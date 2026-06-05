Fallstudie — Wie dieser MSP Splashtop für Fernzugriff, Monitoring und& Management nutzt

HCS Computer Solutions, ein MSP, der über 450 Endpunkte in wichtigen Regierungsstellen betreut, entscheidet sich für Splashtop Remote Support Premium, um seine Endgeräte zu überwachen und zu verwalten.
Sind Sie ein MSP, der ein besseres Tool für Fernzugriff, Überwachung und Verwaltung benötigt?
Wenn ja, sind Sie nicht allein.
Kunden erwarten von Ihnen, dass Sie ihre IT-Infrastrukturen in einem optimalen Zustand halten. Wenn Sie mehrere Kunden an verschiedenen Standorten haben, kann die Verwaltung Ihrer Endpunkte schwierig werden. Fernzugriffssoftware und RMMs geben MSPs die Tools, die sie brauchen, um von überall und jederzeit auf die Systeme ihrer Kunden zuzugreifen und diese zu unterstützen.
Die richtige Lösung zu finden, kann für einen MSP oft eine Herausforderung sein. Zu den Hindernissen gehören oft:
RMMs und Produkte für den Fernzugriff sind zu teuer
Das macht es schwierig für kleine bis mittelgroße MSPs, die skalieren möchten, dies aber aus Preisgründen nicht können.
Nicht die richtigen Funktionen erhalten
Einige Produkte haben nicht alle Werkzeuge, die Sie benötigen, und andere kommen mit zu vielen, was das Produkt sowohl teurer als auch komplizierter in der Anwendung macht.
Produkte sind nicht zuverlässig oder sicher
Wenn Sie auf Ihr verwaltetes Gerät zugreifen müssen, ist das Letzte, was Sie wollen, eine verzögerte, unterbrochene Verbindung. Außerdem müssen MSPs sicherstellen, dass die von ihnen verwendete Software ihre Daten und die Daten ihrer Kunden schützt.
HCS Computer Solutions
HCS Computer Solutions mit Sitz in Warschau, Missouri, ist ein MSP, der über 450 Endpunkte für Kunden verwaltet, darunter große Gesundheitszentren, Bezirks- und Stadtverwaltungen sowie ein 911-Callcenter. Sie verwalten all ihre Endgeräte mit nur zwei internen IT-Technikern.
Angesichts der Art der Kunden von HCS Computer Solutions ist es wichtig, dass sie ihre Endgeräte proaktiv überwachen und schnell Helpdesk-Support bereitstellen, wenn ein Problem auftritt.
Um eine zuverlässige Lösung mit allen benötigten Tools zum besten Preis zu erhalten, wandte sich HCS Computer Solutions an Splashtop Remote Support Premium.
Fallstudie - Wie dieser MSP den Splashtop Remote Support nutzt
In dieser Fallstudie skizzieren wir das Geschäft von HCS Computer Solutions, was Splashtop Remote Support Premium ist und wie das Unternehmen von der Nutzung von Splashtop profitiert hat. Zu den Höhepunkten gehören:
Fernverwaltungsfunktionen wie konfigurierbare Benachrichtigungen und Windows Update Management helfen HCS Computer Solutions dabei, ihre Endpoints proaktiv zu aktualisieren und zu verwalten.
Unbeaufsichtigter Fernzugriff auf Computer und Server, sodass es einfach ist, morgens oder abends eine Verbindung herzustellen, um auf ein Ticket zu antworten, auch wenn der Endbenutzer nicht da ist.
Tausende von Dollar an Einsparungen bei den jährlichen Abonnementkosten dank der niedrigen Preise von Splashtop.
„Aufgrund der Preisgestaltung von Splashtop kann HCS mehr Leute haben. Als wir LogMeIn eingestellt haben, konnten wir rund 2.500$ pro Jahr sparen, was die Anzahl der Kunden erhöhte, die wir mit dem Streamer beauftragen, kontinuierlich betreuen und in unseren Vertrag aufnehmen konnten.“ — Henry Starcher, Inhaber von HCS Computer Solutions
Sie können die Fallstudie lesen, um mehr darüber zu erfahren, warum HCS Computer Solutions Splashtop liebt.
Über Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support ist ein kostengünstiges Fernzugriffstool für IT- und MSPs, die unbeaufsichtigten Zugriff auf ihre verwalteten Computer und Server benötigen. Es ist eine großartige Alternative zu teureren Fernzugriffs-/Support-Produkten wie BeyondTrust Remote Support (ehemals Bomgar) und LogMeIn Central.
Das Splashtop Remote Support Premium Paket enthält mehrere zusätzliche Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen, darunter Systeminventar, Ereignisprotokolle, Fernbefehl, geplanten Neustart, Unbeaufsichtigt Android-Zugriff und mehr. Sie können auch Endbenutzerzugriff für bis zu 50 Ihrer Kunden aktivieren, damit sie ihre Computer unter Ihrer Verwaltung aus der Ferne zugreifen können.
Probiere Splashtop Remote Support Premium kostenlos aus oder vereinbare eine Demo für weitere Informationen.
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