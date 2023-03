Über Heinz Hammer GmbH

Heinz Hammer GmbH ist ein Mercedes-Benz-Autohaus in Berlin mit einem Standort in Berlin-Reinickendorf und einem weiteren in Berlin-Pankow. Die Heinz Hammer GmbH ist seit 50 Jahren tätig und hatte ihre Anfänge in der Adalbertstraße in Berlin-Wedding.

Erfahren Sie mehr über die Heinz Hammer GmbH

Über Splashtop Remote Support Premium

Splashtop Remote Support Premium wurde für MSPs und IT-Fachleute entwickelt, die nach einer Lösung suchen, die neben dem Fernzugriff auch Funktionen zur Computerverwaltung und -steuerung bietet.

Unterstützung von Windows- und Mac-Computern von jedem Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät

Hohe Leistung: Splashtop Remote Support Premium basiert auf den gleichen preisgekrönten Hochleistungssystemen, die auch für die Lösungen von Splashtop für den Privatgebrauch eingesetzt werden. Genießen Sie schnelle Verbindungen mit HD-Qualität und Ton.

Hauptmerkmale: Splashtop Remote Support Premium bietet sämtliche Top-Funktionen, die MSPs und IT-Teams benötigen, einschließlich Dateiübertragung, Chat, Remote-Wake, Remote-Reboot, Sitzungsaufzeichnung, Benutzer- und Computerverwaltung, Gruppierungsmöglichkeiten und mehr.

Niedriger Preis: Mit Splashtop können Sie im Vergleich zu anderen Lösungen bis zu 80 % sparen. Außerdem hat Splashtop im Vergleich zu anderen Anbietern noch nie die Preise erhöht.

