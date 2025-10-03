Frohe Feiertage 2018 und tolle Splashtop-Bewertungen

Wir haben kürzlich unsere Urlaubsgrüße 2018 / Jahresrückblick / Was kommt als nächstes per E-Mail (unten) verschickt und tolle Antworten von unseren wunderbaren Kunden erhalten.
Hier sind einige unserer beliebtesten Antworten auf die Weihnachts-E-Mail
"AWESOME! Ihr seid großartig. Vielen Dank, dass Sie ein weitaus besseres Produkt und einen besseren Wert als LogMeIn, GoToMyPC und mehr bieten" - J
"Absolut liebe ich Ihr Produkt!!! Ich bin so froh, dass ich von TeamViewer zu Ihrem Unternehmen gewechselt habe!!!" - Steve
„Ihr habt hart gearbeitet, Jungs. Wohlverdient." - José
"Gute Arbeit und tolles Produkt!! Hut ab für die tolle Produktentwicklung. Stellt LogMeIn in den Schatten." - Paul
„Ihr seid die Besten. Wir bedauern sehr, dass wir 500 Dollar für TeamViewer bezahlt haben, da Splashtop so viel besser ist und wir es in 99 % der Fälle verwenden. Diese neuen Funktionen sind erstaunlich und ich kann die neue Version kaum erwarten. Wir werden wahrscheinlich sogar unser Konto upgraden." - Frank
Und hier ist eine Kopie der Urlaubs-E-Mail, falls Sie sie noch nicht gesehen haben ...
Schöne Feiertage von Splashtop und sehen, was kommt
Was für ein aufregendes Jahr 2018 war!
Es war ein Jahr der Innovation und des Wachstums, in dem wir neue Produkteditionen herausgebracht, neue Top-Funktionen wie Multi-to-Multi-Monitor veröffentlicht und neue Höchststände bei Kundenzufriedenheit und Support erreicht haben.
Werfen Sie einen Blick auf die 10 wichtigsten neuen Splashtop-Funktionen , die dieses Jahr hinzugefügt wurden
Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben, diese Meilensteine im Jahr 2018 zu erreichen
85 Millionen Fernzugriffssitzungen
1.000.000 neue Nutzer
2.000 5-Sterne-Bewertungen
99/100 Kundenzufriedenheit (NPS-Score)
Bereit für mehr? Sehen Sie, was 2019 kommt
Einschließlich Drag-and-Drop-Dateiübertragung, Sitzungsaufzeichnung, Antivirus-Integration und vielem mehr.
Prosit von uns allen bei Splashtop!
Testen Sie Splashtop noch heute!
Dazu ist keine Kreditkarte nötig.
7 Tage kostenloser Fernzugriff für die freien Tage.