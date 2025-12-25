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Splashtop New Features

Splashtop SOS Neue Funktion: Standard-Benutzersitzung zu Admin-Sitzung machen.

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Haftungsausschluss: Splashtop SOS wurde in Splashtop Remote Support umbenannt.Obwohl sich der Produktname geändert hat, bleiben die Merkmale und Funktionen gleich und bieten weiterhin schnellen, sicheren und zuverlässigen Fernsupport.

Wir haben gerade eine der am häufigsten von Benutzern angeforderten Funktionen zu Splashtop SOS hinzugefügt.

Neue Funktion: Standardbenutzersitzung zur Admin-Sitzung erheben

Wenn Sie auf ein Standard-Benutzerkonto (Windows) zur Fernunterstützung zugreifen, können Sie ab sofort Administratorrechte erlangen. So sind Sie in der Lage, vollständig mit Nutzerkontensteuerung (UAC) zu interagieren und alle privilegierten Vorgänge wie Installieren/Deinstallieren auszuführen.

Aktiviere es jetzt

Um diese neue Funktion zu erhalten, müssen aktuelle Nutzer einfach ihre Splashtop Business App auf die neueste Version (3.1.4.x oder später) aktualisieren. Stellen Sie auch sicher, dass Ihre Kunden die neueste SOS-App herunterladen.

Wie verbinde ich mich als Admin?

Wenn Sie den SOS-Code des Kunden in die Splashtop Business-App eingeben, sehen Sie ein neues Kontrollkästchen. Einfach das Kästchen ankreuzen, dann werden Sie nach den Windows-Admin-Anmeldedaten gefragt.

Splashtop interface to connect to a user's computer by entering a 9-digit session code

Es wird ein paar zusätzliche Sekunden dauern, bis SOS zu Administratorrechten erhoben wird, und der Remote-Benutzer muss im UAC-Popup" auf" OK klicken. Das ist es!

Hier sind einige zusätzliche hilfreiche Ressourcen

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