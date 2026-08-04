Mientras el Omicrono hace estragos, ¿cómo puede tu empresa pivotar fácilmente hacia el trabajo flexible?

El mundo parece estar en constante cambio, pero tu empresa no tiene por qué estarlo. Descubre cómo puedes pasar al trabajo flexible con facilidad adoptando una solución de acceso remoto de última generación.
Si tu empresa es como tantas otras en casi todos los sectores y geografías, te has visto obligado a escribir -y reescribir- tus planes de vuelta al trabajo en la era COVID.
Recientemente, Apple, DocuSign, Goldman Sachs, Morgan Stanley y muchos otros gigantes del sector han tenido que admitir la desconcertante evolución de las cepas COVID y retrasar de nuevo las fechas de devolución de sus oficinas. Para algunos, es la cuarta vez que lo hacen. En respuesta a Omicron, BlackRock y American Express han anunciado planes para ampliar el trabajo híbrido para sus empleados.
Muchas empresas, incluida DocuSign, prevén que necesitarán ser flexibles en cuanto a las fechas de devolución, ya que COVID sigue siendo impredecible. Según el New York Times, DocuSign ha decidido no dar una fecha estimada de regreso esta vez, limitándose a afirmar que "reevaluarán los planes a medida que se desarrolle 2022".
Por si fuera poco, Business Insider informa a de que "empresas como Zillow, Twitter, Microsoft y Dropbox han renunciado al regreso obligatorio en favor de permitir a los empleados trabajar a distancia para siempre". Entonces, ¿cómo puede tu empresa pivotar con éxito hacia el trabajo flexible?
Mantén la productividad de los empleados con acceso remoto de nivel empresarial
Que el mundo que te rodea esté en constante cambio no significa que tu empresa tenga que estarlo. De hecho, al proporcionar un alto rendimiento constante a los trabajadores remotos, tu empresa puede ganar prestigio a los ojos de los empleados. Puedes superar a otras empresas en términos de satisfacción de los empleados, productividad y, en última instancia, retención.
Los clientes de Splashtop están aprovechando las impresionantes mejoras de rendimiento realizadas en los productos Splashtop durante 2021. Además de conexiones de alta velocidad en tiempo real y múltiples sesiones simultáneas, los trabajadores creativos (desarrolladores de juegos, editores de vídeo, diseñadores 3D y animadores) disfrutan ahora de streaming con calidad 4K a velocidades de hasta 60 fotogramas por segundo. Este tipo de fiabilidad y escalabilidad de nivel empresarial contribuye en gran medida a la productividad y satisfacción de los trabajadores remotos.
Ofrece a tus empleados una experiencia presencial desde cualquier lugar
Asegúrate de que tus trabajadores remotos tienen acceso a los recursos informáticos de la oficina dondequiera que trabajen. Muchos trabajadores a distancia son incapaces de acceder a todas las aplicaciones de software y archivos que necesitan para realizar su trabajo a distancia. Sus dispositivos personales carecen de la capacidad de ejecutar las aplicaciones que pueden ejecutar sus ordenadores de la oficina (es decir. Programas CAD de edición de vídeo y software de diseño gráfico). Licenciar aplicaciones para que se ejecuten en los dispositivos personales de los empleados o replicar la misma configuración en la oficina para todos los empleados puede resultar prohibitivamente caro.
Con el acceso remoto seguro de Splashtop, puedes dar a tus empleados el control de los ordenadores de la oficina desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Esto les da la máxima libertad de dispositivo y ubicación. Splashtop ofrece una experiencia presencial tan rápida, sencilla y segura que se sentirán como si estuvieran delante del ordenador de su oficina.
Soporte remoto sencillo para tu estrategia de trabajo flexible BYOD
Las empresas que han adoptado una estrategia Bring Your Own Device (BYOD) quieren adoptar un enfoque de plataforma única. Uno que permita a los usuarios cambiar sin problemas entre dispositivos móviles, de sobremesa y portátiles. Tu solución de trabajo flexible debe incluir soporte remoto completo para BYOD. Si lo hace, tu servicio de asistencia obtendrá un único panel de cristal para cualquier sistema operativo (incluido Linux) que se ejecute en cualquier dispositivo.
En Splashtop, llamamos a esta función "asistencia supervisada" y a nuestros clientes les encanta. Sus mesas de ayuda la usan para dar soporte a trabajadores remotos que pueden tener problemas técnicos tanto en dispositivos de la empresa como personales.
El soporte remoto funciona de forma elegantemente sencilla en Splashtop. Basta con generar un enlace de asistencia y enviarlo al usuario final para que descargue y ejecute la app SOS. Ya no es necesario que el usuario final devuelva el código de sesión. Además, los técnicos pueden ver y trabajar a partir de una cola de soporte que muestra las solicitudes de soporte que tienen asignadas y su estado.
Seguridad en la que puedes confiar
Splashtop proporciona sólidas funciones de seguridad para ayudar a los profesionales de TI a afrontar su mayor reto de la década de 2020: la Ciberseguridad. Para garantizar la seguridad de tu entorno de trabajo flexible, el software Splashtop incorpora funciones de seguridad como SSO (inicio de sesión único), MFA (autenticación multifactor), autenticación de dispositivos y actualizaciones automáticas de la infraestructura para mantenerte en línea con las normas de seguridad modernas.
Splashtop sigue un enfoque de confianza cero. Cuando los empleados acceden remotamente a su computadora de oficina o estación de trabajo, entran a través de una conexión especial de Splashtop. Esa conexión no es parte de la red corporativa. Esto significa que solo pueden ver y trabajar con los datos (es decir, documentos de Word) en su escritorio remoto. Esos datos nunca viajan fuera de la red corporativa. Los líderes de seguridad de TI también tienen la opción de habilitar o deshabilitar tanto la transferencia de archivos como las funciones de impresión, tácticas altamente recomendadas para garantizar el cumplimiento normativo.
Cuando los usuarios acceden al ordenador, los datos y las aplicaciones de su oficina, Splashtop proporciona funciones adicionales para limitar el acceso y optimizar la seguridad de los datos. El acceso electrónico a datos y sistemas se basa en niveles de autoridad, parámetros de necesidad de conocimiento y una clara separación de funciones para las personas que acceden al sistema. Este acceso basado en roles se apoya tanto en la supervisión como en el registro de los accesos.
Conclusión: Facilita el cambio al trabajo flexible con Splashtop
Es un reto en evolución, ya que Omicron obliga a los equipos ejecutivos a cambiar continuamente los planes de trabajo a distancia e híbridos de sus empresas. Johnny Taylor Jr., presidente y director general de la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos, resumió sucintamente en la necesidad de estar preparados: "Esta no va a ser la última variante, y más nos vale, como ejecutivos, aprender a no volvernos locos cada vez que hay un nuevo anuncio".
Puedes estar preparado para lo que venga utilizando una solución de acceso remoto flexible y moderna. Una que proporcione una experiencia coherente, independientemente de que tus empleados trabajen en la oficina, en casa o desde cualquier otro lugar.
Con Splashtop, todos tus empleados acceden al mismo puesto de trabajo físico, ya sea presencial o remoto. Tu empresa ni siquiera necesita invertir en infraestructura adicional para permitir el trabajo remoto (como con VDI o DaaS). Es una configuración ideal para un lugar de trabajo flexible.