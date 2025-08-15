Die besten IT-Teams sind nicht nur reaktionsschnell. Sie wissen, was in ihrer Umgebung passiert, bevor Endbenutzer etwas melden müssen. Schließlich ist der beste Weg, ein IT-Problem zu lösen, es anzugehen, bevor es zu einem Problem wird, und konfigurierbare Warnungen sind der effektivste Weg, potenzielle Probleme zu identifizieren, sobald sie auftreten.
Allerdings können zu viele IT-Teams nur auf Probleme reagieren, nachdem sie eskaliert sind. Ohne Einblick in Endpunkte und Netzwerke haben IT-Support-Agenten keine Frühwarnung für potenzielle Probleme, und diese proaktiv zu beheben, ist einfach nicht möglich. Dies kann dazu führen, dass Teams zu langsam reagieren, was die Produktivität beeinträchtigt und ihre Cybersicherheit gefährdet. Berücksichtigt man Remote-Geräte und BYOD -Richtlinien, können IT-Teams Schwierigkeiten haben, Schritt zu halten.
Konfigurierbare Warnungen ermöglichen es IT-Teams, Probleme zu identifizieren und zu beheben, bevor sie eskalieren, und bieten einen proaktiven Ansatz für den IT-Support. Sie geben IT-Abteilungen die Kontrolle, Sichtbarkeit und Automatisierung, die sie benötigen, um Ausfallzeiten zu verhindern, die Reaktionszeit zu verbessern und sogar Support-Tickets zu reduzieren, ohne die Endbenutzer, denen sie helfen, zu unterbrechen.
Wie funktioniert also die IT-Warnüberwachung mit konfigurierbaren Warnungen, und wie kann sie IT-Teams stärken? Lassen Sie uns erkunden und sehen, wie Splashtop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management) Unternehmen die Möglichkeit gibt, hochgradig anpassbare automatisierte IT-Benachrichtigungen zu erstellen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Was sind konfigurierbare Warnungen?
Konfigurierbare Warnungen sind anpassbare Benachrichtigungsprofile, die die Systemleistung, Benutzeraktivitäten, Softwareänderungen und mehr überwachen und IT-Teams benachrichtigen, sobald sie verdächtige oder ungewöhnliche Aktivitäten feststellen. Die automatisierten IT-Warnungen von Splashtop AEM können IT-Teams schnell über potenzielle Probleme, Schwachstellen und andere Risiken informieren und intelligente Aktionen für automatische Korrekturen enthalten.
Mit Splashtop AEM können diese automatisierten IT-Warnungen in der Webkonsole angezeigt und an festgelegte Empfänger per E-Mail gesendet werden, was eine schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglicht, sobald ein Problem auftritt. Diese Warnprofile können je nach Geschäftsanforderungen auch auf einzelne Computer oder Gruppen angewendet werden.
Wichtige Warnungstypen, die Sie konfigurieren können
Splashtop AEM ermöglicht es IT-Teams, eine Vielzahl von Warnungen basierend auf ihren Bedürfnissen und Compliance-Anforderungen einzurichten und zu konfigurieren. Diese Warnungen umfassen:
CPU-Auslastung: Vermeiden Sie Verlangsamungen mit sofortigen Benachrichtigungen und CPU-Nutzungswarnungen, wenn Sie festgelegte Schwellenwerte überschreiten.
Speichernutzung: Halten Sie die Arbeit reibungslos am Laufen, indem Sie hohen Speicherverbrauch erkennen, um ihn zu beheben, bevor Apps abstürzen.
Speicherplatz: Vermeiden Sie Systemausfälle, indem Sie erkennen, wann Geräte keinen Speicherplatz mehr haben.
Computer Online/Offline-Status: Erkennen Sie verdächtige Aktivitäten und identifizieren Sie, welche Geräte online sind, indem Sie die Netzwerkverfügbarkeit und das Verhalten von Remote-Benutzern verfolgen.
Computer-Betriebszeit: Vermeiden Sie Leistungsverschlechterungen und verzögerte Updates, indem Sie feststellen, ob Geräte über längere Zeiträume nicht neu gestartet wurden.
Software installiert/deinstalliert: Identifizieren Sie unautorisierte Installationen oder verdächtige Entfernungen mit sofortigen Warnungen.
Verfügbare Updates: Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Geräte vollständig aktualisiert sind, und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Updates ausstehen, mit Patch-Warnbenachrichtigungen.
Windows Update Compliance: Überwachen Sie Ihre Windows-Update-Richtlinie und bleiben Sie mit automatischen Statusbenachrichtigungen über Patch-Fehler informiert.
Windows-Ereignisprotokoll: Bleiben Sie potenziellen Problemen voraus, indem Sie Warnungen für kritische System-, Anwendungs- oder Sicherheitsereignisse erhalten, die nach Ihren Vorgaben festgelegt sind.
Wie konfigurierbare Warnungen IT-Teams helfen, proaktiv zu bleiben
Was sind die Vorteile von konfigurierbaren, automatisierten IT-Warnungen? Die IT-Warnüberwachung hilft IT-Teams, potenziellen Problemen einen Schritt voraus zu sein, sodass sie Probleme schnell identifizieren und beheben können, bevor sie Rückschläge oder Verzögerungen verursachen, und proaktive Fernsupport und Wartung bieten. Dies hat mehrere Vorteile, darunter:
1. Probleme erkennen, bevor sie eskalieren
Endpunktüberwachungswarnungen können IT-Teams benachrichtigen, wann immer sie potenzielle Probleme wie Systemüberlastungen, Offline-Geräte oder fehlgeschlagene Updates erkennen. Dies befähigt IT-Teams, die Probleme und deren Ursachen schnell zu beheben, bevor sie sich zu größeren Problemen entwickeln können, was Zeit im gesamten Unternehmen spart und die Effizienz aufrechterhält. Wenn konfigurierbare Warnungen korrekt verwendet werden, werden Endbenutzer nicht einmal bemerken, dass Sie etwas getan haben.
2. Reduzierung reaktiver Support-Tickets
Betrachten Sie die Zeit, die IT-Agenten täglich mit der Bearbeitung von Support-Tickets verbringen. Der beste Weg, das Ticketvolumen zu reduzieren, besteht darin, Probleme an ihrer Quelle zu stoppen. Proaktive Warnungen können helfen, die Anzahl der Probleme zu reduzieren, auf die Benutzer stoßen, wodurch das Ticketvolumen gesenkt, die betriebliche Effizienz aufrechterhalten und Zeit freigesetzt wird, die IT-Agenten für geschäftskritischere Angelegenheiten verwenden können.
3. IT-Operationen mit intelligenten Benachrichtigungen optimieren
IT-Agenten sind immer beschäftigt, daher kann es den Alltag effizienter und einfacher für Ihre Teams machen, Wege zu finden, ihre Arbeit zu optimieren. Intelligente Benachrichtigungen können dazu beitragen, dass Agenten zur richtigen Zeit mit Warn-, Bestätigungs- und Wiederherstellungs-E-Mails benachrichtigt werden, sodass sie auf dem Laufenden bleiben, ohne überfordert zu sein.
4. Anpassung pro Gerät oder Abteilung
Unternehmen haben jeweils ihre eigenen einzigartigen Bedürfnisse, und das Gleiche gilt für IT-Abteilungen. Konfigurierbare Warnungen ermöglichen es IT-Teams, ihre Profile so anzupassen, dass sie Benachrichtigungen über Server, Endpunkte, Klassenzimmer, Remote-Benutzer oder kritische Systeme erhalten, sodass sie alle Systeme und Geräte überwachen können, für die sie verantwortlich sind.
IT-Warnprofile in nur wenigen Minuten einrichten
Splashtop AEM-Warnungen sind einfach einzurichten und können in fünf schnellen Schritten angepasst werden:
Melden Sie sich bei Ihrem Splashtop-Konto an und gehen Sie zu Verwaltung → Warnprofile im Splashtop-Dashboard.
Klicken Sie auf Profil erstellen , um ein neues Warnprofil hinzuzufügen und die Warnungstypen auszuwählen.
Definieren Sie die Schwellenwerte, Dauer und E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen für jede Warnung.
Weisen Sie das Profil Computern oder Gruppen zu und klicken Sie auf Anwenden.
Klicken Sie auf Speichern, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie Splashtop AEM die Überwachung übernehmen.
Das macht Splashtop AEM unglaublich einfach zu implementieren, sodass IT-Teams proaktive Warnungen über ihre Endpunkte erhalten können. Das Ergebnis? Weniger Tickets, weniger Ausfallzeiten und reibungslosere Abläufe, alles in fünf schnellen Schritten erreicht.
E-Mail-Benachrichtigungen, die Sie informieren
Wenn Sie automatisierte IT-Warnungen erhalten, sollten diese sofort zugänglich und umsetzbar sein. Die Warnungen sollten Sie benachrichtigen, wenn sie ausgelöst werden, wenn ein IT-Agent sie bestätigt und wenn die Probleme gelöst sind, sodass der gesamte Prozess protokolliert wird und niemand außen vor bleibt. Nicht nur das, IT-Agenten sollten in der Lage sein, die Benachrichtigung zu erhalten und sofort an der Lösung des Problems zu arbeiten.
Die konfigurierbaren Warnungen von Splashtop AEM sind darauf ausgelegt, IT-Teams zu helfen, schnell zu handeln und alle auf dem Laufenden zu halten. Jede E-Mail kann einen direkten Link zum Gerät enthalten, sodass IT-Agenten sofort eine Verbindung herstellen und mit der Wartung beginnen können.
Mit der Fernzugriff - und Support-Technologie von Splashtop können Agenten Unbeaufsichtigt Geräte erreichen und Probleme beheben, egal wo sie sich befinden oder welche Geräte sie verwenden. Dies macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für IT-Teams, insbesondere für Managed Service-Anbieter (MSPs) und Remote-IT-Teams, die sofort wissen müssen, wann ein Problem auftritt, und die Fähigkeit haben, es schnell zu lösen, ohne sich ständig einloggen zu müssen, von überall aus.
Erste Schritte mit Splashtop AEM
IT-Teams müssen den Moment kennen, in dem etwas schiefgeht, und das Problem sofort angehen. Mit konfigurierbaren Warnungen in Splashtop AEM können IT-Teams proaktiv alle ihre Geräte überwachen und sofort auf Endpunktüberwachungswarnungen reagieren.
Egal, ob Sie fünf Endpunkte oder fünftausend verwalten, Splashtop AEM-Warnungen können genau nach Ihren Vorgaben angepasst werden und Ihrem IT-Team helfen, jedes Gerät zu überwachen. Dies erleichtert es, die Betriebszeit, Compliance und Benutzerzufriedenheit in Ihrem Netzwerk sicherzustellen, sowohl für Büro- als auch für Remote-Mitarbeiter.
Die Vorteile von Splashtop AEM enden hier nicht. Splashtop AEM bietet auch:
CVE-basierte Schwachstellen-Einblicke, die darauf ausgelegt sind, das Risiko zu reduzieren und die Behebung zu verbessern.
Patch-Warnbenachrichtigungen und automatisiertes Patchen über Ihre Endpunkte hinweg.
Automatisierte Behebungen von Warnungen in Echtzeit über intelligente Aktionen.
Ein anpassbares Richtlinien-Framework, das Sie über Endpunkte hinweg durchsetzen können.
Detaillierte Inventarberichte.
Und mehr!
Bereit, die Geschwindigkeit und Effizienz von anpassbaren Warnungen heute zu erleben? Starten Sie Ihre kostenlose Testversion von Splashtop AEM und sehen Sie, wie Echtzeit-Warnungen Ihren IT-Workflow transformieren können.