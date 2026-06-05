Splashtop – Neue Funktionen – März–April 2018

Haftungsausschluss: Splashtop SOS wurde in Splashtop Remote Support umbenannt, Splashtop Business Access wurde in Splashtop Remote Access umbenannt. Obwohl sich die Produktnamen geändert haben, bleiben die Merkmale und Funktionen gleich und bieten weiterhin einen schnellen, sicheren und zuverlässigen Fernzugriff und Support.
Wir haben Splashtop im März und April 2018 um einige großartige neue Funktionen erweitert. Hier sind einige der neuesten Ergänzungen:
Splashtop Business Access, Remote Support und SOS
iOS-App: Computerverwaltung aktualisiert.
Neu in Version 2.7.4.0. Wenn Sie jetzt auf das Info-Symbol neben einem Computer in der Liste in der Splashtop iOS-App klicken, sehen Sie einen neuen Informationsbildschirm (unten in zwei Spalten dargestellt). Er enthält erweiterte Informationen über den Computer, einschließlich Konto, Gruppe, Streamer-Version, IP-Adresse, letzte Sitzung und aktueller Status. Der untere Teil hat eine erweiterte Liste von Optionen, einschließlich Auflösung, Anmeldeinformationen löschen, Computer löschen, Streamer neu starten, normaler Neustart und Neustart im abgesicherten Modus.
iOS-App: Verbesserungen bei mehreren Monitoren mit „Alle Monitore anzeigen“
- Bisher konnten Sie in Multi-Monitor-Szenarien einen Monitor nach dem anderen anzeigen und zwischen den Monitoren wechseln, indem Sie die Monitorwechsel-Taste betätigten. Jetzt können Sie ein Display nach Namen auswählen oder mehrere Monitore gleichzeitig auf Ihrem iOS-Bildschirm anzeigen.
Nachdem Sie auf das Switch-Monitor-Symbol in der Symbolleiste der Splashtop-iOS-App getippt haben, erhalten Sie Optionen zur Auswahl eines Monitors oder „Alle Monitore anzeigen“.
Wenn Sie „Alle Monitore anzeigen“ wählen, sehen Sie die Bildschirme nebeneinander auf dem Bildschirm Ihres iOS-Geräts. In diesem Fall handelt es sich um zwei verschiedene Größen, da es sich um einen großen Monitor neben einem kleineren Laptop handelt.
iOS-App: SOS-Fernsitzung vom iOS-Gerät zum iPad/iPhone und Android wird jetzt unterstützt
- Bisher konnten Sie mit Splashtop SOS auf Ihrem iOS-Gerät Windows- und Mac-Computer aus der Ferne anzeigen und steuern. Jetzt können Sie auch iOS- und Android-Geräte von iOS aus fernsehen. Sie können auch einige Android-Geräte steuern (gerootet, Samsung und einige Lenovo und LG). Apple erlaubt keine Fernsteuerung von iOS-Geräten, daher ist es nur Fernanzeige.
iOS-App: Unterstützung für iPhone X
— Die iOS-App wurde für das iPhone X neu gestaltet und Remote-Sitzungen können jetzt auf die Vollbildansicht maximiert werden.
Windows- und Mac-Client-Apps: Lokalisierung für 5 Sprachen hinzugefügt: Deutsch, Japanisch, Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch und Spanisch in Version 3.2.2.0
Windows-Client-Anwendung: Vorausgefüllte Domaininformationen. Macht es einfach, die Informationen auszuwählen, anstatt sie einzugeben, wenn sich der Remotecomputer in einer Domain befindet. Hinzugefügt in Version 3.2.2.0.
my.splashtop.com
Beta Remote Support Premium-Funktionen zum Testen verfügbar —
Wir arbeiten an neuen Funktionen für das kommende Splashtop Remote Support Premium-Paket. Wenn Sie die neuen Funktionen testen und uns während des Entwicklungsprozesses Feedback geben möchten, erfahren Sie mehr und melden Sie sich hier an. Wenn Sie derzeit über Splashtop Remote Support PLUS verfügen, können die Funktionen für die Dauer des Testzeitraums kostenlos in Ihrem Produkt aktiviert werden. Wenn Sie Remote Support PLUS nicht haben, können Sie eine kostenlose Testversion starten und die Beta-Funktionen in der Testversion testen. Beide Optionen erfordern eine Anmeldung über das Formular, damit die Beta-Funktionen aktiviert werden. Warnungen und Windows-Update-Verwaltungsfunktionen stehen derzeit zum Testen zur Verfügung.
Splashtop Personal
Holen Sie sich die neuesten Fehlerbehebungen
in der Splashtop Personal App Version 2.7.4.6 für iOS im App Store.