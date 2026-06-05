Splashtop Remote Access Bewertungen der Woche – 12. August 2019

Hier sind die besten Splashtop-Bewertungen für die Woche vom 12. August 2019. Splashtop bietet hoch bewertete, klassenbeste Remote-Desktop- und Fernunterstützungslösungen.
Jede Woche hören wir von mehreren Splashtop-Benutzern, wie sehr sie Splashtop lieben. Schauen Sie sich die Top-Rezensionen der vergangenen Woche an und lesen Sie weiter, um mehr über Splashtops Fernzugriffslösungen zu erfahren und noch heute loszulegen.
Rückblick der Woche
Splashtop Business Access – Rezensionen
„Splashtop ermöglicht schnellen Zugriff auf meinen Desktop, wenn ich aus der Ferne mit einem Laptop arbeite. Es war einfach, den hilfreichen Kundendienst von [Splashtop] zu kontaktieren. Splashtop bietet im Vergleich zu LogMeIn ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mein Desktop verfügt hat zwei Monitore, und Splashtop bietet die Möglichkeit, zwischen den Monitoren umzuschalten oder beide nebeneinander auf einem Bildschirm anzuzeigen.“
- Malcom T
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Splashtop Remote Support – Rezension
„Ich bin gerade zu Splashtop für Fernsupport meiner Kunden in mehreren Büros gewechselt. Ich war ein langjähriger LogMeIn-Nutzer, wurde jedoch aus ihrem Produkt herausgepreist. Der Übergang war nahtlos, und die Benutzerfreundlichkeit von Splashtop ist großartig“
-Georganne S
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Splashtop Remote Support – Rezension
„Der Hauptgrund, warum ich mich für Splashtop entschieden habe, war die Funktion, mit der Sie Android/iOS-Geräte anzeigen und steuern können. Ich verwende diese Funktion zusammen mit der Funktion für den unbeaufsichtigten Zugriff für Desktop-Computer und beide haben seit dem ersten Tag einwandfrei funktioniert.“
-Jake S
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SRS Premium: für MSPs - und IT -Teams, die einen unbeaufsichtigten Fernzugriff auf die Computer ihrer Benutzer wünschen, um Fernsupport zu leisten.
Splashtop Remote Support: für IT-, Support- und Helpdesk-Teams, die eine beaufsichtigte, schnelle Support-Lösung benötigen, um On-Demand-Fernsupport für die Geräte ihrer Benutzer bereitzustellen. Kostenlos testen
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