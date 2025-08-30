Splashtops Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum Unicorn

Splashtops CEO Mark Lee im Gespräch mit Ryan Floyd von Storm Ventures
Storm Ventures hat sich an allen Finanzierungsrunden von Splashtop beteiligt. Von der Serie A im Jahr 2006 bis zur Serie D im Jahr 2010 und nun an der jüngsten Finanzierung: 50 Millionen US-Dollar, welche die Bewertung von Splashtop über die Schwelle der 1-Milliarde-Dollar-Bewertung hebt.
Bei jeder dieser Finanzierungen war der Hauptinvestor von Storm Ryan Floyd, der Mitbegründer und Geschäftsführer des Unternehmens. Storm investierte sogar in unser vorheriges Unternehmen, OSA Technologies, welches einen völlig anderen Markt bediente (eingebettete Intelligent Platform Management Interface [IPMI] Firmware für Server).
In Anbetracht von Ryans langjährigem Engagement bei Splashtop wollten wir mehr über seine Sichtweise auf unseren bisherigen Weg wissen — und wo er unser Unternehmen und unseren Markt in der Zukunft sieht.
Mark Lee: Ryan, Sie haben im Laufe der Jahre in viele Unternehmen investiert und sind einer unserer Investoren, seit es Splashtop gibt. Würden Sie Splashtop als eine typische Investition für Storm Ventures bezeichnen?
Ryan Floyd: Ich bin mir nicht sicher, ob es so etwas wie eine wirklich typische Investition gibt. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Splashtop sich auf mehreren Ebenen von den meisten anderen Investitionen unterscheidet, an denen ich beteiligt war.
Einerseits investieren wir so oft in Unternehmen, die versuchen, einen völlig neuen Markt zu etablieren. Aber im Fall von Splashtop stören Sie den etablierten Fernzugriffsmarkt, der derzeit durch virtuelle private Netzwerke (VPNs) exemplifiziert wird.
VPNs hatten ihre Zeit, aber sie sind ein veralteter Ansatz. Sie sind klobig, schwer zu verwalten, teuer und werden von ihren zentralisierten Command-and-Control-Infrastrukturen belastet. Sie können mit der digitalen Transformation, die heutige Unternehmen durchlaufen, nicht Schritt halten.
Mit der Bereitstellung eines modernen, cloudbasierten und sicheren Ansatzes für den Fernzugriff präsentiert Splashtop eine klare Alternative zu einer Technologie und einem Markt, der zwar sehr bekannt ist, aber den nur wenige mögen.
Ein weiterer Unterschied bei Splashtop ist, dass Sie seit vielen Jahren profitabel sind.
Mark: Stimmt, seit 2015.
Ryan: Und nicht nur leicht profitabel, sondern erheblich profitabel. Sie haben eine starke Bilanz aufgebaut, was die meisten Risikokapitalgeber nicht wissen. Und wichtig ist, dass Sie dabei nicht auf schnelles Wachstum verzichtet haben. Ich kann Ihnen sagen, dass die Kombination von hohem Wachstum mit hoher Rentabilität Splashtop definitiv zu einem Ausreißer macht, im bestmöglichen Sinne.
Mark: Unser kürzliches Wachstum und unsere Profitabilität wurden sicherlich durch die COVID-19-Pandemie beschleunigt.
Ryan: Sicherlich hat Splashtop durch COVID-19 starken Rückenwind gehabt. Aber ich denke, die Pandemie hat nur etwas hervorgehoben und beschleunigt, was bereits im Gange war.
Einer der stärksten Trends in der Unternehmens-IT ist es, den Anwendern den Zugriff auf die Daten, die sie für ihre Arbeit benötigen, zu erleichtern. Menschen wollen unabhängig sein. Sie wollen nicht um Erlaubnis bitten müssen oder spezielle Geräte besorgen oder Hürden überwinden müssen. Sie wollen einfach nur das bekommen, was sie brauchen, um ihre Arbeit zu erledigen, ohne jegliche Barrieren. Wenn man den Menschen Werkzeuge an die Hand gibt, mit denen sie ihre Arbeit effizienter und effektiver erledigen können, werden sie diese nur zu gern annehmen.
Für viele Unternehmen und andere große Organisationen, aber auch für viele kleine Betriebe brauchte es den Zwang zum Homeoffice, um zu entdeckten, dass die Mitarbeiter digitale Arbeiten aus der Ferne erledigen können und dabei oft genauso produktiv sind, wie wenn sie physisch im Büro wären.
Mark: Wir sagen gerne, dass der Flaschengeist des Homeoffice aus seiner Flasche gekommen ist und auf keinen Fall wieder hineingehen wird!
Ryan: Genau, ja! Das ist ein weiterer starker Aspekt der Splashtop-Geschichte, dass Sie die technischen Probleme des Fernzugriffs mit einer grundlegend verbraucherorientierten Denkweise angegangen sind, was bedeutet, dass Sie es wirklich, wirklich einfach zu bedienen und erschwinglich gemacht haben. Daher lieben es Einzelpersonen, Splashtop zu verwenden.
Gleichzeitig lösen Sie ein zentrales Unternehmensproblem, das darin besteht, Mitarbeitern einen besseren Weg zu bieten, um mit den Daten, der Software und anderen digitalen Ressourcen zu verbinden, die sie benötigen, um ihre Arbeit am effektivsten zu erledigen.
Für Unternehmen war so etwas wie die Pandemie wahrscheinlich nötig, damit sie diesen besseren Weg einschlagen. Aber wie bei so vielen anderen Dingen mit COVID-19 jetzt, wo wir das Licht gesehen haben — und diese bessere Art des Fernzugriffs erlebt haben — würde sich jeder, der denkt, wir könnten zu unseren Ansätzen von vor der Pandemie zurückkehren, etwas vormachen.
Mark: Das ergibt Sinn. Unsere Verkaufszahlen sind definitiv gestiegen und immer mehr größere Unternehmen zeigen Interesse, seit der COVID-19-Lockdowns.
Ryan: Und das erinnert mich an eine weitere Möglichkeit, wie sich Splashtop wirklich auszeichnet. Ich weiß, dass Sie und die drei anderen Gründer viel zu bescheiden sind, um das zu sagen, aber Sie sind unglaublich technisch versiert. Es ist nicht so, dass Sie zufällige Technologien zusammengebastelt und eine Benutzeroberfläche darauf gesetzt haben, was leider bei vielen Softwareunternehmen der Fall ist.
Das Splashtop-Team hat wirklich von Grund auf ein System aufgebaut, das bei einigen sehr schwierigen technischen Herausforderungen sicher funktioniert.
Als Investor ist eines der Dinge, die mich begeistern, dass Sie im Wesentlichen einen großen Graben gebaut haben, den es für andere sehr schwierig wäre zu überqueren. Das bedeutet, es wäre wirklich schwer für jemanden, das zu replizieren, was Splashtop aufgebaut hat. Dies gilt nicht für viele von Risikokapital unterstützte Unternehmen.
In dieser Hinsicht ist Splashtop ähnlich wie Zoom. Viele andere Videokonferenz-Tools haben Video und Audio. Aber ein Teil der Magie von Zoom ist, dass sie so viel Zeit für die Low-Level-Programmierung aufwenden, die in ihrer Anwendung steckt und auf unseren Computern läuft, was ihre Videoleistung so viel besser macht als die der Konkurrenz.
Es ist nicht so, dass es für jemanden unmöglich wäre, das zu tun, was Splashtop getan hat. Aber es steckt eine Menge technischer Magie hinter eurem Fernzugriffsansatz. Die Tiefe der Technologie mag für viele, die die Software nur benutzen und mögen, nicht offensichtlich sein, aber diese Tiefe ist es, die sie so robust macht und es ermöglicht, so gut zu funktionieren.
Mark: Nun, wir haben auf jeden Fall sehr hart an unserer Technologie gearbeitet und investieren weiterhin ständig in ihre Verbesserung. Wir haben das Glück, dass alle vier Gründer die gleiche Vision und das gleiche Engagement für das, was wir zu erreichen versuchen, teilen.
Ryan: Ich denke tatsächlich, dass die Nähe der vier Gründer eine der Superkräfte von Splashtop ist! Es ist selten, vier Gründer zu finden, die so lange zusammen sind – in Ihrem Fall seit Ihren College-Tagen am MIT, wo Sie alle Elektrotechnik- und Informatikstudenten waren – und die wirklich mehr wie eine Familie agieren.
Mark: Wir sind alle vier in Kalifornien als Kinder taiwanesischer Einwandererfamilien aufgewachsen. Obwohl wir uns erst am MIT kennengelernt haben, sind wir mit einer gemeinsamen Kultur und Erziehung gestartet. Wir behandeln alle Mitarbeiter bei Splashtop wie ein Teil unserer Familie und dieser Ansatz ist ein wichtiger Grund für den Erfolg des Teams.
Ryan: Diese enge Synchronisation, zusammen mit den technologischen Fähigkeiten des Teams, ist wahrscheinlich für eine andere Sache verantwortlich, die mich an Splashtop beeindruckt: Ihr Mut und Ihre Widerstandsfähigkeit. Im Laufe der Jahre standen Sie vor einigen ziemlich drastischen Marktherausforderungen und mussten das Geschäft komplett neu ausrichten.
Diese Kombination aus der Vision, einen anderen Weg zu sehen und den Fähigkeiten und dem Eifer, sich diesem neuen Weg mit ganzem Herzen zu widmen, ist etwas ganz Besonderes. Sie hilft, den bisherigen Erfolg von Splashtop zu erklären und sie lässt mich als Investor auf euren weiteren Erfolg vertrauen.
Mark: Wir alle schätzen die Unterstützung, die Sie und Tae Hea (der Mitbegründer von Storm ist) unserem Team im Laufe der Jahre gegeben haben, wirklich sehr. Auf noch bessere Erfolge in der Zukunft!