Neue Leistungsmerkmale von Splashtop ermöglichen Remote-Arbeit für die Medien- und Unterhaltungsindustrie

Splashtop-Remote-Sitzungen wurden gerade noch schneller, mit Multimonitor 4K-Streaming mit 40 Bildern pro Sekunde (fps) und Unterstützung für iMac Pro 27" Retina 5k-Workstations mit geringer Latenz.

Wenn Sie Videos, VFX (visuelle Effekte), 3D-Animationen, Musik, Radio-/Fernsehsendungen oder Spiele produzieren, sind Sie wahrscheinlich mit den Schwierigkeiten vertraut, die das Arbeiten von zu Hause oder auf Reisen mit sich bringt. Ob als Programmierer, Künstler, Designer oder Techniker müssen Sie unter Umständen auf ressourcenintensive Software für Grafik-Rendering, Videobearbeitung oder Datenassimilation auf einem Arbeitscomputer zugreifen, der mehrere Terabyte Speicherplatz benötigt. Diese Ausrüstung kostet Zehntausende von Dollar, und es ist nicht möglich, einen solchen Aufbau für jedes Ihrer Teammitglieder zu replizieren. Ohne Fernzugriffssoftware ist das Arbeiten aus der Ferne möglicherweise keine produktive Option für Sie. Oder selbst mit einer Fernzugriffslösung sind Sie aufgrund von Streaming-Verzögerungen, niedriger Auflösung, schlechter Verbindungen usw. möglicherweise nicht so effektiv.

Verwenden Sie Splashtop, um von jedem Computer oder Mobilgerät aus auf Ihre High-End-Workstations zuzugreifen und diese zu steuern.

Mit den neuen Leistungsmerkmalen von Splashtop können Sie jetzt nicht nur 4K/5K mit 40 fps streamen, sondern dies auch für mehrere Monitore gleichzeitig tun. Sie können auf Ihre ultrahochauflösenden Videos, Modelle, andere Dateien und Anwendungen auf Ihren Arbeitsstationen zugreifen, als säßen Sie direkt davor!

Lesen Sie die Pressemitteilung für weitere Details.

„Dies ist das erste Mal, dass wir das Wetter aus der Ferne machen. Wir loggen uns in das Baron-Wettersystem ein, bereiten Grafiken vor, richten Sequenzen für Shows ein und bedienen das Wettersystem vollständig aus der Ferne. Splashtop war maßgeblich daran beteiligt, unserer Wetterabteilung zu ermöglichen, aus der Ferne zu arbeiten und gleichzeitig die vollen Ressourcen unseres Wettersystems zu nutzen." – Patrick Evans, Meteorologe von KESQ News Channel 3 und Moderator von Eye on the Desert