BBC-Interview mit Mark Lee von Splashtop über den Fernzugriff auf Computer am WFH

Mark Lee, CEO von Splashtop, war kürzlich zu Gast im World Business Report der BBC. Er schloss sich anderen Wirtschaftsführern an und diskutierte über den globalen Trend WFH//Work from Home.
Sie können sich die gesamte Episode hier anhören. Mark beginnt um 16:38 zu sprechen.
Hier ist eine Abschrift von Marks Teil des BBC-Interviews
Für diejenigen, die mit Remote Access von Splashtop nicht vertraut sind, was bedeutet das wirklich?
Mit unseren Produkten können Benutzer von überall sicher auf ihre Remote-Computer zugreifen. Die Menschen könnten ihre persönlichen Computer, Tablets und mobilen Geräte benutzen, und wir machen es super sicher, dies zu tun.
Wie läuft das Geschäft?
Wir haben in den letzten Wochen einen starken Anstieg des Traffics erlebt. Viele Unternehmen springen ein, um ihre Mitarbeiter mit Produkten für den Fernzugriff auszustatten.
Ich würde sagen, wir haben mehr als das Zehnfache der üblichen Nachfrage.
Wir bieten unsere Produkte in bestimmten Regionen, die von dem Virus betroffen sind, kostenlos an, und für viele Unternehmen haben wir unsere Produkte auch stark verbilligt
Glauben Sie, dass es, wenn das alles vorbei ist, wieder ein Gefühl der Normalität geben wird? Tatsächlich, was jetzt passiert ist, dass mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, denken Sie, dass das so weitergehen wird?
Wir glauben das schon. Ich denke, diese ganze Krise hat in vielen Unternehmen ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass sie wirklich Geschäftskontinuität benötigen – Wie betreiben Sie das Geschäft angesichts von Naturkatastrophen, Pandemien und all den potenziellen Ereignissen, die passieren könnten.
Weitere Informationen zu Work From Home//WFH-Lösungen von Splashtop
Warum der Fernzugriff Teil Ihres Geschäftskontinuitätsplan sein sollte
Die Reaktion auf den Ausbruch des Coronavirus - Mark Lee, Mitgründer und CEO, Splashtop