MSP profitiert von Splashtop Remote Support Premium

MSP profitiert von der Verwendung von Splashtop RS Premium
Midwest PROTECH gewährleistet effiziente Fernunterstützung dank erschwinglicher, benutzerfreundlicher Lösung
ZUSAMMENFASSUNG
Midwest PROTECH hat kürzlich ein Upgrade auf Splashtop SRS Premium durchgeführt und festgestellt, dass es sämtliche Anforderungen in puncto Fernunterstützung, -überwachung und -verwaltung erfüllt. Zuvor griff das Unternehmen auf diverse kostspielige und komplizierte RMM- und Fernzugriffslösungen zurück und erkannte schnell, dass ein derart fragmentierter Ansatz nicht länger tragbar sein würde. Mit SRS Premium nutzt Midwest PROTECH nun eine erschwingliche, benutzerfreundliche Lösung.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Herausforderung
Über mehrere Jahre hinweg suchte Midwest PROTECH nach einer Lösung, die die Kernfunktionen zur Fernüberwachung, -verwaltung und -unterstützung bieten würde – zu einem erschwinglichen Preis.
Midwest PROTECH arbeitete bereits mit RescueAssist (ehemals GoToAssist), TeamViewer und Instant Housecall, um Fernunterstützung zu leisten, war allerdings mit mehreren Problemen konfrontiert. Zum einen überstiegen alle genannten Produkte das Budget von Midwest PROTECH. Zum anderen fehlten ihnen Tools für unbeaufsichtigte Zugriffs- oder Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen.
Midwest PROTECH entschied sich dann dazu, zusätzlich zu den bestehenden Fernzugriffslösungen RMM-Software wie SolarWinds MSP und Kaseya zu erwerben, um den Mangel an Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen zu überbrücken. Diese Entscheidung verursachte allerdings weitere Probleme.
Matthew Buechler, Präsident und Senior Technical Consultant bei Midwest PROTECH, äußerte sich folgendermaßen zu den bestehenden Unzulänglichkeiten: „Wir verwenden RMM-Produkte jetzt schon seit mehreren Jahren. Zuerst arbeiteten wir mit SolarWinds, seit Kurzem setzen wir auch Kaseya ein. Allerdings waren uns diese Lösungen nicht nur zu teuer, sondern boten auch eine Unmenge an Funktionen, die wir gar nicht benötigten.“
Buechler erwähnte in diesem Zusammenhang auch, dass die eingesetzten RMM-Tools weder benutzerfreundlich noch intuitiv waren und lediglich weitere Schwierigkeiten aufwarfen.
Midwest PROTECH verwendet Splashtop Remote Support Plus nun für den unbeaufsichtigten Fernzugriff auf 1.000 verwaltete Endpunkte.
Die Lösung
Nach der Verwendung von Splashtop Remote Support Plus entschied sich Midwest PROTECH für ein Upgrade auf RS Premium. Buechler erklärte: "Wir wussten nicht einmal, dass Splashtop die RMM-Lösung (RS Premium) anbietet; Ich war von Anfang an von Splashtop beeindruckt, also haben wir uns sofort darauf gestürzt."
Splashtop RS Premium wurde für MSPs und IT-Experten entwickelt, die nach einer Lösung suchen, die neben dem Fernzugriff auch Computerverwaltungs- und Steuerungsfunktionen bietet. Es enthält alle Funktionen, die in Fernsupport Plus zu finden sind, mit mehreren zusätzlichen Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen, die in den meisten RMM-Lösungen zu finden sind.
„Die RMM-Lösung von Splashtop erfüllt wirklich all unsere Bedürfnisse“, so Buechler. „Jetzt erhalten wir Warnmeldungen für Ereignisse, zur CPU- und Speicherdrosselung sowie zu installierter und deinstallierter Software. Das ist äußerst wichtig für uns.“
Splashtop RS Premium bietet MSPs wie Midwest PROTECH eine Vielzahl von Tools, um ihre verwalteten Endpunkte einfach zu überwachen. Zu den Funktionen gehören:
Konfigurierbare Warnmeldungen: Sie können benutzerdefinierte Warnmeldungen zur Überwachung von CPU-Auslastung, Speichernutzung, Festplattenspeicher, Online-/Offline-Status des Computers, Installation/Deinstallation von Software, Status der Richtlinien für Windows-Updates oder Verfügbarkeit von Windows-Updates einrichten.
Ereignisprotokolle: Ereignisprotokolle sind jederzeit einsehbar, ohne dabei aus der Ferne auf den Computer zugreifen zu müssen.
Remote-Command: Sie können Befehle an die Eingabeaufforderung eines Remote-Computers (Windows oder Mac) im Hintergrund senden.
Systeminventarisierung: Sie können Momentaufnahmen von Informationen der Systeminventarisierung aufnehmen (einschließlich Informationen zu System, Hardware und Software) und diese jederzeit einsehen und vergleichen. Etwaige Änderungen, die in der Zwischenzeit aufgetreten sind, sehen Sie in den zugehörigen Änderungsprotokollen.
Verwaltung von Windows-Updates: Sie können die Aktualisierungsrichtlinie und den Update-Verlauf eines Remote-Computers jederzeit einsehen und dabei das Gerät auf verfügbare Windows-Updates prüfen bzw. die Durchführung von Updates planen.
Warnmeldungen für Windows-Ereignisse: Sie können die Eigenschaften einer Windows-Warnmeldung individuell anpassen, um immer dann benachrichtigt zu werden, wenn die festgelegten Kriterien erfüllt werden.
Planung von Aktionen: Erstellen, planen, überwachen und führen Sie Systemneustarts und Windows-Updates über Ferncomputer aus.
Endpunktsicherheit: Lassen Sie sich den Endpunktsicherheitsstatus von Windows-Computern mit Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky etc. anzeigen.
Buechler erhielt zudem Zugriff auf alle Fernunterstützungsfunktionen, die ihm auch zuvor bei Remote Support Plus zur Verfügung standen, einschließlich beaufsichtigten Fernzugriff auf seine verwalteten Computer rund um die Uhr, beaufsichtigten Fernsupport auf Anfrage, Dateiübertragung, Chat, Sitzungsaufzeichnung und mehr.
Dank der Funktion für beaufsichtigten Fernsupport kann Midwest PROTECH Fernunterstützung für eine unbegrenzte Anzahl von Geräten leisten (einschließlich für jene, die nicht unter ihrem Konto verwaltet werden), um Kunden auf einer Break/Fix-Basis zu assistieren.
Das Ergebnis
Es dauerte nicht lange, bis Buechler Midwest PROTECH mit Splashtop RS Premium zum Laufen brachte, im Gegensatz zu seinen Erfahrungen mit anderen RMM-Tools. Buechler erklärte: „Das große Problem bei Kaseya war, dass ich einen zertifizierten Techniker brauchte, einfach um Änderungen an dem komplexen System vorzunehmen. Splashtop [RS Premium] ist sehr intuitiv und leicht zu erlernen.“
Und als er anfing, Splashtop RS Premium zu verwenden, erkannte er sofort die Vorteile.
„Bisher war Splashtop ein äußerst zuverlässiges Produkt und in den meisten Umgebungen ziemlich schnell und verlässlich. Ich bin bisher sehr zufrieden“, so Buechler. „RS Premium bietet uns den Vorteil, Dienstleistungen schneller und kostengünstiger erbringen zu können. Außerdem können wir sowohl bestehende als auch neue Kunden unterstützen. Die Vorteile spiegeln sich in einem viel besseren Cashflow und niedrigeren Preisen pro Endpunkt unseres RMM-Produkts wider. Das verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren Mitbewerbern.“
Abgesehen von der Absicherung des reibungslosen Geschäftsbetriebs bei Midwest PROTECH unterstützten die Überwachungsfunktionen von Splashtop RS Buechler ebenso dabei, proaktiv kritische Probleme zu beheben, noch bevor sie auftreten.
Buechler ging dabei auf eine gewisse Situation aus der Vergangenheit ein: „Wir konnten einige Geräte aufgrund der von uns eingerichteten Ereignisprotokollwarnungen für Festplatten vor Totalausfällen bewahren. Wir haben ein Alarmprofil erstellt, das uns benachrichtigt, wenn es Festplattenfehler in den Ereignisprotokollen ausfindig macht. Mehrere Workstations und Server haben angeschlagen. So waren wir in der Lage, diese Geräte auf neue Festplatten zu klonen, noch bevor die Hardware tatsächlich ausfiel. Das ist der Hauptgrund, warum sich Kunden für ein RMM-Abonnement interessieren.“
Schließlich beschrieb Buechler die Vorteile des Wiederverkaufs von Fernzugriff. Midwest PROTECH konnte nicht nur sein Serviceangebot für seine Kunden erweitern, sondern auch den Umsatz steigern: „Die Möglichkeit, unseren Kunden Fernzugriff anbieten zu können, ist ein großes Verkaufsargument. Wir haben aktuell über 20 Kunden, die Splashtop einsetzen, um aus der Ferne auf ihre Systeme zuzugreifen“, so Buechler.
Splashtop RS Premium ist eine kostengünstige, leistungsstarke und benutzerfreundliche Alternative zu Fernzugriffs-/Supportprodukten wie LogMeIn Central. Es kann auch anstelle von teureren, komplizierteren RMM-Tools verwendet werden. Melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an (keine Kreditkarte erforderlich) oder vereinbaren Sie eine Demo, um mehr zu erfahren.
Einzelheiten
Über Midwest PROTECH
Midwest PROTECH ist ein MSP, der im Großraum Cincinnati Unternehmen aller Art betreut – von kleinen Büros mit nur einer Person bis hin zu Standorten mit mehr als 60 Benutzern.
Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl umfassende Managed Services als auch Ad-hoc-Pay-as-you-go-Dienstleistungen (auf Break/Fix-Basis) an. Midwest PROTECH deckt darüber hinaus eine Vielzahl anderer Dienstleistungen ab, darunter Schulung/Ausbildung, Virenschutz/-bereinigung und vieles mehr.
Mit fast 1.000 Endpunkten, die verwaltet werden müssen, benötigt Midwest PROTECH eine Möglichkeit, die sowohl proaktive Endpunktüberwachung als auch Fernunterstützung ermöglicht.
Warum Splashtop?
MSPs wie Midwest PROTECH bevorzugen Splashtop RS Premium aus folgenden Gründen:
Durch den Einsatz von Splashtop RS Premium sparen MSPs 70 % oder mehr im Vergleich zu anderen Produkten wie LogMeIn Premier.
MSPs können ihr Geschäft dank Splashtops niedriger Preise leicht ausbauen und skalieren.
MSPs können ihr Serviceangebot erweitern und zusätzliche Einnahmen generieren, indem sie Fernzugriff an ihre Endnutzer weiterverkaufen.
Splashtop RS Premium umfasst die wichtigsten Tools und Funktionen, die zur Überwachung und Verwaltung von Endgeräten und zur einfachen Erledigung der täglichen IT-Aufgaben erforderlich sind.
Insgesamt sticht Splashtop RS Premium als zuverlässige MSP-Fernsupport-Lösung hervor, die Teams hilft, effizient, sicher und kosteneffizient zu arbeiten.
RS Premium
Splashtop RS Premium wurde für MSPs und IT-Fachleute entwickelt, die nach einer Lösung suchen, die neben dem Fernzugriff auch Funktionen zur Computerverwaltung und -steuerung bietet.
Unterstützung von Windows- und Mac-Computern von jedem Windows-, Mac-, iOS- und Android-Gerät aus.
Hohe Leistung: Splashtop RS Premium basiert auf den gleichen preisgekrönten Hochleistungssystemen, die auch für die Lösungen von Splashtop für den Privatgebrauch eingesetzt werden. Genießen Sie schnelle Verbindungen mit HD-Qualität und Sound.
Hauptmerkmale: Splashtop RS Premium bietet sämtliche Top-Funktionen, die MSPs und IT-Teams benötigen, einschließlich Dateiübertragung, Chat, Remote-Wake, Remote-Reboot, Sitzungsaufzeichnung, Benutzer- und Computerverwaltung, Gruppierungsmöglichkeiten und mehr.
Niedriger Preis: Mit Splashtop sparen Sie im Vergleich zu anderen Anbietern über 80
% an Abonnementgebühren.Außerdem hat Splashtop – anders als andere Fernzugriffsdienstleister – bisher noch nie seine Preise erhöht.
Von Midwest PROTECH
Die Splashtop RMM-Lösung (Remote Support Premium) gibt uns wirklich alles, was wir brauchen. Funktionen wie Ereignisprotokoll-Alarmbenachrichtigungen, CPU/Speicher-Drosselungs-Alarmbenachrichtigungen und Alarmbenachrichtigungen, wenn Software installiert/deinstalliert wird, sind für uns sehr wichtig.
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant