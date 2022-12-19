Das Confederation College nutzt Splashtop für den Fernzugriff auf Computerlabore und IT-Unterstützung
Studierender können remote auf Computer auf dem Campus zugreifen, und IT-Teams können Remote-Benutzern On-Demand-Support bieten
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Hören Sie von Jason Deadman, Computer Services Helpdesk-Techniker, wie sie den Splashtop-Fernzugriff am Confederation College nutzen. Ihre Schüler greifen von jedem Gerät aus per Fernzugriff auf Computer auf dem Campus zu, und das IT-Team bietet On-Demand-Support für Schüler und Lehrer an entfernten Standorten.
Weitere Informationen zu Splashtop Enterprise for Remote Labs
Confederation College uses Splashtop for Remote Computer Lab Access and IT Support