5 Fernsupport-Funktionen, die die IT zur Unterstützung einer hybriden Belegschaft benötigt

Es gibt Hunderte von verschiedenen Optionen, wenn es darum geht, die richtige fernwartungssoftware für Ihr hybrides Team zu wählen, und genau das Richtige zu finden, kann eine Herausforderung sein. Welche Funktionen sind am wichtigsten? Woher wissen Sie, welches Feature am besten für Ihr hybrides Team funktioniert?
In diesem Artikel stellen wir fünf der besten Fernsupport-Funktionen vor, die IT-Teams dabei helfen, eine Remote- oder Hybrid-Belegschaft zu unterstützen.
1. Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Betreuung für eine Vielzahl von Geräten
Moderne Unternehmen verfügen oft über eine bunte Mischung an Geräten, von Point-of-Sale-Geräten bis hin zu komplexen Workstations mit einzigartigen Betriebssystemen oder Software. Die Herausforderung für Fernsupport-Teams besteht darin, Software zu finden, die alle diese Geräte verwalten kann, unabhängig vom Gerätetyp oder Betriebssystem. Glücklicherweise bietet Splashtop Teams Fernsupport-Software für eine breite Palette von Geräten wie Chromebooks, Linux-Desktops, Mac, Android und Windows.
Darüber hinaus bietet Splashtop Technikern die Möglichkeit, sowohl unbeaufsichtigten als auch beaufsichtigten Zugriff bereitzustellen. Mit Splashtop können IT-Techniker aus der Ferne auf jedes Endbenutzergerät zugreifen, um Unterstützung zu leisten, sobald Hilfe benötigt wird. Wenn Ihr Support-Team nach unbeaufsichtigtem Zugriff sucht, um verwaltete Geräte proaktiv zu unterstützen, selbst ohne anwesenden Endbenutzer, dann ist Splashtop die richtige Wahl für Sie.
Julien Boissat, Technischer Direktor der Groupe Delta, benötigt Hilfe bei der Verwaltung einer Vielzahl von Geräten seiner Endnutzer. Das Team der Groupe Delta wandte sich mit diesem Problem an Splashtop.
„Meine Techniker mussten die Benutzer nur einladen, sich mit ihren Geräten zu verbinden, und Splashtop war so einfach zu bedienen, dass auch technisch nicht versierte Personen es nutzen konnten“, erklärte Boissat. Groupe Delta ist froh darüber, seine Kunden mit Splashtop unterstützen zu können, sowohl mit beaufsichtigter als auch mit unbeaufsichtigter Betreuung.
2. Fernzugriff vor Ort
Für einige Branchen reicht cloudbasierte Software in Bezug auf Sicherheit oder für ihre individuellen Arbeitsabläufe einfach nicht aus. Wenn Ihre Organisation nach fernzugriff software sucht, aber strengere Richtlinien dafür hat, wie Informationen innerhalb Ihres Servers fließen, sollten Sie ein Fernzugriff-Tool mit On-Premises-Funktionen in Betracht ziehen.
Branchen, die mit sensiblen Informationen umgehen, wie z.B. Gesundheitswesen oder Geheimdienste, können On-Premise -Anforderungen für jede Software haben, die ihr Team verwenden möchte. Splashtop On-Prem ist eine selbst gehostete Fernzugriffs- und Supportlösung, die diese Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllt. Während der COVID-19-Pandemie suchten Ärzte der Sensing Clinic des Slingeland Hospital nach Möglichkeiten, die Vitalwerte von Hochrisikopatienten zu überwachen und gleichzeitig das Risiko der Virusverbreitung zu minimieren.
„Die Sensing Clinic muss die ärztlichen Besuche reduzieren und trotzdem alle Daten erhalten“, erklärt Koen Van Dulmen, Projektmanager des Slingeland Hospital. Glücklicherweise führte Van Dulmen Splashtop On-Prem als Option zur Fernüberwachung der Vitalwerte von Patienten ein. Mit Splashtop On-Prem konnten Ärzte Hochrisikopatienten überwachen und die Unterstützung derjenigen Patienten priorisieren, die am dringendsten behandelt werden mussten.
3. Benutzer- und Geräteverwaltung
Wenn Sie mit mehreren Technikern, Hunderten von Geräten und Hunderten von Endbenutzern arbeiten, können die organisatorischen Fähigkeiten Ihres Teams Ihren Arbeitsablauf entscheidend beeinflussen. Die Möglichkeit, Benutzer und Geräte auf eine Weise zu organisieren, die für Ihr Support-Team funktioniert, ist entscheidend für die Optimierung der Produktivität.
Ein häufiger Anwendungsfall ist die Gruppierung bestimmter Gerätetypen zu einem Techniker. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie einen Techniker haben, der auf Mac-Computer spezialisiert ist oder sich mit den Besonderheiten von Android auskennt. Es könnte auch nützlich sein, um Geräte nach physischem Standort oder basierend auf einem bestimmten Team zu organisieren, das bestimmte Software benötigt.
Die Computergruppierung ist auch eine einfache Möglichkeit, bestimmten Benutzern Zugriff auf Geräte oder Software zu gewähren, die sie für ihren täglichen Arbeitsablauf benötigen. Außerdem ist dies eine einfache Möglichkeit, die Sicherheit zu erhöhen, da Sie sicherstellen, dass Ihre Endnutzer nur Zugriff auf die Informationen haben, die für ihre Arbeitsleistung erforderlich sind. Alles darüber hinaus kann potenzielle Sicherheitsrisiken mit sich bringen.
Die Implementierung von Splashtop kann dazu beitragen, eine skalierbarere Remote-Lösung einzuführen. Das Team der Heinz Hammer GmbH wollte 80 verschiedene Arbeitsplätze effizient aus der Ferne verwalten. Es wandte sich hilfesuchend an Splashtop.
„Die einfache Verwaltung und Erstellung von Gruppen und insbesondere die intuitive Verwaltung und der Zugriff über iPad oder iPhones waren für uns ausschlaggebend für die Wahl von Splashtop“, sagt Jens Kernchen, Kommunikationsmanager bei der Heinz Hammer GmbH.
4. Automatisierte Ereignisse und konfigurierbare Warnmeldungen
Durch die Erstellung präventiver Workflow-Strategien kann die IT künftig Stunden an Arbeit einsparen. Dies ist besonders nützlich, wenn Teams verteilt sind und die IT-Abteilung die Geräte nicht persönlich verwalten kann. Tools wie benutzerdefinierte Ereignisbenachrichtigungen können dabei helfen, Techniker auf bestimmte Aktivitäten aufmerksam zu machen, z. B. wenn Software installiert oder deinstalliert wird oder wenn ein Gerät aktualisiert werden muss. Benutzerdefinierte Ereignisse helfen dem IT-Team, das Auftreten größerer Probleme zu verhindern und die Ausfallzeiten für Endbenutzer zu minimieren.
Bedenke, welche Vorteile dies für Teams aus der Sicht eines Managed Service Providers haben könnte. Midwest PROTECH, ein MSP, der mehr als 1.000 Geräte verwaltet, suchte nach einem Ersatz für seine komplexe, aber teure Software zur Fernüberwachung und -verwaltung. Das Team von Midwest PROTECH entschied sich für Splashtop.
„Splashtop bietet uns wirklich den Kern dessen, was wir brauchen“, sagt Matthew Buechler, Präsident und leitender technischer Berater von Midwest PROTECH. „Funktionen wie Protokollwarnungen, CPU-Drosselungswarnungen und Warnungen zu installierter oder deinstallierter Software sind für uns von großer Bedeutung.“
5. Integrierte Sicherheitsfunktionen
Wenn mehrere Techniker Tausende von Remote-Geräten aufrufen, ist nicht nur die Sicherheit eines Geräts, sondern die der gesamten Flotte von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie eine Fernzugriffslösung suchen, ist es unerlässlich, dass durchgängige Verschlüsselung und weitere Sicherheitsfunktionen bei dieser bereits in die Plattform integriert sind.
Sicherheitsfunktionen wie Single Sign-On (SSO), mehrstufige Sicherheit und die Einhaltung von geltenden Gesetzen und Vorschriften sind wichtige Faktoren, die bei der Auswahl einer Fernzugriff-Software berücksichtigt werden sollten. Integrierte Sicherheitsfunktionen tragen dazu bei, dass Sie sich geschützt fühlen können.
Das IT-Team des Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) ist für die Unterstützung von mehr als 2.200 Geräten an 140 verschiedenen Standorten verantwortlich. Das Team ist sich bewusst, dass Sicherheit von größter Bedeutung ist.
„Es ist großartig, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Techniker erzwungen werden kann“, so Edward O'Dell, IT-Support-Spezialist bei Virginia Tech. „Gäbe es diese Verifizierung nicht, wären die Konten ungeschützt. Sollte sich dann jemand Zugriff verschaffen, wäre jedes einzelne Gerät in unserem System frei zugänglich.“
Remote-Geräte ganz einfach verwalten
Die Organisation Ihres IT-Support-Teams steht in direktem Zusammenhang mit dem Erfolg Ihrer Belegschaft. Egal, ob Sie remote oder im Büro arbeiten, Ihr Support-Team muss in der Lage sein, schnell auf Geräte zuzugreifen und diese zu verwalten, um Ausfallzeiten zu verringern. Fernwartungssoftware wie Splashtop verfügt über viele Funktionen, die effizientere Arbeitsabläufe für IT-Teams schaffen, während sie Tausende von Geräten verwalten.
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