Fernzugriff auf das Chromebook zur Fernunterstützung

Splashtop unterstützt Fernverbindungen zu Chromebooks. Greifen Sie von einem anderen Computer aus auf Chromebooks zu, um Fernsupport zu leisten. Probieren Sie es kostenlos aus.
Die Fernunterstützungstools von Splashtop sind die Lösung der Wahl für IT-Teams und MSPs, die aus der Ferne auf Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräte zugreifen müssen, um Unterstützung zu leisten.
Jetzt können sich IT-Experten, die Splashtop verwenden, auch aus der Ferne mit den Bildschirmen von Chromebook-Geräten verbinden und diese in Echtzeit anzeigen, um Supportleistungen zu erbringen.
IT- und Support-Profis haben sich schon lange danach gesehnt, Fernverbindungen zu Chromebook-Geräten starten zu können. Bis vor Kurzem gab es keine effektiven Tools, die Fernzugriff auf Chromebooks unterstützten. Mit Splashtop gehört das nun der Vergangenheit an.
Splashtops neuer Remote-Desktop für Chromebook-Unterstützung kommt zu einer Zeit, in der Chromebooks weltweit immer häufiger verwendet werden, insbesondere in der Bildungsbranche, wo Schüler und Studierende Chromebooks zum Lernen verwenden.
Hier finden Sie alles, was Sie über den Fernzugriff auf Chromebooks wissen müssen, und erfahren, wie Sie ihn kostenlos testen können.
Warum IT-Teams Fernzugriff auf Chromebooks benötigen
Da Chromebooks in Bildungs- und Unternehmensumgebungen weiterhin an Bedeutung gewinnen, stehen IT-Teams vor einzigartigen Herausforderungen bei der Bereitstellung von Support. Im Gegensatz zu herkömmlichen Windows- oder macOS-Geräten schränkt ChromeOS die tiefe Systemkontrolle und Drittanbieter-Verwaltungsoptionen ein. Wenn Benutzer auf Probleme stoßen, benötigen IT-Fachleute dennoch eine schnelle und sichere Möglichkeit, in Echtzeit zu sehen, was auf dem Gerät passiert.
Der Fernzugriff auf Chromebooks ermöglicht beaufsichtigte, nur-Ansichts-Sitzungen, in denen Techniker Endbenutzer visuell durch die Schritte zur Fehlerbehebung führen können. Dieser Ansatz minimiert Ausfallzeiten, verbessert die Helpdesk-Reaktionszeiten und unterstützt hybride Lern- oder Arbeitsumgebungen, in denen Geräte oft nicht vor Ort sind.
Welche Splashtop-Pakete unterstützen den Fernzugriff auf Chromebooks?
Mit Splashtop Remote Support oder Splashtop Enterprise können IT-Mitarbeiter sicher eine Verbindung zu einem Chromebook herstellen, sobald der Endbenutzer die Erlaubnis erteilt, den Live-Bildschirm anzeigen und den Benutzer durch die Lösungen führen, ohne physischen Zugriff zu benötigen. Die Sitzungsdaten werden Ende-zu-Ende verschlüsselt, um Privatsphäre und Compliance zu gewährleisten, und bieten sowohl Technikern als auch Benutzern ein intuitives Erlebnis.
Wie man Fernunterstützung für Chromebooks mit Splashtop bereitstellt
Die Bereitstellung von Fernsupport für Chromebooks mit Splashtop ist ein einfacher Prozess. Wenn Ihr Benutzer Hilfe anfordert, weisen Sie ihn an, die Android-Version der Splashtop SOS-App auf seinem Chromebook-Gerät zu öffnen. Die App stellt dem Benutzer einen einzigartigen 9-stelligen Sitzungs-Code zur Verfügung, den Sie dann von Ihrem eigenen Gerät aus verwenden können, um die Fernverbindung zu starten.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie den Bildschirm des entfernten Chromebooks in Echtzeit fernbedienen, sodass Sie dem Benutzer bei der Lösung des Problems helfen können.
Systemanforderungen für Chromebook-Plattformübergreifende Verbindungen
Um Chromebook-basierte Fernsitzungen mit Splashtop zu ermöglichen, müssen sowohl der Techniker als auch der Endbenutzer einige grundlegende Einrichtungsvoraussetzungen erfüllen. Diese gewährleisten stabile, sichere und kompatible Anzeigeverbindungen zwischen den Geräten.
Chromebook-Gerät: Muss ChromeOS Version 80 oder höher ausführen.
Splashtop Streamer für ChromeOS: Vom Endbenutzer auf dem Chromebook aus dem Chrome Web Store installiert.
Sitzungstyp: Beaufsichtigt, nur-Ansicht-Zugriff. Der Endbenutzer muss anwesend sein, um die Verbindung zu genehmigen und zu starten.
Unterstützte Betrachter-Plattformen: Windows, macOS, iOS, Android und Chromebook-Geräte mit der Splashtop Business App.
Netzwerkzugang: Stabile Breitband-Internetverbindung mit erlaubten ausgehenden Verbindungen auf den Ports 443 und 6783.
Suchen Sie nach Fernzugriff von einem Chromebook auf einen anderen Computer?
Die Splashtop Business-App kann das! Berufstätige haben dank Splashtop ihre Chromebooks verwendet, um aus der Ferne auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen. Und Studenten haben es benutzt, um aus der Ferne auf Computerlabore zuzugreifen!
Wenn Sie von einem Chromebook aus auf Mac und PCs zugreifen, können Sie den Computer tatsächlich in Echtzeit aus der Ferne steuern, sodass Sie die Software des Remote-Computers so verwenden können, als würden Sie davor sitzen. Splashtop ermöglicht es auch Benutzern, die aus der Ferne auf einem Chromebook mit angeschlossenen Monitoren arbeiten, das Multi-Monitor-Setup ihrer Büro-PCs auf ihren lokalen Monitoren anzuzeigen.
Starten Sie kostenlos mit Splashtop Remote Access und holen Sie sich dann die Splashtop Business Android-App auf Ihr Chromebook, um den besten Fernzugriff zu erleben.
Erfahren Sie mehr über Remote-Desktop für Chromebook.