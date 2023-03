Kreative brauchen Geschwindigkeit und Splashtop liefert

Wenn du Adobe® Max 2021 gesehen hast, hast du wahrscheinlich gesehen, dass Splashtop die Leistung der Telearbeit für Kreative aus allen Branchen, insbesondere Gaming, Medien,& Unterhaltung und Bildung, erneut gesteigert hat. In der Splashtop-Pressemitteilung haben wir erklärt, dass kreative Mitarbeiter wie Spieleentwickler, Videoeditoren, 3D-Designer und Animatoren jetzt Geschwindigkeiten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde genießen können, wenn sie Splashtop-Fernzugriffslösungen verwenden.

Das sind 60 Bilder pro Sekunde. Es ist die Art von Leistung, von der Kreative und Studenten profitieren, wenn sie aus der Ferne arbeiten. Bedenken Sie das, Splashtop wurde bereits von Windows Report in seinem Artikel vom April 2021, die 5 besten Remote-Desktop-Lösungen mit hohen Bildraten, nach Leistung an die Spitze der Branche für Fernzugriff eingestuft — und das basierte auf unserer alten 40-fps-Fähigkeit. Mit der heutigen Ankündigung haben wir dieses Leistungsniveau (und die Konkurrenz) mit einer Geschwindigkeitsverbesserung um 50% — bis zu 60 Bilder pro Sekunde — überholen.

Adobe Creative Cloud-Nutzer benötigen zuverlässige Remote-Lösungen, um von überall aus produktiv arbeiten zu können.

Deine kreativen Experten sind, wann immer möglich, zur Heimarbeit übergegangen. Es ist ein unausweichlicher Wandel zwischen den Branchen. Tatsächlich hat Sue Skidmore, Leiterin der Partnerbeziehungen für Video bei Adobe, das so erklärt:

„So wie sich die Arbeitswelt in den letzten 18 Monaten dramatisch verändert hat, hat sich auch der Bedarf an Remote-Lösungen für Benutzer von Adobe Creative Cloud® Apps verändert. Jetzt können Kreative die Grenzen der Kreativität und Zusammenarbeit überschreiten, indem sie Aufgaben wie Videobearbeitung und Audio-Video-Synchronisierung ausführen und gleichzeitig remote auf gemeinsam genutzten Speicher und andere Hardware zugreifen, die sie benötigen. Mit Splashtop können Adobe-Benutzer ihre PCs, Android-, iOS- und Chromebook-Geräte sicher verwenden, um produktiv zu arbeiten, unabhängig davon, wo sie sich befinden.“

Die Kunden von Adobe arbeiten oft mit Petabyte an Filmmaterial, für das eine starke A/V-Synchronisierung und die Fähigkeit, schnell zu arbeiten, erforderlich sind. Splashtop zeichnet sich in diesem Bereich aus, selbst bei der Fernsteuerung von einem Mac auf einen anderen, sechstausend Meilen entfernten Mac. Karl Soule von Adobe Video erklärt den Wert von Splashtop so: „Wenn Video-Editoren 3 oder 4 Tasten pro Sekunde mit den schnellen Trimmungen, die Werbeabteilungen machen, drücken, ist es wichtig, etwas zu haben, das responsiv ist und die A/V-Synchronisation im Einklang hält. Das ist einer der Bereiche, in denen ich festgestellt habe, dass Splashtop herausragend ist.“ Lesen Sie mehr darüber, warum die& M-E-Kunden von Adobe Splashtop nutzen, weil Adobe von Splashtop begeistert ist.

Splashtop ermöglicht stressfreies, qualitativ hochwertiges Telearbeit für Medien- und Unterhaltungsunternehmen

Unter dem Strich arbeiten& M-E-Unternehmen jetzt remote mit der gleichen hohen Qualität und Leistung, die sie im Büro genießen. Dazu gehört auch khara, Inc., die von Hideaki Anno gegründete Videoplanungs- und Produktionsfirma. Sie haben unter anderem die Serie „Evangelion“ und „Dragon Dentist“ produziert.

In einer aktuellen Fallstudie berichtete Herr Shinnosuke Suzuki, ein leitender Angestellter der Abteilung für Informationssysteme beikhara, Inc., kharavon seinen Erfahrungen mit Splashtop für die Videoproduktion und Planung aus der Ferne. Er gab weiter, dasskhara die Kreativen die Hochgeschwindigkeits-Bildschirmübertragung bei Remote-Sitzungen sehr attraktiv fanden. Suzuki fügte hinzu: „Die hohe Leistung von Splashtop ermöglicht es uns, stressfrei zu arbeiten. Es ist einfach, als würden wir im Büro am Computer sitzen.“

Der leistungsstarke Fernzugriff von Splashtop ist extrem einfach zu implementieren

Splashtop lässt sich innerhalb von Minuten oder Stunden installieren und hat eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche. Wie Andres Reyes, CTO bei Boxel Studio, sagte: „Wir hatten immer das Gefühl, dass ihr von Anfang an eine sehr solide Benutzererfahrung hattet... Es ist einfach eine glückselige, problemlose Erfahrung. Es war so schnell und einfach, Splashtop einzusetzen, einfach magisch! Alles ist einfach — musst du mehr Nutzer hinzufügen? Klick, klick, super einfach!“ Reyes sagte weiter:

„Bei den anderen Lösungen, die wir ausprobiert haben, sagten die Nutzer, es sei zu überladen, es ist zu langsam, das ist nicht das, was ich wollte und so weiter. Wir haben Splashtop eingesetzt und sofort erhalten wir E-Mails von unseren Künstlern — Wow, das ist großartig, jetzt kann ich wirklich arbeiten, ich kann meine Arbeit wirklich erledigen. Also, du fängst an, diese Nutzerzufriedenheit zu bekommen.“

Die erweiterten Funktionen bieten Kreativen einen sofortigen, benutzerfreundlichen und schnellen Fernzugriff, der Folgendes beinhaltet:

Bildraten bis zu 60 FPS.

Minimale Latenz: minimiert automatisch Latenz und Latenzvariabilität

Leistungsindikatoren: Leistungsstatus in Echtzeit, einschließlich Bildrate pro Sekunde (FPS) und Bits pro Sekunde (BPS).

Am Ende des Tages benötigen deine Kreativen Tools mit verbesserter Leistung aus der Ferne, die es ihnen ermöglichen, zusammenzuarbeiten, eine starke A/V-Synchronisierung zu haben, schnell zu arbeiten — ohne Frustrationen. Deshalb haben wir viel in die Erhöhung der Leistung und Benutzerfreundlichkeit unserer Fernzugriffslösungen investiert. Und warum wir das auch weiterhin für unsere Kunden tun werden.

Erfahre mehr über Splashtop Remote Access für Medien und Unterhaltung.