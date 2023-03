Splashtop – Neue Funktionen – März–April 2018

iOS-App: Computerverwaltung aktualisiert.

Neu in Version 2.7.4.0. Wenn du nun in der Splashtop iOS-App auf das Infosymbol neben einem Computer in der Liste klickst, siehst du einen neuen Informationsbildschirm (unten in zwei Spalten dargestellt). Es enthält erweiterte Informationen über den Computer, einschließlich des Kontos, der Gruppe, der Streamer-Version, der IP-Adresse, der letzten Sitzung und des aktuellen Status. Der untere Teil enthält eine erweiterte Liste von Optionen, darunter Auflösung, Anmeldeinformationen löschen, Computer löschen, Streamer neu starten, Normaler Neustart und Neustart im abgesicherten Modus.