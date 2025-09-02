Splashtop im Bericht über Endpunktmanagement-Plattformen anerkannt
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Splashtop führt die Anerkennung auf seine wachsende Dynamik im Bereich Autonomes Endpunktmanagement zurück, indem es Echtzeit-, KI-unterstützte Automatisierung und sichere, skalierbare Lösungen für moderne IT-Teams bietet.
CUPERTINO, Kalifornien, 3. Sep. 2025 — Splashtop gab heute seine Aufnahme in den Forrester-Bericht bekannt, The Endpoint Management Platforms Landscape, Q3 20251. Splashtop sieht diese Anerkennung als Bestätigung seiner wachsenden Präsenz im sich schnell entwickelnden Markt für Endpunktmanagement. Die Aufnahme von Splashtop in den Forrester-Bericht erfolgt nur wenige Monate nach der Einführung seiner Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)-Plattform, die KI und Automatisierung nutzt, um das Management von Schwachstellen, Patches und Geräten in umfangreichen Umgebungen zu optimieren.
„Es ist eine Ehre, im Forrester Endpoint Management Platforms Landscape genannt zu werden“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Wir verstehen die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die in vielerlei Hinsicht denen größerer Unternehmen ähneln, jedoch mit noch größerem Druck auf Effizienz und Einfachheit. IT-Administratoren werden zunehmend erwartet, Generalisten zu sein, da sich Betriebs- und Sicherheitsfunktionen annähern. Wir möchten ihnen eine einzige Quelle der Wahrheit bieten, um die Gerätegesundheit und -sicherheit zu erhalten, Software zu aktualisieren, Geräte zu konfigurieren und schnellen, effektiven Support bereitzustellen.“
Aufbau eines neuen Standards im Endpunktmanagement
Splashtop’s Splashtop Autonomous Endpoint Management hilft IT-Teams, schneller auf Bedrohungen zu reagieren, mit Echtzeit-Patching und KI-unterstützter Schwachstellenerkennung und Behebung. Es reduziert auch manuelle Arbeitslasten, indem es die Durchsetzung von Richtlinien automatisiert und proaktives Monitoring über eine einheitliche Oberfläche ermöglicht, die Splashtops Flaggschiff-Fernsteuerung umfasst. Die Plattform wurde entwickelt, um der IT zu helfen, mehr mit weniger zu erreichen, und reduziert den betrieblichen Aufwand, während sie die Sichtbarkeit, Compliance und Bedrohungsminderung verbessert.
Die Lösung hat schnell an Bedeutung bei internen IT-Teams und Managed Service-Anbietern (MSPs) gewonnen, die nach einer modernen Alternative zu überladenen Remote-Monitoring- und Management-Plattformen (RMM) suchen. Splashtop’s AEM ergänzt Microsoft Intune, indem es Echtzeitschwachstellen mit Patch-Automatisierung und Sichtbarkeit der IT-Umgebung bereitstellt.
Anhaltender Marktschwung
Diese Anerkennung von Forrester fügt sich in eine wachsende Liste von Drittanbieteranerkennungen ein:
Als repräsentativer Anbieter benannt im 2025 Gartner® Market Guide for Endpoint Management Tools2
Gewinner des Nucleus ROI Award 2025 für die Bereitstellung von 458% ROI und einer Amortisation von 11 Wochen für pb2 Architecture + Engineering3
Grid® Leader im Endpunktmanagement und 14 weiteren Kategorien in den G2 Summer 2025 Reports, mit 65 Abzeichen ausgezeichnet und im obersten Perzentil für geschätzten ROI und Implementierungsgeschwindigkeit rangierend
Erfahren Sie mehr über Splashtops preisgekrönten Fernsupport mit Endpoint-Management-Lösungen auf Splashtop.com.
Quellen:
1. Forrester, Der Endpoint Management Platforms Landscape, Q3 2025 Bericht; Autor: Michele Pelino, September 2025.
2. Gartner, Market Guide for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13. Januar 2025.
3. Nucleus Research, ROI Case Study: Splashtop bei pb2, Cameron Marsh, Juni 2025
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Über Splashtop
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