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Fernverbindung zwischen Desktops, Tablets & mobilen Geräten

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Arbeiten Sie von zu Hause aus und arbeiten Sie aus der Ferne mit schnellen und sicheren Fernverbindungen. Stellen Sie von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus eine Verbindung zu Ihrem Computer her.

Telearbeit, egal ob von zu Hause oder von einem anderen entfernten Standort aus, wird zur neuen Normalität. Es ist wichtiger denn je, ein effektives Tool für Fernverbindungen zu finden.

Während Sie viel von Ihrem Heimcomputer, Laptop oder mobilen Gerät aus erledigen können, gibt es Zeiten, in denen Sie Fernzugriff auf den Computer in Ihrem Büro benötigen.

Vielleicht verwenden Sie proprietäre Software, die nur für Ihren Bürocomputer lizenziert ist. Oder Ihre persönlichen Geräte haben nicht die Rechenleistung, um ressourcenintensive Anwendungen auszuführen. Oder vielleicht gibt es Dateien auf Ihrem Bürocomputer, die Sie nicht einfach in die Cloud übertragen können.

Egal, in welcher Situation Sie sich befinden, es gibt viele Möglichkeiten, wie eine Fernverbindung zu Ihrem Arbeitscomputer von Vorteil sein kann.

Was ist eine Fernverbindung?

Eine Fernverbindung ermöglicht es Benutzern, von einem anderen Standort aus über das Internet oder ein privates Netzwerk auf einen Computer, Server oder ein Netzwerk zuzugreifen und diese zu steuern. Sie ermöglicht nahtloses Arbeiten, IT-Support und Zusammenarbeit, ohne physische Präsenz zu erfordern. Sichere Fernverbindungslösungen, wie Splashtop, gewährleisten schnellen, zuverlässigen und verschlüsselten Zugriff auf entfernte Systeme.

Wie funktioniert die Fernverbindung?

Eine Fernverbindung funktioniert, indem eine sichere Verbindung zwischen einem lokalen Gerät und einem entfernten Computer oder Netzwerk über das Internet oder ein privates Netzwerk hergestellt wird. Die Remote-Desktop-Software überträgt Bildschirmdaten und Eingaben in Echtzeit, so dass die Nutzer das entfernte System so steuern können, als wären sie vor Ort. Authentifizierungsmaßnahmen, Verschlüsselung und Netzwerkprotokolle sorgen für eine sichere und nahtlose Konnektivität. Lösungen wie Splashtop optimieren die Leistung durch Verbindungen mit niedriger Latenz und Sicherheit auf Unternehmensniveau.

Wie benutzt man Remote Desktop Software?
Wie benutzt man Remote Desktop Software?

Anwendungsfälle für Fernverbindungssoftware

Fernarbeit

Greifen Sie aus der Ferne auf Ihren Arbeitscomputer zu und steuern Sie ihn von jedem Ihrer persönlichen Geräte aus. Fühlen Sie sich, als ob Sie vor Ihrem Bürocomputer sitzen, während Sie remote arbeiten. Greifen Sie mühelos auf jede Datei zu und führen Sie jedes Programm auf Ihrem Remote-Computer aus.

Fernsupport bereitstellen

Fernverbindungen zu Ihren verwalteten Geräten ermöglichen Ihnen die Überwachung, Verwaltung und Unterstützung Ihrer Endgeräte. Stellen Sie Fernverbindungen zu den Geräten Ihrer Benutzer her, um On-Demand-Support bereitzustellen, sobald dieser benötigt wird.

Fernunterricht verbessern

Ermöglichen Sie es Schülern und Studenten, Remote-Desktop-Verbindungen von ihren persönlichen Geräten zu Schulcomputern herzustellen, damit sie aus der Ferne auf Laborcomputer zugreifen können. Sie können somit die lizenzierte Software der Universität oder Schule während der Remote-Sessions nutzen (wie Microsoft Office, Adobe Creative Suite und mehr) – sogar Chromebooks.

Welche Betriebssysteme benötige ich für Fernverbindungen?

Je nach Abonnement können Sie Fernverbindungen zu Windows-, Mac-, Linux-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten herstellen. Sie können auch von jedem Computer, Tablet oder Mobilgerät aus eine Verbindung herstellen.

Sind die Remote Connection Tools von Splashtop plattformübergreifend?

Ja! Sie können eine Fernverbindung zwischen Geräten mit jedem Betriebssystem einrichten. Es spielt keine Rolle, ob Ihr Remote-Computer ein Mac oder ein PC ist, Sie können von jedem anderen Windows-PC, Mac, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät darauf zugreifen.

Sie können sogar Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten mit einem Chromebook!

Software von Splashtop kostenlos ausprobieren

Das Arbeiten von zu Hause oder unterwegs aus ist mit Splashtop einfacher und produktiver. Sie müssen sich keine Gedanken über die Datei machen, die Sie zurückgelassen haben, oder über die Software, auf die Sie zugreifen müssen. Sie haben das Gefühl, direkt vor Ihrem Arbeitscomputer zu sitzen, wo immer Sie auch sind.

Und es gibt keinen Grund, sich um die Sicherheit zu sorgen. Jede Fernverbindung wird mit TLS und 256-Bit-AES verschlüsselt. Sie können auch die Geräteauthentifizierung und die Zwei-Schritt-Verifizierung aktivieren.

Wenn es um Fernverbindungen geht, können Sie Splashtop vertrauen. Über 30 Millionen Benutzer tun dies bereits. Starten Sie noch heute Ihre kostenlos testen.

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FAQ

Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Einrichtung einer Fernverbindung zu jedem Gerät?

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