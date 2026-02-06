Wenn Sie sich Sicherheitstools ansehen, sehen Sie möglicherweise nur Abkürzungen; AV, EDR und MDR werden häufig ohne wirkliche Erklärung herumgeworfen, was sie bedeuten oder wie jeder von ihnen für Ihre Geschäftsabläufe funktionieren wird. Dies kann verwirrend für IT-Teams sein, insbesondere wenn sie mit sich entwickelnden Bedrohungen umgehen müssen, während sie mit einem schlanken Team arbeiten.
Also, was ist der Unterschied zwischen AV, EDR und MDR? Lassen Sie uns jeden Ansatz untersuchen, sehen, wie sie sich unterscheiden, wo jeder passt und wie Unternehmen entscheiden können, was am besten für sie funktioniert.
Warum die Wahl der Endpunktsicherheit nicht mehr für alle passt
Es gab einmal eine Zeit, in der Cyberangriffe hauptsächlich aus einfacher Malware bestanden, und ein gutes Antivirusprogramm genügte, um sie zu bekämpfen. Das war jedoch lange her, und Angriffstechniken haben sich seitdem weit darüber hinaus entwickelt. Cybersicherheit muss mit den sich entwickelnden Bedrohungen Schritt halten, sonst sind ihre Systeme gefährdet.
Die moderne Cybersicherheit geht über die Sicherheitslösungen hinaus, die Unternehmen verwenden; auch die Sicherheitsreife (Ihre Sicherheitsposition im Verhältnis zu Ihrem Risikoumfeld und Ihrer Risikotoleranz) und das operative Eigentum (Zusammenarbeit zwischen Sicherheits- und IT-Teams und deren Verantwortungsverteilung) spielen eine wichtige Rolle.
Während die Technologie, die IT- und Sicherheitsteams einsetzen, wichtig bleibt, sind klar definierte Rollen für das Erkennen, Untersuchen und Reagieren auf Zwischenfälle ebenso entscheidend.
Wofür Antivirus-Software entwickelt wurde
Lassen Sie uns mit der Betrachtung von Antivirus-Software (AV) beginnen. Antivirus-Software ist im Kern darauf ausgelegt, bösartige Software zu erkennen, zu blockieren und zu entfernen. Es ist eine beliebte Wahl für Einzelpersonen und kleine Unternehmen, die sich gegen Cyberbedrohungen wie Ransomware, Spyware, Trojaner und andere Viren schützen möchten.
Antiviren-Software verwendet typischerweise zwei Erkennungsmethoden: signaturbasierte und heuristische Erkennung. Die signaturbasierte Erkennung vergleicht Dateien mit einer Datenbank bekannter Viren und deren eindeutiger Bezeichner. Findet sie eine Übereinstimmung, markiert sie die bösartige Software und entfernt sie. Heuristische Erkennung hingegen analysiert das Verhalten von Dateien und Programmen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, anstatt sich auf spezifische Signaturen zu verlassen. Dies macht es flexibler und anpassungsfähiger, um neue oder modifizierte Viren zu erkennen.
Es gibt mehrere Szenarien, in denen AV-Software hilfreich sein kann, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Geschäftsumgebungen. Zum Beispiel, wenn Mitarbeiter unterwegs ein öffentliches Wi-Fi-Netzwerk nutzen, kann ein starker Virenschutz helfen, ihre Geräte zu schützen. Ähnlich kann eine Antiviren-Software dabei helfen, Geräte zu schützen, wenn Benutzer versehentlich einen bösartigen E-Mail-Anhang öffnen oder eine Trojaner-Datei herunterladen, indem sie die Malware erkennt, bevor sie irgendetwas infizieren kann.
Was Antivirus gut macht
Erkennen und Entfernen bekannter Malware
Zugriff auf verdächtige Websites blockieren
Systeme scannen und auf Viren überwachen
Quarantäne und verdächtige Dateien entfernen
Verdächtige Aktivitäten erkennen
Wo Antivirus Schwächen zeigt
Antiviren-Software fehlt proaktiver Schutz.
Antivirensoftware erkennt möglicherweise keine Zero-Day-Bedrohungen und fortgeschrittene Malware, wie dateilose Bedrohungen und polymorphen Code.
Antivirus fehlt eine verhaltensbasierte Erkennung und kann sich nicht gegen Insider-Bedrohungen oder menschliches Versagen verteidigen.
Moderne Angriffe nutzen Automatisierung und KI, um schneller zu agieren, als es Antivirensoftware bewältigen kann.
Wie EDR die Erkennungs- und Reaktionsfähigkeiten erweitert
Über die Antivirus-Software hinaus gehen wir zur Endpoint Detection and Response (EDR) über. EDR bietet kontinuierliches Monitoring und Verhaltensanalyse, um Cyberbedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren, einschließlich der Erhöhung der Sichtbarkeit bösartiger Aktivitäten, der Eindämmung von Angriffen und der Reaktion auf Vorfälle.
Was EDR zur Cybersicherheit beiträgt
Kontinuierliche Endpunktüberwachung.
Datenanalyse und -korrelation, um fortgeschrittene Taktiken und verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
Schutz gegen raffiniertere Angriffe und Bedrohungen, einschließlich Malware, Ransomware, Insider-Bedrohungen, Phishing-Angriffen, Zero-Day-Exploits, Internet der Dinge (IoT)-Schwachstellen und fortgeschrittenen hartnäckigen Bedrohungen
Proaktive Bedrohungserkennung und Untersuchung.
Herausforderungen mit EDR
Während EDR die Sicherheitsfähigkeiten erhöht, erhöht es auch die betriebliche Verantwortung. Es dient als Augen und Ohren, die den Sicherheitsteams helfen, Bedrohungen zu erkennen, aber sie müssen diese Informationen trotzdem überprüfen und darauf reagieren. Das hohe Maß an Sichtbarkeit, das EDR bietet, kann zu Alarmermüdung führen. Für schlanke IT-Teams kann das Durchsuchen von Hunderten von Telemetrie-Benachrichtigungen täglich, um die 'eine echte Bedrohung' zu finden, überwältigend sein und zu übersehenen Vorfällen führen.
Was MDR zusätzlich zu EDR hinzufügt
Ein Schritt über EDR hinaus ist Managed Detection and Response (MDR). MDR ist ein verwalteter Dienst, der Technologie und menschliches Fachwissen kombiniert, um nicht nur Bedrohungen zu überwachen und zu erkennen, sondern auch schnell und proaktiv darauf zu reagieren.
Im Gegensatz zu Antiviren-Software und EDR wird MDR von Menschen geleitet, wobei erfahrene Experten die Untersuchung und Reaktion verwalten. Dies geht über ein einfaches Tool-Upgrade hinaus und führt zu einem neuen Betriebsmodell, bei dem Unternehmen auf ein Team von echten Menschen vertrauen können, um ihre Sicherheit zu verwalten.
Vorteile von MDR
Kontinuierliche Überwachung und 24/7-Bedrohungserkennung.
Schnelle Incident-Reaktion, geleitet von echten Menschen.
Erweiterte Bedrohungsinformationen und Experteneinblicke.
Skalierbarkeit und Anpassung maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse.
Tradeoffs von MDR
In der Regel höhere Kosten als AV oder EDR.
Verlass auf externe Anbieter statt auf interne Sicherheit, was zu inkonsistenter Qualität führen kann.
Mangel an vollständiger Transparenz, da der Anbieter die Kontrolle über die Sicherheit übernimmt.
AV vs EDR vs MDR Vergleichstabelle
Nun, mit AV, EDR und MDR definiert, wie vergleichen sie sich? In diesem praktischen Diagramm können Sie die größten Unterschiede sehen:
Bereich
AV
EDR
MDR
Hauptziel
Bekannte Malware verhindern
Aktive Bedrohungen erkennen und darauf reagieren
Erkennen, untersuchen und im Namen des Kunden reagieren
Erkennungsmethode
Signaturen, maschinelles Lernen, Heuristiken
Verhalten, Telemetrie, Analytik
EDR + menschlich geführte Analyse und Bedrohungsinformationen
Abdeckte Angriffstypen
Bekannte, dateibasierte Bedrohungen
Bekannte, unbekannte und dateilose Angriffe
Das Gleiche wie bei EDR, plus fortschrittliche und mehrstufige Angriffe
Fileless-Angriffe
Begrenzt (keine Datei zum Scannen)
Stark (verhaltens- und speicherbasierte Erkennung)
Stark, mit menschlicher Validierung
Aktivität Kontext
Einzelereignis (dateibasierte Erkennung)
Vollständige Angriffssequenz mit Zeitachsen
Voller Angriffskontext plus kundenübergreifende Korrelation
Antwortaktionen
Dateien blockieren/quarantänisieren
Endpunkt isolieren, Prozesse beenden, untersuchen und beheben
Verwaltete Eindämmung, Behebung und geführte Wiederherstellung
Untersuchungswerkzeuge
Nur Warnungen und Protokolle
Zeitleisten, Prozessbäume, KI-unterstützte Analyse
SOC-Analysten, Playbooks, Forensik, Berichterstattung
KI-Nutzung
Risikobewertung zur Erkennungszeit
Ereigniskorrelation, Triage, Untersuchung
KI + menschliche Entscheidungsfindung
Bedrohungssuche
Nicht unterstützt
Unterstützt durch Suche und Analysen
Proaktives, kontinuierliches Bedrohungs-Jagd
Rolle im Sicherheitsstapel
Basis Schutz
Erkennung und Reaktionsschicht
Ausgelagerte SOC / verwaltete Antwortebene
Operative Verantwortung
Kunde
Kunde
Anbieter
Kosten
Kostengünstig, einfach zu betreiben
Höhere Kosten, mehr operativer Aufwand
Höchste Kosten, geringster Aufwand für den Kunden
Wie Sie entscheiden, welches Modell zu Ihrem Unternehmen passt
Angesichts der Unterschiede, wie können Sie feststellen, welches Modell für Ihr Unternehmen geeignet ist? Berücksichtigen Sie Ihre spezifischen Bedürfnisse, sowohl in Bezug auf die allgemeine Sicherheit als auch die Kontrolle, und Sie werden in der Lage sein, eine kluge Entscheidung zu treffen.
Wenn Sie Basisschutz mit minimalem Aufwand benötigen
Wenn Ihre Sicherheitsanforderungen nicht allzu hoch sind, kann ein Antivirus akzeptabel sein. Moderne Antivirensoftware bietet Echtzeitschutz gegen Malware und enthält Funktionen, die Unternehmen eine bessere Kontrolle über ihre Sicherheit ermöglichen. Wenn Sie jedoch sensible Daten schützen oder ein breiteres Netzwerk von Endpunkten haben müssen, könnte ein Virenschutz (AV) zu eingeschränkt sein, um die nötige Sicherheit zu bieten.
Wenn Sie Sichtbarkeit und Kontrolle benötigen und über interne Ressourcen verfügen
EDR ist eine großartige Wahl, wenn Sie über interne Ressourcen verfügen, um Bedrohungen zu adressieren und zu mindern. EDR bietet eine starke Bedrohungserkennung und -analyse, überlässt die Reaktion jedoch Ihrem internen Team. Dazu ist es erforderlich, dass Sie über ein IT-Team und etablierte Prozesse zur Bekämpfung von Cyber-Bedrohungen verfügen. Sobald dies der Fall ist, wird EDR Ihr Team gut unterstützen. Möglicherweise benötigen Sie auch EDR, wenn es von den Branchenvorschriften oder Ihrer Cyber-Versicherung verlangt wird.
Wenn Sie starke Sicherheit benötigen, ohne ein SOC aufzubauen
Wenn Sie eine 24/7-Bedrohungserkennung, -untersuchung und -reaktion benötigen, aber kein internes Team haben, ist MDR die richtige Wahl. MDR ist eine großartige Wahl für Unternehmen mit begrenzten internen Sicherheitsressourcen, die dennoch eine fortschrittliche Bedrohungserkennung benötigen, insbesondere wenn sie schnelle Reaktionszeiten und Unterstützung außerhalb der Geschäftszeiten benötigen.
Wie Splashtop die End-to-End-Endpunktsicherheit in einer einzigen Plattform konsolidiert
Splashtop betrachtet die Konsolidierung der Endpunktsicherheit als ein operatives Problem, nicht nur als ein Erkennungsproblem. Anstatt AV, EDR oder MDR als isolierte Tools zu betrachten, bietet Splashtop eine zentrale Steuerungs- und Transparenzebene, die Teams hilft, Sicherheitsinformationen in Echtzeit zu nutzen.
Splashtop unterstützt Antivirus-Schutz und integriert sich mit führenden EDR- und MDR-Lösungen, einschließlich Zugang zu erstklassigen Plattformen und Diensten wie Bitdefender, SentinelOne und CrowdStrike zu wettbewerbsfähigen Preisen. Benutzer profitieren davon, Bedrohungen innerhalb der Splashtop-Konsole anzuzeigen und Endpunkte zu verwalten, was den Kontextwechsel reduziert.
Die Kombination dieser Fähigkeiten mit Splasthop AEM (Autonomous Endpoint Management) verkürzt die Lücke zwischen der Identifizierung von Risiken und deren Behebung. Von einer einzigen Konsole aus können IT- und Sicherheitsteams Sicherheitswarnungen für Endpunkte neben Geräteinventar, Prozessen, Schwachstellenexposition und Patch-Status anzeigen. Wenn Maßnahmen erforderlich sind, können Teams sofort von der Erkennung zur Reaktion übergehen, indem sie Fernzugriff, Scripting und Automatisierung nutzen, ohne die Tools zu wechseln oder den Kontext zu verlieren.
Alle Sicherheitsfunktionen stehen als optionale Add-ons zur Verfügung, sodass Organisationen mit einem grundlegenden Schutz beginnen und sich zu fortschrittlicheren Erkennungs- und Reaktionsmodellen entwickeln können, ohne ihre Endpoint-Architektur neu gestalten zu müssen.
Bereit, die Endpunktsicherheit zu vereinfachen? Kontaktieren Sie uns jetzt!