Wie man Fernzugriff auf einen Computer erhält

So kannst du mit Splashtop über das Internet aus der Ferne auf einen anderen Computer zugreifen.

Wollten Sie schon einmal Ihren Computer benutzen, saßen aber nicht davor?

Glücklicherweise ermöglicht es Ihnen die Fernzugriffssoftware sich von einem anderen Gerät aus mit Ihrem Computer zu verbinden und ihn so zu steuern, als säßen Sie davor.

Es gibt Zeiten, in denen Fernzugriff praktisch ist und in anderen, in denen er ein echter Lebensretter ist. Heute, da so viele von uns remote arbeiten, wird es immer wichtiger, dass wir eine zuverlässige Möglichkeit haben, von zu Hause oder unterwegs aus auf unsere Arbeitscomputer zuzugreifen, damit wir unsere Arbeit erledigen können. Es ist auch wichtig für Colleges und K-12-Schulen geworden, die Schülern Fernzugriff auf Schulcomputer bieten möchten.

Mit einer Remote-Desktop-Anwendung wie Splashtop Business Access können Sie Ihren Computer jederzeit von jedem anderen Gerät aus ferngesteuert verwenden.

Das Beste daran: Sobald Sie Splashtop eingerichtet haben, können Sie mit einem einfachen Klick eine Fernsitzung starten.

Wie man mit Splashtop kostenlosen Fernzugriff auf Computer einrichtet:

Melde dich für eine kostenlose Testversion von Splashtop Business Access an (keine Kreditkarte erforderlich). Laden Sie die Splashtop Business App herunter und installieren Sie sie auf allen Geräten, die Sie für den Fernzugriff auf Ihre Computer verwenden möchten. Die App unterstützt Windows, MacOS, iPhone, iPad, Android und Chromebooks. Lade den Splashtop Streamer herunter und installiere ihn auf den Computern, auf die du zugreifen möchtest. Du kannst es für Mac, Windows oder Linux herunterladen.

Nun, da Sie alles eingerichtet haben, können Sie auf Ihren Computer zugreifen und ihn ferngesteuert verwenden, wann immer Sie ihn brauchen!

Wie Sie per Fernzugang auf Ihren Computer zugreifen können:

Öffnen Sie die Splashtop Business App auf Ihrem Laptop, Tablet oder Mobilgerät und klicken Sie einfach auf den Computer, auf den Sie per Fernzugang zugreifen möchten, um die blitzschnelle und sichere Fernzugriffssitzung zu starten.

Es spielt keine Rolle, ob Sie sich an einem PC befinden, der einen Mac steuert, an einem Mac, der auf einen PC zugreift, oder an einem iPhone, das vollen Zugriff auf einen Desktop-Computer hat - Sie können den Zugriff so erleben, als säßen Sie direkt vor dem entfernten Computer. Splashtop arbeitet plattformübergreifend und nahtlos

Sobald die Verbindung hergestellt ist, kannst du auf jede Datei oder Anwendung auf deinem Remote-Computer zugreifen.

Jetzt anfangen

Finde heraus, warum 30 Millionen Menschen Splashtop bereits nutzen. Du musst kein IT-Experte sein, um remote auf deine Computer zuzugreifen. Erhalte in nur wenigen Schritten Fernzugriff mit HD-Verbindungen, eine globale Serverinfrastruktur und branchenübliche Sicherheit. Starte kostenlos oder erfahre mehr über Splashtop Business Access.

Kostenlos testen