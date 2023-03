Splashtop und Sapphire Ventures — Eine Geschichte von Freundschaft und Partnerschaft

Die Zukunft der beruflichen& Bildung ermöglichen: Warum Sapphire Ventures sich darauf freut, die Partnerschaft mit Splashtop fortzusetzen

Heute früh kündigte Splashtop neue Finanzierungen in Höhe von 50 Millionen $ an und erreichte damit eine begehrte Bewertung von 1 Milliarde $. Diese letzte Runde wurde in erster Linie vom bestehenden Investor Sapphire Ventures geleitet, einer führenden Risikokapitalgesellschaft, die mit visionären Teams und Risikofonds zusammenarbeitet, um bedeutende Unternehmen aufzubauen.

Die Geschichte von Splashtop mit Sapphire Ventures begann 2010 mit einer Hochschul-Freundschaft zwischen den Splashtop-Gründern am MIT, aus der später eine professionelle Partnerschaft wurde, die zwei Jahrzehnte andauerte und mehrere Unternehmen umfasst.

Zur Feier der neuen Ankündigung teilte Sapphire Ventures die komplette Splashtop-Geschichte in ihrem Blog. Wir fassen sie im Folgenden zusammen.

1. Erstklassige Lösungen = explosives produktgetriebenes Wachstum

Splashtop liefert seine Fernzugriffslösungen über ein flüssiges und reibungsloses Erlebnis für die Benutzer zu einem Bruchteil der Kosten der Wettbewerber. Die Kunden lieben das Produkt (4,8 Sterne auf G2Crowd und 93 NPS), und historisch gesehen hat das Unternehmen sehr wenig für Vertrieb und Marketing ausgegeben, einschließlich null Outbound-Verkaufsbemühungen bis heute.

Im vergangenen Jahr wurde das WachstumSplashtop von über 160% gegenüber dem Vorjahr durch das immer beliebter werdende produktorientierte Wachstumsmodell angetrieben. Mit anderen Worten, der Großteil des Umsatzes von Splashtop war und ist nach wie vor echte Self-Service-Lösung mit Produkttouch. Darüber hinaus bietet Splashtop einen außergewöhnlichen Kundenservice (CSAT über 90%), was zu einer gleichbleibenden Nettodollarbindung von über 115 Prozent führt.

Da Splashtop die Nachfrage nach seinen Produkten in die Höhe schnellen sieht, ist der Markt reif für Technologien für Telearbeit. Fast zwei Drittel der US-Arbeitnehmer sind bereit, auch nach der Pandemie aus der Ferne zu arbeiten.

2. Mit Remote Learning für Furore sorgen

Als die Schulen letztes Jahr aufgrund von COVID geschlossen wurden, waren die meisten Schüler mit Unterbrechungen in ihrer Ausbildung konfrontiert, einschließlich der Tatsache, dass sie nicht in Echtzeit auf Schul- und Universitätscomputer zugreifen konnten. Die leistungsstarke Lösung für den Fernzugriff auf das Labor von Splashtop ermöglicht es über 200 Schulen, Schülern einen nahtlosen Fernzugriff von jedem Gerät wie Chromebooks, iPads, Android-Tablets und persönlichen Laptops auf Schulcomputer zu bieten. Die Schüler erhalten leistungsstarke Fernverbindungen, Anzeige mehrerer Monitore, Remote-Audio und bis zu 4K-Videostreaming für Windows- und Mac-Computer, sodass ihre Lernerfahrung unterbrechungsfrei ist.

3. Viele Wachstumswege liegen noch vor uns

Splashtop hat zweifellos von den Trends der Telearbeit und des Fernunterrichts profitiert, die vor COVID immer beliebter wurden, aber in den letzten 11 Monaten explodierten. Splashtop plant, diese neue Finanzierungsrunde zu nutzen, um in neue Wachstumswege zu investieren und diese zu erschließen, darunter das Wachstum von Splashtop Enterprise, die Einführung neuer Produkte in angrenzenden, aber sich ergänzenden Bereichen wie Zusammenarbeit und ZTNA-Lösungen (Zero-Trust-Netzwerkzugang), geografische Expansion, neue Branchen und mehr.

Lies den vollständigen Blog von Sapphire Ventures.

Über Sapphire Ventures

Sapphire Ventures ist eine führende Risikokapitalgesellschaft, die mit visionären Teams und Risikofonds zusammenarbeitet, um bedeutende Unternehmen aufzubauen. Seit fast zwei Jahrzehnten investiert Sapphire Kapital, Ressourcen und Fachwissen in innovative Startups und technologieorientierte Risikofonds weltweit. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 4 Mrd. $ bei Sapphire Ventures, Sapphire Partners und Sapphire Sport und mit Teammitgliedern in Austin, London, Palo Alto und San Francisco ist Sapphire gut positioniert, um Unternehmen und Risikofonds zu skalieren und sie zu globalen Branchenführern zu machen. Um mehr über Sapphire Ventures zu erfahren, besuche sapphireventures.com.