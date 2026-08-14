Moderne IT-Teams haben eine Menge zu verwalten. Bei all den Endpunkten, Remote-Geräten, Software- und Sicherheitsanforderungen, die sie unter einen Hut bringen müssen, kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten und eine gute Endpunktsicherheit aufrechtzuerhalten.
Das ist nicht auf große Unternehmen beschränkt; Organisationen jeder Größe können Schwierigkeiten haben, Geräte sicher und aktuell zu halten, ohne Benutzer zu unterbrechen. Ohne Echtzeit-Transparenz, Automatisierung, Kontrolle über das Patch-Management und effiziente Fernsupport-Workflows wird das Endpunktmanagement zu einer echten Herausforderung.
Vor diesem Hintergrund schauen wir uns typische Herausforderungen im Endpunktmanagement an, wie eine gute Lösung für das Endpunktmanagement diese bewältigen kann und was Splashtop AEM IT-Teams bietet, die Schwierigkeiten bei der Unterstützung ihrer Endpunkte haben.
Was ist Endpunktmanagement?
Endpunktmanagement ist der Prozess der Überwachung, Absicherung, Aktualisierung und Unterstützung von Geräten, die in einer Organisation verwendet werden. Je nach Organisation und den eingesetzten Tools kann dies Desktop- und Laptop-Computer, Server, Mobilgeräte und andere verbundene Endpunkte umfassen.
Gutes Endpunktmanagement hilft IT-Teams dabei, Sicherheit, Leistung, IT-Compliance und Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Ohne ein geeignetes Endpunktmanagement kann es jedoch leicht passieren, dass Geräte nicht mehr konform sind oder Bedrohungen zu lange unbemerkt bleiben.
Warum Endpunktmanagement schwieriger geworden ist
Modernes Endpunktmanagement kann für Unvorbereitete eine Herausforderung sein. In den letzten Jahren ist die Zahl von Remote- und Hybridarbeit stark gestiegen, was zu mehr verteilten Geräten in Büros und bei Remote-Mitarbeitern geführt hat. Gleichzeitig nutzen Mitarbeitende mehr Drittanbieteranwendungen als je zuvor, und jede davon bringt ihre eigenen Sicherheitsherausforderungen mit sich.
Dadurch müssen IT-Teams noch mehr Cybersicherheitsbedrohungen im Blick behalten. Gleichzeitig haben wachsende Bedrohungslandschaften zu mehr Sicherheitsvorschriften und Compliance-Anforderungen geführt, die erfüllt werden müssen.
Daher stehen moderne IT-Teams vor mehr Herausforderungen und unter größerem Druck als je zuvor. Herkömmliche, manuelle Ansätze zur Cybersicherheit lassen sich nicht skalieren, um mit verteilten Endpunkten Schritt zu halten. Daher müssen sich Teams an die moderne Arbeitsumgebung und ihre Herausforderungen anpassen.
Häufige Herausforderungen im Endpunktmanagement
Vor diesem Hintergrund: Mit welchen Herausforderungen sind IT-Teams beim Endpunktmanagement konfrontiert? Es gibt mehrere häufige Hürden, die die Geräteverwaltung erschweren können, darunter:
1. Begrenzte Endpunkttransparenz
IT-Teams können keine Geräte verwalten, die sie nicht sehen können. Ohne gute Transparenz über Endpunkte fehlen ihnen wichtige Informationen, darunter Softwareinventar, Gerätestatus und Patch-Status. Außerdem fehlt IT-Teams ohne Transparenz eine zentrale Berichterstattung, und sie können nicht erkennen, welche Geräte sich gemeldet haben und welche nicht.
Dies kann zu verzögerten Gegenmaßnahmen, unzureichender Compliance-Berichterstattung und erhöhten Sicherheitsrisiken führen. Daher beginnt gutes Endpunktmanagement mit Transparenz.
2. Verzögerungen beim Patch-Management
Patching ist einer der wichtigsten Bestandteile des Endpunktmanagements, da es sicherstellt, dass Endpunkte und Anwendungen auf dem neuesten Stand und angemessen geschützt sind. Es kann jedoch auch einer der schwierigsten Aspekte sein, angesichts der Anzahl an Endpunkten und Apps, die damit verbunden sind.
Es gibt mehrere Gründe, warum Patches in Verzug geraten können. Offline-Geräte können Update-Zyklen verpassen, Benutzer können die Neustarts verzögern, die zum Abschluss der Installationen erforderlich sind, oder IT-Teams verlassen sich auf manuelle Updates, die anfällig für menschliche Fehler sind. Wenn Updates außerdem nicht richtig priorisiert werden, können sich kritische Patches verzögern.
Je länger die Bereitstellung eines Patches dauert, desto größer wird das Risiko, bekannten Schwachstellen ausgesetzt zu sein.
3. Sicherheitslücken in Anwendungen von Drittanbietern
Endpunktschwachstellen beschränken sich nicht nur auf Betriebssysteme. Auch Drittanbieter-Apps wie Browser, Kollaborationstools und Produktivitäts-Apps können Risiken darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß aktualisiert werden. Daher müssen IT-Teams Apps von Drittanbietern auf verteilten Endpunkten nachverfolgen und aktualisieren, um Endpunktschwachstellen vollständig zu beheben.
4. Remote- und Hybridgeräte-Support
Das Wachstum von Remote- und hybridem Arbeiten war zwar großartig für die Flexibilität, Zugänglichkeit und Produktivität von Mitarbeitern, kann das Endpunktmanagement aber auch schwieriger machen. Wenn sich Geräte außerhalb des Büronetzwerks befinden, können sie schwer zu überwachen und zu verwalten sein. Dadurch werden Fernsupport und Fehlerbehebung schwierig, insbesondere wenn Mitarbeiter ihre Geräte nicht vor Ort bringen können und möglicherweise nicht mit einem VPN verbunden sind.
Unternehmen benötigen ein Endpunktmanagement-Tool mit Fernzugriff und Support, damit IT-Teams aus der Ferne auf Geräte zugreifen und Probleme von überall aus beheben können. Das geht über technischen Support hinaus, denn Fernzugriff ist für eine ordnungsgemäße Verwaltung und Wartung unverzichtbar.
5. Manuelle IT-Workflows
Endpunktmanagement kann repetitiv werden, aber die Workflows sind oft einfach und wiederholbar – das heißt, sie lassen sich leicht automatisieren. Dennoch müssen viele IT-Teams Aufgaben wie das Prüfen des Patch-Status, das Ausführen von Skripten, das Sammeln von Geräteinformationen und das Anwenden von Konfigurationsänderungen auf Endpunkten weiterhin manuell erledigen.
Gute Automatisierung kann die Effizienz und Reaktionszeiten verbessern, ein einheitliches Management über alle Endpunkte hinweg ermöglichen und IT-Teams Zeit verschaffen. Ohne Automatisierung können sich wiederholende Aufgaben im Endpunktmanagement Zeit in Anspruch nehmen, die IT-Teams für wichtigere Arbeiten benötigen.
6. Tool-Wildwuchs
Viele Unternehmen nutzen eine Vielzahl von Tools für Patch-Management, Fernzugriff, Bestandsverwaltung, Monitoring, Skripte, Reporting und mehr. Das kann jedoch nicht nur kompliziert und teuer werden, weil sie mehrere Lösungen parallel verwalten müssen, sondern auch eine ganze Reihe neuer Probleme schaffen.
Ein Tool-Wildwuchs kann zu getrennten, unübersichtlichen Daten sowie zu höherem Administrationsaufwand und komplexerer Lizenzierung führen. Dies wiederum führt zu uneinheitlichen Workflows und langsamerer Fehlerbehebung, was schlechtere Ergebnisse zur Folge hat als mit einem einheitlichen Tool.
Die Bündelung eng verwandter Workflows kann den Verwaltungsaufwand reduzieren, isolierte Daten beseitigen und das Management von Endpunktvorgängen erleichtern.
7. Compliance- und Reporting-Lücken
Protokollierung und Berichterstattung sind für die IT-Compliance von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn es Zeit für ein Sicherheitsaudit ist. Unternehmen müssen nachweisen können, dass ihre Endpunkte gepatcht, geschützt und korrekt konfiguriert sind. Dies können sie durch die Pflege klarer Protokolle tun.
Ohne gutes Reporting können Unternehmen jedoch unvollständige Patch-Aufzeichnungen, eine eingeschränkte Geräteinventarisierung und Schwierigkeiten haben, den Status ihrer Endpunkte nachzuweisen. Das kann nicht nur zu fehlgeschlagenen Audits führen, sondern bedeutet auch, dass IT-Teams Schwierigkeiten haben werden, zu erkennen, welche Endpunkte weitere Updates und Support benötigen, was der Cybersicherheit schadet.
Compliance und Reporting dienen nicht nur dazu, Audits zu bestehen. Sie sind auch entscheidend für eine gute Endpunkthygiene.
8. Skalierung des Endpunktbetriebs
Wenn Unternehmen wachsen, kann die Anzahl ihrer Endpunkte und der Verwaltungsaufwand schneller steigen, als bestehende Prozesse bewältigen können. Kleine und mittelständische Unternehmen, interne IT-Teams und MSPs brauchen skalierbare Möglichkeiten, mehr Geräte zu unterstützen, ohne den sich wiederholenden manuellen Arbeitsaufwand zu erhöhen.
Daher ist Skalierbarkeit entscheidend. Dazu gehört die Möglichkeit, schnell weitere Endpunkte hinzuzufügen, zusammen mit Automatisierung, zentraler Transparenz über Geräte hinweg, Remote-Fehlerbehebung und richtlinienbasierten Aktionen – all das hilft schlanken Teams, mehr Geräte zu verwalten. Ohne ausreichende Skalierbarkeit werden IT-Teams Schwierigkeiten haben, mit Ihrem Wachstum Schritt zu halten.
Wie IT-Teams Herausforderungen im Endpunktmanagement überwinden können
Angesichts der Herausforderungen im Endpunktmanagement: Was können IT-Teams tun, um diese zu bewältigen? Die Herausforderungen des Endpunktmanagements zu lösen, erfordert mehr als nur ein weiteres isoliertes Tool; nötig sind gezielte, praxisnahe Verbesserungen, die Probleme direkt angehen.
Dazu gehört:
Zentralisierung der Endpunkttransparenz, damit IT-Teams alles von einem einzigen Ort aus überwachen können.
Automatisierung routinemäßiger Problembehebungen, um Probleme schnell zu lösen, ohne dass IT-Mitarbeiter erforderlich sind.
Patching priorisieren basierend auf dem Risiko, damit die kritischsten Bedrohungen zuerst behoben werden.
Die Nachverfolgung von Updates für Drittanbieteranwendungen, um sicherzustellen, dass alles auf dem neuesten Stand ist und Sicherheitslücken in den Apps behoben werden,
Einsatz von Fernsupport, um Probleme schneller zu beheben, Unterbrechungen zu reduzieren und Remote-Mitarbeitende zu unterstützen.
Die Berichterstattung über Endpunkte standardisieren für besseres Management und Audit-Bereitschaft.
Manuelle Arbeit durch Automatisierung reduzieren, wo immer möglich, damit IT-Mitarbeitende mehr Zeit haben, sich auf kritische Aufgaben zu konzentrieren.
Worauf Sie bei einer Endpunktmanagement-Lösung achten sollten
Es gibt mehrere Endpunktmanagement-Lösungen auf dem Markt, aber nicht alle bieten dieselben Funktionen oder eignen sich für alle Arten von Unternehmen. IT-Teams müssen ihre Anforderungen bei der Bewertung der Optionen sorgfältig berücksichtigen, um eine Lösung zu finden, die die benötigten Tools und Funktionen bietet. Daher ist es wichtig zu wissen, worauf Sie achten sollten.
Achten Sie bei einer Endpunktmanagement-Lösung auf Folgendes:
Echtzeit-Transparenz über Endpunkte in Ihrem gesamten Netzwerk.
Betriebssystem- und Drittanbieter- Patch-Management (nicht nur für Betriebssysteme)
Einblicke in Schwachstellen, um potenzielle Bedrohungen zu identifizieren.
Hardware- und Softwareinventar mit Echtzeit-Updates.
Fernsupport für Mitarbeitende unterwegs.
Skripting zur automatischen Ausführung grundlegender Aufgaben.
Proaktive Warnmeldungen, um Bedrohungen frühzeitig zu erkennen.
Automatisierte Behebung, um grundlegende Probleme zu lösen.
Automatisierte Berichterstellung und benutzerfreundliche Dashboards.
So hilft Splashtop AEM, das Endpunktmanagement zu vereinfachen
Splashtop AEM hilft IT-Teams, die Transparenz zu verbessern, routinemäßige Arbeiten im Endpunktmanagement zu automatisieren und schneller zu reagieren, wenn Geräte Updates oder Fehlerbehebungen benötigen. Es bündelt Endpunkt-Einblicke, Patching, Richtlinien, Skripte, Warnmeldungen und zugehörige Workflows in der Splashtop Plattform.
Splashtop AEM bietet Transparenz über alle Endpunkte hinweg, einschließlich Zustand, Patch-Status und Software. So können IT-Teams Geräte identifizieren, die Support oder Updates benötigen, und erhalten Bestandsberichte, damit ihnen nichts entgeht.
Wenn ein Gerät ein Update benötigt, hilft Splashtop AEM IT-Teams dabei, fehlende Patches zu identifizieren, Betriebssystem- und Anwendungsupdates von Drittanbietern bereitzustellen und den Patch-Status über verwaltete Endpunkte hinweg nachzuverfolgen. Dazu gehören unterstützte Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern, sodass Teams mehr ihrer Patch-Workloads über eine einzige Konsole verwalten können.
Die KI-gestützten CVE-Erkenntnisse von Splashtop AEM helfen Teams dabei, bekannte Schwachstellen zu identifizieren und zu priorisieren. IT-Teams können dann Patch-Richtlinien, Skripte und automatisierte Aktionen verwenden, um unterstützte Probleme effizienter zu beheben.
Wenn ein Endpunkt praktische Fehlerbehebung erfordert, können Techniker die Fernsupport-Funktionen von Splashtop nutzen, um aus der Ferne auf das Gerät zuzugreifen und es zu unterstützen.
Dadurch können IT-Teams, die Splashtop AEM nutzen, den manuellen Aufwand reduzieren, schneller auf Probleme reagieren und Endpunkte in ihrem gesamten Netzwerk sicher halten.
Legen Sie mit Splashtop AEM los
Endpoint-Management wird schwieriger, wenn Transparenz, Patch-Management, Automatisierung, Reporting und Fernsupport auf voneinander getrennten oder manuellen Prozessen beruhen. Wenn Sie diese Workflows zusammenführen, können IT-Teams schneller reagieren, Richtlinien einheitlicher anwenden und einen klareren Überblick über den Zustand und die Risiken von Endpunkten behalten.
Splashtop AEM bietet Echtzeit-Transparenz über Endpunkte, automatisiertes Patch-Management, Skripte und Aufgaben, proaktive Warnmeldungen sowie Tools zur Problembehebung innerhalb der Splashtop Plattform.
Starten Sie eine kostenlose Testversion von Splashtop AEM, um zu sehen, wie es Ihre Workflows im Endpunktmanagement verbessern kann.