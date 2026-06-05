Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Splashtop reviews of the week logo with IT technicians in background

Splashtop Remote Access Bewertungen der Woche – 12. August 2019

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Hier sind die besten Splashtop-Bewertungen für die Woche vom 12. August 2019. Splashtop bietet hoch bewertete, klassenbeste Remote-Desktop- und Fernunterstützungslösungen.

Jede Woche hören wir von mehreren Splashtop-Benutzern, wie sehr sie Splashtop lieben. Schauen Sie sich die Top-Rezensionen der vergangenen Woche an und lesen Sie weiter, um mehr über Splashtops Fernzugriffslösungen zu erfahren und noch heute loszulegen.

Rückblick der Woche

Splashtop Business Access – Rezensionen

„Splashtop ermöglicht schnellen Zugriff auf meinen Desktop, wenn ich aus der Ferne mit einem Laptop arbeite. Es war einfach, den hilfreichen Kundendienst von [Splashtop] zu kontaktieren. Splashtop bietet im Vergleich zu LogMeIn ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mein Desktop verfügt hat zwei Monitore, und Splashtop bietet die Möglichkeit, zwischen den Monitoren umzuschalten oder beide nebeneinander auf einem Bildschirm anzuzeigen.“

- Malcom T

Sehen Sie mehr Splashtop Business Access Bewertungen & Rezensionen

Splashtop Remote Support – Rezension

 „Ich bin gerade zu Splashtop für Fernsupport meiner Kunden in mehreren Büros gewechselt. Ich war ein langjähriger LogMeIn-Nutzer, wurde jedoch aus ihrem Produkt herausgepreist. Der Übergang war nahtlos, und die Benutzerfreundlichkeit von Splashtop ist großartig“

-Georganne S

Weitere Splashtop Remote Support Bewertungen und -Rezensionen anzeigen

Splashtop Remote Support – Rezension

 „Der Hauptgrund, warum ich mich für Splashtop entschieden habe, war die Funktion, mit der Sie Android/iOS-Geräte anzeigen und steuern können. Ich verwende diese Funktion zusammen mit der Funktion für den unbeaufsichtigten Zugriff für Desktop-Computer und beide haben seit dem ersten Tag einwandfrei funktioniert.“

-Jake S

Weitere Splashtop Remote Support Bewertungen und -Rezensionen anzeigen

Sie sind an Splashtop interessiert?

Sehen Sie selbst, warum Kunden Splashtop lieben. Erfahren Sie mehr darüber, welche Splashtop-Lösung für Sie am besten geeignet ist. Mit unserer 14 -tägigen kostenlosen Testversion können Sie jederzeit kostenlos loslegen. Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich.

Computer and Mobile Device Icon

Splashtop Remote Access: für Geschäftsleute und kleine Teams, die Fernzugriff auf ihre Computer wünschen. Kostenlos testen

Remote access two computers connecting icon

SRS Premium: für MSPs - und IT -Teams, die einen unbeaufsichtigten Fernzugriff auf die Computer ihrer Benutzer wünschen, um Fernsupport zu leisten.

Splashtop SOS Icon

Splashtop Remote Support: für IT-, Support- und Helpdesk-Teams, die eine beaufsichtigte, schnelle Support-Lösung benötigen, um On-Demand-Fernsupport für die Geräte ihrer Benutzer bereitzustellen. Kostenlos testen

Sehen Sie sich alle Splashtop-Lösungen an

Legen Sie direkt los!
Beginnen Sie Ihre KOSTENLOSE Splashtop-Testversion
Kostenlos testen


Teilen
RSS-FeedAbonnieren

Verwandter Inhalt

Front perspective of Confederation College
Integrationen

Das Confederation College bietet rund um die Uhr Remote-Computerlabore

Mehr erfahren
User using Splashtop to connect to the school computer with Photoshop
Fernunterricht & Bildung

Fernunterricht einer Live-Photoshop-Klasse mit Fernzugriff

Mehr erfahren
Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building
Fernunterricht & Bildung

Schul-IT senkt Kosten und steigert die Effizienz mit Splashtop

Mehr erfahren
Floating augmented reality notification displaying a review of remote technology
IT & Helpdesk-Fernsupport

Verbesserung des Kundenerlebnisses durch Remote-Technologie

Mehr erfahren
Alle Blogs ansehen