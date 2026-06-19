Da Remote-Arbeit in Unternehmen zunehmend üblich geworden ist, ist Fernzugriff zu einem normalen Bestandteil des IT-Betriebs geworden. Diese Entwicklung hat jedoch neue Herausforderungen mit sich gebracht, insbesondere wenn Unternehmen Sicherheits- und IT-Compliance -Anforderungen erfüllen müssen.
Organisationen, die sich auf SOC 2 vorbereiten, benötigen dokumentierte Kontrollen, eine konsequente Durchsetzung und Nachweise dafür, dass die Kontrollen im Laufe der Zeit wirksam sind. Daher kann die Einführung von Fernzugriff ohne angemessene Vorbereitung zu Herausforderungen bei Zugriffen, Endpunkten, Überwachung und Nachweisen führen.
Wie kann Fernzugriff also in die SOC 2-Anforderungen passen? Sehen wir uns an, welche Kontrollen wichtig sind, auf welche Nachweise Auditoren achten und wie die IT Fernzugriffs-Workflows effizient und sicher halten kann.
Was SOC 2 für den Fernzugriff bedeutet
SOC 2 (Systems and Organization Controls 2) ist ein Framework zur Bewertung, wie Unternehmen Kundendaten schützen, einschließlich in der Cloud gespeicherter Daten. Es basiert auf fünf Trust Services Criteria (TSC): Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität, Vertraulichkeit und Datenschutz.
Fernzugriff ermöglicht es Benutzern und Technikern, sich mit Computern, Servern, Anwendungen und Systemen zu verbinden, die sensible Kundendaten enthalten können. Daher kann er sich auf die SOC 2-Bereitschaft auswirken. Fernzugriff berührt mehrere Bereiche, die von SOC 2 abgedeckt werden, darunter logischer Zugriff, Authentifizierung, Endpunktsicherheit, Überwachung und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle. Das bedeutet jedoch nicht, dass Fernzugriff nicht mit SOC 2 vereinbar ist. Vielmehr sollte er kontrolliert, dokumentiert und überwacht werden.
Warum Fernzugriff zu SOC 2-Compliance-Lücken führen kann
Um zu verstehen, wie sich die SOC 2-Readiness beim Einsatz von Fernzugriff unterstützen lässt, müssen wir zunächst die Risiken und Herausforderungen identifizieren. Während Fernzugriff Compliance-Risiken schaffen kann, wenn er zu umfassend oder ohne angemessene Sicherheit gewährt wird, lassen sich diese Herausforderungen bewältigen.
Lücken bei der SOC 2-Compliance können Folgendes umfassen:
Zu weit gefasste Administratorzugriffe, die unbefugten Benutzern den Zugriff auf sensible Informationen ermöglichen könnten.
Gemeinsam genutzte Konten oder eine unklare Nutzerzuordnung, was die Verantwortlichkeit und Aufsicht verringert.
Schwache Authentifizierung für Fernsitzungen.
Nicht verwaltete oder veraltete Endgeräte, die Sicherheitsrisiken verursachen können.
Fehlende Sitzungsprotokolle oder Audit-Trails.
Inkonsistente Entprovisionierung nach Rollenänderungen oder beim Ausscheiden von Mitarbeitenden, wodurch Konten länger zugänglich bleiben, als sie sollten.
Unklare Richtlinien für betreuten und unbeaufsichtigten Zugriff.
Begrenzte Transparenz darüber, wer wann worauf und warum zugegriffen hat.
Diese Sicherheitslücken sind in der Regel operative Probleme, die sich mit den richtigen Richtlinien und Best Practices beheben lassen. Wenn Fernzugriff wiederholbar, transparent und an klare Zugriffsrichtlinien gebunden ist, wird es deutlich einfacher, die SOC 2-Bereitschaft zu unterstützen.
Wichtige Fernzugriffssteuerungen zur Unterstützung der SOC 2-Readiness
Sehen wir uns als Nächstes an, was Fernzugriffssoftware zur Unterstützung der SOC 2-Compliance leisten muss. Dies sind die unverzichtbaren Funktionen und Kontrollen, die dazu beitragen können, die Sicherheit aufrechtzuerhalten und die Audit-Bereitschaft bei SOC 2-Prüfungen zu unterstützen:
1. Identitätsbasierter Zugriff
Eine der wichtigsten Möglichkeiten, Fernzugriff abzusichern, besteht darin, jede Sitzung an einen Benutzer zu binden und Berechtigungen mit rollenbasierter Zugriffskontrolle einzuschränken. Jede Person sollte über ein eigenes Konto und eigene Zugangsdaten mit für ihre Arbeit relevanten Berechtigungen verfügen, damit der Zugriff auf Grundlage der Jobfunktion und des geschäftlichen Bedarfs gewährt wird. Vermeiden Sie unbedingt gemeinsam genutzte Zugangsdaten, da dies die Nachvollziehbarkeit verringert und das Risiko unbefugten Zugriffs erhöht.
2. Multi-Faktor-Authentifizierung und SSO
Auch die Aufrechterhaltung der Kontosicherheit ist wichtig, und das lässt sich mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und Single Sign-On (SSO) erreichen. Diese Tools stärken die Identitätssicherung für den Fernzugriff, indem sie eine zusätzliche Benutzerverifizierung verlangen, ohne dabei zu viele Hürden aufzubauen. Darüber hinaus kann SSO das Management des Benutzerlebenszyklus vereinfachen, indem Berechtigungen an zentralisierte Identitätssysteme gebunden werden, sodass die Bereitstellung und Deaktivierung von Benutzern wesentlich zuverlässiger und effizienter erfolgt.
3. Berechtigungen nach dem Least-Privilege-Prinzip
Techniker sollten Zugriff auf alle Daten und Netzwerksegmente haben, die sie benötigen, aber auf nichts darüber hinaus. Dies kann durch die Einhaltung des Least-Privilege-Prinzips erreicht werden, bei dem standardmäßig nur die grundlegendsten Berechtigungen gewährt werden, während separate Berechtigungen für den Endbenutzerzugriff, Fernsupport, Admin-Aktionen, unbeaufsichtigten Zugriff usw. bereitgestellt werden.
Stellen Sie sicher, Berechtigungen regelmäßig zu überprüfen, insbesondere wenn sich Rollen ändern, damit Benutzer nur auf das zugreifen können, was sie benötigen.
4. Sitzungsprotokollierung und Audit-Trails
Die Führung klarer Protokolle hilft außerdem dabei nachzuweisen, dass die Kontrollen wie vorgesehen funktionieren. Diese Protokolle sollten klar dokumentieren, wer sich verbunden hat, auf welches Gerät zugegriffen wurde, wann die Sitzung begann und endete und – soweit verfügbar – relevante Sitzungsaktivitäten. Diese Protokolle allein reichen zwar nicht für ein Audit aus, liefern jedoch nützliche Nachweise, um Compliance und Sicherheit zu belegen.
5. Endpunktsicherheit und Patch-Management
Sicherer Fernzugriff erfordert gute Endgerätesicherheit. Das bedeutet, dass die Geräte, auf die Mitarbeitende zugreifen, ordnungsgemäß gepatcht und auf dem neuesten Stand sein sollten. Daher ist ein effektives Endpunktmanagement unerlässlich. Wenn auf Geräten Sicherheitsupdates oder andere wichtige Patches fehlen oder die darauf installierte Software nicht verwaltet wird, kann dies unnötige Compliance- und Sicherheitsrisiken verursachen. Gutes Patch-Management, Transparenz im Gerätebestand und Update-Workflows sind essenziell.
6. Durchsetzung von Richtlinien und Zugriffsüberprüfungen
Die besten Sicherheitsrichtlinien der Welt bringen nichts, wenn sie nicht durchgesetzt werden können. IT-Teams sollten Richtlinien festlegen, die definieren, wer Fernzugriff nutzen kann, auf welche Geräte zugegriffen werden darf, wann unbeaufsichtigter Zugriff erlaubt ist und wie Berechtigungen überprüft werden. Anschließend sollten sie Prozesse implementieren, um sicherzustellen, dass die Richtlinien eingehalten werden.
Dafür sind auch regelmäßige Zugriffsüberprüfungen erforderlich, um zu bestätigen, dass die Berechtigungen auf dem neuesten Stand sind und den aktuellen Anforderungen und Verantwortlichkeiten entsprechen.
So stellen Sie die SOC 2-Compliance mit Fernzugriff sicher
Angesichts dieser Kontrollen und Anforderungen: Wie können IT-Teams die SOC 2-Readiness bei der Implementierung von Fernzugriffstools unterstützen? Auch wenn es anfangs herausfordernd wirken kann, können IT-Teams einem praktischen Workflow folgen, um Kontrollen zu stärken, die Transparenz zu verbessern und die Audit-Bereitschaft zu unterstützen.
Definieren Sie Ihre Fernzugriffsrichtlinie: Zunächst müssen Sie eine entsprechende Richtlinie festlegen. Dies sollte abdecken, wer Fernzugriff nutzen darf, auf welche Systeme zugegriffen werden darf, etwaige Genehmigungsanforderungen sowie Regeln für betreuten oder unbeaufsichtigten Zugriff.
Starke Authentifizierung erforderlich: Stellen Sie als Nächstes sicher, dass Sie eine robuste Authentifizierung eingerichtet haben. Die Verwendung von MFA und SSO kann zur Kontosicherheit beitragen, aber es ist auch wichtig, dass jeder Benutzer über ein eigenes Konto verfügt – geben Sie Anmeldedaten nicht weiter, egal wie praktisch es erscheinen mag.
Wenden Sie Zugriffskontrollen nach dem Least-Privilege-Prinzip an: Achten Sie darauf, beim Gewähren von Fernzugriff die Prinzipien der geringstmöglichen Rechte zu befolgen. Der Zugriff sollte basierend auf Benutzerrolle, Technikergruppe, Gerätegruppe und geschäftlichem Bedarf eingeschränkt werden, damit Benutzer nur auf die Segmente und Tools zugreifen können, die sie benötigen.
Endpunkte absichern und überwachen: Auch jeder Endpunkt sollte sicher sein. Das bedeutet, einen aktuellen Bestand und klare Transparenz über jedes Gerät zu haben, zusammen mit automatisiertem Patchen und starkem Endpunktschutz.
Protokollieren Sie Fernzugriffsaktivitäten: Stellen Sie sicher, dass Remote-Sitzungen ordnungsgemäß protokolliert werden. Diese Protokolle sollten erfassen, wer auf welches Gerät zugegriffen hat, wann die Sitzung begonnen und geendet hat und – sofern verfügbar – relevante Sitzungsaktivitäten, um die Verantwortlichkeit und Audit-Prüfung zu unterstützen.
Überprüfen Sie Zugriffe regelmäßig: Wenn sich Rollen ändern, müssen sich auch die Berechtigungen entsprechend ändern. Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriffsberechtigungen regelmäßig überprüfen und außerdem Richtlinien für die Deprovisionierung von Nutzern oder die Änderung ihrer Berechtigungen bei Rollenwechseln festgelegt haben.
Dokumentieren Sie Nachweise fortlaufend: Das Pflegen von Nachweisen ist entscheidend, um Audits zu bestehen. Dazu sollten Richtlinien, Zugriffsüberprüfungen, Protokolle, Patch-Aufzeichnungen, Vorfallsaufzeichnungen und Konfigurationsberichte gehören, die alle dabei helfen können, Sicherheit und Compliance nachzuweisen.
Testen und verbessern Sie den Prozess: Ihre Richtlinien werden beim ersten Mal wahrscheinlich nicht perfekt sein – und auch nicht beim zweiten oder dritten. Das Testen, Überprüfen und Anpassen von Richtlinien im Laufe der Zeit trägt dazu bei, die Cybersicherheit zu verbessern und die SOC 2-Readiness aufrechtzuerhalten, auch wenn sich Anforderungen und Technologien ändern.
Welche Nachweise zum Fernzugriff ein SOC 2-Audit unterstützen können
Wir haben viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Nachweise für Kontrollen und Sicherheit zu sammeln – aber was bedeutet das eigentlich? Auditoren achten in der Regel auf Nachweise dafür, dass Kontrollen vorhanden sind, konsistent umgesetzt werden und wie vorgesehen funktionieren. Die Nachweise sollten all das klar belegen.
Auch wenn die Anforderungen an Nachweise je nach Auditor, Umfang und Kontrollkonzept variieren, umfassen sie in der Regel:
Die Fernzugriffsrichtlinie selbst
Benutzerzugriffslisten
Rollen- und Berechtigungszuweisungen
MFA- und SSO-Konfigurationsaufzeichnungen
Aufzeichnungen zur Zugriffsprüfung
Datensätze zur Nutzerbereitstellung und Deprovisionierung
Protokolle zu Remote-Sitzungen
Berichte zur Endpoint-Inventarisierung
Berichte zum Patch-Status
Sicherheitswarnungen und Aufzeichnungen zu Abhilfemaßnahmen
Dokumentation zur Reaktion auf Sicherheitsvorfälle
Aufzeichnungen über Anbieter- und Drittanbieterzugriffe (falls zutreffend)
In jedem Fall sind die aussagekräftigsten Nachweise aktuell, gut organisiert und direkt Ihren Kontrollen zugeordnet. Eine klare Dokumentation kann die Audit-Vorbereitung effizienter machen und Teams dabei helfen zu zeigen, wie ihre Kontrollen im Lauf der Zeit funktioniert haben.
Häufige Fehler beim Fernzugriff, die SOC 2 erschweren
IT-Teams können jedoch bei der Einrichtung von Fernzugriff Fehler machen, was die SOC 2-Compliance erschweren kann. Auch wenn diese Fehltritte im Moment sinnvoll erscheinen mögen, können sie zu Komplikationen oder Sicherheitsrisiken führen. Daher sollten Teams sich dessen bewusst sein, wenn sie mit ihrem Fernzugriff beginnen.
Häufige Fehler sind:
Fernzugriff als Ausnahme zu behandeln statt als geregelten Workflow, den sie verwalten müssen.
Standardmäßig umfassenden Admin-Zugriff zu gewähren, anstatt das Least-Privilege-Prinzip und Zero-Trust-Sicherheit zu verwenden.
Remote-Support-Zugriff nicht klar vom fortlaufenden unbeaufsichtigten Zugriff zu trennen.
Sich auf manuelle Zugriffsnachverfolgung zu verlassen, anstatt automatisierte Nachverfolgungstools zu verwenden.
Erst bis zum Audit zu warten, um Protokolle und Berichte zusammenzustellen.
Ehemalige Mitarbeitende oder Anbieter nach ihrem Ausscheiden weiterhin in Zugriffsgruppen zu belassen.
Das Übersehen von Endpoint-Patching und der Transparenz über Software kann dazu führen, dass Schwachstellen offen bleiben.
Richtlinien zu haben, die nicht mit den tatsächlichen IT-Praktiken übereinstimmen.
Wichtig ist vor allem: Die Vorbereitung auf SOC 2 ist einfacher, wenn Fernzugriffskontrollen in den täglichen Betrieb integriert sind, anstatt sie als etwas Separates zu behandeln, das erst geprüft wird, wenn Audits näher rücken.
Wie Splashtop sicheren Fernzugriff und Audit-Readiness unterstützt
Wenn Sie nach sicherem Fernzugriff suchen und dabei die SOC 2-Compliance aufrechterhalten möchten, brauchen Sie eine robuste, zuverlässige Plattform, die im Hinblick auf Sicherheit und IT-Compliance entwickelt wurde. Splashtop wurde entwickelt, um IT-Teams dabei zu unterstützen, Fernzugriff in verteilten Umgebungen zu sichern, zu verwalten und zu überwachen, und Unternehmen dabei zu helfen, ihre SOC 2-Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Splashtop hilft Teams dabei, den Fernzugriff zu zentralisieren, sichere Zugriffskontrollen durchzusetzen und die Transparenz über Remote-Endpunkte und Remote-Sitzungen hinweg aufrechtzuerhalten. Außerdem können IT-Teams mit Splashtop AEM Endpunkttransparenz und automatisierte Patch-Verwaltung erhalten, um konsistente Sicherheitskontrollen auf ihren verwalteten Geräten aufrechtzuerhalten und den manuellen Aufwand zu reduzieren.
Splashtop bietet:
Sicherer Fernzugriff mit benutzerbasierten Berechtigungen und Authentifizierung.
Unterstützung für MFA und SSO/SAML zur Verbesserung der Kontosicherheit.
Granulare Zugriffskontrollen für Benutzer, Techniker und Gerätegruppen.
Protokollierung von Remote-Sitzungen zur Unterstützung von Audit-Trails.
Optionen zur Sitzungsaufzeichnung (wo angemessen), um klare Aufzeichnungen und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.
Zentralisierte Verwaltung für betreuten und unbeaufsichtigten Zugriff gleichermaßen.
Splashtop AEM für Endpunkttransparenz, automatisiertes Patchen, Inventarisierung, Warnmeldungen und Remediations-Workflows.
SOC 2-Bereitschaft mit sicherem Fernzugriff stärken
Fernzugriff muss keine unnötigen Herausforderungen für die SOC 2-Readiness schaffen. Mit den richtigen Zugriffskontrollen, Endpunktsicherheit, Überwachung und Dokumentation können IT-Teams sicheres Remote-Arbeiten unterstützen und gleichzeitig eine bessere Audit-Bereitschaft aufrechterhalten.
Wenn Fernzugriff mit klaren Richtlinien, starker Authentifizierung, dem Least-Privilege-Prinzip und verlässlichen Nachweisen verwaltet wird, kann er zu einem leistungsstarken Werkzeug werden, um sichere IT-Abläufe zu unterstützen und die Sicherheits-Compliance aufrechtzuerhalten. Mit einer Fernzugriffslösung wie Splashtop können Mitarbeitende von überall und auf jedem Gerät arbeiten und dabei Konten, Netzwerke und Daten schützen.
Sind Sie bereit, sicheren Fernzugriff zu stärken und die SOC 2-Readiness zu unterstützen? Starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop.