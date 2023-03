5 Möglichkeiten, wie Fernzugriff Bildungsprogramme verbessert

Die Bildungsbranche hat sich in den letzten Jahren verändert. Diejenigen, die in traditionellen Schulen aufgewachsen sind, in denen ein Lehrer vor einer Gruppe von Schülern steht, um eine Lektion zu erteilen, wären von einem Besuch in den heutigen Klassenzimmern verblüfft. Die Schulen sind heute digital versiert und nutzen Technologie, um den Unterricht über den physischen Campus hinaus zu erweitern und den Schülern mehr Wert und verbessertes Lernen zu bieten.

Der Fernzugriff ist eine solche Technologie, die die allgemeine und berufliche Bildung, die technische Berufsausbildung (CTE), das Community College, die Ausbildung und andere Programme auf vielfältige Weise verbessert:

1. Sorgt für Kontinuität in Notfällen

Die Fernzugriffstechnologie ermöglicht es Bildungseinrichtungen, auf die „Was-wäre-wenn“ -Szenarien vorbereitet zu sein. Einige dieser Szenarien beinhalten — übermäßiger Schneefall, Waldbrände, verschiedene andere Naturkatastrophen oder, dass der Campus aus irgendeinem Grund geschlossen werden muss. Beim Fernzugriff gehen „Was-wäre-wenn“ -Szenarien von einem Bereich, der potenziell Anlass zur Sorge gibt, zu einem Teil des normalen Betriebsmodells über. Schulen können problemlos nahtlos vom Präsenzunterricht zum Fernunterricht wechseln, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Und die Schüler können ihre Kursarbeiten und Aufgaben weiterhin sicher von zu Hause aus erledigen. Mit den vorhandenen Tools für den Fernzugriff können Schüler und pädagogisches Personal dieselben Computer und Software verwenden wie in der Schule, von jedem Gerät zu Hause aus.

„Es (Splashtop) ist eine gute Lösung für Leute, die zu Hause arbeiten — sie müssen nicht physisch kommen, wenn sie nicht wollen oder können. Es gibt uns die Möglichkeit, Zugang für Menschen mit medizinischen Problemen zu haben. Es gibt tonnenweise Fälle, in denen Leute nicht reinkommen können. Wir hatten dieses Tool nicht, um jederzeit auf die Computer zugreifen zu können. Das Hinzufügen von Splashtop gibt uns die Möglichkeit, rund um die Uhr Zugriff zu haben.“



2. Hilft Schülern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen

Im traditionellen Klassenzimmer verpassen die Schüler das Lernen, wenn sie nicht in der Lage sind, in der Schule physisch anwesend zu sein. Sie könnten sich unwohl fühlen, für ein Fernstudium eingeschrieben sein oder sogar mehr Zeit benötigen, um ihre Projekte abzuschließen. Durch den rund um die Uhr verfügbaren Fernzugriff auf die Labore haben die Schüler eine gewisse Kontrolle über Zeit, Ort, Methode und Tempo des Lernens und können in ihren Kursen hervorragende Leistungen erbringen.

„Es ist ein großer Vorteil, dass die Schüler die Animations- und Game-Design-Anwendungen nutzen können, wann immer sie wollen, auch wenn es um 2 Uhr morgens ist, während sie in ihren Schlafzimmern kalte Pizza essen. Es hat sich herausgestellt, dass der flüssigere Zugang zur Laborsoftware den Prozess für viele unserer Schüler beschleunigt hat.“



3. Erzielt technologische Gleichheit unter den Schülern

Nicht alle Schüler haben Zugang zu den leistungsstarken Computern und lizenzierten Softwareanwendungen, die sie für ihre Kursarbeit zu Hause benötigen. In den oben genannten Szenarien wird ihr Lernen behindert, wenn sie aus der Ferne lernen müssen. Mit dem Remote-Computerzugriff können Schüler und Lehrer auf jedes Gerät zugreifen und es verwenden (iPad, Mac, Windows, Chromebook usw.) und per Fernzugriff auf Computer auf dem Campus zugreifen und sie jederzeit verwenden, als ob sie physisch im Klassenzimmer wären.

„Wir haben es (Splashtop) als COVID-Lösung gefunden, aber wir erkennen bereits, dass es sich auf lange Sicht um eine Eigenkapitallösung handelt. Es gibt allen Schülern gleichen Zugang zu unseren Laboren und Software. Alle unsere Schüler können sich zu ihrer eigenen Zeit mit dem Lehrplan beschäftigen. Zum Beispiel können sich Sportler nach der Schule anmelden, wenn sie wegen des Trainings nicht zurück (im Labor) bleiben können. Es schafft gleiche Wettbewerbsbedingungen, vor allem, wenn es darum geht, Zugang zu (Anwendungen wie) Adobe zu erhalten.“



4. Optimiert bestehende Investitionen

Indem Schulen den Fernzugriff auf Labore auf dem Campus außerhalb der traditionellen Laborzeiten ermöglichen, können sie den ROI ihrer bestehenden Investitionen maximieren. Schulen können ihre physischen Computerlabore in Hybridlabore umwandeln, ohne in neue Computerressourcen zu investieren.

„Nichts hat sich gegenüber dem geändert, was die Computer zuvor waren. Wir haben Splashtop gerade installiert und die Schüler können Logic Pro, Pro Tools, viele verschiedene Plug-ins und all die Dinge, die sie auf dem Campus verwenden können, (remote) verwenden. Jetzt greifen die Schüler außerhalb dieser (Computerlabor-) Stunden auf die Computer zu. Es ist einfach sehr, sehr praktisch.“



5. Ermöglicht effektiven IT-Support

IT-Experten haben die schwierige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Laborcomputer auf dem neuesten Stand sind, und Schülern und Lehrern technischen Support zu bieten, wo auch immer sie sich befinden. Das bedeutet, eine Vielzahl von Geräten zu unterstützen und täglich viele Anfragen zu bearbeiten. Mit dem Fernzugriff können IT-Experten schnell aus der Ferne eingreifen, Probleme sofort beheben und lösen, wodurch die Produktivität aller Beteiligten verbessert wird.

„(Vor Splashtop) fehlte uns die Möglichkeit, zu sehen, was die Leute am anderen Ende des Telefons taten. Wie du dir vorstellen kannst, ist es fast unmöglich, ein Kind anzuweisen, manuelle Resets durchzuführen und andere technische Probleme zu beheben, ohne das Gerät zu sehen. Splashtop hat dafür gesorgt, dass unsere Support-Sitzungen viel schneller verliefen als ohne. Es war von unschätzbarem Wert!“



