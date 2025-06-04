Splashtop wurde im Gartner® Market Guide for Endpoint Management Tools 2025 als repräsentativer Anbieter ausgezeichnet
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Splashtop hat sich seiner Vision verschrieben, KI-gestützte Automatisierung und Echtzeit-Endpunktverwaltungsfunktionen bereitzustellen, die IT-Teams dabei helfen, die Komplexität zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen.
CUPERTINO, Kalifornien, 5. Juni 2025 - Splashtop gab heute bekannt, dass es als repräsentativer Anbieter in den Gartner® Market Guide for Endpoint Management Tools 2025 aufgenommen wurde. Laut Gartner "sollten führende Anbieter von Endnutzerdiensten diese Studie nutzen, um Investitionsentscheidungen für Endpoint-Management-Tools zu treffen."
Laut Gartner "stellt Autonomes Endpunktmanagement (AEM) den bedeutendsten Fortschritt im Endpunktmanagement seit über einem Jahrzehnt dar, und es wird erwartet, dass die Anbieter in Zukunft zusätzliche autonome Funktionen einführen werden", und prognostiziert, dass "bis 2029 über 50 % der Unternehmen AEM-Funktionen in fortschrittlichen Endpunktmanagement- und Digital Employee Experience (DEX)-Tools einführen werden, um den menschlichen Aufwand zu reduzieren. ein Anstieg von fast Null im Jahr 2024."
Die Autonomes Endpunktmanagement-Lösung vonSplashtop bietet IT umfassenden Einblick in den Gerätezustand und die Sicherheitsrisiken in ihren Umgebungen. Es bietet die Flexibilität, die Kontrolle zu behalten und gleichzeitig zeitaufwändige Aufgaben zu automatisieren, um die betriebliche Effizienz zu verbessern. Die Plattform beschleunigt das Patchen von Software über Betriebssysteme, Drittanbieter und benutzerdefinierte Anwendungen hinweg und ermöglicht es IT , die Gefährdung Windows zu reduzieren und eine stärkere Einhaltung von Sicherheitsvorschriften in großem Umfang zu gewährleisten. Die funktionsreiche Lösung stärkt die Sicherheitslage, ohne die Komplexität, die Kosten oder den Schulungsbedarf zu erhöhen. Mit den jüngsten Updates wurden erweiterte Tools zur Richtlinienautomatisierung, zum Scannen von Schwachstellen und zur Gerätekonfiguration eingeführt, die Zero-Touch-Vorgänge unterstützen.
"Autonomes Endpunktmanagement verändert die Arbeitsweise IT Teams und verlagert sich von reaktiver Reaktion zu Echtzeitsteuerung", sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop . "Mit Splashtop AEM erhalten Unternehmen einen sofortigen Einblick in die Assets in ihrem Netzwerk, reduzieren die Zeit, die zur Erkennung von Schwachstellen benötigt wird, und beschleunigen das Patchen und Beheben. Diese Anerkennung bestätigt unsere Vision eines widerstandsfähigeren, proaktiveren IT-Ansatzes."
Die Endpunktverwaltungsfunktionen von Splashtop verbessern Microsoft Intune und andere UEM-Plattformen, indem sie Echtzeit-Patching und klare Einblicke in den Gerätezustand bieten, was eine schnellere Behebung ermöglicht und das Risiko von Sicherheitslücken reduziert, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu verursachen.
Für weitere Informationen oder um eine Demo zu vereinbaren, besuchen Sie https://www.splashtop.com/.
Enthüllungen:
Gartner, Market Guide for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13. Januar 2025.
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Über Splashtop
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