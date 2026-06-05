Kreative brauchen Geschwindigkeit und Splashtop liefert

Wenn Sie bei Adobe® Max 2021 eingeschaltet waren, haben Sie wahrscheinlich gesehen, dass Splashtop erneut die Leistung der Fernarbeit für Kreative in allen Branchen gesteigert hat, insbesondere in den Bereichen Gaming, Medien & Unterhaltung und Bildung. In der Splashtop-Pressemitteilung erklärten wir, dass kreative Arbeiter wie Spieleentwickler, Videoeditoren, 3D-Designer und Animatoren jetzt Geschwindigkeiten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde genießen können, wenn sie Splashtop Fernzugriffslösungen verwenden.
Das sind 60 Bilder pro Sekunde. Es ist die Art von Leistung, von der Kreative und Studenten profitieren, wenn sie aus der Ferne arbeiten. Bedenken Sie das, Splashtop wurde bereits von Windows Report in seinem Artikel vom April 2021, die 5 besten Remote-Desktop-Lösungen mit hohen Bildraten, nach Leistung an die Spitze der Branche für Fernzugriff eingestuft — und das basierte auf unserer alten 40-fps-Fähigkeit. Mit der heutigen Ankündigung haben wir dieses Leistungsniveau (und die Konkurrenz) mit einer Geschwindigkeitsverbesserung um 50% — bis zu 60 Bilder pro Sekunde — überholen.
Adobe Creative Cloud-Nutzer benötigen zuverlässige Remote-Lösungen, um von überall aus produktiv arbeiten zu können.
Ihre kreativen Experten haben, wann immer möglich, auf Heimarbeit umgestellt. Es ist ein unausweichlicher Wandel in allen Branchen. Tatsächlich erklärte Sue Skidmore, Leiterin der Partnerbeziehungen für Video bei Adobe, es so:
„So wie sich die Arbeitswelt in den letzten 18 Monaten dramatisch verändert hat, hat sich auch der Bedarf an Remote-Lösungen für Benutzer von Adobe Creative Cloud® Apps verändert. Jetzt können Kreative die Grenzen der Kreativität und Zusammenarbeit überschreiten, indem sie Aufgaben wie Videobearbeitung und Audio-Video-Synchronisierung ausführen und gleichzeitig remote auf gemeinsam genutzten Speicher und andere Hardware zugreifen, die sie benötigen. Mit Splashtop können Adobe-Benutzer ihre PCs, Android-, iOS- und Chromebook-Geräte sicher verwenden, um produktiv zu arbeiten, unabhängig davon, wo sie sich befinden.“
Die Kunden von Adobe arbeiten oft mit Petabyte an Filmmaterial, für das eine starke A/V-Synchronisierung und die Fähigkeit, schnell zu arbeiten, erforderlich sind. Splashtop zeichnet sich in diesem Bereich aus, selbst bei der Fernsteuerung von einem Mac auf einen anderen, sechstausend Meilen entfernten Mac. Karl Soule von Adobe Video erklärt den Wert von Splashtop so: „Wenn Video-Editoren 3 oder 4 Tasten pro Sekunde mit den schnellen Trimmungen, die Werbeabteilungen machen, drücken, ist es wichtig, etwas zu haben, das responsiv ist und die A/V-Synchronisation im Einklang hält. Das ist einer der Bereiche, in denen ich festgestellt habe, dass Splashtop herausragend ist.“ Lesen Sie mehr darüber, warum die& M-E-Kunden von Adobe Splashtop nutzen, weil Adobe von Splashtop begeistert ist.
Splashtop ermöglicht stressfreies, qualitativ hochwertiges Telearbeit für Medien- und Unterhaltungsunternehmen
Unter dem Strich arbeiten& M-E-Unternehmen jetzt remote mit der gleichen hohen Qualität und Leistung, die sie im Büro genießen. Dazu gehört auch khara, Inc., die von Hideaki Anno gegründete Videoplanungs- und Produktionsfirma. Sie haben unter anderem die Serie „Evangelion“ und „Dragon Dentist“ produziert.
In einer aktuellen Fallstudie berichtete Herr Shinnosuke Suzuki, ein leitender Angestellter der Abteilung für Informationssysteme beikhara, Inc., kharavon seinen Erfahrungen mit Splashtop für die Videoproduktion und Planung aus der Ferne. Er gab weiter, dasskhara die Kreativen die Hochgeschwindigkeits-Bildschirmübertragung bei Remote-Sitzungen sehr attraktiv fanden. Suzuki fügte hinzu: „Die hohe Leistung von Splashtop ermöglicht es uns, stressfrei zu arbeiten. Es ist einfach, als würden wir im Büro am Computer sitzen.“
Der leistungsstarke Fernzugriff von Splashtop ist extrem einfach zu implementieren
Splashtop ist innerhalb von Minuten oder Stunden installiert und hat eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche. Wie Andres Reyes, CTO bei Boxel Studio sagte: „Wir hatten von Anfang an das Gefühl, dass ihr eine sehr robuste Benutzererfahrung hattet... Es ist einfach ein glückliches, problemloses Erlebnis. Es war so schnell und einfach, Splashtop bereitzustellen, einfach magisch! Alles ist einfach – Sie müssen mehr Benutzer hinzufügen? Klick, klick, super einfach!” Reyes sagte weiter,
„Mit den anderen Lösungen, die wir ausprobiert haben, sagten die Benutzer, es sei zu unübersichtlich, zu langsam, das ist nicht das, was ich wollte, und so weiter. Wir haben Splashtop implementiert und sofort E-Mails von unseren Künstlern erhalten – Wow, das ist großartig, jetzt kann ich wirklich arbeiten, ich kann wirklich meine Arbeit erledigen. So beginnt man, diese Benutzerzufriedenheit zu bekommen.“
Die erweiterten Funktionen bieten Kreativen einen sofortigen, benutzerfreundlichen und schnellen Fernzugriff, der Folgendes beinhaltet:
Bildraten bis zu 60 FPS.
Minimale Latenz: minimiert automatisch Latenz und Latenzvariabilität
Leistungsindikatoren: Leistungsstatus in Echtzeit, einschließlich Bildrate pro Sekunde (FPS) und Bits pro Sekunde (BPS).
Am Ende des Tages benötigen Ihre Kreativen verbesserte Remote-Performance-Tools, die es ihnen ermöglichen, zusammenzuarbeiten, eine starke A/V-Synchronisation zu haben und schnell zu arbeiten – ohne Frustrationen. Deshalb haben wir stark in die Erhöhung sowohl der Leistungskraft als auch der Benutzerfreundlichkeit unserer Fernzugriffslösungen investiert. Und warum wir dies auch weiterhin für unsere Kunden tun werden.