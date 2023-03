Deshalb ist Splashtop die beste Remote-Desktop-Anwendung für iOS

Der globale Markt für Remote-Desktop-Software hat kürzlich 1,92 Milliarden US-Dollar erreicht, was die zunehmende Beliebtheit der Verwendung beliebiger Geräte zur Fernsteuerung von Computern von überall aus zeigt.

Die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert, und Remote-Desktop-Software ist zu einer weit verbreiteten Lösung geworden. Splashtop ist eines der besten verfügbaren Remote-Desktop-Tools, da es hochsicher, zuverlässig und einfach zu bedienen ist. Du kannst Splashtop auf iOS-Geräten wie iPhones und iPads verwenden, um von jedem Ort aus auf deinen Computer zuzugreifen und ihn zu steuern.

Lies weiter, um 5 Gründe zu erfahren, warum Splashtop die beste iOS-Remote-Desktop-App ist.

1. Von überall aus auf Computer zugreifen

Der Hauptzweck von Remote-Desktop-Software besteht darin, dem Benutzer von einem entfernten Standort aus Zugriff auf einen Computer zu gewähren. Mit Splashtop kannst du jedes iOS-Gerät wie ein iPad oder iPhone verwenden, um dich von überall auf der Welt mit einem Computer zu verbinden. Du hast dann die vollständige Kontrolle über den Computer – so, als ob du direkt davor sitzen würdest.

Hierfür gibt es mehrere Anwendungen. Eine der häufigsten ist die geschäftliche Nutzung. Viele Unternehmen haben im Laufe der Jahre von der Fernarbeit Gebrauch gemacht, aber in letzter Zeit hat die Nutzung stark zugenommen. Seit der Corona-Pandemie hat fast jedes Unternehmen auf der Welt, das Remote-Arbeiten unterstützen kann, diese in irgendeiner Weise implementiert. Remote-Desktop-Software ist eines der besten Tools, um dies zu ermöglichen.

Mit Splashtop können deine Mitarbeitenden von überall aus auf ihre Arbeitscomputer zugreifen. Sie können dann von zu Hause aus arbeiten oder sogar von jedem anderen Ort aus, wenn sie unterwegs sind. Dies stellt eine unglaublich flexible Arbeitsumgebung dar, die allen Arten von Unternehmen mehrere Vorteile bietet.

Auch Bildungseinrichtungen nutzen Remote-Desktop-Software. Fernarbeit von Schulpersonal und Fernlernen wurden infolge der Pandemie ebenfalls weitaus häufiger. Die Schüler können Software verwenden, auf die sie normalerweise nicht zugreifen könnten, ohne in der Schule zu sein.

Außerdem kannst du Splashtop für den persönlichen Gebrauch nutzen. Wenn du viel reist, möchtest du vielleicht auch von unterwegs auf deinen Heimcomputer zugreifen. Wenn du Splashtop auf deinem Computer eingerichtet hast und ein iOS-Gerät mit installierter Splashtop-App besitzt, kannst du dies jederzeit tun.

2. Leistungsstarke Fernverbindungen

Das Internet hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm weiterentwickelt, was zu vielen Veränderungen in der Art und Weise geführt hat, wie wir es nutzen. Vor einiger Zeit war Remote-Desktop-Zugriff nicht möglich, aber selbst jetzt, wo er möglich ist, funktionieren nicht alle Anwendungen so gut, wie es wünschenswert wäre.

Wenn du nach der besten Remote-Desktop-App für iOS suchst, bietet Splashtop verschiedene Vorteile – einer der entscheidenden ist die Leistung. Du möchtest in der Lage sein, eine starke Verbindung herzustellen, damit alle Interaktionen schnell und effizient ablaufen, aber nicht alle Remote-Desktop-Plattformen können eine ausreichend stabile Verbindung unterstützen.

Splashtop unterstützt 4K-Streaming, sodass du immer ein kristallklares Bild erwarten kannst. Es ist auch in der Lage, 40 Bilder pro Sekunde zu erreichen, sodass alles flüssig läuft, selbst wenn du Videos auf einem Remote-Gerät ansiehst. Der Ton wird ebenfalls kristallklar wiedergegeben, was ideal zum Streamen von Medien oder zum Bearbeiten von Audio-/Videodateien ist.

Die Latenz wird gering gehalten, sodass alle Interaktionen, die du vornimmst, ohne Verzögerung in Echtzeit erfolgen. Dies ist ideal für eine schnelllebige Arbeitsumgebung, in der du nicht durch eine schlechte Verbindung ausgebremst werden möchtest.

Alle Prozesse werden auf dem Remote-Computer ausgeführt und auf dem von dir verwendeten Gerät angezeigt. Das bedeutet, dass du selbst dann, wenn du ein iPhone verwendest, immer noch in der Lage bist, die volle Rechenleistung des Computers zu nutzen, mit dem du verbunden bist. Du kannst Splashtop auch konfigurieren, um die Leistung zu verbessern.

Splashtop selbst erfordert eine minimale CPU-Last. Dies ermöglicht mehr Leistung für die Anwendungen, die du verwendest. Insgesamt kannst erwarten, dass Splashtop jederzeit Spitzenleistung bietet.

3. Plattformübergreifende Unterstützung

Splashtop funktioniert hervorragend als iOS-Remote-Desktop-Lösung. Einer der Hauptvorteile ist jedoch, dass es mit verschiedenen Betriebssystemen funktioniert und plattformübergreifende Unterstützung bietet.

Du kannst die Splashtop Business App auf deinen iOS-Geräten installieren und dich dann von deinem iPhone oder iPad aus mit jedem deiner Computer verbinden, einschließlich Windows-, Mac- und Linux-Geräten.

Dies kann für Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden mit ihren eigenen Geräten aus der Ferne arbeiten lassen möchten, unglaublich vorteilhaft sein. Sie müssen keine spezielle Hardware kaufen, und die Computer, die das Unternehmen bereits besitzt, werden kein Problem damit haben, Splashtop auszuführen. Gleiches gilt für Schulen und andere Bildungseinrichtungen.

4. Hochsicher

In der heutigen Welt ist Cybersicherheit besonders wichtig. Cyberkriminalität nimmt ständig zu und Hacker finden immer neue Wege, um Angriffe zu starten.

Im Durchschnitt kostet eine Datenschutzverletzung ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden oder weniger 2,98 Millionen US-Dollar. Du solltest also alles tun, um einen solchen Vorfall zu vermeiden. Wenn du Remote-Desktop-Software verwendest, befürchtest du möglicherweise, dass die Verbindung zwischen externen Geräten und deinem Unternehmensnetzwerk einige Schwachstellen aufweisen könnte.

Splashtop verwendet eine hochsichere Cloud-Infrastruktur. Diese bietet Angriffserkennung rund um die Uhr sowie verschiedene Abwehrmechanismen, um Unternehmen und Benutzer zu schützen. Die bewährten Praktiken der Branche sorgen für hochgradige Sicherheit.

Splashtop verfügt über mehrere erweiterte Funktionen, um eine sichere Remote-Desktop-Umgebung bereitzustellen. Dazu gehören:

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Endpunkt-MFA

Single-Sign-on-Integration

Benachrichtigung über Remote-Verbindung

Sitzungsauszeit im Leerlauf

Vollständige Protokollierung der Sitzungsüberwachung

All dies trägt dazu bei, einen sicheren Fernzugriff bereitzustellen, sodass nur Personen mit Berechtigung eine Verbindung zu deinem Computern herstellen können. Jede Remote-Sitzung verwendet außerdem 256-Bit-Verschlüsselung und TLS (Transport Layer Security), um alle Daten zwischen allen verwendeten Geräten zu schützen.

Es gibt verschiedene Industriestandards, an die sich Splashtop hält. Dazu gehören HIPAA, PCI, FERPA und mehr. Splashtop hat keinen Zugriff auf Daten oder Anwendungen, die jemand während einer Remote-Sitzung verwendet, was zur Wahrung der Privatsphäre beiträgt.

5. Einfach einzurichten und zu verwenden

Eine Sorge, die viele Menschen in Bezug auf Remote-Desktop-Software haben, ist, dass sie kompliziert sein könnte. Glücklicherweise ist Splashtop einfach zu installieren und noch einfacher zu bedienen. Das Einrichten von Splashtop umfasst 4 einfache Schritte.

Sobald du Splashtop eingerichtet hast, musst du für den Zugriff auf deinen Computer nur die Splashtop-App auf deinem iOS-Gerät öffnen und dann den Computer auswählen, den du steuern möchtest, um die Fernverbindung zu starten.

Beginne kostenlos mit Remote-Desktop-Zugriff für iOS von Splashtop

Die iOS-Remote-Desktop-App von Splashtop ist eine der besten verfügbaren Remote-Desktop-Lösungen. Probiere Splashtop noch heute kostenlos aus, um selbst zu sehen, wie einfach die Computerfernsteuerung von deinem iOS-Gerät aus sein kann.

Erste Schritte

