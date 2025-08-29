Wenn Cybersicherheit oberste Priorität hat, müssen IT-Leiter ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Zugänglichkeit finden. Der Anstieg von Remote- und Hybridarbeit macht dies komplexer: Wie schützen Sie kritische Systeme, während Sie den Mitarbeitern die Flexibilität geben, von überall aus zu arbeiten?
Zwei der häufigsten Ansätze sind Zero-Trust Network Access (ZTNA) und Virtual Private Networks (VPNs). Beide schützen Netzwerkverbindungen, aber sie tun dies auf sehr unterschiedliche Weise. VPNs erstellen einen verschlüsselten Tunnel in das private Netzwerk und gewähren breiten Zugang, sobald ein Benutzer authentifiziert ist. ZTNA hingegen folgt dem Prinzip „niemals vertrauen, immer verifizieren“, indem es kontinuierlich die Benutzeridentität, den Gerätezustand und den Kontext validiert, bevor es einen begrenzten, rollenbasierten Zugang gewährt.
Es ist an der Zeit, ZTNA vs. VPN zu erkunden, die Vorteile beider zu betrachten und wie Splashtop die Zero-Trust-Sicherheit für Remote-Arbeit stärkt.
VPN & Zero-Trust Network Access: Ein Überblick
Was ist Zero-Trust Network Access?
Zero-Trust Network Access (ZTNA) ist ein Sicherheitsrahmen, der auf der Idee basiert, dass keinem Benutzer oder Gerät jemals standardmäßig vertraut werden sollte. Jede Zugriffsanforderung muss authentifiziert und autorisiert werden, unabhängig davon, woher sie stammt. Diese „niemals vertrauen, immer verifizieren“ Philosophie reduziert das Risiko eines unbefugten Zugriffs, selbst wenn Anmeldedaten gestohlen werden.
ZTNA geht über die traditionelle rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) hinaus. Während RBAC Berechtigungen basierend auf Rollen zuweist, wird oft angenommen, dass der Zugang vertrauenswürdig ist, sobald ein Benutzer im Netzwerk ist. ZTNA erzwingt strengere Richtlinien: Die Verifizierung ist kontinuierlich, kontextbewusst (Benutzer, Gerät, Standort und Netzwerk) und der Zugang ist auf die minimal erforderlichen Ressourcen beschränkt.
Wie ZTNA funktioniert:
Kontinuierliche Verifizierung: Authentifizierung ist beim Login und während der Sitzung erforderlich, oft mit MFA oder biometrischen Überprüfungen.
Least-privilege access: Benutzer erhalten nur Zugriff auf die spezifischen Apps oder Daten, die für ihre Rolle erforderlich sind, nicht auf das gesamte Netzwerk.
Annahme eines Verstoßes: Sicherheitskontrollen sind so konzipiert, dass sie den Schaden im Falle eines Kompromisses begrenzen, wobei Mikrosegmentierung verhindert, dass Angreifer sich seitlich bewegen.
Dieser gestaffelte Ansatz macht ZTNA besonders effektiv für Organisationen mit Remote-Arbeitskräften, sensiblen Datenanforderungen oder Drittanbieterzugriffsbedürfnissen.
Was ist ein Virtual Private Network?
Ein VPN erweitert ein privates Netzwerk über ein öffentliches, indem es einen Tunnel für die Datenübertragung erstellt. Sobald verbunden, erhalten Benutzer typischerweise umfassenden Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk, als wären sie vor Ort.
Wie funktioniert ein VPN?
Ein VPN authentifiziert einen Benutzer zu einem VPN-Gateway und erstellt dann einen Tunnel zwischen dem Gerät und dem privaten Netzwerk. Häufige Tunneling- und Verschlüsselungs-Stacks umfassen OpenVPN, IPSec mit IKEv2, SSTP und L2TP über IPSec. Sobald verbunden, wird der für private Subnetze bestimmte Datenverkehr durch den Tunnel zu On-Premise- oder Cloud-Ressourcen geleitet.
Da die Authentifizierung typischerweise nur zum Zeitpunkt der Verbindung erfolgt, ist der Zugriff oft auf Netzwerkebene breit, es sei denn, es sind zusätzliche Segmentierungs- und Firewall-Regeln vorhanden. Zentrale Gateways können während der Spitzenzeiten der Fernnutzung auch Durchsatzengpässe verursachen.
Häufigste geschäftliche Anwendungsfälle für VPN
Remote-Zugriff von Benutzern auf interne Ressourcen: Mitarbeitern Konnektivität zu privaten Apps, Dateifreigaben, Druckdiensten und Intranet-Tools bieten, die nicht dem Internet ausgesetzt sind.
Site-to-Site-Konnektivität: Verbinden Sie Zweigstellen, Rechenzentren und Cloud-VPCs zu einem einzigen gerouteten Netzwerk mithilfe von IPSec-Tunneln.
Administrativer Zugriff auf Verwaltungsnetzwerke: IT-Mitarbeitern ermöglichen, von außerhalb des Perimeters auf interne Admin-Oberflächen und Jump-Hosts zuzugreifen.
Temporäre Konnektivität für Projekte: Ermöglichen Sie kurzfristigen sicheren Zugang während Migrationen, Partnerengagements oder bei der Reaktion auf Vorfälle.
Hinweis zu Einschränkungen: VPNs schützen Daten während der Übertragung, erzwingen jedoch im Allgemeinen keine anwendungsbezogene, pro-Anfrage-Verifizierung. Ohne sorgfältige Netzwerksegmentierung und Richtlinien können Benutzer mehr Zugriff haben als erforderlich, und Konzentratoren können zu einzelnen Fehlerpunkten werden. Aus diesem Grund evaluieren viele Organisationen ZTNA für feinere, minimal privilegierte Zugriffe und kontinuierliche Verifizierung.
ZTNA vs VPN: Wie sie sich in Sicherheit & Leistung unterscheiden
Während sowohl VPNs als auch ZTNA sichere Fernverbindungen bieten, unterscheiden sich ihre Sicherheitsmodelle und Leistungsauswirkungen erheblich.
Zero-Trust Network Access ist um das Prinzip des geringsten Privilegs herum gestaltet. Der Zugriff ist auf Anwendungsebene segmentiert und erfordert eine kontinuierliche Überprüfung der Benutzeridentität, des Gerätezustands und des Kontexts. Dies reduziert die Angriffsfläche, begrenzt die seitliche Bewegung und bietet Einblick in Benutzeraktionen. Da ZTNA typischerweise cloud-nativ ist, skaliert es effektiver als VPN-Konzentratoren und integriert sich in moderne Identitäts- und Gerätesicherheits-Frameworks.
Virtual Private Networks hingegen authentifizieren Benutzer einmal und gewähren dann breiten Netzwerkzugang. Dieser „Alles-oder-Nichts“-Ansatz birgt Risiken: Wenn ein Angreifer VPN-Anmeldedaten kompromittiert, kann er möglicherweise auf mehrere Systeme zugreifen. VPN-Gateways können auch zu Engpässen werden, wenn der Datenverkehr zunimmt, und VPNs fehlen im Allgemeinen native Bedrohungserkennung oder granulare Richtlinienkontrollen.
In der Praxis:
ZTNA erzwingt granulare, identitäts- und gerätebasierte Kontrollen, was es besser für Organisationen geeignet macht, die Sicherheit und Compliance priorisieren.
VPNs bieten verschlüsselte Tunnel für Fernzugriff, verlassen sich jedoch auf perimeterbasiertes Vertrauen, das gegen die heutigen verteilten Bedrohungen weniger effektiv ist.
Für Organisationen, die Wachstum, Compliance und hybride Arbeit ausbalancieren, bietet ZTNA stärkere langfristige Resilienz, während VPNs weiterhin als Legacy-Option für einfachere oder kleinere Umgebungen dienen.
Entscheidung zwischen ZTNA und VPN: Was passt am besten zu Ihrem Unternehmen?
Die Entscheidung, ob VPN oder Zero-Trust Network Access eingesetzt werden soll, hängt von der Größe, der Sicherheitslage und den Skalierbarkeitsanforderungen Ihrer Organisation ab.
Scalability: ZTNA ist cloud-native und für Skalierbarkeit ohne Abhängigkeit von einem einzelnen Gateway ausgelegt. VPNs hingegen können schnell zu Engpässen werden, wenn mehr Mitarbeiter remote verbinden.
Sicherheitsmodell: VPNs authentifizieren einmal und gewähren dann breiten Netzwerkzugang, während ZTNA kontinuierliche Überprüfung erzwingt und den Zugang nur zu bestimmten Anwendungen oder Ressourcen gewährt. Für Organisationen, die mit sensiblen Daten oder strengen Compliance-Anforderungen umgehen, bietet ZTNA stärkere Kontrollen.
Risikomanagement: ZTNA minimiert Angriffsflächen, indem es den Zugriff segmentiert und den Bruch als Standardhaltung annimmt. VPNs vergrößern den potenziellen Explosionsradius, wenn Anmeldedaten kompromittiert werden.
Benutzerfreundlichkeit & Verwaltung: VPNs sind vertraut und oft einfach initial bereitzustellen, erfordern jedoch eine fortlaufende Segmentierung und Wartung, um sicher zu bleiben. ZTNA kann eine durchdachtere Richtliniendesign im Voraus erfordern, bietet IT-Teams jedoch im Laufe der Zeit mehr Automatisierung, Sichtbarkeit und Anpassungsfähigkeit.
Durch die Einführung von ZTNA gewinnen Unternehmen präzisere Zugangskontrollen, verbesserte Sichtbarkeit und einen Rahmen, der auf die Realitäten der modernen verteilten Arbeit ausgelegt ist
Wie Splashtop die Zero-Trust-Sicherheit für Remote-Arbeit stärkt
Sowohl VPNs als auch ZTNA können sichere Konnektivität unterstützen, aber wenn Sie eine moderne Lösung wollen, die starke Sicherheit mit Flexibilität kombiniert, benötigen Sie eine Plattform, die mit Zero-Trust-Prinzipien entwickelt wurde.
Splashtop Secure Workspace (SSW) bietet privilegiertes Zugriffsmanagement mit einem Zero-Trust-Ansatz. Es stellt sicher, dass nur verifizierte Benutzer und konforme Geräte auf bestimmte Anwendungen, Desktops oder Daten zugreifen können. Richtlinien werden durch rollenbasierte Kontrollen, Geräteüberprüfungen und kontextbewusste Authentifizierung durchgesetzt, wodurch das Risiko von Anmeldeinformationsdiebstahl oder seitlicher Bewegung verringert wird.
Mit SSW können Organisationen:
Just-in-Time-Zugangskontrollen anwenden, damit Benutzer nur die Privilegien haben, die sie benötigen, wenn sie sie benötigen.
Mikro-Segmentierung verwenden, um den Zugang zu bestimmten Ressourcen zu beschränken und die Exposition zu reduzieren, falls ein Konto kompromittiert wird.
Leverage strong authentication einschließlich SSO/SAML, MFA und Integration mit Identitätsanbietern.
Sitzungen überwachen und prüfen mit Protokollierung und Sichtbarkeit, die IT-Teams helfen, verdächtiges Verhalten zu erkennen und darauf zu reagieren.
Die Plattform von Splashtop ist auch darauf ausgelegt, mit Compliance-Rahmen wie SOC 2, ISO 27001 und HIPAA-Bereitschaft übereinzustimmen, was sie zu einer sicheren Wahl für regulierte Branchen macht.
Für Unternehmen, die verteilte oder hybride Arbeitskräfte verwalten, ermöglicht SSW sicheren, leistungsstarken Fernzugriff ohne die Skalierbarkeits- und Verwaltungsherausforderungen von herkömmlichen VPNs. Es befähigt IT-Teams, sowohl Produktivität als auch Schutz in einer Lösung zu bieten.
Bereit zu sehen, wie Splashtop Ihre Sicherheitslage stärken und den Fernzugriff vereinfachen kann? Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion und erleben Sie den Unterschied.