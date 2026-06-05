Deshalb ist Splashtop die beste Remote-Desktop-Anwendung für iOS

Der globale Markt für Remote-Desktop-Software hat kürzlich 1,92 Milliarden US-Dollar erreicht, was die zunehmende Beliebtheit der Verwendung beliebiger Geräte zur Fernsteuerung von Computern von überall aus zeigt.
Die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert, und Remote-Desktop-Software ist zu einer weit verbreiteten Lösung geworden. Splashtop ist eines der besten verfügbaren Remote-Desktop-Tools, da es hochsicher, zuverlässig und einfach zu bedienen ist. Sie können Splashtop auf iOS-Geräten wie iPhones und iPads verwenden, um von jedem Ort aus Zugriff auf Ihren Computer zu erhalten und ihn zu steuern.
Lies weiter, um 5 Gründe zu erfahren, warum Splashtop die beste iOS-Remote-Desktop-App ist.
Was ist eine iOS Remote Desktop App?
Eine iOS-Remote-Desktop-App ermöglicht es Ihnen, Ihren Computer von Ihrem iPhone aus fernzusteuern oder iPad. Diese Apps verbinden Ihr iOS-Gerät über das Internet mit Ihrem Desktop oder Laptop, sodass Sie die Dateien, Anwendungen und Einstellungen Ihres Computers nutzen können, als säßen Sie direkt davor. Diese Funktionalität ist für Fachleute, die unterwegs auf Arbeitsressourcen zugreifen müssen, für IT-Support oder f�ür jeden, der die Bequemlichkeit schätzt, seinen Computer von überall mit seinem iOS-Gerät zu verwalten, von unschätzbarem Wert.
Top 5 Gründe, warum Splashtop die beste iOS Remote Desktop App ist
1. Zugriff auf Computer von überall aus mit der Splashtop iOS Remote Desktop App
Der Hauptzweck von Remote-Desktop-Software besteht darin, dem Nutzer von einem entfernten Standort aus Zugriff auf einen Computer zu geben. Mit Splashtop können Sie jedes iOS-Gerät wie ein iPad oder iPhone verwenden, um sich von überall auf der Welt aus mit einem Computer zu verbinden. Sie haben dann die vollständige Kontrolle über den Computer – so, als säßen Sie direkt davor.
Es hat mehrere Anwendungen, und eine der gängigsten ist für den geschäftlichen Gebrauch. Viele Unternehmen haben im Laufe der Jahre Remote-Arbeit genutzt, aber in letzter Zeit hat die Nutzung stark zugenommen. Seit der COVID-19-Pandemie hat fast jedes Unternehmen auf der Welt, das Remote-Arbeit unterstützen könnte, es in irgendeiner Weise implementiert, und Remote-Desktop-Software ist eines der besten Tools, um dies zu ermöglichen.
Mit Splashtop können Ihre Mitarbeiter von überall auf ihre Arbeitscomputer zugreifen. Sie können dann Telearbeit leisten, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz verrichten, von zu Hause aus arbeiten oder sogar von unterwegs, wenn sie reisen. Dies bietet eine unglaublich flexible Arbeitsumgebung, die allen Arten von Unternehmen mehrere Vorteile bietet.
Bildungseinrichtungen nutzen auch Remote-Desktop-Software. Remote-Arbeiten durch Schulpersonal und Fernunterricht wurden infolge der Pandemie ebenfalls viel häufiger. Schüler können Software verwenden, auf die sie normalerweise keinen Zugriff hätten, wenn sie nicht in der Schule wären.
Sie können Splashtop sogar für den persönlichen Gebrauch nutzen. Wenn Sie viel reisen, möchten Sie möglicherweise auf Ihren Heimcomputer zugreifen, während Sie unterwegs sind. Wenn Sie Splashtop auf Ihrem Computer eingerichtet haben und ein iOS-Gerät mit der Splashtop-App installiert haben, können Sie dies jederzeit tun.
2. Leistungsstarke Remote-Verbindungen von iPad und iPhone
Das Internet hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm weiterentwickelt und zu vielen Veränderungen in der Art und Weise geführt, wie wir es nutzen. Vor einiger Zeit war Remote-Desktop-Zugriff nicht möglich, aber selbst jetzt, wo er es ist, funktionieren nicht alle Anwendungen so gut, wie man es sich wünschen würde.
Wenn Sie die beste Remote-Desktop-App für iOS suchen, bietet Splashtop verschiedene Vorteile – einer der Wichtigsten ist die Leistung. Sie möchten in der Lage sein, eine starke Verbindung herzustellen, damit alle Interaktionen schnell und effizient ablaufen, aber nicht alle Remote-Desktop-Plattformen können eine ausreichend stabile Verbindung unterstützen.
Splashtop unterstützt 4K-Streaming, daher können Sie immer ein kristallklares Bild erwarten. Es ist auch fähig, 40 Bilder pro Sekunde zu liefern, so dass alles reibungslos ist, auch wenn Sie Videos auf Ihrem Remote-Gerät schauen. Der Ton wird ebenfalls kristallklar wiedergegeben, was ideal zum Streamen von Medien oder zum Bearbeiten von Audio-/Videodateien ist.
Die Latenz wird gering gehalten, so dass alle Ihre Interaktionen ohne Verzögerung in Echtzeit stattfinden. Dies ist ideal für eine schnelllebige Arbeitsumgebung, in der Sie nicht durch eine schlechte Verbindung ausgebremst werden möchten.
Alle Prozesse werden auf dem Remote-Computer ausgeführt und auf dem Gerät angezeigt, das Sie verwenden. Das bedeutet, dass Sie selbst dann, wenn Sie ein iPhone verwenden, die vollen Rechenfähigkeiten des Computers, mit dem Sie verbunden sind, nutzen können. Sie können Splashtop auch konfigurieren, um die Leistung zu verbessern.
Splashtop selbst erfordert minimale CPU-Nutzung. Dies ermöglicht mehr Leistung für die zu verarbeitenden Anwendungen, die Sie verwenden müssen. Insgesamt können Sie davon ausgehen, dass Splashtop jederzeit Spitzenleistungen bietet.
3. Plattformübergreifende Unterstützung auch für iOS-Geräte
Splashtop funktioniert hervorragend als iOS-Remote-Desktop-Lösung. Aber einer der Hauptvorteile ist, dass es mit verschiedenen Betriebssystemen funktioniert und plattformübergreifende Unterstützung bietet.
Sie können die Splashtop Business App auf Ihren iOS-Geräten installieren und dann von Ihrem iPhone oder iPad aus eine Verbindung mit jedem Ihrer Computer herstellen, einschließlich Windows-, Mac- und Linux-Computern.
Dies kann für Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden mit ihren eigenen Geräten aus der Ferne arbeiten lassen möchten, unglaublich vorteilhaft sein. Sie müssen keine spezielle Hardware kaufen, und die Computer, die das Unternehmen bereits besitzt, werden kein Problem damit haben, Splashtop auszuführen. Gleiches gilt für Schulen und andere Bildungseinrichtungen.
4. Hochsicherer Remote-Desktop für iOS
In der heutigen Welt ist Cybersicherheit besonders wichtig. Cyberkriminalität nimmt ständig zu und Hacker finden immer neue Wege, um Angriffe zu starten.
Im Durchschnitt kostet ein Datenverstoß ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden oder weniger 2,98 Millionen US-Dollar. Sie sollten also alles tun, um einen solchen Vorfall zu vermeiden. Wenn Sie eine Remote-Desktop-Software verwenden, befürchten Sie möglicherweise, dass die Verbindung zwischen externen Geräten und Ihrem Unternehmensnetzwerk einige Schwachstellen aufweisen könnte.
Splashtop verwendet eine hochsichere Cloud-Infrastruktur. Diese bietet Angriffserkennung rund um die Uhr sowie verschiedene Abwehrmechanismen, um Unternehmen und Benutzer zu schützen. Die bewährten Praktiken der Branche sorgen für hochgradige Sicherheit.
Splashtop verfügt über mehrere erweiterte Funktionen, um eine sichere Remote-Desktop-Umgebung bereitzustellen. Dazu gehören:
Endpunkt-MFA
Single-Sign-on-Integration
Benachrichtigung über Remote-Verbindung
Sitzungsauszeit im Leerlauf
Vollständige Protokollierung der Sitzungsüberwachung
All dies trägt dazu bei, einen sicheren Fernzugriff bereitzustellen, sodass nur Personen mit Berechtigung eine Verbindung zu deinem Computern herstellen können. Jede Remote-Sitzung verwendet außerdem 256-Bit-Verschlüsselung und TLS (Transport Layer Security), um alle Daten zwischen allen verwendeten Geräten zu schützen.
Es gibt verschiedene Industriestandards, an die sich Splashtop hält. Dazu gehören HIPAA, PCI, FERPA und mehr. Splashtop hat keinen Zugriff auf Daten oder Anwendungen, die jemand während einer Remote-Sitzung verwendet, was zur Wahrung der Privatsphäre beiträgt.
5. Einfaches Einrichten und Verwenden auf iPad und iPhone
Eine Sorge, die viele Menschen in Bezug auf Remote-Desktop-Software haben, ist, dass sie kompliziert sein könnte. Glücklicherweise ist Splashtop einfach zu installieren und noch einfacher zu bedienen. Das Einrichten von Splashtop umfasst 4 einfache Schritte.
Sobald Sie eingerichtet sind, müssen Sie nur die Splashtop-App auf Ihrem iOS-Gerät öffnen und dann den Computer auswählen, den Sie steuern möchten, um die Fernverbindung zu starten.
Wie man die Splashtop iOS remote desktop app einrichtet
Die Einrichtung der Splashtop iOS Remote Desktop App ist einfach und unkompliziert:
App herunterladen: Laden Sie zuerst die Splashtop-App aus dem Apple App Store auf Ihr iPhone oder iPad herunter.
Installieren Sie den Splashtop Streamer: Laden Sie auf dem Computer, auf den Sie aus der Ferne zugreifen möchten, die Anwendung Splashtop Streamer von der Splashtop Website herunter und installieren Sie sie.
Erstellen Sie ein Splashtop-Konto: Melden Sie sich für ein Splashtop-Konto an und loggen Sie sich sowohl auf Ihrem iOS-Gerät als auch auf dem Computer ein.
Verbinden Sie Ihre Geräte: Sobald Sie eingeloggt sind, erscheint Ihr Computer in der Splashtop-App auf Ihrem iOS-Gerät. Tippen Sie einfach auf Ihren Computer, um eine Remote-Sitzung zu starten.
Passen Sie Ihre Einstellungen an: Passen Sie die Einstellungen in der App an, um das Remote-Desktop-Erlebnis nach Ihren Bedürfnissen zu optimieren, z. B. durch Aktivierung von Ton, Bildschirmauflösung oder Gestensteuerung.
Mit diesen Schritten können Sie Splashtop schnell und einfach auf Ihrem iOS-Gerät einrichten, damit Sie von überall auf Ihren Computer zugreifen und ihn steuern können.
So überwindet Splashtop häufige Probleme mit anderen iOS-Remote-Desktop-Apps
Splashtop behebt verschiedene häufige Probleme, die bei anderen iOS-Apps mit Remote-Desktop auftreten:
Konnektivität und Stabilität: Im Gegensatz zu anderen Apps, die unter häufigen Verbindungsabbrüchen oder Verzögerungen leiden, bietet Splashtop eine stabile Verbindung mit geringer Latenz, die selbst in Netzwerken mit geringer Bandbreite reibungslose und unterbrechungsfreie Fernsitzungen gewährleistet.
Benutzerfreundlichkeit: Viele Remote-Desktop-Anwendungen können kompliziert einzurichten und zu benutzen sein. Splashtop vereinfacht den Prozess mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die es jedem leicht macht, die App zu installieren und schnell zu nutzen.
Leistung: Während einige Apps mit qualitativ hochwertigem Streaming zu kämpfen haben, insbesondere bei grafikintensiven Aufgaben, liefert Splashtop hochauflösendes Streaming und schnelle Leistung, sodass Sie auch ressourcenintensive Anwendungen ohne Kompromisse aus der Ferne nutzen können.
Kompatibilität: Splashtop unterstützt eine Vielzahl von Geräten und Betriebssystemen und gewährleistet so den nahtlosen Zugriff auf Ihren Mac-, Windows- oder Linux-Computer von Ihrem iOS-Gerät aus - etwas, das viele andere Apps nicht bieten.
Sicherheit: Sicherheitsbedenken sind beim Remote-Zugriff auf Desktops von größter Bedeutung. Splashtop verwendet eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung und TLS-Protokolle, um Ihre Sitzungen zu sichern. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Daten geschützt sind - und schließen die Sicherheitslücken, die bei anderen Remote-Desktop-Anwendungen bestehen können.
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