St. Joseph’s School for the Deaf erhöht die Sicherheit und erweitert die Fernunterstützung
Splashtop Enterprise ermöglicht es einem zweiköpfigen IT-Team, mehr als 300 Geräte zu unterstützen und Sicherheitskameras zu überwachen
Auf einen Blick
Die Herausforderung
Zu Beginn der Pandemie musste die St. Joseph School for the Deaf mit einem knappen Budget Fernunterstützung für Schüler und Mitarbeiter leisten.
Die Lösung
Während des gesamten Lockdowns nutzte das zweiköpfige IT-Team von St. Joseph Splashtop zur Unterstützung von Schulgeräten. Für zusätzliche Funktionen wurde ein Upgrade auf Splashtop Enterprise durchgeführt und unterstützt weiterhin über 300 Geräte.
Ergebnisse
Splashtop erfüllte alle Anforderungen von St. Joseph's – und das zu einem unschlagbaren Preis. So konnten sie einen größeren Teil ihres Budgets in neue Geräte für Schüler investieren. Sie haben auch erfinderische Wege gefunden, um ihre Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen mithilfe von Splashtop zu verbessern.
Von der St. Joseph School for the Deaf
Man könnte sagen, Splashtop ist ein großartiges drittes Teammitglied. Wir haben ein kleines IT-Team, das nur aus mir selbst und meinem Partner besteht. Es macht alles viel einfacher!
Adrianne Grant - Technology Coordinator
Von der St. Joseph School for the Deaf
Ich bin von der Hilfsbereitschaft des Support-Teams von Splashtop begeistert. Das ist für Menschen, die in der Technologiebranche tätig sind, besonders wichtig. Ich weiß das wirklich zu schätzen, weil es mir die Arbeit erleichtert – vielen Dank.
Adrianne Grant - Technology Coordinator
Die Herausforderung: Qualitativ hochwertige Fernunterstützung mit einem knappen Budget
St. Joseph’s School for the Deaf bietet Schülern seit über 150 Jahren zielgerichtete, gerechte und ansprechende Erfahrungen. Die Schule befindet sich in der Bronx, New York, und schafft eine integrative Lernumgebung für alle Schüler, inklusive Taubstumme.
Die Campus-Umgebung von St. Joseph ein integraler Bestandteil des Studentenlebens. Als aber COVID-19 die Umstellung auf Fernunterricht erzwang, war das keine leichte Aufgabe. Technology Coordinator Adrianne Grant musste schnell einen Weg finden, Lehrer und Mitarbeiter aus der Ferne zu unterstützen. „Das hat mich wirklich überfordert!“
St. Joseph's sammelte schnell Geräte, um den Schülern den Zugriff auf Live-Streaming-Kurse und Kursarbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen. Nachdem die Schule Laptops, Tablets und Chromebooks angeschafft hatte, wusste Grant, dass sie einen Weg finden musste, um per Fernzugriff auf diese Geräte zuzugreifen und Probleme schnell zu beheben.
Grant wollte sicherstellen, dass sich die Mitarbeiter von St. Joseph's in dieser unsicheren, herausfordernden Zeit unterstützt fühlen. „Ich wollte, dass sie wissen, dass wir sie immer direkt unterstützen können, wenn sie Hilfe brauchen“, sagte sie.
Die Lösung: Das IT-Team von St. Joseph gewinnt mit Splashtop „ein drittes Teammitglied“
Grant nutzte LogMeIn, bevor er durch Tech and Learning von Splashtop hörte. Sie beschloss, Splashtop auszuprobieren und war erstaunt, wie einfach es zu bedienen war. "LogMeIn war manchmal etwas klebrig, während ich die Benutzeroberfläche von Splashtop einfach wunderbar fand. Ich konnte leicht in die Maschinen ein- und aussteigen."
Die Preisgestaltung von Splashtop war ebenfalls herausragend. „Splashtop ist im Vergleich zu LogMeIn so erschwinglich. Für eine Schule ist das hervorragend! Als ich den Preisvergleich sah, konnte ich es nicht glauben. Andere Produkte kosten doppelt so viel und bieten weniger.“
Grant begann mit der Verwendung von Splashtop zur Unterstützung von Remote-Mitarbeitern während des Lockdown. „Viele Mitarbeitenden arbeiteten von zu Hause aus auf ihren eigenen Computern. Wir konnten auf ihre Computer und Mobilgeräte zugreifen, um jegliche Probleme zu beheben. Es ermöglichte uns, weiterhin erstklassigen Support zu bieten, auch wenn wir von zu Hause aus arbeiteten.“
Nach dem ersten Schock der Pandemie wurde Splashtop zu einem integralen Werkzeug für St. Joseph's. Grant war mit Splashtopso zufrieden, dass sie ein Upgrade auf Enterprise durchführte, um mehr Fernsupport-Funktionen und mehr Sicherheit zu erhalten. "Splashtop ist ein großartiges drittes Teammitglied, wenn man so will. Wir haben ein kleines IT-Team, nur ich und mein Partner. Das macht alles viel einfacher!"
Lieblingsfunktionen:
Fernunterstützung auf Abruf: Support für jeden, überall und zu jeder Zeit. „Splashtop hat sich beruhigend auf unseren Schulbetrieb ausgewirkt. Wir konnten nicht nur Mitarbeiter aus der Ferne unterstützen, sondern auch Schüler und Eltern, die zu Hause mit der Technologie zu kämpfen hatten. Es ist einfach für den Endbenutzer, auch wenn er nicht technisch versiert ist.“
Computerverwaltung aus der Ferne: Patches oder Updates aus remote über die my.splashtop.com-Konsole übertragen. „Ich muss nicht zu jedem Gerät gehen. Ich sehe alles, was ich brauche, über die Konsole. Wir sind nur zu zweit, ohne diese Lösung könnten wir unmöglich alles machen.“
Geräteinformationen: „Die Splashtop-Konsole gibt uns Details über die Geräte, wie das Betriebssystem und das Datum der letzten Aktualisierung. Ich kann sehen, was abgeschlossen wurde und was noch erledigt werden musste. Ich bewege einfach den Mauszeiger und es stellt mir die Informationen bereit. Ich muss nicht danach suchen.“
Sitzungsprotokolle: „Ich kann mir eine Sitzung ansehen und erfahren, was passiert ist, plus weitere wichtige Informationen. Ich benutze das ständig.“
Benutzergruppierung und -verwaltung: „Wir können Gruppen erstellen und Personen kategorisieren. Wenn wir einen Endnutzer finden mussten, wissen wir, wo wir suchen müssen.“
Kundensupport: Grant war beeindruckt von dem wunderbaren Kundenservice von Splashtop. „Ihr Support-Team ist sehr hilfreich und zugänglich. Auch wenn ich ein Problem nicht sofort gelöst werden kann, bleiben sie bei mir und sorgen dafür, dass es funktioniert. Ich schätze das als Techniker, weil ich dasselbe für meine Endnutzer tun möchte.“
Ergebnisse: Mehr Geräte für Schüler, IT-Support und Sicherheit für weniger Geld
Kosteneinsparungen
Weil Grant bei den Kosten für Fernzugriff und Support erheblich gespart hat, konnte St. Joseph's mehr Chromebooks und iPads für Schüler kaufen. „Wir haben kein großes Budget. Ich könnte mit Splashtop mehr abdecken und mehr erledigen als mit anderen Produkten. Es hat einfach Sinn gemacht.“
Mehr Sicherheit und Seelenfrieden
Schulen in Amerika müssen extrem wachsam sein, was die Sicherheit angeht. „Es ist einfach entsetzlich zu denken, dass jemand unsere Schule infiltrieren und den Kindern und dem Personal schaden könnte“, sagte Grant.
Daher verwendet St. Joseph's Splashtop zur Überwachung von Sicherheitskameras. „Mein Assistent verwendet Splashtop täglich, um Probleme zu diagnostizieren und zu lösen. Er ruft auch per Fernzugriff den Computer des Wachhauses auf, um die Überwachungskameras zu überprüfen.“
Während der Ferien oder nach der Arbeitszeit können sie sich einfach remote einloggen, den Campus überwachen und jedem helfen, der dort ist. Falls nötig, können sie die Behörden auch schneller auf Notfälle aufmerksam machen. Sie haben alles erfasst, von einer versehentlich geöffneten Tür bis hin zu einem überfluteten Keller nach einem Hurrikan.
„Als der Keller nach einem Hurrikan überflutet wurde, konnten wir per Fernzugriff auf die Überwachungskameras zugreifen und den Wasserschaden sehen. Die gesamte untere Ebene war überflutet und eine Schalttafel war unter Wasser. Dank Splashtop konnten wir sehen, ob es sicher ist, das Gebäude zu betreten, um weitere Schäden zu begutachten.“ Grant fügte hinzu: „Normalerweise würde man nicht an eine solche Verwendungsweise von Splashtop denken, aber für uns ist es Gold wert.“
Erhöhte Cybersicherheit
„Splashtop hat nicht nur die physische Sicherheit der Schule verbessert, sondern auch ihre Cybersicherheit.“ Auch Schulen sind Ziel von Ransomware. „Der Schutz unserer Endnutzer und unseres Netzwerks ist genauso wichtig wie der Rest unserer Arbeit“, so Grant. Splashtop ermöglicht es Grant und ihrem Partner, alle Geräte der Schule zu überprüfen und Upgrades vorzunehmen, um sicherzustellen, dass sie so sicher wie möglich sind.
St. Joseph's „Retter in der Not“
Heute nutzen Grant und ihr Partner Splashtop Enterprise, um rund 300 Geräte (einschließlich iPads, Chromebooks, Laptops und Desktops) zu unterstützen. „Wir nutzen Splashtop hauptsächlich für Desktop-Support. Wenn jemand ein Problem hat, können wir es leicht diagnostizieren oder lösen, ohne den Unterricht zu stören.“
Wenn Mitarbeiter nicht auf dem Campus sind, kann die IT ihre Geräte trotzdem warten – selbst wenn ihr Büro verschlossen ist. Mitarbeiter nutzen auch Fernzugriffsfunktionen, während sie außerhalb der Stadt sind oder neue Mitarbeiter schulen. „Unser Geschäftsleiter nutzt Splashtop jetzt regelmäßig. Er lebt außerhalb des Bundesstaates und kann nach Feierabend oder von zu Hause aus Dateien remote zugreifen.”
Rückblickend auf den Beginn der Pandemie ist Grant dankbar, dass sie Splashtop gefunden hat. „Wenn wir jetzt auf alles zurückblicken, was passiert ist und wie wir es durchgestanden haben, ist es surreal. Ich würde sagen, Ihr Produkt hat uns während der Pandemie gerettet. Das ist die Wahrheit. Es war unser Ritter in glänzender Rüstung.“