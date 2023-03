St. Joseph’s School for the Deaf erhöht die Sicherheit und erweitert die Fernunterstützung

St. Joseph’s School for the Deaf bietet Schülern seit über 150 Jahren zielgerichtete, gerechte und ansprechende Erfahrungen. Die Schule befindet sich in der Bronx, New York, und schafft eine integrative Lernumgebung für alle Schüler, inklusive Taubstumme.

Die Campus-Umgebung von St. Joseph ein integraler Bestandteil des Studentenlebens. Als aber COVID-19 die Umstellung auf Fernunterricht erzwang, war das keine leichte Aufgabe. Technology Coordinator Adrianne Grant musste schnell einen Weg finden, Lehrer und Mitarbeiter aus der Ferne zu unterstützen. „Das hat mich wirklich überfordert!“

St. Joseph's sammelte schnell Geräte, um den Schülern den Zugriff auf Live-Streaming-Kurse und Kursarbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen. Nachdem die Schule Laptops, Tablets und Chromebooks angeschafft hatte, wusste Grant, dass sie einen Weg finden musste, um per Fernzugriff auf diese Geräte zuzugreifen und Probleme schnell zu beheben.

Grant wollte sicherstellen, dass sich die Mitarbeiter von St. Joseph's in dieser unsicheren, herausfordernden Zeit unterstützt fühlen. „Ich wollte, dass sie wissen, dass wir sie immer direkt unterstützen können, wenn sie Hilfe brauchen“, sagte sie.