&Splashtop-Neuigkeiten — April 2017

Hier ist eine Kopie des Splashtop-Newsletters für April 2017.
Die neuesten Nachrichten und Tipps über Splashtop Remote Desktop, Business, Remote Support und Screen Mirroring für Privatpersonen, Unternehmen und das Bildungswesen.
Splashtop Remote Access und Remote Support
Neue Updates für die Splashtop Business iOS-App und Webkonsole
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Am häufigsten angeforderte neue Funktion hinzugefügt: Verbindung als Administrator herstellen
Kostenlose Testversionen und kostenlose nichtkommerzielle Versionen verfügbar
Mirroring360 — Bildschirmspiegelung + Bildschirmübertragung
Einführung der Mirroring360 Pro-Edition mit Bildschirmspiegelung + Bildschirmfreigabe
Aktuelle Mirroring360-Benutzer: Holen Sie sich das kostenlose Update und probieren Sie Pro
Kostenlose Testversion und Preisgestaltung von Mirroring360 Pro
Klassenzimmer und Bildung
Splashtop Personal
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Die 10 wichtigsten Gründe für ein Upgrade von Splashtop Personal auf Remote Access