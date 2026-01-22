Fernzugriff ist ein wesentliches Werkzeug für effizientes und sicheres Remote-Arbeiten. Diese Technologie ermöglicht es den Mitarbeitern, von unterwegs auf ihre Arbeitsgeräte, Projekte, Software und spezielle Werkzeuge zuzugreifen, damit sie von überall produktiv bleiben können.
Für einige Fernzugriff Lösungen kann die Einrichtung und das Onboarding jedoch ein langsamer und komplexer Prozess sein. Moderne Unternehmen müssen Mitarbeiter schnell einarbeiten, insbesondere in Remote- und Hybridumgebungen. Ohne eine schnelle Fernzugriff-Einrichtung kann es jedoch Tage dauern, bis Mitarbeiter angeschlossen sind. Gewöhnliche Umgehungslösungen wie die Nutzung von „Shadow-IT“-Geräten mögen schneller erscheinen, können jedoch erhebliche Sicherheitslücken schaffen.
Die gute Nachricht ist, dass IT-Teams Sicherer Fernzugriff in weniger als 10 Minuten bereitstellen können. Mit der richtigen Lösung, wie Splashtop, ist es einfach, schnell Fernzugriff für Mitarbeiter einzurichten, ohne die Sicherheit zu gefährden. Mit diesem Hintergrund wollen wir die Herausforderungen bei der Implementierung von Fernzugriff untersuchen und wie Sie diese überwinden können.
Häufige Hindernisse, die die Bereitstellung von Fernzugriff verlangsamen
Bevor wir den Fernzugriff schnell bereitstellen können, müssen wir zuerst die Hindernisse verstehen, die ihn verlangsamen könnten. Mehrere häufige Hindernisse können den Bereitstellungsprozess verzögern, verlangsamen oder anderweitig behindern, wodurch Unternehmen und Mitarbeitern wertvolle Zeit verloren geht.
Zuerst gibt es manuelle Aufgaben zu berücksichtigen. Wenn IT-Teams Konten manuell bereitstellen, Berechtigungen konfigurieren usw. müssen, kann sich der Prozess erheblich verlangsamen. Gleichzeitig dürfen diese Schritte nicht übereilt werden; sonst könnten die IT-Agenten etwas Wichtiges übersehen.
In ähnlicher Weise kann es auch den Prozess verlangsamen, wenn der Benutzer sein Konto einrichten muss und dieser Vorgang komplex und verwirrend ist. Einrichtung und Einarbeitung sollten schnell, einfach und effizient sein, und die Fernzugriff Software sollte benutzerfreundlich sein. Die Reduzierung der Komplexität trägt zu einer schnelleren Bereitstellung bei.
Wenn Unternehmen auf VPNs (virtuelle private Netzwerke) für den Zugriff angewiesen sind, kann die VPN-Konfiguration ebenfalls langsam sein. Selbst dann sind sie stark von Netzwerkgeschwindigkeit und Verbindungsqualität abhängig, was zu weiteren Verlangsamungen führen kann.
In hybriden und Fernarbeitsumgebungen, insbesondere für Unternehmen mit Bring-Your-Own-Device (BYOD)-Richtlinien, kann die Gerätekompatibilität ein erhebliches Problem darstellen. Wenn die Fernzugriff-Software des Unternehmens nicht mit dem Gerät eines Mitarbeiters kompatibel ist oder mehrere Betriebssysteme nicht unterstützt, kann es Zeit und Mühe kosten, Workarounds oder alternative Verbindungswege zu finden.
Sicherheit hat immer höchste Priorität, aber Sicherheitsüberprüfungen können zeitaufwändig sein. IT-Teams müssen sicherstellen, dass die Fernzugriff Software ihre Sicherheitsanforderungen erfüllt und jedes Gerät ausreichend gesichert ist, was notwendig, aber zeitaufwändig ist.
Was ein 10-minütiger Fernzugriff tatsächlich erfordert
Also, wie können wir diese Hindernisse überwinden? Fernzugriff kann schnell eingerichtet werden, aber es gibt einige notwendige Voraussetzungen, um eine zügige Einrichtung und Zugänglichkeit zu gewährleisten:
Keine Neukonfiguration des Netzwerks: Ein schneller Fernzugriff sollte nicht erfordern, dass IT-Teams ihre Netzwerke neu konfigurieren. Die Lösung sollte sich problemlos mit dem bestehenden Netzwerk und den Geräten eines Unternehmens verbinden, um eine schnelle Einrichtung und Bereitstellung zu ermöglichen.
Einfache Agenteninstallation: Die Installation von schweren oder komplexen Agenten über mehrere Endpunkte hinweg kann die Bereitstellung verlangsamen, aber ein leichter Fernzugriff-Agent, der in Minuten installiert wird, hilft, die Einrichtung zu beschleunigen, ohne zusätzlichen betrieblichen Aufwand zu verursachen.
Zentralisiertes Benutzermanagement: Die Verwaltung von Benutzern sollte kein komplizierter Prozess sein. Eine Lösung mit zentralem Benutzermanagement erleichtert es IT-Teams, mehrere Konten für schnellere Einrichtung, Konfiguration und Unterstützung zu verwalten.
Starke Authentifizierung: Die Verwendung leistungsstarker Authentifizierungstools, wie etwa Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), trägt dazu bei, die Sicherheit zu gewährleisten, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. Diese Tools helfen sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer Zugriff haben, selbst wenn ihre Konten oder Passwörter kompromittiert werden.
Klare, wiederholbare Schritte: Die Benutzereinrichtung sollte jedes Mal einfach und die Schritte für jeden Benutzer konsistent sein. Diese Einfachheit führt zu Effizienz und Schnelligkeit, sodass jeder Benutzer schnell hinzugefügt werden kann.
Wie Splashtop schnellen, sicheren Fernzugriff ermöglicht
Natürlich ist die Software, die Sie verwenden, einer der kritischsten Faktoren für einen schnellen, Sicherer Fernzugriff. Dafür ist das Modell von Splashtop's Fernzugriff genau das Richtige, da Splashtop für Geschwindigkeit, Sicherheit und Zugänglichkeit entwickelt wurde. Es ermöglicht Mitarbeitern, von überall und mit jedem Gerät auf ihre Arbeitsgeräte zuzugreifen.
Splashtop verwendet gerätebasierten Zugriff statt netzwerkbasiertem VPN-Zugriff, sodass keine komplexen VPN-Konfigurationen oder Netzwerkabhängigkeiten erforderlich sind. Gleichzeitig unterstützt es sowohl beaufsichtigten als auch unbeaufsichtigten Zugriff, wobei nur ein leichter Agent auf den Zielgeräten für Unbeaufsichtigt Fernzugriff installiert ist.
Außerdem bietet Splashtop plattformübergreifenden Support, sodass Mitarbeiter auf einer Vielzahl von Geräten und Betriebssystemen arbeiten können, einschließlich Windows, macOS, iOS, Android, Linux und mehr. Egal, welche Geräte sie verwenden, sie können sich schnell über die Einmalige Anmelden (SSO)-Integration mit Identitätsanbietern wie Azure, Okta und Google verbinden.
Splashtop ist auch auf Sicherheit ausgelegt und bietet Funktionen wie Multi-Faktor-Authentifizierung und branchenübliche Verschlüsselung, um jede Fernsitzung zu schützen. Benutzerzugriff wird mit rollenbasierten Zugriffskontrollen (RBAC) und Zero-Trust-Sicherheit verwaltet, wodurch sichergestellt wird, dass Benutzer nur auf die Werkzeuge und Netzwerke zugreifen können, zu deren Nutzung sie berechtigt sind.
Schritt-für-Schritt: Fernzugriff in weniger als 10 Minuten einrichten
Wenn Sie Sicherer Fernzugriff mit Splashtop einrichten möchten, können Sie es in weniger als zehn Minuten einsatzbereit haben. Folgen Sie einfach diesen Schritten und Sie sind bereit, von jedem Gerät aus überall zu arbeiten:
Erstellen Sie ein Splashtop-Konto und wählen Sie einen Fernzugriff-Plan.
Installieren Sie den Splashtop Streamer auf dem Arbeitscomputer des Mitarbeiters und laden Sie ihn per E-Mail ein.
Zugriffsberechtigungen und Gerätegruppen zuweisen.
SSO und Multi-Faktor-Authentifizierung aktivieren.
Lassen Sie den Benutzer sich anmelden und mit seinem Gerät verbinden.
Jeder dieser Schritte dauert in der Regel nur wenige Minuten pro Benutzer, sodass IT-Teams die Mitarbeiter schnell einrichten und einarbeiten können, abhängig von deren Umgebung und Identitätskonfiguration.
Best Practices für die Sicherheit beim Fernzugriff
Natürlich ist es egal, wie schnell Fernzugriff Programme eingerichtet sind, wenn sie nicht sicher sind. Splashtop wurde mit Blick auf Sicherheit entwickelt und bietet mehrere erweiterte Sicherheitskontrollen, aber Organisationen sollten trotzdem die besten Praktiken für Fernzugriff-Sicherheit befolgen.
Cybersecurity -Best Practices umfassen:
Mehrfaktor-Authentifizierung erzwingen: MFA ist eine sichere, zuverlässige Möglichkeit, Benutzer beim Einloggen zu verifizieren. Selbst wenn das Passwort und die Anmeldedaten eines Benutzers gestohlen werden, hilft die Verwendung eines zweiten Faktors zur Authentifizierung, Angreifer fernzuhalten und die Identität des Benutzers zu bestätigen.
Zugriff auf bestimmte Geräte beschränken: Die Beschränkung des Zugriffs hilft sicherzustellen, dass Benutzer sich nur mit genehmigten, sicheren Geräten verbinden und Angreifer ausgesperrt werden, falls sie gestohlene Anmeldedaten verwenden.
Verwenden Sie rollenbasierte Berechtigungen: Rollenbasierte Zugriffskontrolle und Zero-Trust-Sicherheit beschränken den Benutzerzugriff auf genehmigte Werkzeuge und Netzwerkbereiche basierend auf ihren Rollen und Bedürfnissen, und häufige Benutzerüberprüfungen helfen sicherzustellen, dass selbst wenn ein Konto kompromittiert ist, der Schaden begrenzt bleibt.
Sitzungsprotokollierung und Warnungen aktivieren: Wenn versucht wird, sich mit einem kompromittierten Konto anzumelden, möchten Sie es wissen. Sitzungsprotokolle und Warnungen benachrichtigen Administratoren, wenn ein Remote-Benutzer sich verbindet, und ihre Aktivitäten werden aufgezeichnet, wodurch sie verdächtiges Verhalten identifizieren können.
Berechtigungen automatisch aktualisieren: Es ist wichtig, den Zugriff zu entfernen, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder ihre Rolle wechseln. Sicherer Fernzugriff Tools können Berechtigungen automatisch aktualisieren, um Rollenänderungen widerzuspiegeln und so das Risiko von Insiderangriffen zu verringern.
Fernzugriff über die ersten 10 Minuten hinaus skalieren
Während eine 10-minütige Einrichtung hervorragend für die Effizienz ist, was passiert, wenn Sie später weitere Benutzer hinzufügen müssen? Mit einer skalierbaren, flexiblen Fernzugriffslösung wie Splashtop ist das Hinzufügen neuer Benutzer nach der Ersteinrichtung ebenfalls schnell und einfach.
Wenn Sie mehrere Benutzer und Geräte hinzufügen müssen, können Sie Sammel-Einladungen versenden, damit neue Benutzer ihre Profile einrichten und sich verbinden können. Die Kombination mit standardisierten Onboarding-Workflows ermöglicht es HR- und IT-Teams, neue Benutzer und Konten einfach hinzuzufügen, was das Skalieren schneller und effizienter macht.
Sobald Benutzer hinzugefügt wurden, können IT-Teams den Zugriff von einem zentralen Ort aus verwalten, was es einfach macht, Berechtigungen und Benutzer anzupassen. Administratoren können auch die Nutzung und IT-Compliance über das Admin-Dashboard überwachen, um die Sicherheit zu gewährleisten, egal wie groß Ihr Unternehmen wird.
Während sich die anfängliche Einrichtung darauf konzentriert, den ersten Mitarbeiter schnell zu verbinden, kann dieselbe Konfiguration wiederverwendet werden, wenn weitere Benutzer hinzugefügt werden. IT-Teams können Zugriffsberechtigungen, Gerätegruppen und Sicherheitseinstellungen standardisieren, sodass zusätzliche Mitarbeiter eingearbeitet werden können, ohne die Konfiguration jedes Mal neu aufzubauen, was den Einsatz schnell hält, während das Unternehmen wächst.
Fehler, die man beim Einrichten von Fernzugriff vermeiden sollte
Obwohl das Einrichten von Fernzugriff mit der richtigen Technologie schnell und einfach sein kann, gibt es dennoch Risiken, die die Sicherheit beeinträchtigen können. Diese Fehler können zu unsicheren Konten oder Geräten, verpassten Warnsignalen und größerem Schaden im Falle eines Verstoßes führen. Daher sollten Organisationen sich dieser bewusst sein und sie vermeiden.
Häufige Fehler beim Fernzugriff umfassen:
Gewährung von netzwerkweitem Zugriff: Auch wenn es einfach erscheint, jedem Mitarbeiter standardmäßig netzwerkweiten Zugriff zu gewähren, birgt dies erhebliche Sicherheitsrisiken. Wenn ein einzelnes Gerät kompromittiert ist, kann das das gesamte Netzwerk gefährden. Stattdessen gewähren Sie gerätespezifischen Zugriff, sodass Benutzer nur auf die Teile des Netzwerks zugreifen können, zu denen sie autorisiert sind, und das nur auf ihren genehmigten Geräten. Dies verbessert die Sicherheit und minimiert potenzielle Schäden.
Überspringen von MFA: Wenn Geschwindigkeit oberste Priorität hat, dann ist es doch sicherlich ein Nachteil, sich die Zeit zu nehmen, mehrere Authentifizierungs-Apps zu verwenden, oder? Es gibt nur ein Problem: Das Überspringen von MFA stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da es Angreifern erleichtert, Konten und Geräte zu kompromittieren. Ohne einen zweiten Authentifizierungsfaktor kann ein einziges gestohlenes Passwort ein gesamtes Konto gefährden.
Das Vergessen von Sitzungsprotokollen und -audits: Sitzungsprotokolle und Audits sind entscheidend, um verdächtiges Verhalten und kompromittierte Konten zu identifizieren. Wenn Sie es versäumen, Sitzungen zu protokollieren, lassen Sie eine große blinde Stelle offen und geben Angreifern die Möglichkeit, unbemerkt zu agieren.
Verwendung von Werkzeugen, die nicht skalieren: Sie benötigen eine Lösung, die mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Wenn Ihre Werkzeuge nicht über ihre anfängliche Bereitstellung hinaus skalieren, werden Sie Schwierigkeiten haben, neue Benutzer und Geräte hinzuzufügen, während Ihr Unternehmen wächst. Dies kann auch neue Schwachstellen schaffen, wenn Sie versuchen, neue Benutzer zu integrieren, ohne zu skalieren.
Schnelle Einrichtung ohne Kompromisse bei der Sicherheit
Wenn Sie schnell Fernzugriff einrichten möchten, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, können Sie dies mit den richtigen Tools und dem richtigen Ansatz tun. Splashtop macht es für IT-Teams und Mitarbeiter einfach, in wenigen Minuten Sicherer Fernzugriff einzurichten, sodass Remote- und Hybrid-Mitarbeiter überall auf ihre Arbeitscomputer, Projekte, Programme und Software zugreifen können.
Es gibt keinen Grund, Geschwindigkeit für Sicherheit zu opfern oder umgekehrt. Wenn Sie Splashtop verwenden, können Sie Benutzer und Geräte hinzufügen, Berechtigungen und Sicherheitsregeln festlegen und sicherstellen, dass nur autorisierte Benutzer eine Verbindung herstellen können, ohne Tage oder sogar Stunden für die Hinzufügung neuer Benutzer aufzuwenden.
Bereit zu sehen, wie schnell, einfach und Sicherer Fernzugriff sein kann? Probieren Sie Splashtop für Fernzugriff mit einer kostenlosen Testversion aus und verbinden Sie Ihr Team in Minuten: