necesidades básicas de TI. En su lugar, busca una solución con funciones que se ajusten a la carga de trabajo y a las necesidades de tu equipo de TI.
Cómo evaluar software de gestión de endpoints para una pequeña empresa
Entonces, ¿cómo puedes saber si una solución de gestión de endpoints es adecuada para tu empresa? Es importante evaluar cuidadosamente las opciones para determinar cuál tiene las funciones que necesitas a un precio que puedas permitirte, así que contar con una metodología clara puede ayudarte.
Al evaluar software de gestión de endpoints, asegúrate de hacer lo siguiente:
Identifica los dispositivos y sistemas operativos que necesitas gestionar para asegurarte de elegir una plataforma compatible con ellos.
Revisa cómo gestionas actualmente el parcheo y las actualizaciones de software para encontrar una plataforma que se ajuste a tus políticas.
Determina qué tareas consumen más tiempo de TI y asegúrate de que la plataforma pueda automatizarlas.
Confirma si la herramienta admite la resolución remota de problemas.
Comprueba con qué claridad la herramienta informa sobre el estado de los parches y la salud de los dispositivos.
Evalúa el tiempo de configuración y la facilidad de uso en el día a día.
Compara el coste con las funciones que tu equipo realmente usará para asegurarte de que obtienes el máximo valor.
Asegúrate de que la solución pueda escalar a medida que crece tu empresa.
Cómo Splashtop AEM ayuda a los pequeños equipos de TI a gestionar endpoints
Para los pequeños equipos de TI, Splashtop AEM ayuda a centralizar la visibilidad de los endpoints, automatizar la aplicación de parches, supervisar el estado de los dispositivos y tomar medidas desde la plataforma Splashtop.
Splashtop AEM está diseñado para ayudar a los equipos de TI a reducir el trabajo manual de gestión de endpoints sin añadir complejidad innecesaria. Los equipos pueden usarlo para gestionar actualizaciones, ver el estado de los endpoints, hacer seguimiento del inventario y responder a incidencias en dispositivos distribuidos.
Splashtop AEM incluye:
Parches en tiempo real para el SO y software de terceros que ayudan a mantener los dispositivos y las aplicaciones actualizados.
Información sobre vulnerabilidades basada en CVE para ayudarte a identificar y priorizar riesgos de software conocidos.
Inventario de hardware y software para una mejor visibilidad de los endpoints.
Automatización basada en políticas para estandarizar acciones de TI repetibles.
Alertas y monitorización de endpoints para detectar problemas que requieren atención.
Soporte remoto y corrección a través de la plataforma Splashtop.
Qué priorizar cuando los recursos de TI son limitados
Por supuesto, los equipos de TI suelen tener presupuestos limitados, y aún más cuando forman parte de una pequeña empresa. Por eso, los equipos a menudo tienen que ser selectivos al evaluar software para encontrar el equilibrio adecuado entre coste y funcionalidades.
Si estás en una situación así, es importante saber qué priorizar. Saber qué funciones son esenciales y cuáles simplemente estaría bien tener puede marcar una gran diferencia al elegir una solución, así que tener una lista de prioridades puede ayudarte.
Busca una solución que permita a tu equipo:
Ve cada endpoint gestionado con claridad, para que cada uno pueda supervisarse y gestionarse.
Aplica parches de forma eficiente tanto a los sistemas operativos como a las aplicaciones de terceros para garantizar una cobertura completa.
Actúa rápidamente ante los problemas urgentes para poder resolverlos antes de que se agraven.
Automatiza las tareas repetitivas para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
Da soporte remoto a los usuarios para ayudar a empleados híbridos y equipos que trabajan desde cualquier lugar.
Haz seguimiento de los resultados sin necesidad de informes manuales.
Evita pagar por funciones que no necesitas.
Elige una gestión de endpoints que se ajuste a la realidad de tu TI
Splashtop AEM ayuda a los pequeños equipos de TI a dar soporte a endpoints distribuidos con aplicación de parches en tiempo real, visibilidad de endpoints, automatización basada en políticas, alertas y soporte remoto desde la plataforma Splashtop. En lugar de depender de comprobaciones manuales o herramientas desconectadas, TI puede gestionar las actualizaciones, supervisar el estado de los endpoints y responder a los problemas desde un solo lugar.
Comienza una prueba gratuita de Splashtop AEM para ver cómo puede ayudarte a simplificar la gestión de endpoints de tu empresa.