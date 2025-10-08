Splashtop Remote Access Bewertungen der Woche – 29. Juli 2019

Lesen Sie unsere beliebtesten Splashtop-Kundenbewertungen für die Woche vom 29. Juli 2019. Finden Sie heraus, warum diese Kunden von TeamViewer, GoToMyPC und LogMeIn zu Splashtop gewechselt sind.
Hier bei Splashtop hören wir von Geschäftsleuten, MSPs, IT, Helpdesks und anderen, warum sie Splashtop lieben. Diese Kommentare beleuchten einige der Gründe, warum mehr als 20 Millionen Menschen heute Splashtops klassenbeste Remote-Desktop-Lösungen nutzen.
Hier sind einige der besten Rezensionen der vergangenen Woche!
Rückblick der Woche
Splashtop Remote Support – Rezension
„Ich bin so froh, von LogMeIn gewechselt zu haben und habe nie zurückgeblickt. Beste Geschäftsentscheidung aller Zeiten. Splashtop hat es wirklich möglich gemacht, dass kleine Geschäftsleute wie ich auf dem gleichen Spielfeld wie die großen Unternehmen sind, die viel Geld für Computerunterstützung und Fernverwaltungs-Lösungen ausgeben. Danke Splashtop! Ihr macht einen Unterschied.“
- Xay Phouangaphayvong, Gründer/Hauptdienstmitarbeiter, Sol POS
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Bewertungen für Splashtop Remote Access
„Splashtop ist ein so einfach zu bedienendes System. Ich war ein früherer Kunde von GoToMyPC und war nervös wegen des Übergangs und der Benutzerfreundlichkeit. Was für eine großartige Entscheidung, diese Änderung vorzunehmen! Bis jetzt sehr zufrieden mit allem. Der Preis ist phänomenal und ich hoffe, dass es bei der Verlängerung keinen Anstieg der Prämie gibt, wie ich es bei anderen Unternehmen erlebt habe. Solange sie das nicht ändern, haben sie einen Kunden, solange mein Geschäft steht!“
- Lisa M Rizzo, selbstständige zahnärztliche Unternehmensberaterin
„Wirklich beeindruckend, Ihr Support, die Benutzerfreundlichkeit und Bereitstellung des Produkts. Vielen Dank für die schnellen Antworten und ein Top-Produkt. Ich würde es auf Platz 1 bewerten und ich hatte TeamViewer und LogMeIn Pro.“
- Frank Wolynski - Vizepräsident Technik, WEDU-TV
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