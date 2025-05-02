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Splashtop wünscht frohe Feiertage

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Weihnachtsgrüße&, was für ein Jahr ist es her

Im Jahr 2019 haben wir aufregende neue Funktionen und Integrationen in unseren Fernzugriff-Tools eingeführt, unser Team erweitert, uns auf erstklassigen Service konzentriert und unser rasantes Wachstum fortgesetzt. Vielen Dank, dass Sie ein Teil davon sind!

Mehr neue Funktionen als wir zählen können

Two tablets display a spreadsheet, connected by an arrow to a desktop monitor showing the same spreadsheet, with a blue Splashtop logo in the center, illustrating remote desktop sharing.

In diesem Jahr haben wir Hunderte neuer Funktionen für unsere Fernzugriffslösungen eingeführt. Zu den Kundenfavoriten gehören Drag-and-Drop-Dateiübertragung, Sitzungsaufzeichnung, schnellere Dateiübertragung, Linux-Unterstützung, komplett neu gestaltete Android-App, Integrationen mit ServiceNow, Freshdesk, Zendesk und mehr. Wir haben auch eine neue On-Premise-Ausgabe von Splashtop Enterprise Remote Support herausgebracht.
Die wichtigsten neuen Funktionen von 2019

Erstklassiger Service und Support

A browser window displays the Splashtop Business Support page, featuring a smiling woman with a headset. A search bar and a blue “Help” button are visible in the foreground.

2019 haben wir ein neues Kundenerfolgsteam hinzugefügt, das sich auf den Erfolg unserer Kunden und Klienten konzentriert. Wir haben unser Support-Team an unserem Hauptsitz in den USA und international erweitert, sodass wir schnellere Reaktionszeiten ohne Support-Gebühren anbieten können. Wir haben engagierte Kundenbetreuer hinzugefügt, um unseren größeren Abonnenten einen personalisierten Service zu bieten. Und wir haben unsere Support-Website neu gestaltet und aktualisiert.

Support-Website für Unternehmen

Wachstum und Expansion

A stylized world map with blue dots on each continent connected by lines, illustrating global connections or a network across different regions.

Es war in jeder Hinsicht ein großes Jahr. Unser Team hat sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Wir haben mit 600 Millionen Fernzugriffssitzungen einen neuen Meilenstein erreicht. Wir haben dreimal so viele Veranstaltungen und Messen gesponsert. Und wir decken jetzt mehr Länder und mehr Sprachen ab als je zuvor!

Das kommt 2020

Minimalist illustration of a road leading toward brown hills under a blue sky with the sun partially visible in the top right corner, all within a circular frame.

Wir haben große Pläne für das große 2020. Wir arbeiten an neuen Produktfunktionen und Verbesserungen, die viele von Ihnen angefordert haben, darunter One-to-Many und ein neues Dashboard in Fernsupport Premium, Einmalige Anmelden, zusätzliche Linux-Plattformunterstützung und mehr Integrationen. Wir werden auch unser globales Wachstum schnell fortsetzen, beginnend mit der EMEA-Region.

Sagen Sie es weiter

Two simple human figures with a speech bubble above them containing a blue splash symbol and a red heart, representing communication or sharing emotions.

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen könnten, um Splashtop Ihren Freunden und Kollegen zu empfehlen. Und mit dem Splashtop Referral Program können Sie dafür belohnt werden. Wenn Ihre Empfehlungen abonnieren, erhalten sie 30 Tage Bonus auf das erste Jahr ihres neuen Abonnements. Und Sie erhalten eine Amazon-Geschenkkarte für jede qualifizierende Empfehlung. Klicken Sie, um mehr zu erfahren und loszulegen.
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Vielen Dank nochmals, dass Sie 2019 Teil unseres Erfolgs waren. Wir wünschen Ihnen die schönsten Feiertage und alles Gute für ein fantastisches 2020!

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