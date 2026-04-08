Por qué Splashtop es el mejor software de trabajo a distancia

Los profesionales del teletrabajo dicen que el acceso remoto a Splashtop es su software de teletrabajo preferido. Descubre por qué Splashtop es el mejor software de escritorio remoto para trabajar desde casa.
Más profesionales de negocios están trabajando desde casa o en movimiento. Aunque trabajar a distancia puede añadir flexibilidad y ser un gran beneficio para ti, también puede ser un desafío ya que mantenerse productivo mientras se trabaja fuera de la oficina puede ser difícil.
Si trabajas a distancia (también conocido como teletrabajo o teletrabajo), necesitas la herramienta adecuada que te ayude a ser lo más productivo posible, estés donde estés o utilices el dispositivo que utilices.
Para conseguirlo, necesitas una solución que te permita acceder a tus ordenadores de trabajo en cualquier momento. Así podrás acceder a tus aplicaciones y archivos en el momento en que necesites trabajar en ellos.
Dicho esto, Splashtop Remote Access es el mejor software para trabajar de forma remota. De hecho, más de 20 millones de personas utilizan Splashtop para acceso remoto.
Por qué Splashtop Remote Access es la mejor herramienta de escritorio remoto para teletrabajar
Puedes acceder remotamente a cualquier ordenador desde cualquier otro dispositivo
No te estreses por tener el dispositivo o el sistema operativo adecuados. Splashtop funciona en múltiples plataformas para que puedas acceder a todos tus ordenadores desde cualquiera de tus dispositivos personales.
Podrás controlar a distancia tus ordenadores Windows, Mac y Linux desde tus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.
Puedes trabajar sin problemas a través de conexiones remotas
No hay nada más molesto que una conexión remota lenta y lenta. Las rápidas conexiones de Splashtop con calidad HD (y sonido) te permiten controlar tu ordenador remoto en tiempo real y sentirte como si estuvieras sentado frente a él.
Con Splashtop, siempre podrás acceder a tu ordenador de trabajo y a los archivos y aplicaciones que contenga.
Tienes todas las funciones de escritorio remoto que necesitas para seguir siendo productivo
Splashtop Remote Access está equipado con las herramientas más solicitadas por los profesionales de negocios que trabajan de forma remota.
La transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, la impresión remota, el reinicio remoto, el despertar remoto, el chat y el soporte de monitores múltiples son sólo algunas de las características que puedes utilizar para ser un tele-trabajador más eficaz.
Ahorrarás en el costo – mucho
No necesitas gastar una fortuna para conseguir el mejor software de acceso remoto diseñado para uso empresarial. Productos como AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn Pro, y GoToMyPC cuestan cientos de dólares al año, un precio alto a pagar por trabajar de forma remota.
Por otro lado, Splashtop Remote Access puede ahorrarte hasta un 80 % (¡o más!) en lo que pagas anualmente. Esto supone un ahorro de cientos o incluso miles de dólares al año.
Splashtop Remote Access cuesta a partir de solo $6 al mes. Compara eso con el plan comercial de TeamViewer, que cuesta a partir de $50.90 al mes.
Garantizarás la seguridad y el cumplimiento de las normas
¿Tu empresa sigue las estrictas regulaciones de la industria como la HIPAA? ¿Se te exige que cumplas las normas de seguridad de datos de tu empresa?
No tendrás que preocuparte por romper esas reglas con Splashtop. Splashtop viene con funciones y prácticas de seguridad líderes del sector, incluyendo TLS y encriptación AES de 256 bits, autenticación de dispositivos, verificación en dos pasos y múltiples opciones de contraseña de segundo nivel. Se registran todas las conexiones, transferencias de archivos y eventos de gestión.
Además, Splashtop te garantiza el cumplimiento de la normativa del sector.
Lo Que Dicen los Profesionales del Teletrabajo Sobre Splashtop
Gracias a Splashtop, S.J. Pockmire reduce significativamente la cantidad de tiempo que viaja para trabajar. Ahora se encarga de la mayoría de las tareas desde la comodidad de su casa. Echa un vistazo a su historia sobre el uso de Splashtop Remote Access para trabajar a distancia en el siguiente caso de estudio:
Estudio de caso de Telecomunicación con Splashtop
"Había estado utilizando TeamViewer y Google [Chrome Remote Desktop] hasta que empecé a tener algunos problemas con su software. Entonces descubrí Splashtop. Investigué todos los programas del mercado y Splashtop fue el más fácil de instalar y empezar a utilizar inmediatamente. Es estupendo y muy amigable para Mac".
- S.J. Pockmire
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