Betreiben Sie eine entfernte Wetter- und Rundfunkstation von überall

Bis letztes Jahr war Fernarbeit für Fachleute in der Film-, Radio-, Rundfunk- und vielen anderen Branchen fast unbekannt. Heute, da die Pandemie den Trend zur Fernarbeit beschleunigt, hören wir Geschichten darüber, wie ganze Organisationen in der Medien- und Unterhaltungsbranche dank Fernzugriffslösungen der nächsten Generation wie Splashtop produktiv von zu Hause aus arbeiten . Remote-Mitarbeiter können jetzt von überall und mit jedem Gerät auf ressourcenintensive Desktop-Anwendungen auf High-End-Arbeitscomputern zugreifen, genau wie sie es persönlich tun würden.

Meteorologen gehören zu den vielen Medien- und Unterhaltungsprofis, die mit Splashtop eine neue Arbeitsflexibilität gefunden haben. Sie können sich aus der Ferne in ihr Wettersystem einloggen, Anwendungen wie Max Weather ausführen, Grafiken vorbereiten, Hits und Sequenzen einrichten und sogar von buchstäblich überall aus senden. So hat zum Beispiel Bryan Huges, ein Meteorologe von WOWK, sein Boot mit Hilfe von Splashtop in eine Fernredaktion umgewandelt! Leistungsstarke Remote-Sitzungen und robuste Funktionen machen dies möglich.

Splashtop ermöglicht es Meteorologen jetzt auch, Mikrofon-Audioeingaben von jedem Gerät aus an den Arbeitscomputer zu übertragen.

„Die neue Remote-Mikrofon-Funktion in Splashtop Enterprise ermöglicht die Remote-Freigabe eines Mikrofoneingangs für unsere Max Weather-Lösungen von jedem Gerät aus, wodurch unsere Benutzer Voice-Over-Grafiken über die Audioeingangsfunktion von Max One aus der Ferne generieren können. Diese Option bietet Flexibilität und erweitert die Möglichkeiten für unsere Benutzer erheblich, bei Bedarf remote zu arbeiten und dennoch über mehrere Plattformen hinweg bei ihrer Zuschauerschaft zu bleiben“, sagte Joe Ziskovsky, Senior Sales Engineer bei The Weather Company (An IBM Business).

Splashtop Enterprise – Lösung der nächsten Generation für Remote-Arbeit

Splashtop Enterprise ermöglicht Unternehmen eine sichere, flexible und qualitativ hochwertige Fernarbeit. Mit Splashtop Enterprise können Sie:

Ermöglichen Sie Ihrer gesamten Organisation den sicheren Zugriff auf Bürocomputer, um remote zu arbeiten

Greifen Sie von überall mit jedem Gerät auf High-End-Computer zu.

Führen Sie Aufgaben wie Sprachdiktat, Aufnahmesoftware und Voice-Over-Grafiken aus der Ferne durch, indem Sie Audio über Ihr lokales Mikrofon an den Remote-Arbeitscomputer übertragen.

Verwenden Sie Geräte wie Wacom-Tablets, Smartcard-Lesegeräte, Sicherheitsschlüssel und Drucker remote, indem Sie das USB-Gerät auf Ihrem lokalen Computer auf den Remote-Computer umleiten.

Integrieren Sie sich in den Single Sign-On (SSO) Identitätsanbieter Ihrer Organisation und verwenden Sie Ihre SSO-Zugangsdaten zur Authentifizierung von Splashtop.

Holen Sie sich eine benutzerfreundliche Oberfläche und Sitzungsfunktionen wie Dateiübertragung, Sitzungsaufzeichnung und mehr, die Ihre Produktivität steigern.

Ermöglichen Sie Ihrem IT-Team die einfache und sichere Einrichtung, Verwaltung und Skalierung des Fernzugriffs für das Unternehmen über eine zentrale Konsole. Darüber hinaus kann die IT auch Remote-Support für verwaltete Computer und BYOD-Geräte bereitstellen.

Profitieren Sie von flexiblen Lizenzierungsoptionen – wählen Sie Endbenutzer-Remotezugriffs- und/oder Techniker-Remote-Support-Lizenzen.

Weitere Informationen zu Splashtop Enterprise

Sehen Sie sich an, wie Sie mit Splashtop aus der Ferne auf Max Weather zugreifen können.

Lesen Sie mehr über Splashtop -Fernzugriffslösungen für Medien und Unterhaltung