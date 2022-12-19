Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen

Das Confederation College nutzt Splashtop für den Fernzugriff auf Computerlabore und IT-Unterstützung

Studierender können remote auf Computer auf dem Campus zugreifen, und IT-Teams können Remote-Benutzern On-Demand-Support bieten

Video ansehen

Hören Sie von Jason Deadman, Computer Services Helpdesk-Techniker, wie sie den Splashtop-Fernzugriff am Confederation College nutzen. Ihre Schüler greifen von jedem Gerät aus per Fernzugriff auf Computer auf dem Campus zu, und das IT-Team bietet On-Demand-Support für Schüler und Lehrer an entfernten Standorten.

Weitere Informationen zu Splashtop Enterprise for Remote Labs

Confederation College uses Splashtop for Remote Computer Lab Access and IT Support
Confederation College uses Splashtop for Remote Computer Lab Access and IT Support


Splashtop – Erste Schritte

Mehr erfahrenDemo vereinbaren