Neue Leistungsmerkmale von Splashtop ermöglichen Remote-Arbeit für die Medien- und Unterhaltungsindustrie

Splashtop-Remote-Sitzungen wurden gerade noch schneller, mit Multimonitor 4K-Streaming mit 40 Bildern pro Sekunde (fps) und Unterstützung für iMac Pro 27" Retina 5k-Workstations mit geringer Latenz.
Wenn Sie Videos, VFX (visuelle Effekte), 3D-Animationen, Musik, Radio-/Fernsehsendungen oder Spiele produzieren, sind Sie wahrscheinlich mit den Schwierigkeiten vertraut, die das Arbeiten von zu Hause oder auf Reisen mit sich bringt. Ob als Programmierer, Künstler, Designer oder Techniker müssen Sie unter Umständen auf ressourcenintensive Software für Grafik-Rendering, Videobearbeitung oder Datenassimilation auf einem Arbeitscomputer zugreifen, der mehrere Terabyte Speicherplatz benötigt. Diese Ausrüstung kostet Zehntausende von Dollar, und es ist nicht möglich, einen solchen Aufbau für jedes Ihrer Teammitglieder zu replizieren. Ohne Fernzugriffssoftware ist das Arbeiten aus der Ferne möglicherweise keine produktive Option für Sie. Oder selbst mit einer Fernzugriffslösung sind Sie aufgrund von Streaming-Verzögerungen, niedriger Auflösung, schlechter Verbindungen usw. möglicherweise nicht so effektiv.
Verwenden Sie Splashtop, um von jedem Computer oder Mobilgerät aus auf Ihre High-End-Workstations zuzugreifen und diese zu steuern.
Mit den neuen Leistungsmerkmalen von Splashtop können Sie jetzt nicht nur 4K/5K mit 40 fps streamen, sondern dies auch für mehrere Monitore gleichzeitig tun. Sie können auf Ihre ultrahochauflösenden Videos, Modelle, andere Dateien und Anwendungen auf Ihren Arbeitsstationen zugreifen, als säßen Sie direkt davor!
Lesen Sie die Pressemitteilung für weitere Details.
Splashtop-Nutzer in der Medien- und Unterhaltungsbranche teilen ihre Erfahrungen
Meteorologen erstellen TV-Wettervorhersagen
„Dies ist das erste Mal, dass wir das Wetter aus der Ferne machen. Wir loggen uns in das Baron-Wettersystem ein, bereiten Grafiken vor, richten Sequenzen für Shows ein und bedienen das Wettersystem vollständig aus der Ferne. Splashtop war maßgeblich daran beteiligt, unserer Wetterabteilung zu ermöglichen, aus der Ferne zu arbeiten und gleichzeitig die vollen Ressourcen unseres Wettersystems zu nutzen." – Patrick Evans, Meteorologe von KESQ News Channel 3 und Moderator von Eye on the Desert
Videoproduktionsteams bearbeiten und rendern Videos aus der Ferne
"Ich habe Splashtop auf meinem Heimcomputer installiert und verwende es, um von überall auf der Welt auf meine Dateien und Bearbeitungssoftware zuzugreifen. Ich reise viel! Wenn Kunden also ein Video oder Foto von mir benötigen, kann ich auf mein Bearbeitungsprogramm zugreifen, das Video rendern und es ihnen senden – alles von meinem Telefon oder Laptop aus. Ich konnte mehr Projekte übernehmen, da ich jetzt mehr reisen kann, ohne dass dies meine Arbeit beeinträchtigt." – Marlon Torres, Inhaber der Torres Studios
Remote-Anzeige von Computerbildschirmen von mehreren Standorten in einem Nachrichtenstudio
„Wir verwenden Splashtop für die Fernverbindung zu einem Computer mit einem Microsoft Teams-Meeting, das den Multi-Viewer anzeigt. Insgesamt haben wir 3 verschiedene Arten von Multi-Viewern, die wir uns je nach anstehender Aufgabe ansehen können." – Kellie DiVeglia, Newscast Director @ WIS TV
Sicherer Fernzugriff und verbesserte Benutzererfahrung mit Splashtop Business-Tarifen
Mit dem Fernzugriff von Splashtop können Sie von buchstäblich überall und mit jedem Gerät sicher auf Ihren Arbeitscomputer zugreifen! Sie können dies in 3 einfachen Schritten tun:
Testen Sie es kostenlos oder kaufen Sie eine Splashtop Remote Access Pro-Lizenz (Fernzugriff für Einzelpersonen und Teams, die aus der Ferne arbeiten möchten). Die neuen Funktionen sind auch mit Splashtop Remote Support (Fernsupport für Helpdesks, MSPs und IT-Abteilungen) verfügbar.
Installieren Sie den Splashtop Streamer auf Ihrem Arbeitscomputer
Laden Sie die Splashtop Business App für Ihren Windows/Mac-Computer zu Hause, Ihr iOS- oder Android-Tablet/Mobilgerät herunter und starten Sie die Remote-Sitzung!
Mit den neuen Hochleistungsfunktionen können Sie produktiv sein und Ihre Projekte termingerecht liefern, während Sie aus der Ferne arbeiten. Sie können Videos bearbeiten, riesige Datenmengen assimilieren, den Rendering-Fortschritt von Dateien überprüfen, Game Builds entwickeln und testen, malen, modellieren und vieles mehr, während Sie an einem entfernten Standort, auf Reisen oder von zu Hause aus arbeiten. Alles, was Sie brauchen, ist eine WLAN-Verbindung!
Splashtop-Sitzungen sind durch Multi-Faktor-Authentifizierung, Geräteauthentifizierung, TLS/SSL-Verschlüsselung und viele weitere Sicherheitsfunktionen geschützt. Darüber hinaus bietet Splashtop eine Single-Sign-On-Funktion (SSO) mit Integrationen für AD, ADFS, AzureAD und OKTA.
Bevorzugen Sie eine On-Premise-Lösung?
Einige Organisationen bevorzugen eine Bereitstellung vor Ort für zusätzliche Sicherheit und noch schnellere Leistung. Splashtop bietet Ihnen die Möglichkeit, eine selbst gehostete Lösung bereitzustellen, die zusammen mit der Integration hinter Ihrer Firewall installiert wird. Erfahren Sie mehr über Splashtop On-Prem.
Es ist schneller und sicherer als andere Fernzugriffslösungen
Verwenden Sie derzeit VPN oder andere Remote-Desktop-Lösungen? Splashtop ist schneller, sicherer, einfacher und kostengünstiger einzurichten und für größere Teams zu skalieren. Lesen Sie, wie Splashtop bessere Funktionen als VPN/RDP , VNC , RD Gateway und andere Fernzugriffssoftware bietet.
Erhalten Sie zusätzliche Rabatte für größere Teams
Um ganzen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, auch von zu Hause aus produktiv zu sein, hat Splashtop Rabatte von bis zu 25 % auf Splashtop Remote Access für größere Teams eingeführt.
Splashtop bietet bessere Funktionen zum besten Preis. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus!