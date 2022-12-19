Den Anforderungen einer wachsenden IT-Infrastruktur gerecht werden – dank der Fernzugriffssoftware von Splashtop
So konnte die Heinz Hammer GmbH dank Splashtop Remote Support Premium das Unternehmenswachstum fördern
ZUSAMMENFASSUNG
Jens Kernchenaus der Kommunikationsabteilung von Heinz Hammer GmbHerklärt, wie das IT -Team des Unternehmens Splashtop SRS Premium nutzte, um seinen Bedarf an einer skalierbaren IT Fernwartungs-Lösung zu erfüllen.
DIE HERAUSFORDERUNG: Erfüllung der Anforderungen einer wachsenden IT-Infrastruktur
Das Ziel der meisten Unternehmen ist es, kontinuierliches Unternehmenswachstum zu verzeichnen. Wachstum ist grundsätzlich sehr erstrebenswert, allerdings auch mit zahlreichen Hürden verbunden – so auch für die Heinz Hammer GmbH.
„Unser Unternehmen ist in den letzten Jahren gewachsen“, so Kernchen. „Dementsprechend hat sich auch unsere IT-Infrastruktur beträchtlich erweitert. Heute sind es 80 Workstations und Server, die wir aus der Ferne warten müssen.“
Die Heinz Hammer GmbH IT-Abteilung suchte daher nach einer Lösung, mit der das Wachstum der IT-Infrastruktur effizient und kostengünstig bewältigt werden könnte.
Die Lösung: Splashtop SRS Premium
Auf der Suche nach einer Lösung, die ihre Anforderungen erfüllen würde, testete die Heinz Hammer GmbH IT-Abteilung zunächst TeamViewer. „Wir haben uns zunächst TeamViewer und andere Fernwartungsanbieter angesehen“, so Jens. „Allerdings wurde der Preis den gebotenen Leistungen einfach nicht gerecht.“
Das IT-Team evaluierte weiterhin Lösungen, bis es auf Splashtop SRS Premium stieß. Splashtop SRS Premium verfügte über erstklassige Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen und war preislich 50 % niedriger als bei TeamViewer und anderen ähnlichen Produkten.
„Unser Team hat sich für Splashtop entschieden – und zwar nicht nur wegen des Preises, sondern auch aufgrund der umfassenden Produktpalette“, erläutert Jens. „Die intuitive Administration, die Erstellung von Gruppen und insbesondere die benutzerfreundliche Verwaltung bzw. der einfache Zugriff über iPad oder iPhone waren dabei ausschlaggebende Faktoren.“
Darüber hinaus wurde Splashtop SRS Premium mit der Bitdefender-Integration geliefert, was ein großer Bonus war. "Mit der Bitdefender-Integration verfügt unsere IT-Abteilung über ein umfassendes Tool, mit dem sie die Client-Rechner und Server einfach steuern, überwachen und umfangreich absichern kann", erklärt Jens.
Auch in puncto Sicherheit konnte Splashtop überzeugen.Zu den Sicherheitsfunktionen gehören die folgenden:
Branchenstandard TLS 1.2 mit AES-256-Bit-Verschlüsselung
Geräte-Authentifizierung
Passwortsicherheit auf mehreren Ebenen
Zwei-Schritt-Verifizierung/Zwei-Faktor-Authentifizierung
Schwarzer Bildschirm
Automatische Bildschirmsperre
Timeout bei inaktiver Sitzung und weitere Sicherheitsfunktionen
Als äußerst vorteilhaft empfand die Heinz Hammer GmbH IT-Abteilung die Funktion von Splashtop, Techniker innerhalb bestimmter Gruppen zu organisieren und freizugeben. Besonders erfreut war das Team auch über die Möglichkeit, ganz einfach Dateien zu übertragen und einen Benutzer in einer Fernsitzung über den Chat erreichen zu können.
Insgesamt waren der Preis, die Funktionen und die Sicherheit von Splashtop die wichtigsten Entscheidungsfaktoren für den Wechsel zu Splashtop SRS Premium anstelle von TeamViewer und anderen ähnlichen Tools.
Das Ergebnis: erschwingliches und umfassendes Fernunterstützungstool, das die komplexen Anforderungen einer wachsenden IT-Infrastruktur erfüllen kann
Nach erfolgreichem Testen von SRS Premium entschied sich die IT-Abteilung der Heinz Hammer GmbH, zwei Premium-Lizenzen für zwei ihrer IT-Techniker zu erwerben. Dies ermöglichte ihnen den Fernzugriff, die Überwachung und Verwaltung der Computer und Server der Heinz Hammer GmbH von überall aus. Sie haben auch unbeaufsichtigten und beaufsichtigten Fernzugriff, Endpunktmanagement, Skripte und Aufgaben sowie zusätzliche Funktionen.
Die Heinz Hammer GmbH IT-Abteilung war von der reibungslosen Implementierung der Software begeistert: „Unsere IT erstellte einen Weblink für den Zugriff auf Splashtop Streamer, der äußerst einfach zu bedienen ist“, so Jens. „Unser Team war dann in der Lage, die Installation innerhalb weniger Minuten abzuschließen.“
So konnten ein reibungsloser Ablauf und nahtlose Prozesse gewährleistet werden. Die Heinz Hammer GmbH kann nun aus der Ferne auf 80 Computer und Server (sowohl macOS als auch Windows) zugreifen und diese betreuen und warten.
Darüber hinaus sparte Heinz Hammer 50 % oder mehr, als sie sich für SRS Premium anstelle von TeamViewer und anderen Lösungen entschieden. Auf diese Weise sicherte sich das Unternehmen eine kosteneffiziente Lösung, die mit dem kontinuierlichen Wachstum seiner IT-Infrastruktur skalieren konnte.
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Splashtop SRS Premium ist eine preiswerte, leistungsstarke und benutzerfreundliche Alternative zu Fernzugriffs-/Supportprodukten wie LogMeIn Central. Es kann auch anstelle von teureren, komplizierteren RMM-Tools verwendet werden. Melden Sie sich jetzt für eine kostenlose Testversion an (keine Kreditkarte erforderlich) oder vereinbaren Sie eine Demo für weitere Informationen.
Einzelheiten
Über Heinz Hammer GmbH
Heinz Hammer GmbH ist ein Mercedes-Benz-Autohaus in Berlin mit einem Standort in Berlin-Reinickendorf und einem weiteren in Berlin-Pankow. Die Heinz Hammer GmbH ist seit 50 Jahren tätig und hatte ihre Anfänge in der Adalbertstraße in Berlin-Wedding.
Erfahren Sie mehr über die Heinz Hammer GmbH
Über Splashtop SRS Premium
Splashtop SRS Premium wurde für MSPs und IT-Fachleute entwickelt, die nach einer Lösung suchen, die neben dem Fernzugriff auch Funktionen zur Computerverwaltung und -steuerung bietet.
Unterstützung von Windows- und Mac-Computern von jedem Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät
Hohe Leistung: Splashtop SRS Premium basiert auf der gleichen preisgekrönten Fernzugriffs-Engine, die auch in den Lösungen von Splashtop für den persönlichen Gebrauch zu finden ist. Genießen Sie schnelle Verbindungen mit HD-Qualität und Sound.
Top-Funktionen: Splashtop SRS Premium verfügt über die wichtigsten Funktionen, die MSPs und IT-Teams benötigen, darunter Dateiübertragung, Chat, Remote-Wake, Remote-Neustart, Sitzungsaufzeichnung, Benutzer- und Computerverwaltung, Gruppierung und mehr.
Niedriger Preis: Mit Splashtop können Sie im Vergleich zu anderen Lösungen bis zu 80 % sparen. Außerdem hat Splashtop im Vergleich zu anderen Anbietern noch nie die Preise erhöht.
Das sagen unsere Kunden
Unser Team hat sich für Splashtop entschieden – und zwar nicht nur wegen des Preises, sondern auch aufgrund der umfassenden Produktpalette. Die sichere Plattform, die intuitive Administration, die Erstellung von Gruppen und insbesondere die benutzerfreundliche Verwaltung bzw. der einfache Zugriff über iPad oder iPhone waren dabei ausschlaggebende Faktoren.
Jens Kernchen, Heinz Hammer GmbH