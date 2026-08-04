El futuro de la informática sin cabeza: acceso remoto a Splashtop

A medida que avanza la tecnología, también lo hacen los métodos con los que trabajamos. Uno de los cambios más significativos de los últimos años ha sido el auge de los ordenadores sin cabeza, que funcionan a través de conexiones de red remotas en lugar de una interfaz física tradicional.
El acceso remoto a ordenadores sin periféricos puede ser rentable y eficiente y Splashtop está a la vanguardia en el suministro de potentes soluciones de acceso remoto para este tipo de informática, especialmente para los profesionales de los medios de comunicación y el ocio.
En este blog, repasaremos por qué los ordenadores sin cabeza se están volviendo más populares y sus beneficios. También abordaremos por qué las empresas se están pasando a Splashtop para habilitar el acceso remoto a las máquinas sin periféricos y qué solución es la ideal para ti.
Entendiendo la informática sin periféricos
¿Qué son los ordenadores sin cabeza?
Los ordenadores sin cabeza son sistemas informáticos o dispositivos que funcionan sin monitor, teclado o ratón. Por lo general, se controlan a través de una conexión de red y se usan comúnmente en entornos de servidor para reducir los costes operativos.
Los ordenadores sin cabeza crecen en popularidad
En los últimos años, los ordenadores sin cabeza se han vuelto más populares en la industria de los medios de comunicación y el ocio debido a su capacidad para proporcionar potencia informática de alto rendimiento al tiempo que reducen los requisitos de espacio físico.
Estas industrias requieren una potencia de procesamiento significativa para actividades como la representación de gráficos 3D y la edición de vídeo, y los ordenadores sin periféricos permiten acceder a esta potencia de forma remota, lo que la hace más rentable y eficiente.
Además, con el auge del trabajo remoto, los ordenadores sin cabeza se han convertido en una solución popular para los profesionales que necesitan acceso a potentes recursos informáticos pero que pueden no tener el espacio físico para albergar una estación de trabajo completa. Al proporcionar acceso remoto a ordenadores sin cabeza, las empresas pueden ahorrar dinero en espacio físico y hardware, al mismo tiempo que aumentan la productividad y la eficiencia.
Los beneficios de la informática sin cabeza
La informática sin cabeza ofrece varios beneficios para la industria de los medios de comunicación y el ocio, entre ellos:
Ahorro de costes: los ordenadores sin cabeza son menos costosos que las estaciones de trabajo tradicionales y el acceso remoto a estos ordenadores reduce la necesidad de tener hardware físico, lo que ahorra dinero en mantenimiento, actualizaciones y requisitos de espacio.
Mayor potencia: los ordenadores sin cabeza se pueden configurar con procesadores, memoria y tarjetas gráficas de alto rendimiento, lo que proporciona la potencia necesaria para actividades como el modelado 3D, la edición de vídeo y el renderizado.
Accesibilidad remota: se puede acceder a los ordenadores sin cabeza de forma remota, lo que permite a los usuarios trabajar desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, sin estar atados a una estación de trabajo física.
Colaboración: la informática sin cabeza facilita que los equipos colaboren en proyectos, ya que varios usuarios pueden acceder al mismo ordenador de forma remota y trabajar en el mismo proyecto simultáneamente.
Seguridad mejorada: los ordenadores sin cabeza se pueden proteger m�ás fácilmente que las estaciones de trabajo tradicionales, ya que los datos confidenciales se pueden almacenar en un servidor remoto y solo los usuarios autorizados pueden acceder a ellos, lo que reduce el riesgo de violaciones y robos de datos.
Por qué las empresas eligen Splashtop para acceder de forma remota sin interrupciones a los ordenadores sin periféricos
Splashtop está revolucionando la informática sin cabeza al proporcionar soluciones de acceso remoto potentes y eficientes. Las soluciones de Splashtop permiten a los usuarios acceder de forma remota a ordenadores sin cabeza desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ofreciendo así flexibilidad y accesibilidad.
Con Splashtop, los usuarios pueden controlar y gestionar de forma remota sus ordenadores sin cabeza, utilizando toda la potencia informática que necesitan sin los requisitos de espacio físico de una estación de trabajo tradicional.
Splashtop proporciona varias funciones que hacen que el acceso remoto a ordenadores sin cabeza sea más poderoso y eficiente. Entre estas se incluyen:
Amplia compatibilidad con dispositivos: los usuarios pueden acceder de forma remota a ordenadores Mac, Windows y Linux desde cualquier dispositivo Mac, Windows, iOS, Android y Chromebook, mejorando la accesibilidad y posibilitando la estrategia BYOD (trae tu propio dispositivo).
Compatibilidad con varios monitores: Splashtop permite a los usuarios mostrar varios monitores en su ordenador local mientras acceden a un ordenador sin cabeza, lo que aumenta el espacio de trabajo y la productividad.
Transmisión 4K: Splashtop ofrece transmisión 4K de hasta 60 fps, lo que proporciona visualización de imágenes y vídeos de alta calidad.
Redirección de dispositivos USB: Splashtop permite a los usuarios redirigir dispositivos USB desde su ordenador local al ordenador remoto sin cabeza, lo que les permite usar dispositivos conectados localmente, como compatibilidad con ratón 3D para un trabajo más eficiente con software de modelado 3D
Audio de alta fidelidad: Splashtop admite velocidades de bits de audio ultraaltas, lo que permite una edición de sonido, sincronización AV y posproducción detalladas.
Lápiz óptico remoto: Splashtop ofrece acceso remoto a la presión, orientación, inclinación, tamaño y otras funciones de los dispositivos de lápiz óptico, lo que mejora el flujo de trabajo para los artistas y diseñadores digitales.
Transmisión de micrófono: Splashtop permite a los usuarios conectar su micrófono local al ordenador remoto y acceder al software de grabación, software para reuniones, software de dictado y más en tiempo real.
Controles granulares: Splashtop proporciona controles granulares a los administradores de TI, lo que les permite gestionar el acceso remoto a ordenadores sin cabeza para sus empleados.
Caso práctico: mejora de la eficiencia con ordenadores sin periféricos y el acceso remoto de Splashtop
Platinum Tank Group, una empresa especializada en diseño y fabricación, tuvo grandes dificultades cuando sus diseñadores CAD 3D tuvieron que trabajar de forma remota debido a la pandemia.
La empresa necesitaba una solución que permitiera a los diseñadores trabajar sin problemas en la oficina y en casa sin necesidad de espacio adicional. Probaron varias herramientas de acceso remoto, pero ninguna funcionó hasta que descubrieron Splashtop Enterprise, que les proporcionó redirección automática de dispositivos y compatibilidad con varios monitores.
Con Splashtop, Platinum pudo expandir su equipo de diseño sin expandir el espacio de oficinas. Los diseñadores utilizaron miniordenadores para acceder de forma remota a las estaciones de trabajo de su oficina desde cualquier lugar. La atención al cliente de Splashtop, la función de compatibilidad multimonitor y la redirección de dispositivos 3D ayudaron a los diseñadores a colaborar de manera eficiente.
Además, la autenticación multifactor de Splashtop permitió a Platinum volver a la normalidad después de un ciberataque. Le el caso real completo para ver todas las razones por las que el acceso remoto de Splashtop para ordenadores sin cabeza fue lo que le funcionó a Platinum.
Soluciones de acceso remoto Splashtop para informática sin cabeza
Splashtop ofrece dos soluciones de acceso remoto para ordenadores sin periféricos: Splashtop Remote Access y Splashtop Enterprise. Ambas soluciones permiten a los usuarios acceder de forma remota a ordenadores sin periféricos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Acceso Remoto Splashtop
Splashtop Remote Access está diseñado para empresas pequeñas y medianas y ofrece a los usuarios una solución de acceso remoto segura y de alto rendimiento. Esta solución permite a los usuarios acceder a sus ordenadores sin periféricos desde cualquier dispositivo con conexión a internet, incluidos ordenadores, tabletas y dispositivos móviles. También es compatible con configuraciones de múltiples monitores, impresión remota, transferencia de archivos y más.
Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise está diseñado para empresas más grandes y proporciona soluciones de acceso remoto seguras y escalables. Esta solución incluye funciones avanzadas como integración SSO/SAML, dispositivo USB y redirección de lápiz óptico, transmisión de micrófono, audio de alta fidelidad y acceso programado.
Splashtop Enterprise también incluye capacidades de soporte de TI, como service desk, supervisión y gestión de endpoints y complementos avanzados.
Con Splashtop Enterprise, los equipos de TI pueden gestionar fácilmente el acceso remoto para su empresa, lo que puede ahorrar tiempo y recursos.
Conclusión: la informática sin cabeza es el futuro del trabajo
La informática sin cabeza es una solución cada vez más popular para las empresas que buscan una potencia informática rentable y eficiente, especialmente para los profesionales de los medios de comunicación y el ocio.
El acceso remoto a ordenadores sin cabeza proporcionado por Splashtop es una solución líder que ofrece a los usuarios un acceso remoto potente y flexible desde cualquier dispositivo.
Las funciones de Splashtop, como la compatibilidad con varios monitores, la transmisión 4K, la redirección de dispositivos USB, el audio de alta fidelidad, el lápiz óptico remoto, la transmisión de micrófono y los controles granulares, ofrecen una experiencia de acceso remoto sin igual para la informática sin cabeza.
En general, el futuro de la informática sin cabeza parece brillante y Splashtop está liderando el camino en el suministro de soluciones de acceso remoto eficientes, seguras y potentes. No importa si tienes una pequeña empresa o una grande, Splashtop tiene una solución que puede satisfacer tus necesidades.
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