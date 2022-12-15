Steigerung der Effizienz und Qualität der Behandlungen durch kontinuierliche Überwachung und Fernzugriffssoftware
Die Sensing Clinic des Slingeland Hospital erhöhte ihre Effizienz mithilfe von Splashtop On-Prem zur Fernüberwachung von Vitalparametern mit intelligenten Sensoren
ZUSAMMENFASSUNG
Die COVID-19-Pandemie hat die digitale Revolution in allen Branchen beschleunigt, insbesondere im Gesundheitswesen. Angesichts der neuen Vorschriften zur sozialen Distanzierung versuchten die Gesundheitseinrichtungen, sich neu zu erfinden, um der neuen Normalität gerecht zu werden und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Versorgung für alle Patienten zu gewährleisten. In dieser Fallstudie erzählt Koen Van Dulmen, Project Manager der Sensing Clinic des Slingeland Hospital, wie sein Krankenhaus die Patientenversorgung neu erfunden und verbessert hat, indem es die Vitalparameter mithilfe einer kontinuierlichen Überwachungsplattform und mehrerer Sensoren kontinuierlich überwacht hat. Splashtop On-Prem wurde verwendet, um mehrere Fernmessungen eines Sensors zu initiieren.
Die Herausforderung: Aktivierung von Sensoren inmitten von Social-Distancing-Protokollen
Die Hauptaufgabe der Sensing Clinic des Slingeland Hospital besteht darin, eine Lösung zur kontinuierlichen Überwachung der Vitalfunktionen zu entwickeln, das Risiko einer Verschlechterung zu berechnen und bei Bedarf darauf zu reagieren. Aufgrund von COVID-19 musste die Sensing Clinic die Entwicklung und Implementierung dieser Lösung beschleunigen.
Um diese wichtigen Daten zu empfangen, ist die Sensing Clinic auf mehrere Sensoren angewiesen, und einer dieser Sensoren muss manuell aktiviert werden. Alle Sensoren waren an Hochrisikopatienten angeschlossen, und anfangs musste das Klinikpersonal zu jedem einzelnen Bett des jeweiligen Patienten gehen, um Messungen von diesem Sensor aus durchzuführen.
Aufgrund von COVID-19 hat sich das jedoch zu einer Herausforderung entwickelt. „Die Sensing Clinic muss die ärztlichen Besuche reduzieren und trotzdem alle Daten erhalten“, erklärte Koen Van Dulmen, Projektmanager der Sensing Clinic im Krankenhaus Slingeland. Die Klinik musste reduzieren, wie oft jemand beim Installieren eines Sensors ins Patientenzimmer kam. Es war wichtig, so viele Daten wie möglich zu sammeln, aber gleichzeitig mussten die Abstandsregeln eingehalten werden, um Patienten und Ärzte zu schützen. Außerdem störten zu viele Besuche die Patienten, die ihre Ruhe brauchten.
DIE LÖSUNG: SPLASHTOP ON-PREM FERNZUGRIFFSSOFTWARE
Koen wandte sich an das IT-Team des Krankenhauses, um einen Weg zu finden, die Herausforderung der Sensing Clinic zu lösen. Das IT-Team des Slingeland Ziekenhuis Hospital schlug vor, auf ein Tool für den Fernzugriff umzusteigen, damit die Klinik Messungen in einem virtuellen Kontrollraum durchführen kann.
Das IT-Team evaluierte und probierte mehrere Fernzugriffstools aus, die sich als anwendungsspezifisch herausstellten, bis sie Splashtop On-Prem fanden, das alle Auswahlkriterien des Teams erfüllte: Benutzerfreundlichkeit, Kontinuität, Erschwinglichkeit und Geschwindigkeit.
Benutzerfreundlichkeit: Der Implementierungsprozess verlief reibungslos. Koens Team installierte die Software problemlos auf 20 Samsung A10-Gateways im Kontrollraum, sodass die Messungen der Sensoren aus der Ferne initiiert werden konnten.
Kontinuität: Nach der Einrichtung ermöglichte Splashtop On-Prem der Sensing Clinic, häufigere Messungen einzuleiten, ohne den Patienten persönlich aufsuchen zu müssen und zu stören, indem häufiger Daten empfangen wurden. Zum Beispiel 10-15 Minuten statt einmal pro Stunde am Tag und alle vier Stunden in der Nacht.
Erschwinglichkeit und Geschwindigkeit: Splashtop On-Prem war zwar einfach zu implementieren und funktionierte gut, aber es war auch erschwinglich und schnell zu implementieren. Und in diesem Szenario war Geschwindigkeit entscheidend. „Wir mussten schnell einsatzbereit sein!“ sagte Koen.
Die Ergebnisse: Höhere Effizienz und qualitativere Behandlungen
Durch den Einsatz von Splashtop On-Prem war der Kontrollraum nun effektiver in der Lage, bis zu 20 Patienten aus der Ferne zu überwachen.
Das half der Sensing Clinic, „unnötige Besuche bei Patienten zu reduzieren“, erklärt Koen. „Patientenbesuche waren nützlicher, weil ein Arzt den Status eines Patienten kennt.“
Bevor sie Splashtop On-Prem nutzten, gingen Kliniker jede Stunde ein paar Meter zu Fuß, um Geräte zu erreichen, die mit Patienten verbunden sind.
Insgesamt war die Sensing Clinic mit Splashtop On-Prem zufrieden. „Alles hat gut funktioniert“, sagte Koen. „Splashtop ist einfach zu bedienen und ein zukunftsorientiertes Unternehmen, mit dem wir auch in Zukunft zusammenarbeiten wollen.“
Durch die Reduzierung unnötiger Fahrten zu Patienten konnte das Slingeland Ziekenhuis-Krankenhaus letztendlich das Übertragungsrisiko von COVID-19 verringern, während Hochrisikopatienten mit minimalen Unterbrechungen die Ruhe bekommen, die sie benötigen, und dadurch die Qualität der Patientenversorgung verbessern.
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Einzelheiten
Über das Krankenhaus Slingeland Ziekenhuis
Das Krankenhaus Slingeland befindet sich in Doetinchem, Niederlande, und wurde 1975 als Ergebnis der Fusion zwischen dem Wilhelmina und St. Joseph-Krankenhaus gegründet. Mit 305 Betten und etwa 1.600 festangestellten Mitarbeitern ist das Slingeland-Krankenhaus bestrebt, Transparenz, Offenheit und einen Ort zu bieten, an dem Patienten jederzeit auf eine qualitativ hochwertige und sichere Versorgung vertrauen können.