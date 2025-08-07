Da Unternehmen und Teams auf Remote- und hybride Arbeitsmodelle umsteigen, wird Remote-IT-Management-Software immer wichtiger. Wenn ein Unternehmen eine verteilte Infrastruktur hat, Mitarbeiter und IT-Agenten von überall arbeiten und eine BYOD -Richtlinie, die es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Lieblingsgeräte zu nutzen, kann es eine Herausforderung sein, jeden Endpunkt ohne die richtigen Werkzeuge zu unterstützen und zu verwalten.
Allerdings sind nicht alle IT-Support-Tools gleich. Viele Lösungen bieten verschiedene Remote IT-Unterstützung Funktionen, während andere überladen oder überteuert sind. Einige könnten sogar wichtige Funktionen wie IT-Automatisierung Tools vermissen, die für die Unterstützung von Remote-Umgebungen unerlässlich sind.
Daher ist es wichtig zu wissen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie nach den besten IT-Management-Tools für Ihr Unternehmen suchen. Lassen Sie uns also die 10 wichtigsten Funktionen untersuchen, auf die Sie bei Remote-IT-Management-Software achten sollten, und sehen, wie Splashtop AEM alles liefert.
1. Echtzeit-Endpunktüberwachung
Die Fähigkeit, mehrere entfernte Endpunkte in Echtzeit zu überwachen, ist eine der wichtigsten Funktionen der Remote IT-Unterstützung. Dies bietet Einblicke und Erkenntnisse über den Zustand der Geräte in Ihrem Netzwerk, einschließlich CPU-Auslastung, Speicherplatz, Arbeitsspeicher und etwaige Absturzereignisse. Mit ordnungsgemäßer Endpunktüberwachung können Sie Probleme erkennen, sobald sie auftreten, und schnell beheben, bevor sie die Benutzer beeinträchtigen.
2. Automatisiertes Patch-Management
Das Ausrollen von Patches über mehrere verteilte Endpunkte kann ein zeitaufwändiger Prozess sein, ist jedoch dennoch unerlässlich, um die Sicherheit und IT-Compliance aufrechtzuerhalten. Endpunktmanagement-Software mit automatisierten Patch-Management -Funktionen ermöglicht es IT-Teams, OS- und Drittanbieter-Anwendungspatches über alle ihre Endpunkte zu planen und bereitzustellen, was eine erhebliche Zeitersparnis bedeutet, jedes Gerät und jede Anwendung auf dem neuesten Stand hält und die neueste Sicherheit über alle ihre Endpunkte gewährleistet.
3. Skriptbasierte Automatisierung
Einige wiederkehrende Probleme sind so einfach, dass sie mit einem Skript gelöst werden können, und so häufig, dass Agenten häufig damit konfrontiert sind. Skriptbasierte Automatisierung kann benutzerdefinierte, vorgefertigte Skripte ausführen, um diese Probleme in großem Maßstab zu beheben, und automatisch Endbenutzern helfen, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind. Dies spart Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben (wie dem Löschen von Caches oder dem Neustarten von Diensten) und bietet sofortige Unterstützung für Benutzer, die sie benötigen.
4. Benutzerdefinierte Warnungen und Schwellenwerte
Wann immer etwas schiefgeht, muss Ihr IT-Team sofort Bescheid wissen. Remote IT-Unterstützung Tools können (und sollten) benutzerdefinierte Warnungen basierend auf von Ihnen gewählten Faktoren enthalten, wie z.B. Ressourcennutzung, fehlgeschlagene Dienste oder andere Bedingungen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern. Dies hilft Ihrem IT-Team, ihre Prioritäten zu setzen und Probleme zu adressieren, die zuerst angegangen werden müssen, damit kleine Probleme nicht zu großen Problemen werden.
5. Fernzugriffs- und Support-Tools
IT-Support-Teams müssen in der Lage sein, sich mit den Geräten der Endbenutzer zu verbinden, egal wo sie sich befinden und ob der Agent oder der Endbenutzer im Büro oder unterwegs ist. Fernzugriff und Support-Tools machen dies einfach, indem sie IT-Agenten ermöglichen, schnell eine Verbindung zu Endpunkten herzustellen und Live-Fehlerbehebungen durchzuführen, entweder indem sie den Endbenutzer über Bildschirmfreigabe anleiten oder das Gerät direkt steuern.
Dies ist entscheidend für Remote-Arbeitsumgebungen, da es IT-Agenten ermöglicht, Remote-Benutzern auf und von jedem Gerät aus zu helfen, selbst unterwegs. Selbst schlanke Support-Teams können mit der Leichtigkeit und Effizienz von fernwartungssoftware mehr Benutzer unterstützen.
6. Zentrales Dashboard
Remote-IT-Management kann eine Herausforderung sein, wenn Sie mehrere Endpunkte verfolgen müssen, es sei denn, Sie haben eine zentrale Ansicht. Die besten Endpunktmanagement-Softwarelösungen beinhalten ein zentrales Dashboard, sodass Sie alle Geräte von einer einzigen Oberfläche aus sehen und verwalten können, ohne zwischen Tools wechseln oder sich in jede Maschine einloggen zu müssen. Dies erleichtert die Verwaltung verteilter Endpunkte und schafft eine effizientere Umgebung.
7. Leichte Bereitstellung und geringer Overhead
Remote-Überwachungs- und Management (RMM)-Lösungen haben einen unglücklichen Ruf, aufgebläht und komplex zu sein. Dies kann für jedes Unternehmen eine Herausforderung darstellen, aber es bringt kleine IT-Teams oder solche, die über wenig Ressourcen verfügen, in einen erheblichen Nachteil. Die besten IT-Management-Tools (wie Splashtop AEM) sind leichtgewichtig, benutzerfreundlich und einfach zu implementieren, ohne einen hohen Overhead zu erfordern, was sie zu leistungsstarken Lösungen für Unternehmen und IT-Teams jeder Größe macht.
8. Plattformübergreifende Kompatibilität
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen eine Vielzahl von Betriebssystemen und Plattformen für ihre tägliche Arbeit nutzen, insbesondere wenn man das Internet der Dinge (IoT) und Bring-Your-Own-Device (BYOD)-Richtlinien berücksichtigt. Dies hat Fernsupport-Tools mit plattformübergreifender Kompatibilität erforderlich gemacht, die Umgebungen mit Windows, macOS, Kombinationen der beiden und mehr verwalten können. Eine gute Remote-IT-Management-Lösung ist so konzipiert, dass sie über Betriebssysteme hinweg funktioniert, was ideal für Unternehmen ist, die eine breite Palette von Geräten verwenden.
9. Integration mit Fernsupport-Workflows
Remote-IT-Management-Software ist ein leistungsstarkes Werkzeug für sich, aber sie muss sich in Fernsupport-Workflows integrieren, um optimal zu funktionieren. Diese Integration kombiniert Überwachung, Patchen und Fernzugriff in einer einzigen Lösung und ermöglicht IT-Teams, den Support zu optimieren, ohne mehrere Tools jonglieren und zwischen Programmen wechseln zu müssen.
10. Skalierbare und kosteneffektive Lizenzierung
Wenn Sie die besten IT-Management-Tools möchten, erwarten Sie möglicherweise, einen hohen Betrag zu zahlen, aber die besten Funktionen kommen nicht immer zum höchsten Preis. Splashtop AEM beispielsweise ist so konzipiert, dass es für Unternehmen jeder Größe erschwinglich ist, mit skalierbaren Lizenzen, sodass Sie die Funktionen erhalten, die Sie möchten, ohne für solche zu zahlen, die Sie nicht benötigen. Dies ermöglicht es Ihnen auch, ein Preismodell zu wählen, das mit Ihrem Team und der Anzahl der Geräte skaliert, sodass Ihre IT-Support-Tools mit Ihrem Unternehmen wachsen können.
Warum Splashtop AEM alles hat, was moderne IT-Teams brauchen
Wenn Sie sich ansehen, was die beste Remote-IT-Management-Software ausmacht, hat eine Lösung alles: Splashtop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM verfügt über alle zehn dieser unverzichtbaren Funktionen (und mehr!) und ist mit einem Fokus auf Einfachheit, Sicherheit und Wert gebaut.
Mit Splashtop AEM können IT-Teams ein weites Netzwerk von Remote-Geräten einfach verwalten, komplett mit Automatisierungstools, Patch-Management, Echtzeit-Benachrichtigungen und mehr. Es gibt IT-Führungskräften die Möglichkeit, alle ihre Endpunkte zu verwalten, ohne die Komplexität anderer RMM-Lösungen.
Zusätzlich integriert sich Splashtop AEM nahtlos mit Splashtop Remote Support und Splashtop Enterprise. Dies bietet IT-Teams die Möglichkeit, remote Geräte im gesamten Unternehmen einfach zuzugreifen, zu unterstützen und zu verwalten, einschließlich direktem Zugriff auf Remote-Geräte, um technischen Support von überall aus bereitzustellen.
Erste Schritte mit Splashtop AEM
Die richtige Remote-IT-Management-Software kann die Produktivität und Sicherheit Ihres Teams entscheidend beeinflussen, daher ist es wichtig, weise zu wählen. Sie müssen über die auffälligen Dashboards hinausblicken und sicherstellen, dass Sie eine Lösung mit den Funktionen auswählen, die Ihr IT-Team stärken und die Probleme Ihres Unternehmens angehen.
Splashtop AEM bietet die Automatisierung, Sichtbarkeit und Kontrolle, die IT-Teams jeder Größe benötigen, um ihre Endpunkte effizient zu sichern und zu verwalten. Mit Splashtop AEM können Sie:
Überwachen Sie alle Ihre Endpunkte von einem Dashboard aus.
Warnungen und Behebungen, um Probleme automatisch zu lösen, bevor sie zu Problemen werden.
CVE-basierte Schwachstellen-Einblicke.
Rollen Sie Patches für Betriebssysteme und Drittanbieter-Apps über Ihre Endpunkte aus, um automatisch Schwachstellen und kritische Probleme zu beheben, sobald sie auftreten.
Automatisieren Sie Routineaufgaben mit skriptbasierten intelligenten Aktionen.
Passen Sie Richtlinien auf all Ihren Endpunkten an und setzen Sie sie durch.
Hardware- und Software-Inventar über alle Endpunkte hinweg verfolgen und verwalten.
Hintergrundaktionen, um auf Tools wie Task-Manager und Geräte-Manager zuzugreifen, ohne die Benutzer zu unterbrechen.
Und mehr!
Es ist an der Zeit, alle Ihre Endpunkte mit der Geschwindigkeit und Effizienz zu verwalten, die Ihr Unternehmen benötigt. Starten Sie noch heute eine kostenlose Testversion und sehen Sie, wie Splashtop AEM das Remote-IT-Management einfach macht: