Neue Funktionen von Splashtop Business — April/Mai 2020

Neue Versionen der Splashtop Business Apps und Streamer wurden zwischen Ende März und Anfang Mai 2020 veröffentlicht. Diese neuen Versionen enthalten neue Funktionen wie Unterstützung für hochauflösendes Streaming, Single Sign-On, zusätzliche unterstützte Linux-Distributionen und vieles mehr, wenn die neuesten Versionen von Splashtop Business-Apps mit einem qualifizierenden Splashtop Remote Access oder einem Fernsupport-Abonnement verwendet werden. Die neuen App- und Streamer-Versionen und Verfügbarkeiten sind:
Splashtop Business App 3.3.8.1 wurde am 21. April 2020 veröffentlicht.
Splashtop Business App 3.4.2.8 für Android veröffentlicht am 9. Mai 2020
Splashtop Business App 3.3.8.0 für Mac veröffentlicht am 21. April 2020
Splashtop Business App-Update für iOS veröffentlicht am 19. Mai 2020
Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 für Linux im März veröffentlicht
Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 für Windows veröffentlicht am 21. April 2020
Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 für Mac veröffentlicht am 14. Mai 2020
Zu den neuen Funktionen in der neuesten Version der Splashtop Business-Apps und Streamer gehören:
Schnelleres hochauflösendes Streaming mit geringerer CPU-Auslastung in Splashtop Business
Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support mit den Apps 3.3.8.0 ermöglichen 4K-Streaming auf mehreren Monitoren mit 40 Bildern pro Sekunde (fps) und iMac Pro Retina 5K-Streaming mit geringer Latenz. Dies ist besonders nützlich für Videobearbeitung, Videospieldesigner, Architekten, Grafikdesigner und andere, die hochauflösende Systeme verwenden, um Design- und Bearbeitungssoftware zu verwenden.
Lesen Sie diese Tipps zur Aktivierung der Hardwarebeschleunigung im Splashtop Streamer und zur Aktivierung der Hardwarebeschleunigung in der Splashtop Business-App.
Single-Sign-On-Unterstützung in Splashtop Remote Access Pro und Splashtop Remote Support
SSO-Integrationen sind für Splashtop Remote Access Pro- und Splashtop Remote Support-Abonnements verfügbar. Informationen zu den Preisen erhalten Sie, indem Sie sich an den Splashtop-Vertrieb wenden (Formular für den Kontakt zum Remote-Access-Vertrieb, Formular für den Kontakt zum Remote-Support-Vertrieb). Diese Add-ons erfordern die Versionen 3.3.8.0 der Splashtop Business-Apps und -Streamer.
Organisationen und Unternehmen verwenden SSO, sodass Mitarbeiter sich mit ihren vorhandenen SAML-kompatiblen Identitätsnachweisen anmelden können. Auf diese Weise können Organisationen sicherstellen, dass die Mitarbeiter-Passwörter den Compliance- und Sicherheitsanforderungen entsprechen. Integriert in SSO unterstützt Splashtop sowohl die Geräteauthentifizierung als auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung und bietet Kunden Sicherheit der Unternehmensklasse. Unterstützt Azure, Okta und ADFS.
Erfahren Sie mehr über SSO mit Splashtop.
Remote Support erweiterte Zugangsdaten können jetzt von den Nutzern des Fernzugriffs eingegeben werden.
Wenn Sie für eine schnelle Fernsitzung via Splashtop Remote Support auf einen Computer zugreifen und Admin-Rechte benötigen, kann der Endbenutzer des Computers nun sicher seine Anmeldedaten eingeben, sodass Sie Aufgaben höherer Ebene auf dem Computer erledigen können (wenn Sie kein eigenes Admin-Konto auf diesem Computer haben).
Unterstützung für den Zugriff auf mehr Linux-Desktop-Plattformen
Neue Versionen des Splashtop Streamers sind für Linux verfügbar, so dass Sie auf Computer mit zusätzlichen Linux-Desktop-Plattformen zugreifen können:
Neu! CentOS 7 und 8
Neu! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1
Neu! Fedora 29-31
Ubuntu-Desktop 16.04 und 18.04
Die Linux-Streamer unterstützen noch nicht den vollen Funktionsumfang der Windows- und Mac-Streamer. Sie können einen Video-Walkthrough unter https://www.splashtop.com/linux sehen. Wenn Sie auf ein Windows-, Mac- oder Linux-System zugreifen möchten, versuchen Sie die Splashtop Business-App für Chrome in Ihrem Chrome-Browser unter Linux. Die App für Chrome verfügt auch nicht über den vollen Funktionsumfang der nativen Windows- und Mac-Anwendungen. Windows-Client-Anwendungen stehen auf unserer zukünftigen Roadmap, ein Veröffentlichungszeitplan wurde nicht angekündigt.
Andere neue Funktionen
Neue Option: Hardware-Beschleunigung (Unterstützt Intel IQSV/NVIDIA CUDA/AMD AMF) in der Splashtop Business-App für Windows
Neue Option: Das Verschieben des Bildschirmrandes kann in der Splashtop Business-App für Windows ein-/ausgeschaltet werden.
Neue Funktionen sind möglicherweise nicht in einigen Altversionen von Produkten verfügbar, die nicht mehr verkauft, aber noch für Abonnementverlängerungen unterstützt werden.